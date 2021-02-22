В Армении выразили заинтересованность в расширении российской военной базы

Армянская сторона заинтересована в расширении и наращивании потенциала 102-й российской военной базы в Гюмри, заявил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.

«Вопрос расширения и усиления российской военной базы на территории Республики Армения всегда стоял на повестке дня, и армянская сторона всегда была в этом заинтересована уже по той простой причине, что база в полном составе входит в Объединенную группировку войск (сил) вооруженных сил Армении и России, и, стало быть расширение возможностей базы автоматически влечет за собой наращивание потенциала совместной группировки, действующей на двусторонней основе в Кавказском регионе коллективной безопасности», – цитирует РИА «Новости» Арутюняна.

По его словам, «конечно же, руководством Минобороны России учтены существующие военно-политические реалии в регионе и сделаны правильные шаги по пути усиления и перевооружения базы». «И я уверен, что данный процесс будет носить долгосрочный характер», – сказал армянский министр.

Он также сообщил, что Ереван и Москва прорабатывают вопрос о возможности передислокации определенного воинского формирования 102-й российской военной базы на восток Армении.

«Правильнее, наверное, говорить о возможности передислокации какого-либо воинского формирования из состава российской военной базы (с учетом ее расширения) на восточное направление Армении, и в этом контексте соответствующая совместная проработка вопроса ведется», – сказал министр. По его словам, на находящихся в Армении российских пограничников возложены дополнительные функции. «Действительно, на российских пограничников возложены дополнительные функции по обеспечению безопасности и охраны границы Республики Армения с Азербайджаном. Я не сомневаюсь в том, что по линии пограничных служб наших государств налажено тесное и эффективное взаимодействие, равно как и в том, что все задачи, возложенные на российских пограничников в Армении, будут выполнены на самом высоком уровне», – сказал Арутюнян.

«До конфликта в Карабахе (осенней эскалации 2020 года – прим. ВЗГЛЯД) личный состав Пограничного управления ФСБ России в Армении отвечал за выполнение задач по обеспечению безопасности и охраны границы Содружества Независимых Государств, проходящей по территории Республики Армения. Сегодня ситуация существенно изменилась», – отметил министр.

Кроме того, глава МО Армении заявил, что не видит необходимости в размещении второй российской военной базы в стране. «Что касается размещения дополнительного воинского формирования Вооруженных Сил России на территории республики, думаю, что в этом нет такой необходимости, да и нормативная правовая основа, существующая на данный момент между нашими государствами, определяет статус и регламентирует деятельность лишь одной российской базы», – сказал Арутюнян.

В настоящий момент в армянском городе Гюмри, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется 102 российская военная база, которая обеспечивает безопасность армяно-турецкой государственной границы. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.

Ранее лидер партии «Просвещенная Армения» и глава одноименной парламентской фракции Эдмон Марукян сообщил, что Армения должна подписать новое соглашение о безопасности с Россией, включив туда пункт о создании второй военной базы, которая будет дислоцироваться в области Сюник, граничащей с Азербайджаном на юге страны.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.