В Армении не исключили совместного с Россией производства оружия

Ереван уже проводит военную реформу и одним из основных вопросов является возможность наладить производство оружия на территории Армении совместно с Россией, заявил министр обороны страны Вагаршак Арутюнян.

«Начну с того, что в Армении уже функционируют армяно-российские совместные предприятия, и дальнейшая работа в этом направлении ведется», – рассказал Арутюнян РИА «Новости» о налаживании совместного с Россией производства оружия в Армении

Он также добавил, что в процесс военной реформы в Армении вовлечены российские специалисты.

«Конечно же, с учетом боевого опыта и известных событий в Карабахе нами будут кардинально пересмотрены вопросы: оптимизации боевого и численного состава с учетом задач по предназначению, прежде всего посредством увеличения боевого компонента; избирательного перевооружения на новые комплексы и системы вооружения и военной техники по приоритетным направлениям; сохранения кадрового потенциала, повышения уровня укомплектованности должностей офицерами, госслужащими и военнослужащими по контракту», – рассказал министр.

По словам Арутюняна, основные усилия будут направлены на развитие систем управления, разведки, РЭБ, ПВО и беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии.

Министр добавил, что по итогам совместной работы с делегацией Министерства Обороны России «были выработаны рекомендации по дальнейшим действиям и мероприятиям в рамках модернизации армянских вооруженных сил с учетом их текущего состояния». Главный акцент был поставлен на военно-техническую составляющую процесса.

Также, по словам Арутюняна, Ереван рассчитывает, что благодаря совместным с Россией действиям будет обеспечен долгосрочный мир в Карабахе.

Он отметил, что первостепенно безопасность населения Карабаха должна обеспечивать карабахская армия обороны, а Армения, как и всегда, будет гарантом безопасности этого народа.

«Ну и третье, наверное, самое главное – это, конечно же, российское военное присутствие в регионе, благодаря чему сначала удалось добиться прекращения огня, а впоследствии – попросту предотвратить гуманитарную катастрофу. Я думаю, что благодаря совместным с Российской Федерацией усилиям будет обеспечен долгосрочный мир в регионе», – заявил Арутюнян.

Ранее сообщалось, что армянская сторона заинтересована в расширении и наращивании потенциала 102-й российской военной базы в Гюмри.

Лидер партии «Просвещенная Армения» и глава одноименной парламентской фракции Эдмон Марукян сообщил, что Армения должна подписать новое соглашение о безопасности с Россией, включив туда пункт о создании второй военной базы, которая будет дислоцироваться в области Сюник, граничащей с Азербайджаном на юге страны.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.