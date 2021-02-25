Эксперт: Самым злостным нарушителем законодательства РФ является Twitter

«Наша задача – в очередной раз обратить внимание самих платформ на то, что их используют как хранилище негативного контента, что пора такой контент блокировать и удалять, и вообще – пора более активно в этом направлении работать», – сказала газете ВЗГЛЯД директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ранее Лига обнародовала рейтинг интернет-платформ – распространителей деструктивного контента.

«Рейтинг направлен на то, чтобы качественного и хорошего контента в Рунете стало больше. Ведь российские родители устали от такого большого количества незаконных материалов в Сети. Много жалуются, обращаются. Если платформы будут своевременно реагировать на жалобы, более активно сотрудничать с российскими властями, то мы наладим какой-то диалог с ними. Нам бы не хотелось прибегать к мерам наказания, вроде замедления трафика к этим платформам на нашей территории», – предупредила член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Основной наш интерес состоит в том, что российский пользователь сохранил бы и впредь доступ к этим платформам. Сами платформы не скрывают, что главный их интерес – бизнес, повышение доходов. Вот и надо в этом русле вести с ними диалог. Надо им напоминать о том, насколько выгодна для них российская аудитория, о том, что не стоит ее терять», – добавила Мизулина.

По ее словам, в Лиге намерены выпускать подобный рейтинг регулярно, совершенствуя при этом критерии оценки поведения платформ.

«Что касается этого рейтинга, то мы обращали внимание, во-первых, на размер аудитории этих ресурсов, во-вторых – общее количество материалов запрещенного характера. Сами же запрещенные материалы относятся к четырем категориям: детское порно, незаконный оборот наркотиков, материалы экстремистской и террористической направленности и оскорбление официальных государственных символов России», – перечислила руководитель Лиги.

«Еще один параметр, который оценивали наши специалисты, – это наличие или отсутствие представительства IT-площадки на территории России. Также оценивалось, с какой скоростью платформа откликается на жалобы, которые поступают от рядовых пользователей. Оценивалось и то, как взаимодействует площадка с Роскомнадзором, вообще с властями, например, как исполняет вердикты российских судов. Данные статистики на этот счет мы брали из открытых источников», – добавила эксперт.

В четверг инициативная группа членов Общественной палаты (ОП) РФ и Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) представила рейтинг интернет-платформ, нарушающих законодательство в части распространения деструктивного контента.

Как сообщил ТАСС, исследование проведено в связи с вступившим в силу 1 февраля законом о саморегулировании социальных сетей, согласно которому они должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Первое место в антирейтинге соцсетей занял Twitter, вторую позицию – Facebook, а третьим стал Instagram. Далее расположились YouTube, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Мизулина пояснила, что противоправный контент был выявлен на всех площадках. «Если смотреть на соотношение числа деструктивных материалов к аудитории площадки, то антилидером является Twitter. Один противоправный материал приходится на 10 465 пользователей», – сказала она.

Напомним, закон, согласно которому социальные сети сами обязаны выявлять и удалять противоправную информацию, вступил в силу 1 февраля.