Армянская оппозиция предложила создать вторую российскую базу в стране

Армения должна подписать новое соглашение о безопасности с Россией, включив туда пункт о создании второй военной базы, которая будет дислоцироваться в области Сюник, граничащей с Азербайджаном на юге страны, сообщил лидер партии «Просвещенная Армения» и глава одноименной парламентской фракции Эдмон Марукян.

«Особое место в новом соглашении должна занять безопасность Сюникской области. В этой связи считаем жизненно важным начать безотлагательные переговоры о размещении новой российской военной базы в Сюникской области. Военная база станет, с одной стороны, опорой эффективной, динамичной деятельности российских миротворческих сил в Карабахе, с другой стороны, гарантом долгосрочного мира и безопасности в регионе», – передает ТАСС слова Марукяна.

По его словам, «следует отметить, что опыт 102-й российской военной базы в Гюмри является гарантией эффективности этого механизма безопасности. На протяжении десятилетий эта база обеспечивала неприкосновенность армяно- турецкой границы».

«Мы оцениваем потенциал нового соглашения между Арменией и Россией как исторический. Такой документ может быть демонстрацией многовековой дружбы наших народов, защиты общих ценностей, борьбы с существующими угрозами (распространение терроризма, воинственная риторика стран региона, расширение военного потенциала соседних стран, военно-политических формирований)», – добавил оппозиционный политик.

В настоящий момент в армянском городе Гюмри согласно межгосударственному договору от 1995 года дислоцируется 102 российская военная база, которая обеспечивает безопасность армяно-турецкой государственной границы. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.