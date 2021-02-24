Эксперт: Решение Amnesty International испугало сторонников Навального в России

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24 февраля, среда | Последнее обновление — 19:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минфин частично заменил доли доллара и евро в ФНБ юанем и иеной
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Главы МИД Польши и Украины призвали Джо Байдена помешать завершению строительства «Северного потока – 2». В обращении Варшава и Киев доказывают свою нужность США, но на самом деле преследуют свои интересы.
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Дело в том, что существует одно-единственное научное доказательство внечеловечности нацистской идеологии и вредоносности политических практик фашизма: Победа советского народа в Великой Отечественной войне.
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Вы не думайте, вы голосуйте, ведь похолодание – это потепление, война – это мир, ветряки – ваше будущее, добьемся уровня вирусов ноль, а лучше, чтобы вы все сдохли и уже не мешали планете быть прекрасной.
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НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Эксперт: Решение Amnesty International испугало сторонников Навального в России
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«Либеральная оппозиция получила из Лондона явный сигнал о том, что у блогера нет той абсолютной поддержки на Западе, о которой она нам столько рассказывала здесь, в России», – заявил политолог Марат Баширов, комментируя отказ международной организации Amnesty International считать Алексея Навального «узником совести».
«И Евгений Ройзман, и Евгения Альбац, и другие лидеры оппозиции действуют, исходя из своих личных целей. Для них фигура Навального – это просто повод обратить внимание аудитории на интересующие их тезисы. Конечно, для таких людей, как они, решение Amnesty International оказалось определенным ударом», – считает Баширов.
«Они поняли, что тоже могут лишиться такого покровительства на Западе, ответить за несдержанность в своих выступлениях. Конечно, нужно будет еще проверить, что именно в словах Навального Amnesty International восприняла так критично, но в любом случае все эти наши господа теперь тоже будут ограничены в своих высказываниях. Этот факт их явно пугает», – уверен политолог.
«При этом подавляющему большинству населения России абсолютно все равно, что за организация Amnesty International и дает ли она какой-то статус Алексею Навальному», – заключил Баширов.
Ранее международная правозащитная организация Amnesty International, штаб-квартира которой находится в Лондоне, отказалась считать блогера Алексея Навального «узником совести», сообщил медиаменеджер организации по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев. Этот статус был присвоен Навальному сразу после его задержания в Москве 17 января.
Артемьев сказал, что «по итогам рассмотрения видеороликов», записанных Навальным в 2000-х годах, политико-юридический департамент Amnesty «пришел к выводу, что эти высказывания достигают уровня hate speech» («языка ненависти»). «По нашим внутренним распорядкам подобный статус не может носить человек, который публично не дезавуировал свои высказывания, которые можно назвать высказываниями языка вражды», – цитирует Артемьева ТАСС. Однако Amnesty International все равно призывает власти России отпустить блогера на свободу.
Это решение вызвало раздражение у лидеров либеральной оппозиции в России. В частности, решение Amnesty International осудили руководитель «сети штабов» Навального Леонид Волков, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и журналист Евгения Альбац.
Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
Дело «Ив Роше» в отношении братьев Алексея и Олега Навальных было заведено в декабре 2012 года. Их обвинили в мошенничестве и хищении у ООО «Ив Роше Восток», с которым братья заключили договор на пересылку товаров. По данным следствия, услуги «Ив Роше» оказывались по завышенной стоимости и через посредника. В декабре 2014 года Навальные были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств. Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, а Алексея – к трем с половиной годам условно.
Кроме того, 20 февраля Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей.
В России оценили выход 18 европейских компаний из «Северного потока – 2»
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«Пока все идет нормально, и чей-то отказ от участия в реализации газопровода не является для России проблемой», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения о выходе как минимум 18 европейских компаний из проекта «Северный поток – 2».
«Сейчас Газпром решает проблемы по мере их поступления: сначала необходимо закончить строительство газопровода, затем ввести его в эксплуатацию. Скорее всего, на стадии строительства никаких проблем не возникнет – «Северный поток – 2» строится российскими компаниями. При этом судно-трубоукладчик «Фортуна», которое уже давно попало в черный список, продолжает работать без перебоев», – рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Однако, считает собеседник, проблемы могут начаться на стадии получения разрешений на ввод газопровода в эксплуатацию. «Среди этих 18 европейских компаний могли быть те, которые выдавали необходимые документы для ввода проекта в эксплуатацию. Но пока мы до конца не знаем, действительно ли это так: возможно, что выход этих компаний из проекта является следствием предыдущих санкций, и их давно заменили другими», – предположил Юшков.
«Пока что все идет нормально, и чей-то отказ от участия в реализации «Северного потока – 2» не является помехой. Нужно дождаться, когда Газпром начнет собирать бумаги для разрешения на ввод в эксплуатацию, и тогда станет ясно, возникают ли проблемы, задержки и какие есть альтернативы», – заключил эксперт.
Ранее из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из проекта «Северный поток – 2». Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на доклад Госдепартамента Конгрессу США.
Напомним, Госдепартамент США упомянул в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.
До этого появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
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Соловьев резко ответил на сообщения о зарплате в 52 млн рублей
Телеведущий Владимир Соловьев не подтвердил сообщения, согласно которым его заработная плата составляет 52,6 млн рублей в год.
«Это чушь полная. Если почитать некоторые СМИ, то выходит, что я зарабатываю миллиарды. Все мои программы идут с высоким рейтингами, поэтому из бюджета на меня ничего не выделяется», – заявил Соловьев Ura.ru.
Телеведущий уверен, что информация о его высокой зарплате является провокацией недоброжелателей телеведущего.
В свою очередь коллега Соловьева, ведущий «Первого канала» Артем Шейнин отказался обсуждать свою зарплату. Он заявил, что о его доходах могут сообщить в пресс-службе «Первого канала».
Ранее издание The Insider сообщило, что Соловьев якобы получает 52,6 млн рублей в год, а зарплата Шейнина составляет 100 млн рублей в год. В социальных сетях возмутились этой информации.
Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2»
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Немецкая компании Wintershall Dea вложила в «Северный поток – 2» 730 млн евро и больше не планирует предоставлять финансирование проекту, говорится в отчете Wintershall Dea за четвертый квартал и 2020 год.
«Платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили 730 млн евро и были завершены до пересмотра закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются», – говорится в отчете, передает ТАСС.
В документе также отмечается, что рассмотрение апелляции Wintershall Dea на штраф польского регулятора UOKiK за участие европейской компании в проекте строительства «Северного потока – 2» может занять три–пять лет.
«Группа считает, что штраф не обоснован и польский антимонопольный орган применяет в данном случае нетрадиционный подход, применяя широкие интерпретации определений. 5 ноября 2020 года дочерняя компания Wintershall Dea – Nederland Transport and Trading B.V. (WDNTT) – обжаловала это решение в суде. Мы ожидаем, что рассмотрение апелляции продлится около трех–пяти лет», – говорится в отчете.
В октябре 2020 года Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) обвинил Газпром и европейские компании в не согласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта «Северный поток – 2» и обязал разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода. Кроме того, на европейские компании OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper был наложен общий штраф в размере 385 млн злотых (100 млн долларов), Газпром был оштрафован на 29 млрд злотых (7,6 млрд долларов).
Газпром заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе. Такой же позиции придерживаются партнеры компании.
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Эксперты оценили заявление Пашиняна о неэффективности «Искандеров»
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«Пашинян высказался об «Искандерах» по политическим причинам, пытаясь оправдаться в глазах западных партнеров за свой провал», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в ходе боев в Нагорном Карабахе «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
«Данных о применении комплексов «Искандер» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не поступало. При этом ракеты, которые падали на территории Азербайджана, известны всем. Баку их демонстрировал», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
Эксперт пояснил, что «Искандеры» – это довольно большие по своим размерам комплексы». «Это значит, что их падение не могло пройти незамеченным для противника. Поскольку Азербайджан не показал ни одной упавшей на его территории ракеты этого типа, мы можем сделать вывод, что таких падений не было», – делает вывод собеседник.
«К тому же, – продолжил Сивков, – вряд ли на территории Азербайджана работают армянские эксперты, которые анализируют состояние упавших там ракет и докладывают об этом Пашиняну». Аналитик напомнил о том, что «Искандеры» эффективно применялись в Сирии – «там они все взрывались». «Потому никаких доказательств плохого качества ракет у главы Армении нет», – подчеркнул военный аналитик.
«Кроме того, с момента окончания войны в Нагорном Карабахе прошло уже три с половиной месяца, и все это время никто не говорил о качестве российских видов вооружения. С чего вдруг Пашинян начал об этом рассуждать? Я вижу здесь лишь политическую причину. Он пытается оправдаться в глазах своих западных партнеров за провал», – резюмирует собеседник.
Схожей точки зрения придерживается член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский. «Армения не применяла ракеты «Искандер» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Потому заявление премьер-министра республики носит исключительно политический характер», – подчеркнул Мураховский.
Ранее Никол Пашинян после долгого перерыва дал интервью прозападному изданию 1in.am и прокомментировал заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона могла бы применить «Искандер», передает Sputnik.
«Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А может, он ответит, почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%», – приводит слова Пашиняна «Интерфакс». На замечание журналиста, разве и так бывает, Пашинян ответил: «Не знаю... Может, оружие 80-х».
Пашинян также напомнил о проведенных реформах в армии – совершенствовании системы питания и решения таких элементарных вопросов, как обеспечение нижним бельем. Он отверг обвинения Саргсяна в изменении плана перевооружений, который был разработан прежним правительством. По его словам, план не менялся.
В ноябре экс-глава службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян заявил, что во время конфликта в Нагорном Карабахе якобы применялся ракетный комплекс «Искандер».
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Белый дом анонсировал новые санкции против России
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США планируют в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Так Псаки отреагировала на публикацию Washington Post, согласно которой США готовят новые санкции против России в связи с кибератакой на Соединенные Штаты и ситуацией вокруг Алексея Навального, передает ТАСС.
«Президент [США Джо Байден] говорил об этом в своей беседе с президентом [России Владимиром] Путиным лишь несколько недель назад. Мы попросили разведывательные ведомства проделать дальнейшую работу, уточнить, кто несет ответственность, установленную предыдущей [американской] администрацией, выяснить, как именно произошла хакерская атака, каковы масштабы ущерба и вторжения. Мы еще находимся в процессе определения этого. Но пройдут недели, а не месяцы, прежде чем мы ответим. Тем не менее опережать исход процесса я не стану», – сказала представитель американской администрации.
Администрация президента США Джозефа Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой ей кибератаки
Ранее газета Washington Post сообщила, что администрация Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой ей кибератаки и по ситуации с Навальным.
Пашинян пожаловался на «Искандеры»
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя бои в Нагорном Карабахе, заявил, что «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
Пашинян после долгого перерыва дал интервью прозападному изданию 1in.am и прокомментировал заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона могла бы применить «Искандер», передает Sputnik.
«Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А может, он ответит, почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%», – приводит слова Пашиняна «Интерфакс». На замечание журналиста, разве и так бывает, Пашинян ответил: «Не знаю... Может, оружие 80-х».
Пашинян также напомнил о проведенных реформах в армии – совершенствовании системы питания и решения таких элементарных вопросов, как обеспечение нижним бельем. Он отверг обвинения Саргсяна в изменении плана перевооружений, который был разработан прежним правительством. По его словам, план не менялся.
В ноябре экс-глава службы военного контроля минобороны Армении Мовсес Акопян заявил, что во время конфликта в Нагорном Карабахе якобы применялся ракетный комплекс «Искандер».
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Украина анонсировала отсоединение от электросетей России и Белоруссии
Украина намерена отсоединиться от белорусской и российской энергетических систем до конца 2023 года, и интегрироваться в европейскую систему в 2023 году, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
«С советских времен украинская электросеть является единой сетью, которая включает Белоруссию и Россию. Но мы хотим отрезаться от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года», – цитирует Кулебу ТАСС.
После этого «перетекания» электричества из Белоруссии на Украину «станут физически невозможны», добавил министр.
Ранее во вторник исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что Киев может отказаться от российского электричества, если провести своевременный ремонт соответствующей инфраструктуры, а также провести системные законодательные изменения.
Генштаб США заявил о нежелании воевать с Россией
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Вашингтон отслеживает «вложения» Москвы и Пекина в ракетные технологии для их сдерживания, потому что не хочет войны с Россией и Китаем, заявил замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.
Он ценил «практическую проблему» соотношения «российских ядерных сил и имеющегося у них потенциала» с «возможностями» США для «эффективного реагирования». По его словам, если смотреть «на региональные потенциалы России и Китая, их вложения в ракеты средней дальности (крылатые, гиперзвуковые и баллистические), то это является вызовом». Хайтен заявил о необходимости «изучить данную обстановку, защитить себя, противодействовать этим угрозам, сдерживать». «Потому что последнее, что мы хотим, так это войны с Россией и Китаем», – приводит его слова ТАСС.
Как заявил Хайтен, китайские ракеты средней дальности угрожают США в западной части Тихого океана. По его словам, Россия и Китай делают «значительные вложения в ракетные технологии», поэтому «абсолютно необходим усердный анализ того, как лучше этому противодействовать».
Хайтен указал, что «потенциал» американской системы ПРО «в данный момент явно сосредоточен на Северной Корее, а не на Китае, России и Иране». США «начинают пристально следить за Ираном, потому что Иран значительными темпами продолжает строительство ракет». Хайтен заявил, что «противники США наблюдали» за Америкой «в течение 25 лет, разрабатывали стратегии противодействия сильным сторонам» США. ВС США «всегда по отдельности рассматривали свою ядерную доктрину, ПРО, космос». Генерал призвал «начать рассматривать стратегическое сдерживание так, чтобы принимать во внимание все в целом».
Хайтен сказал, что Вашингтон, размещая ПРО, «удерживает противников от развертывания вооружений», так как «они не думают, что их оружие будет в полной мере эффективно». Однако «есть проблемы» на «стадии уничтожения», поскольку системы Patriot – это «ограниченный ресурс», их «всегда недостаточно», сказал генерал, добавив, что даже на продажу другим странам этих комплексов не хватает. Хайтен заявил: «Если посмотреть, как люди покупают системы ПВО и ПРО в мире, они хотели бы купить Patriot , но у нас по большей части нет Patriot для продажи, кроме того, что мы уже продали», – приводит его слова РИА «Новости».
Генерал заявил, что коронавирус показал слабые стороны логистической системы в США: «Мы увидели огромные уязвимости в цепи поставок». Он не стал «вдаваться в засекреченные подробности», но заверил, что «цепь поставок слаба».По его словам, ситуация с поставками материалов для борьбы с пандемией напрямую отражает и ситуацию с поставками для оборонных нужд: «Это не только перчатки, маски и защитные костюмы, но это материалы, которые нужны для производства вакцины, а это напрямую перетекает в материалы, которые нужны нам для наших систем вооружений, для разработок. У нас просто нет прочной устойчивой цепи поставок».
Напомним, Пентагон признал наличие проблем в системе ПРО США. В сентябре 2019 года американские системы ПВО не смогли защитить нефтяные объекты Саудовской Аравии от атаки беспилотников.
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Киеву предрекли проблемы из-за санкций против «Спортмастера»
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Решение Киева ввести санкции против сети «Спортмастер» может обернуться негативными последствиями для Украины, считает политолог и экономист Тарас Загородний.
«Санкции против юрлиц – это старые украинские разборки, во время которых просто будут разрывать активы. На мой взгляд, гораздо больше проблем нам принесут санкции против «Спортмастера», – отметил Загородний в комментарии изданию «Главред».
По его словам, несмотря на то, что руководят компанией россияне, оформлена она в Сингапуре. «При этом Украина в свое время подписала соглашение о защите инвестиций. Таким образом, у Сингапура есть повод подать в суд на Украину, который он вполне может выиграть», – указал экономист.
«Эта история ударит по инвестиционной привлекательности нашей страны. Это будет выглядеть как чистый лоббизм структур, которые пожелали вытеснить конкурентов с украинского рынка», – уверен эксперт.
Ранее частная компания с ограниченной ответственностью Sportmaster Operations Pte. Ltd попала в список санкций, введенных указом президента Украины Владимира Зеленского против физических и юридических лиц, компании запретили проводить торговые операции и выводить капитал за пределы страны. Всего в последнем санкционном списке 19 юридических и восемь физических лиц, среди которых депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, а также его супруга Оксана Марченко.
Япония и США подписали соглашение об американских военных базах
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Япония и США официально подписали соглашение о продлении условий распределения расходов на содержание американских баз в Японии еще на год, сообщил глава японского МИДа Тосимицу Мотэги.
«Мы – я и исполняющий обязанности посла США в Японии Джозеф Янг – подписали двустороннее соглашение о расходах на содержание американских военных согласно достигнутой договоренности. Далее мы попросим парламент одобрить документ, чтобы соглашение вступило в силу до конца этого финансового года», – передает РИА «Новости» слова Мотэги.
Глава японского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что правительства двух стран продолжат тесное сотрудничество, направленное на всестороннее укрепление японско-американского альянса, передает ТАСС.
Срок текущего двустороннего пятилетнего соглашения истекает 31 марта этого года. Расходы Японии на содержание американских баз на своей территории – за коммунальные услуги, содержание персонала, перенос учений – за 2020 финансовый год составили 199,3 млрд иен (около 1,88 млрд долларов). Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости увеличить эти расходы. В опубликованной в июне книге его бывшего советника Джона Болтона говорится, что экс-президент Трамп требовал от него надавить на Японию и заставить ее платить в четыре раза больше – 8 млрд долларов (840 млрд иен).
В конце января СМИ сообщили, что правительство Японии намерено предложить Вашингтону оставить неизменным распределение расходов на содержание военных баз США на японской территории.
Школьнику за отказ снять брекеты сломали позвоночник в Новосибирске
В Новосибирске подростки избили сверстника за отказ снять брекеты, следователи регионального следственного управления СК возбудили уголовное дело.
«По версии следствия, 21 февраля в дневное время у дома № 111 по улице Широкой Ленинского района Новосибирска подростки совместно нанесли телесные повреждения 12-летнему мальчику, после чего он был доставлен в медицинское учреждение», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Пострадавшему диагностировали компрессионный перелом трех позвонков, ушиб грудной клетки и несколько других повреждений. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц».
В СК указали, что, по версии СМИ, подросток перед избиением отказался снимать брекеты. Сейчас следователи проводят комплекс оперативно-розыскных действий, следственных действий, направленных на установление обстоятельств инцидента.
Ранее в феврале житель Владивостока избил подростков из-за того, что они решили посидеть в его незапертой машине. Один из пострадавших госпитализирован.
Крымские татары разоблачили ложь Киева об их жизни
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Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров опроверг заявление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о ситуации в Крыму.
Кислица утверждал, что Москва якобы хочет уничтожить самобытность украинцев и крымских татар в Крыму, продолжая произвольные аресты. Умеров в ответ заявил, что Киев в ООН «подыгрывает агрессивным нападкам своих заокеанских хозяев». «За неимением разумных и состоятельных аргументов, выставляют борьбу с радикализмом, как борьбу с народом», – приводит его слова РИА «Новости».
Умеров заверил, что «украинская диаспора и коренной народ Крыма, крымские татары, чувствуют себя в российском Крыму намного комфортнее, нежели их представители на Украине», которая вмешиваются во внутренние дела России. Умеров посоветовал Кислице «рассказать об убийстве своих граждан, открытом геноциде, жесткой цензуре и закрытии телеканалов, в том числе крымскотатарского телеканала ATR, который по традиции ежегодно на грани закрытия по политическим мотивам». «Думаю, данные факты достойны большего внимания в ООН», – сказал он.
Напомним, постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский указывал, что выражая на словах озабоченность судьбой крымских татар, Киев пытается «задушить» Крым посредством водной блокады. Европейский суд по правам человека посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом.
На Украине раскрыли подоплеку нового конфликта националистов с Зеленским
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«Дело Стерненко не указывает на оздоровление судебной системы Украины. Это просто частный случай, обусловленный борьбой разных политических групп», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Так он прокомментировал протесты националистов возле офиса президента Украины Владимира Зеленского в поддержку экс-лидера «Правого сектора*» Сергея Стерненко, ранее обвиненного в похищении человека.
«Этот приговор – заслуга юриста Андрея Портнова и его команды. Если бы не они, дело могло быстро заглохнуть. Не будем забывать, что Стерненко является фигурантом и по ряду других дел, в том числе о торговле наркотиками и убийстве. Похищение человека и пытки – лишь одно из преступлений, доказанное найденным орудием и свидетельскими показаниями», – рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник.
Помимо уголовного аспекта дела Сергея Стерненко, приговор имеет и очевидный политический подтекст, считает Бортник. «Стерненко – один из лидеров «Правого сектора*», некий Сашко Билый (националист Александр Музычко, убитый в 2014 году – прим. ВЗГЛЯД) сегодняшнего дня. Поэтому для одних Стерненко – это символ всего патриотичного, а для других, наоборот, всего самого плохого. Соответственно, для одних борющихся групп приговор Стерненко – это знак, что за всеми праворадикальными преступниками могут прийти, а для других – угроза и признак того, что даже принадлежность к патриотической франшизе не может быть иммунитетом от уголовных преследований», – объяснил политолог.
Кроме того, приговор Стерненко позволяет власти балансировать между правым и левым политическим сегментом. «Закрытие трех телеканалов, обвинения в адрес Шария и Медведчука смещают Зеленского в правую сторону в глазах общественности. А дело Стерненко как раз показывает: власть наказывает всех – и левых, и правых», – считает собеседник.
В то же время эта ситуация стала полем для пиара всех политических сил. «С одной стороны, партия «Голос», которую поддерживает олигарх Виктор Пинчук и праволиберальное крыло американского истеблишмента, надеется благодаря Стерненко сформировать образ наиболее патриотической партии Украины и получить себе нового политического лидера в его лице. «Голос» явно конкурирует за эту нишу с Петром Порошенко, который, в свою очередь, видит в Стерненко одновременно и угрозу, и возможность лишний раз прорекламировать себя. Кроме того, выступлениями в поддержку Стерненко Порошенко проверяет команду Зеленского на устойчивость. Наконец, для самого Зеленского это отличная возможность показать, что именно он эффективно борется с правым радикализмом, и получить себе новый электорат», – объяснил Бортник.
«При этом приговор Стерненко никак не указывает на возможное оздоровление судебной системы Украины. Приморский суд Одессы – суд первой инстанции, будет апелляция, и в итоге с этим делом может случиться то же, что стало с делами об убийствах Олеся Бузины или Павла Шеремета – оно просто заглохнет на каком-то этапе. Пока это просто частный случай, обусловленный борьбой разных политических групп», – заключил политолог.
Ранее возле офиса президента Украины в Киеве произошли столкновения между силовиками и националистами, которые протестуют против приговора экс-лидеру одесской ячейки «Правого сектора» Сергею Стерненко. В результате столкновений задержаны 24 человека, пострадали 27 правоохранителей.
Напомним, Приморский суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Стерненко не согласился с приговором. После заседания произошли столкновения радикалов с полицией. Приговор вынесен по делу о похищении в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича, который написал заявление в полицию о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко.
До этого Стерненко было предъявлено обвинение в совершение умышленного убийства. По версии полиции, весной 2018 года в Одессе в ходе уличной драки он догнал и нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Ивану Кузнецову, который позже от полученных ранений умер. Защита Стерненко заявляет о самообороне. По этому делу 29 января он был отпущен под поручительство депутата от партии «Голос» Романа Лозинского. В мае СБУ признала Стерненко потерпевшим.
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Нагиев заявил о бесполезности службы в армии
Российский актер Дмитрий Нагиев заявил, что его потраченные на срочную службу в армии годы оказались бесполезны, а также рассказал о случаях дедовщины.
«Это бесцельно потраченное время. Может быть, именно это дало мне некую закалку», – заявил Нагиев в интервью «Аргументам и фактам».
Но, по мнению артиста, такую «закалку» можно развивать с помощью спортивных занятий или при посещении библиотек.
«Надеюсь, что сейчас в армии что-то изменилось. Та же дедовщина – против меня шли с табуретками и не только. Спасло только владение боевыми искусствами. Поэтому выражаю огромную надежду, что сегодня дедовщины нет. Это отвратительная вещь, которая унижает человеческое достоинство», – высказался он.
Позже слова актера прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отмена обязательной военной службы в России сейчас не обсуждается, она остается конституционной обязанностью граждан страны.
В Госдуме ответили на заявление США о «милитаризации» Крыма
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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал нонсенсом и вмешательством во внутренние дела России заявление и.о. постпреда США при ООН о «милитаризации» республики.
«Подобные высказывания – нонсенс и грубое вмешательство во внутренние дела России. Удивляет, где США, а где Крым находится и почему он так не дает им покоя. Крым – это российская земля, и Россия сама разберктся, как защищать свои территории», – сказал Шеремет РИА «Новости».
По его словам, США в самый раз стоит пояснить в ООН, с чем связаны участившиеся пролеты их разведывательных самолетов у границ России и заходы военных кораблей в Черное море.
«Россия укрепляет свои границы и это не милитаризация, а вынужденная адекватная реакция на агрессивные действия НАТО во главе с США. Паритет будет всегда существовать, как бы не хотелось обратного нашим заокеанским партнерам, которые на практике никакие нам не партнеры. Рекомендую им не испытывать терпение России и лучше изучить историю, что случилось с теми государствами, которые перешли красную линию. С Россией лучше дружить и находить общий язык. Шутки закончились», – сказал депутат.
Ранее и.о. постпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что милитаризация Россией Крыма представляет угрозу «общей безопасности». По его словам, США «не признают никогда попытку аннексии Крыма» и американские санкции против России останутся в силе, пока Россия не изменит свой курс в отношении Украины.
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