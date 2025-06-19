Человек, который отказывается посвятить себя другим (начиная со своей семьи), обречен быть одиноким и несчастным. В таком случае смысл утрачивают не только отношения – но и жизнь вообще.4 комментария
Макаревич назвал «русским фейком» сообщения о попадании в плен в Иране
Российский музыкант Андрей Макаревич* (признан в России иностранным агентом) оказался на фото в иранских новостях о пленении израильского летчика, после чего публикацию быстро удалили.
В Telegram-канале международного медиа RTVI указано, что иранское агентство Nour New объявило о захвате израильского военного летчика и опубликовало фотографию Андрея Макаревича.
В новости музыкант был представлен как «плененный израильский пилот», однако вскоре публикация была удалена. Тем не менее, несколько международных изданий успели процитировать эту новость до того, как она была признана фейком.
Макаревич, комментируя инцидент, заявил, что считает произошедшее «русским фейком» и не усматривает в этом действий иранской государственной пропаганды.
Ранее израильские военные забрали машину у нынешней жены иноагента Андрея Макаревича* Эйнат Кляйн. Она сообщила в соцсетях об изъятии автомобиля на военные нужды.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом