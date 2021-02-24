Нагиев заявил о бесполезности службы в армии

Российский актер Дмитрий Нагиев заявил, что его потраченные на срочную службу в армии годы оказались бесполезны, а также рассказал о случаях дедовщины.

«Это бесцельно потраченное время. Может быть, именно это дало мне некую закалку», – заявил Нагиев в интервью «Аргументам и фактам».

Но, по мнению артиста, такую «закалку» можно развивать с помощью спортивных занятий или при посещении библиотек.

«Надеюсь, что сейчас в армии что-то изменилось. Та же дедовщина – против меня шли с табуретками и не только. Спасло только владение боевыми искусствами. Поэтому выражаю огромную надежду, что сегодня дедовщины нет. Это отвратительная вещь, которая унижает человеческое достоинство», – высказался он.

Позже слова актера прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отмена обязательной военной службы в России сейчас не обсуждается, она остается конституционной обязанностью граждан страны.