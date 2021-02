Московская биржа открылась снижением Акции Beluga Group упали на 30% 20 февраля 2021, 11:38 Текст: Алина Назарова

Акции российской алкогольной компании Beluga Group утром в субботу подешевели на 28,5% и стоят 2639 рублей за штуку, следует из данных торгов на Московской бирже. Днем ранее, 19 февраля, бумаги компании подорожали почти на 30% (до 4093 рублей за штуку). Стоимость акций Beluga Group росла с начала недели. За четыре дня их стоимость выросла в два раза, пишет «Коммерсант». Beluga Group была основана во Владивостоке в 1999 году. В 2008 году провела IPO на Московской бирже. По итогам первых шести месяцев 2020 года была первым производителем водки в России (основные бренды – Beluga, Veda, «Мягков», «Беленькая», «Архангельская»). В начале февраля стало известно о возможной продаже принадлежащей Beluga Group птицефабрики «Михайловская» мощностью 30 тыс. тонн группе агропредприятий (ГАП) «Ресурс». Стоимость оценивается до 500 млн рублей.

Условия США, при которых они могут снять санкции с газопровода «Северный поток – 2» в отношении Германии, являются унизительными, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК. «Сейчас в открытую пишут, что идет торг и обсуждают возможность договоренностей между Вашингтоном и Берлином, согласно которым «Северный поток – 2», ладно, бог с вами, пускай достраивается, пускай функционирует, но если вдруг параллельно будет сокращаться транзит газа через Украину, то «Северный поток – 2» будет перекрыт. Я не могу решать за Германию, но то, что это унизительное предложение, для меня очевидно», – передает РИА «Новости» слова Лаврова. Глава МИД отметил, что, вводя санкции, Вашингтон намерен «финансово поддержать свой геополитический проект под названием «Украина». Администрация президента США заявила, что Берлин ради успешного завершения строительства газопровода должен создать механизм, который не допустит эксплуатацию «Северного потока – 2» в случае сокращения транзита российского газа через Украину. Таким образом в Вашингтоне хотят не допустить отделения Киева от европейской газовой сети и предотвратить зависимость Евросоюза от углеводородов из России, передают «Ведомости». Ранее сообщалось, что администрация президента США представит доклад по дополнительным санкциям в отношении газопровода «Северный поток – 2». Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Лавров заявлял, что вопрос о статусе «Северного потока – 2» после исследования профильной службой Еврокомиссии закрыт для всех, кто уважает закон.

Ряд стран Евросоюза внесли предложения по санкциям в отношении России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, однако общего решения пока нет, обсудить этот вопрос планируется в ходе заседания глав МИД ЕС 22 февраля, сообщил европейский источник в Брюсселе. «За последние дни поступали предложения от стран – членов ЕС по санкциям. Речь идет о персональных санкциях против российских граждан», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его словам, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен обсудить 22 февраля принципиальное согласие министров ЕС на принятие решения о новых санкциях против России. «Этот вопрос только предстоит решить», – добавил источник. Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России.

Министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко подписали межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты. Документ предусматривает возможность перевалки предприятиями Белоруссии 9,8 млн тонн нефтепродуктов в морских портах России на Балтике в 2021-2023 годах, в том числе 3,5 млн в 2021 году, 3,2 млн в 2022 году и 3,1 млн тонн в 2023 году. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло, передает РИА «Новости». «Соглашение подписывается на три года, но оно практически неограниченного действия, потому что оно предусматривает автоматическую пролонгацию. Российские порты сегодня готовы осуществить перегрузку белорусских нефтепродуктов в объеме 9,8 млн тонн. По нашей договоренности на текущий год мы определили 3,5 млн тонн, из них, учитывая, что год уже стартовал – около двух миллионов тонн мы готовы перевезти вместе с белорусскими партнерами», – сказал Савельев. Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take or pay – если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем. Эти минимально гарантированные объемы, согласно документу, стороны согласовывают на очередной год не позднее ноября предыдущего года. На 2021 год согласован объем в 2 млн тонн. Кроме того, министры транспорта России и Белоруссии планируют проработать условия экспортных поставок белорусских калийных удобрений через российские порты. «Мы с Алексеем Николаевичем (министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко) продолжим работу. У нас есть еще возможность по другим продуктам, производимым в Белоруссии продолжить работу, например, ... калийные удобрения, (которые – ред.) производятся на экспорт в объеме около 10 миллионов тонн», – сообщил Савельев. По его словам, это означает, что стороны уже могут начать эту работу и проработать условия, при которых Белоруссии будет выгодно поставлять. Правительство России в конце января одобрило проект соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ, а президент Белоруссии Александр Лукашенко – 16 февраля.

Власти Украины решили выдавить из страны лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. До его ареста дело вряд ли дойдет, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на введение персональных санкций в отношении Медведчука и его жены. «Очевидно, что меры СНБО носят незаконный характер. Если бы власти Украины хотели идти по пути закона, то для начала предъявили бы какие-то подозрения, а раз ничего подобного не случилось, то у них нет никаких доказательств вины Медведчука. Просто есть исполнение решения, которое, скорее всего, согласовано с посольством США в Киеве о том, что нужно перекрыть все каналы информации, которые действуют вразрез с интересами Соединенных Штатов», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Эксперт пояснил, что для украинских властей особенно чувствительна «тема внешнего управления правительства в Киеве» из США, о чем говорится на близких к ОПЗЖ телеканалах, которые недавно лишились лицензии на вещание и теперь их можно смотреть только в интернете. «Медведчук, между прочим, первым на Украине стал говорить о внешнем управлении. Американское посольство прежде даже реагировало на подобные высказывания Медведчука. Мы сейчас сталкиваемся с тем, что обычно называют прокси-войной между Россией и США. Жертвами этой войны становятся люди, которые хотели бы нормальных отношений с Россией. А таких людей на Украине точно больше трети в стране. И такие люди «путаются под ногами» в понимании властей, используя телеканалы и трибуны парламента», – отметил Погребинский. По его мнению, в нынешних условиях власть может прибегнуть и к более жестким мерам в отношении лидера ОПЗЖ. «Вряд ли дойдет дело до ареста самого Виктора Медведчука. Ему дают понять: ты лучше уезжай, потому что потом будет хуже, забирай все свое и своих, а на остальное у нас наложены санкции. Главное – чтобы простыл след Медведчука и других людей, а партию ОПЗЖ можно было бы спокойно запретить и закрыть. По-видимому, сейчас стоит такая задача. Но ничего нельзя исключать. На Украине действуют по беспределу, абсолютно игнорируя законы и Конституцию», – резюмировал Погребинский. В пятницу совет национальной безопасности и обороны Украины ввел на три года санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юрлиц. Санкции распространяются также на все имущество Медведчука, который является кумом российского президента Владимира Путина. Полный список санкций будет изложен в скором времени в тексте указа президента Украины Владимира Зеленского. Партия Медведчука находится в оппозиции главе государства и выступает за диалог с Россией. В начале февраля партия приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины». В пятницу вечером в партии пообещали «сделать все», чтобы «довести процесс импичмента Зеленского до конца». Так там отреагировали на решение главы государства прекратить вещание сразу трех оппозиционных телеканалов – ZIK, NewsOne и «112 Украина». Одним из поводом для санкций стала трансляция встречи Медведчука с Путиным в октябре 2020 года, на которой обсуждались возможные поставки российской вакцины «Cпутник V» на Украину. Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин назвал санкции инструментом Зеленского для противоправной борьбы с политическими оппонентами. «Я могу предположить, что когда изменятся времена и президент потеряет свою президентскую неприкосновенность, которую он обещал отменить первой, то наступит время, когда президент Зеленский за принятие таких вот решений о наложении санкций на граждан Украины, абсолютно не мотивированных и политически ангажированных, будет привлечен к уголовной ответственности, поскольку все это явно похоже на превышение служебных полномочий, принятие политически мотивированных решений и использование своей власти для противоправной борьбы с политическими оппонентами», – сказал Кузьмин в эфире YouTube-канала «112 Украина». Захарова рассказала, зачем на Западе выдумали историю об «отравлении» Навального 19 февраля 2021, 14:14 Текст: Алина Назарова

История с якобы отравлением Алексея Навального была выдумана Западом, чтобы поддерживать образ об агрессии России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала. «Была придумана история с якобы отравлением Навального химическим оружием, и все это приписывалось Москве. Все банально, вот именно так. И эта история тут же опять возвращает общественное мнение в странах Запада к фактору якобы агрессии России, уводит политологическую мысль в русло – как же Россию продолжать сдерживать, и многое объясняет, почему нужно делать так, а не иначе, почему нужно бюджеты НАТОвские переводить в еще большую милитаризацию», – заявила Захарова, передает РИА «Новости». Напомним, в августе Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный. 18 января глава МИД Сергей Лавров заявил, что слова западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. 17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный. Психолог объяснил безразличие мужчин к подаркам на 23 февраля 19 февраля 2021, 14:36

Многим мужчинам все равно, что получать на 23 февраля, потому что им не прививают чувство самоценности, а с детства учат жить ради других, рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, семейный психолог Александр Бирюков, комментируя результаты опроса по желаемым подаркам в День защитника Отечества. Опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob, показал, что большинству мужчин на День защитника Отечества хотелось бы получить гаджеты. Вторым по популярности ответом было «все равно», что они получат в подарок, а третьим – деньги. Также немало респондентов ждут любовь, заботу и внимание со стороны женщин. «Многим мужчинам все равно, что получать на 23 февраля, потому что им не прививают чувство самоценности. Их с детства учат жить ради других (чаще всего – ради женщин), а что такое собственные интересы – они не знают. А многим ещё и прививается чувство вины – какие это твои интересы? Настоящий мужчина по факту должен! Поэтому так сложилось, что угодить женщине – главная цель мужчины. Сам он со своими желаниями на последнем месте и никому не интересен. Даже себе», – рассказывает Бирюков. Специалист объясняет: мужчин своего рода бросает из крайности в крайность (либо гаджет, либо все равно, что подарят), потому что они знают, что на праздник, скорее всего, все равно получат носки и пену для бритья. Просто одни это понимают, а потому делают вид, что все равно, а другие хотят помечтать. Согласно опросу «Яндекс.Маркета» женщины чаще получают желаемый подарок на 8 марта, нежели мужчины на 23 февраля. «Это, опять же, связано с воспитанием, – полагает собеседник. – Женщин воспитывают как принцесс, которых мужчины должны завоевывать, добиваться, ублажать, угождать. А угодить можно только подарив желаемое. Чуть ошибся – женщина фыркнула и ушла. Мужчина остался один. А мнение мужчины никому не интересно, особенно женщине. Поэтому носки и пена. И радуйся, что о тебе вообще вспомнили», – подчеркивает специалист. Для того, чтобы не попасть в стереотипную ситуацию, когда в подарок мужчине выбираются носки и набор для бритья, психолог рекомендует постараться заранее разузнать у мужчины, что именно он хотел бы получить в этот день, поскольку вопрос подарков всегда очень индивидуален. «На мой взгляд, лучший подарок – это нужная вещь. Правда, для этого лучше узнать у мужчины, что именно ему нужно. И не ошибиться с выбором, купив по незнанию что-то другое», – заключил Бирюков. В прошлом году банк «Открытие» провел опрос, в результате которого выяснилось, что большинство женщин готовы потратить на подарок к 23 февраля до тысячи рублей, в то время как мужчины рассчитывают на бюджет до трех тысяч рублей на подарок в Международный женский день. Эксперты указали на двойные стандарты ЕСПЧ по делу Навального 19 февраля 2021, 13:04 Текст: Алина Назарова

Иностранные эксперты указали на двойные стандарты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) после принятия решения о немедленном освобождении блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше». Так, вице-председатель политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева заявила, что Европейский суд по правам человека с помощью Навального нанес удар по России. «Вчера под предлогом правила 39 регламента суда он потребовал немедленного освобождения так называемого оппозиционера, поскольку его жизнь находится в опасности. На практике это правило применяется очень редко, и обычно процедура занимает несколько лет», – отметила Ганчева в Facebook. По ее словам, «тот факт, что, несмотря на предоставленные данные видеонаблюдения, свидетельствующие об отсутствии риска для его (Навального) жизни, почти немедленное решение Европейского суда с предписанием о немедленном исполнении заставляет (...) думать, что это новый эпизод пиар-саги». «Нужно ли нам обсуждать, почему европейские институты не участвуют в деле Джулиана Ассанжа, журналиста, который представил реальные факты, а не фильмы и в отношении которого более чем через год после ареста 120 врачей и психологов предупреждали, что он может «умереть в результате «фактических пыток»? Такие двойные стандарты и сомнительные решения подрывают веру в то, что европейские институты работают во имя верховенства закона, когда они не соблюдают его на практике и по геополитическим причинам вмешиваются в суверенитет стран, с которыми у них есть политические разногласия», – добавила Ганчева. Она подчеркнула, что «права человека не должны использоваться в качестве ширмы на новом этапе холодной войны». В свою очередь адвокат, преподаватель права в Университете Париж 1 Пантеон-Сорбонна Пьер Жантийе также сделал несколько юридических замечаний. В частности, он указал, что ЕСПЧ не должен заменять российское правосудие, а решение ЕСПЧ было принято непривычно быстро. «ЕСПЧ требует временного освобождения Алексея Навального «с учетом рисков». Каких рисков? Риски по отношению к российскому государству? Клеветнические и беспочвенные намеки. ЕСПЧ еще раз показывает, что это политический орган и в конечном счете не совсем юридический», – отметил юрист в Twitter. В среду Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию немедленно освободить блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение ЕСПЧ по Навальному является недопустимой попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕСПЧ, требуя освободить Алексея Навального, разрушает международно-правовую основу, которую сам и создал. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному. Москва предложила Вашингтону включить гиперзвуковые вооружения в СНВ-3 19 февраля 2021, 20:14

Российская сторона предложила американской встроить гиперзвуковое вооружение в продленный договор СНВ-3 и посмотреть, как будет проходить процесс верификации, заявил глава МИД Сергей Лавров. «У американцев и у нас появились новые вооружения, некоторые из которых подпадают под СНВ-3. Мы заявили об этом еще в прошлом году, сказали, что их надо учитывать. А некоторые вооружения не подпадают под действие Договора – по своим физическим характеристикам они действуют совсем на других принципах», – сказал Лавров в интервью РБК, опубликованном на сайте МИДа. Он пояснил, что речь идет в том числе про гиперзвуковое вооружение, которое частично подпадает под действие соглашения, если речь идет о баллистических ракетах. «Что-то уже покрывается ДСНВ, сейчас надо «встроить» эти виды вооружений в Договор на очередные пять лет и посмотреть, как это будет верифицироваться. А что-то не подпадает», – сказал министр. В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Замерзающие жители Техаса начали получать счета за свет на тысячи долларов 19 февраля 2021, 21:32 Текст: Алексей Дегтярев

Жителям американского штата Техас начали приходить счета за электроэнергию на тысячи долларов на фоне экстремальных холодов, сообщают местные телеканалы. Такие счета начали приходить гражданам, подписанным не на фиксированный тариф, а на плавающий, зависящий от рыночной цены на электричество, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал WFAA. Из-за повышенного спроса оптовая стоимость электроэнергии выросла с 50 долларов до 9 тыс. долларов. В американских домах обычно не устанавливают системы отопления, помещения прогревают кондиционерами. Один из жителей Техаса заявил, что получил счет на 1 тыс. долларов при том, что он поддерживал температуру в жилье площадью 65 квадратных метров на уровне 16 градусов. Другая семья сообщила о счете в 3 тыс. 800 долларов, при этом за 2020 год семья уплатила за эту услугу 1 тыс. 200 долларов. Один из жителей штата и вовсе получил счет на 17 тыс. долларов. Беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 25 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина. После этого жители Техаса После этого жители Техаса столкнулись с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения В четверг число жителей Техаса без электричества сократилось до 537,8 тыс. человек, В Миссисипи, Луизиане, Орегоне и Кентукки без света сидят порядка 490 тыс. граждан. Всего же в США, согласно подсчетам Washington Post, в результате аномальных холодов погибли почти 50 человек. Причем некоторые погибли от отравления угарным газом в попытке согреться, другие – от гипотермии или в ДТП. Личности большинства погибших все еще не установлены. Зюганов пригрозил Рашкину изгнанием из КПРФ из-за поддержки Навального 19 февраля 2021, 12:14 Текст: Алина Назарова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил главе московского горкома Валерию Рашкину придерживаться консолидированной позиции партии по Алексею Навальному во избежание лишения партбилета. Так Зюганов прокомментировал слова Рашкина о том, что Алексея Навального якобы осудили по политическим мотивам. «Если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят», – твердо сказал Зюганов, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН». Зюганов назвал Навального «предателем» и заявил, что тот был заслан сюда тремя разведками в качестве «зажигательного снаряда», чтобы раскачивать обстановку изнутри. «Если этого кто-то не понимает в московском горкоме, мы их поправим быстро», – отметил лидер КПРФ. В среду Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию немедленно освободить блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение ЕСПЧ по Навальному является недопустимой попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕСПЧ, требуя освободить Алексея Навального, разрушает международно-правовую основу, которую сам и создал. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному. В Германии заявили об усталости Москвы от «вечных упреков» Запада 20 февраля 2021, 08:17

Глава Германо-российского форума и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек выразил мнение, что Москва устала от неконструктивной политики Запада, который уверен, что мир должен быть организован только так, как он считает нужным. «Похоже, Россия попросту устала от нас и наших вечных упреков, а также от мира двойных стандартов. В политическом плане мы без конца грозим ей пальцем, потому что, как нам кажется, все знаем лучше нее, потому что мир должен быть организован только так, как мы считаем нужным», – сказал Платцек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung. Политик напомнил о речи главы МИД России Сергея Лаврова на ноябрьском форуме «Потсдамские встречи». Тогда глава внешнеполитического ведомства указал на усиление курса на сдерживание России со стороны Германии, а также деградацию отношений между ЕС и Москвой. Тем не менее, Лавров добавил, что Россия заинтересована в восстановлении взаимоуважительного диалога с ФРГ. Платцек объяснил, что считает западные ценности и их защиту правильными, но указал, что, по его мнению, представители этих ценностей «должны демонстрировать их на деле, а не на словах». Ранее Платцек заявил о неэффективности санкционной политики Запада в отношении Москвы. По его мнению, введение ограничительных мер удовлетворит европейские страны лишь в краткосрочной перспективе. ООН озвучила число жертв конфликта в Донбассе 19 февраля 2021, 12:35 Текст: Алина Назарова

Число погибших в результате конфликта в Донбассе составляет 13,1-13,3 тыс. человек, сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека. «По подсчетам УВКПЧ ООН, общее число человеческих потерь, связанных с конфликтом на Украине (с 14 апреля 2014 по 31 января 2021 года), составляет 42 000-44 000: 13 100-13 300 погибших (не менее 3 375 гражданских лиц, около 4 150 украинских военных и примерно 5 700 членов вооруженных групп) и 29 500-33 500 раненых (7 000-9 000 гражданских лиц, 9 700-10 700 украинских военных и 12 700-13 700 членов вооруженных групп)», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС со ссылкой на «Радио Свобода». В феврале новое обострение произошло на востоке Украины – оно касается и массовой гибели украинских военных, и взрывов на территории ДНР. Поступают сообщения о созыве секретного заседания СНБО Украины, звучат воинственные заявления ряда близких к украинскому президенту деятелей. Имеются косвенные признаки того, что Киев может готовить новое наступление в Донбассе.

Силы МЧС, Министерства обороны, Росгвардии и других структур привлечены к расчистке трассы «Таврида» в Крыму, где из-за ночного снегопада образовался транспортный затор, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В Крыму и Краснодарском крае, в том числе в расположенном в зоне субтропиков Сочи, прошли обильные снегопады. «Брошены силы МЧС, «Черноморнефтегаза», Росгвардии, Минобороны, чтобы КДМ (комбинированные дорожные машины – прим. ВЗГЛЯД) могли подойти к месту затора. Сегодня на трассе «Таврида» работают 26 КДМ, которые занимаются расчисткой снега», – передает ТАСС слова Аксенова. Он уточнил, что пробка образовалась в районе населенного пункта Багерово около Керчи. Со стороны Симферополя там стоит около 50 автомобилей, подсчет машин в противоположном направлении пока идет. Кроме того, более 100 легковых автомобилей и восемь пассажирских автобусов находятся на автостанции в Керчи в ожидании возможности проехать по трассе, их обеспечивают горячим питанием. «Всю ночь у нас шли обильные осадки, особенно на Керченском полуострове. <...>. Пока что проблема пробки в Багерово не решена. Все силы всех подразделений, находящихся на территории Республики Крым, МЧС, Минобороны, министерства транспорта [республики], «Черноморнефтегаза» – все задействованы на расчистке трассы. Но в связи с тем, что ветер несет снег с полей, колея в течение получаса-часа возвращается в прежнее состояние. Но все телефоны работают, никого один на один с проблемой не оставим», – добавил глава Крыма. По словам Аксенова, расчистку Крымского моста от снега планируется завершить в ближайшее время. «Движение по Крымскому мосту было остановлено с 9.30 утра, расчистку должны закончить в ближайшее время», – написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По данным МЧС, в Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с. С 19-21 февраля в крымских горах объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин. Автомобилистов призвали исключить движение по трассе «Таврида», через Ангарский, Грушевский перевал, гору Ай-Петри, а также по дорогам, проходящим по горно-лесной местности. Ранее сообщалось, что Крымский мост впервые перекрыли из-за непогоды. Позднее в МЧС рассказали, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив возобновили по направлению из Крыма на Кубань. На подъезде к Крымскому мосту скопилось 80 автомобилей, развернут пункт обогрева. Против Медведчука на Украине ввели санкции 19 февраля 2021, 18:59

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. «Сегодня Совет национальной безопасности и обороны принял решение относительно 19 юридических и восьми физических лиц, к которым с сегодняшнего дня указом президента будут наложены соответствующие санкции…Что касается граждан, к которым применены санкции, это… госпожа Марченко Оксана Михайловна, гражданка Украины… Это Медведчук Виктор Владимирович», – передает его слова РИА «Новости». Санкции Киева против Медведчука распространяются также на все его имущество. По словам Данилова, санкции вводятся сроком на три года. Напомним, 4 февраля украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента главы государства Владимира Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины». Эксперт назвал причину атаки разведки Эстонии на Китай 19 февраля 2021, 13:22

«Эстония сделала ставку на то, что лишь Соединенные Штаты могут защитить ее от «агрессивной России». Взамен приходится исполнять задания Вашингтона, а он сейчас настраивает страны ЕС против Китая», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Юрий Светов, комментируя обвинения эстонской разведки в адрес КНР и последующий резкий ответ китайских дипломатов. «Обычная история – небольшим странам, которые находятся на содержании у богатых государств или союзов богатых страны приходится отрабатывать это содержание зачастую весьма неприятным для себя способом», – заметил политолог Юрий Светов. В пятницу посольство КНР в Таллине разместило на своем сайте выдержанный в резких тонах комментарий к ежегодному отчету Департамента внешней разведки Эстонии (VLA). В опубликованном в среду документе спецслужба заявила – китайская пропаганда начала использовать западные информационные каналы для распространения выгодной для Китая информации. Также в отчете VLA говорилось, что целью пропагандистской деятельности Пекина является ослабление открытого общества в Европе. «Годовой отчет департамента внешней разведки сохранил непрофессионализм, сопоставимый с предыдущими годами, и распространяет лживые новости, вводит общественность в заблуждение по скрытым мотивам и ссылается на источники, которые нельзя комментировать», – говорилось в заявлении китайского посольства в Таллине. Как ранее отмечали эксперты, в последние несколько лет Эстония и другие малые прибалтийские государства проявляли активный интерес к контактам с Китаем. В 2018-м председатель КНР Си Цзиньпин принял президентов Эстонии и Латвии, после чего появились сообщения об интересе Пекина в мощностях прибалтийских транзитных портов и о возможном включении той же Эстонии в экономический проект «Один пояс и один путь». Это явно не совпадало с интересами США в регионе, отметил Светов. «Эстония, которая сделала ставку на то, что лишь Соединенные Штаты могут защитить ее от «агрессивной России», получила американское военное присутствие. Но взамен она вынуждена исполнять задания Вашингтона, в том числе в том, что касается политики в отношении Китая», – подчеркнул собеседник. Светов напомнил, что в похожей ситуации оказалась Украина, которая под давлением США – и к своей явной невыгоде – вынуждена разорвать сделку с китайскими инвесторами, готовыми вложиться в стратегически важный завод «Мотор Сич». В данный момент новая администрация США определяет то, как в президентство Джо Байдена будут выстраиваться отношения с Китаем, указал Светов. «Байден уже начал давать комментарии по болезненным для Пекина темам – Тайвань, положение уйгуров в Синьцзяне и тому подобном, – отметил эксперт. – С другой стороны, страны Евросоюза рассчитывают сохранить нормальные экономические отношения с КНР. Отсюда активность Госдепартамента на европейском направлении». Эстония выступила с обвинениями в адрес КНР практически синхронно с прошедшей в четверг встречей нового госсекретаря США Энтони Блинкена с главами МИДов европейской тройки – Великобритании, Германии и Франции. «Министры договорились тесно координировать свои действия для решения глобальных проблем, создаваемых Китаем», – говорится в совместном заявлении главы Госдепа и руководителей внешнеполитических ведомств «евротройки». «Взгляды Вашингтона и европейцев на взаимоотношения с Пекином не вполне совпадают, – констатировал Светов. – ЕС не может отказаться от торгово-экономического взаимодействия с Китаем. Кроме того, европейские элиты опасаются, что активное противостояние Запада с Россией и Китаем, приведет лишь к возникновению союза Пекина и Москвы, подобного тому, что существовал в XX веке, в начале становления КНР». Ранее сообщалось, что новая стратегическая концепция НАТО, которую планируется принять на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России. На этой неделе в Пентагоне назвали Россию угрозой для всех стран Североатлантического альянса. Назначенный администрацией Джо Байдена новый министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что страны НАТО должны поддерживать расходы на оборону, чтобы оказывать противодействие Москве и Пекину.