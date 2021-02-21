Определена эффективность Pfizer против распространения COVID

Согласно данным исследования, проведенного совместно с минздравом Израиля, вакцина против коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech на 89,4% эффективна в предотвращении передачи коронавируса, сообщило издание Spiegel.

По данным издания, в Израиле привита уже примерно треть населения, что позволило изучить, каким образом работает вакцина. Были учтены данные в общей сложности 1,7 млн вакцинированных людей, передает РИА «Новости».

Результаты исследования показали, что в 89,4% случаев вакцинированные не передают COVID-19 другим людям.

Таким образом, вакцинированные от коронавируса защищают от коронавируса не только себя, но и других людей. Результаты исследования пока не опубликованы на сервере препринтов и в специализированном журнале, в связи с чем компании Pfizer и BioNTech пока не комментируют полученные данные.

Напомним, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.