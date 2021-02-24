За оскорбление ветеранов может грозить до пяти лет тюрьмы

Срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет, а сумма штрафа – до 5 млн рублей, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), комментируя поправки ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти.

«Мы ответили поправкой, которая впредь устанавливает ответственность до пяти лет лишения свободы и до 5 млн (рублей) штрафа за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов, оскорблять память не только ныне живущих ветеранов (мы им желаем доброго здоровья и долгих лет), но и оскорблять, осквернять память ушедших», – отметила Яровая, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

По ее словам, сегодня «появились новые формы реабилитации нацизма – через прямое оскорбление ветеранов и осквернение памяти».

Ранее Яровая сообщила, что депутаты подготовили поправки ко второму чтению в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма и защите исторической памяти, который Госдума единогласно приняла в первом чтении 10 февраля. Авторами поправок, помимо Яровой, выступили председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский (все «Единая Россия»).

На прошлой неделе Бабушкинский суд Москвы признал Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей.