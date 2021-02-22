В России выявили 12,6 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 12 тыс. 604 случая COVID-19 всего в стране зафиксировано 4 млн 177 тыс. 330 случаев коронавируса, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 12 604 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1 723, Санкт-Петербурге – 957, Московской области – 728. Всего в стране выявлено 4 млн 177 тыс. 330 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 726 388 человек, из них 12 943 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 337 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 83 630 человек.

Накануне, 21 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 12 тыс. 742. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 138.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.