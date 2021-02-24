Эксперт: Решение Amnesty International испугало сторонников Навального в России

«Либеральная оппозиция получила из Лондона явный сигнал о том, что у блогера нет той абсолютной поддержки на Западе, о которой она нам столько рассказывала здесь, в России», – заявил политолог Марат Баширов, комментируя отказ международной организации Amnesty International считать Алексея Навального «узником совести».

«И Евгений Ройзман, и Евгения Альбац, и другие лидеры оппозиции действуют, исходя из своих личных целей. Для них фигура Навального – это просто повод обратить внимание аудитории на интересующие их тезисы. Конечно, для таких людей, как они, решение Amnesty International оказалось определенным ударом», – считает Баширов.

«Они поняли, что тоже могут лишиться такого покровительства на Западе, ответить за несдержанность в своих выступлениях. Конечно, нужно будет еще проверить, что именно в словах Навального Amnesty International восприняла так критично, но в любом случае все эти наши господа теперь тоже будут ограничены в своих высказываниях. Этот факт их явно пугает», – уверен политолог.

«При этом подавляющему большинству населения России абсолютно все равно, что за организация Amnesty International и дает ли она какой-то статус Алексею Навальному», – заключил Баширов.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International, штаб-квартира которой находится в Лондоне, отказалась считать блогера Алексея Навального «узником совести», сообщил медиаменеджер организации по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев. Этот статус был присвоен Навальному сразу после его задержания в Москве 17 января.

Артемьев сказал, что «по итогам рассмотрения видеороликов», записанных Навальным в 2000-х годах, политико-юридический департамент Amnesty «пришел к выводу, что эти высказывания достигают уровня hate speech» («языка ненависти»). «По нашим внутренним распорядкам подобный статус не может носить человек, который публично не дезавуировал свои высказывания, которые можно назвать высказываниями языка вражды», – цитирует Артемьева ТАСС. Однако Amnesty International все равно призывает власти России отпустить блогера на свободу.

Это решение вызвало раздражение у лидеров либеральной оппозиции в России. В частности, решение Amnesty International осудили руководитель «сети штабов» Навального Леонид Волков, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и журналист Евгения Альбац.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

Дело «Ив Роше» в отношении братьев Алексея и Олега Навальных было заведено в декабре 2012 года. Их обвинили в мошенничестве и хищении у ООО «Ив Роше Восток», с которым братья заключили договор на пересылку товаров. По данным следствия, услуги «Ив Роше» оказывались по завышенной стоимости и через посредника. В декабре 2014 года Навальные были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств. Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, а Алексея – к трем с половиной годам условно.

Кроме того, 20 февраля Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей.