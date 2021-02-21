В России за сутки выявили 12,7 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 12 тыс. 742 случая коронавируса, всего в стране зафиксировано 4 млн 164 тыс. 726 случаев COVID-19, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

Выписано по выздоровлении за сутки 16 тыс. 12 человек, скончались 417 пациентов с коронавирусом, говорится в сообщении на портале стопкоронавирус.рф. За весь период по России умерло 83 тыс. 293 человек.

В Москве за сутки зафиксировали 1602 случая COVID-19, В Санкт-Петербурге – 996, в Московской области – 735.

Накануне в стране выявили 12 тыс. 953 новых случая коронавируса, таким образом, за сутки количество новых случаев заболевания сократилось на 211.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.