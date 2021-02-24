В ООН обвинили Израиль в убийстве 47 мирных палестинцев за год

За прошлый год силы безопасности Израиля убили по меньшей мере 47 мирных палестинцев, погиб один израильский солдат, говорится в докладе Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации на оккупированных палестинских территориях, включая Западный берег.

Доклад, представленный в ходе 46-й сессии Совета ООН по правам человека, охватывает период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года, передает ТАСС.

«Израильские силы безопасности убили 67 палестинцев (64 мужчины и трех женщин), включая по меньшей мере 47 гражданских лиц, 16 из которых были детьми. Кроме того, 3 тыс. 678 палестинцев были ранены израильскими силами безопасности. Один израильский солдат был убит, а еще 90 израильтян были ранены палестинцами», – говорится в документе.

Отмечается, что многие инциденты, на связанные с военными действиями, также вызвали серьезную обеспокоенность УВКПЧ ОО по поводу чрезмерного применения силы израильскими силами безопасности. «В ряде случаях такое применение может быть равносильно произвольному лишению жизни, включая внесудебные казни», – указывается в докладе.

Международное гуманитарное право продолжает игнорироваться всеми сторонами конфликта, в том числе в контексте военных действий, заключила глава УВКПЧ ООН.

Напомним, в 2020 году премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале реализации «Сделки века» – совместного с США плана, подразумевающего аннексию «исконно израильских земель», изгнание оттуда палестинцев и завершение палестино-израильского конфликта. В ООН осудили намерение Израиля аннексировать спорные территории.

Газета ВЗГЛЯД писала об опасности этого плана.

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