В России выявили 13 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 12 953 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 12 953 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1623, Санкт-Петербурге – 1092, Московской области – 690. Всего в стране выявлено 4 151 984 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 697 433 человек, из них 17 484 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 480 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 82 876 человек.

Накануне, 19 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 433. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 480.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.