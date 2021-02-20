Рогозин назвал Путину точность спутников «Глонасс» Россияне сказали, кого считают настоящими мужчинами 20 февраля 2021, 10:59 Текст: Наталья Ануфриева

Россияне считают настоящими мужчинами президента России Владимира Путина и народного артиста СССР Василия Ланового, следует из данных опроса ВЦИОМ. По данным исследования, граждане считают настоящими мужчинами из известных актеров, певцов, политиков, общественных деятелей Путина (9%), Ланового (9%), также в тройку вошел Константин Хабенский (6%), при этом 45% затруднились ответить на вопрос, передает РИА «Новости». Больше всего опрошенные ценят в мужчинах честность (19%) и надежность (14%), а также порядочность (9%), мужественность (7%), верность (6%), работоспособность (5%). Также респондентам предложили продолжить фразу: «Настоящий мужчина должен...». 18% ответили, что оберегать свою семью, 8% – быть защитником семьи или Родины, еще столько же (8%) – быть настоящим мужчиной, 5% – быть ответственным. Кроме того, большинство россиян (85%) считают, что мужчина и женщина должны в равной мере участвовать в ведении хозяйства. Еще 7% считают, что это обязанность женщины, 5% – что обязанность мужчины, а 2% отметили, что это зависит от хозяйства и от занятости каждого. По отношению к воспитанию детей 86% россиян высказались также, что мужчина и женщина должны в равной мере заниматься этим, 9% думают, что это обязанность женщины, 2% – мужчины, лишь 1% ответил, что это зависит ситуации и от занятости каждого. Больше половины граждан (59%) считают, что основным кормильцем в семье должен быть мужчина, 35% полагают, что мужчина и женщина должны участвовать в формировании бюджета семьи, 3% – что это зависит от того, как у кого получается и как складывается карьера у каждого, лишь 1% уверен, что за это должна отвечать женщина. Более двух третьих опрошенных (71%) думают, что организацией досуга семьи должны заниматься как мужчина, так и женщина в равной степени, 18% – что женщина, 6% – что скорее мужчина, 2% – что это зависит от талантов и занятости каждого. Помимо этого, 68% россиян уверены, что служить в армии должны скорее мужчины, 27% – что и мужчины, и женщины, лишь 1% ответил, что женщины. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 14 февраля. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Ранее мужчины назвали составляющие счастливой жизни.

Путин объяснил нападки на «Северный поток – 2» 17 февраля 2021, 12:12 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Госдумы, передает ТАСС. «Почему так все крутится вокруг «Северного потока – 2»? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине», – считает глава государства. Ранее западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта по строительству газопровода, в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций. При этом ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект. До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Путин назвал неприемлемой модель приватизации 1990-х годов 17 февраля 2021, 12:21

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Модель приватизации 1990-х годов неприемлема, поскольку нельзя распродавать за копейки то, что стоит миллионы, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций. «Приватизация сама по себе, как ранняя приватизация, особенно так, как это делалось в 1990-е годы по некоторым направлениям, она неприемлема для нас. Она должна быть выгодна для экономики и улучшать ее структуру», – передает слова главы государства ТАСС. Приватизацию, по словам Путина, следует проводить «в условиях определенной конъюнктуры, чтобы за копейки не раздавать то, что стоит миллионы, а может быть, и миллиарды». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, предложил остановить приватизацию муниципальных и федеральных государственных унитарных предприятий. «В этой связи у нас нарастают угрозы, о которых мы с вами говорили, обсуждали – безработица, приватизация. Я бы на вашем месте остановил попытки приватизировать МУПы и ФГУПы», – передает его слова РИА «Новости». По словам Зюганова, КПРФ будет максимально поддерживать стратегические инициативы Путина по защите суверенитета. «У нас есть время ответить на вызовы», – заявил он. Путин: Лозунг «Россия для русских» вредит русским и России 17 февраля 2021, 12:53

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Для сохранения многонациональной страны представитель каждого этноса должен чувствовать поддержку, пещерный национализм вредит России, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы. «Русский народ является государственно образующим. Это основа всей нашей многонациональной России. И в этом смысле, конечно, русский человек и русский народ заинтересован в сохранении страны, где он является основной составляющей силой. Но для того, чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной и многоконфессиональной, нужно, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его Родина, другой у него нет. Он здесь защищен и он готов жизнь положить свою для того, чтобы защищать нашу страну», – сказал Путин, комментируя выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Путин подчеркнул, что в этом заинтересован каждый. «И вот если мы подумаем, с этой точки зрения на эту проблему посмотрим, то мы поймем, что пещерный национализм, лозунг которого «Россия для русских», только вредит русским. Только вредит России. И способствует ее раскачке изнутри. А этого мы допустить не должны», – подчеркнул он, передает РИА «Новости». Президент отметил, что культура каждого народа, его история, истоки каждого народа почитались, развивались и уважались в России. Он также напомнил некоторые исторические детали. «Вы специалист большой по Востоку, конечно, по Турции в том числе. Пришли, вы сказали, варвары с Востока, разрушили империю православную. Но перед тем, как варвары с Востока пришли, вы это тоже хорошо знаете, сначала пришли крестоносцы с Запада и ослабили эту империю православную. А уже потом были нанесены последние удары, и она была захвачена», – сказал президент, подчеркнув, что нужно помнить эту историю, не забывать про это. Ранее Путин заявил, что патриотизм и сплоченность объединяют россиян, народы страны исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии. Песков объяснил, почему Путин еще не генерал 19 февраля 2021, 13:12

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин многократно заслужил звание генерала, но сейчас это не является для него приоритетом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему российский лидер до сих пор не в звании генерала. «В целом наверняка президент это звание заслужил многократно, но сейчас это не является для него приоритетом. Он работает президентом, у него очень много дел», – сказал Песков, передает ТАСС. Он добавил, что Путин не является кадровым офицером, «поэтому он просто сосредотачивается на других вопросах, связанных с ежедневным управлением государством». Пресс-секретарь не смог уточнить, является ли глава государства полковником в отставке или в запасе. Отвечая на вопрос о своем звании, Песков рассказал, что он старший лейтенант. Путин отреагировал на закрытие телеканалов на Украине 17 февраля 2021, 12:15 Текст: Евгения Шестак

На Украине три ведущие телекомпании «прихлопнули» одним росчерком пера, это является проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова, заявил президент Владимир Путин. «Что касается свободы слова, то для нас ясно все: здесь так называемые двойные стандарты настолько ясно проявились в последнее время, что нет никаких сомнений в том, как в отношении нас работают наши так называемые оппоненты», – цитирует ТАСС главу государства. Он напомнил, что на Украине закрыли три ведущих телеканала. «Прихлопнули и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу», – констатировал Путин. По его словам, это использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей. Президент указал, что данный принцип касается и Украины. Также Путин в качестве еще одного примера привел Латвию. «Взяли в один удар 16 наших средств массовой информации прихлопнули и тишина... Где же оценки правдоискателей наших западных по этому поводу и оценки того, что там происходит в Европе со свободой слова? Нет, никаких оценок нет. Вроде как так и надо, потому что это якобы борьба с пропагандой. А то, что они делают, – это не пропаганда», – отметил он. В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине. Напомним, в Латвии запретили с 10 февраля ретрансляцию 16 российских телеканалов. 1 февраля кабельный оператор Латвии Tet прекратил ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала России в странах Балтии), «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». В декабре сообщалось, что Россия рассмотрит возможность ответных действий на притеснение российских СМИ в Латвии. Путин обещал разобраться с мошенничеством на рынке недвижимости 17 февраля 2021, 13:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин сообщил, что поручит разобраться в проблеме мошеннических действий на рынке недвижимости, в частности, с черными риелторами. Вопрос черных риелторов на встрече Путина с главами думских фракций поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Так нельзя. По всей стране эти черные риелторы», – пожаловался политик главе государства. «Это надо просто посмотреть повнимательнее. Я поручу над этим поработать экспертам правительства», – передает РИА «Новости» слова Путина. Ранее черный риелтор в Архангельской области получил пожизненный срок. Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь в возвращении израильтянки из Сирии 19 февраля 2021, 08:20 Текст: Алина Назарова

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в возвращении гражданки Израиля из Сирии. «Несколько дней назад молодая израильская женщина пересекла границу с Сирией. Я дважды разговаривал со своим другом, президентом России Владимиром Путиным. Я попросил его помочь вернуть ее, и он действовал. Я хотел бы поблагодарить его за то, что он снова поддержал нас в возвращении наших граждан в Израиль», – сказал Нетаньяху, передает РИА «Новости». Премьер поблагодарил также за содействие президента Израиля, главу Совета национальной безопасности, координатора по делам заключенных и пропавших без вести, ЦАХАЛ, Службу общей безопасности, внешнюю разведку, Минобороны, МИД и всех, кто принимал участие в этой операции. «Израиль всегда делал и всегда будет делать все, что в его силах, чтобы вернуть наших граждан домой», – отметил Нетаньяху. Ранее израильские СМИ сообщили, что самолет с израильтянкой на борту уже вылетел из Москвы в Тель-Авив, женщина чувствует себя хорошо и уже поговорила со своими родственниками. Также в четверг стало известно о состоявшемся обмене заключенными между Сирией и Израилем. По информации СМИ, в рамках завершения программы обмена заключенными, проведенной при посредничестве Москвы, были освобождены из израильских тюрем сирийские заключенные Мухаммад Ахмад Хусейн и Тарек Гадаб аль-Убейдан, которые вернулись в свои деревни в провинции Кунейтра. В среду в рамках обмена также была отпущена на свободу активистка Нахаль аль-Мукит в обмен на израильтянку, по ошибке попавшую на сирийскую территорию в провинции Кунейтра. Еще одним сирийским заключенным в рамках обмена должен был стать Зияб Кахмуз, однако Клуб палестинских заключенных сообщил, что Кахмуз отказался от освобождения при условии, что он вернется на территорию Сирии, и настаивает на возвращении в родную деревню на оккупированных Израилем Голанских высотах. Путин призвал решить вопрос защиты минимального дохода от списания 17 февраля 2021, 13:14 Текст: Елизавета Булкина

Необходимо довести до конца вопрос защиты минимального дохода граждан от списания по исполнительным производствам, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских фракций. В ходе встречи лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов рассказал об инициативе, гарантирующей защиту минимального дохода от списания, передает ТАСС. «По защите минимального дохода от списания – обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца», – ответил Путин. Неверов также выразил надежду, что предложения «Единой России» по восстановлению индексации пенсий работающим пенсионерам найдут отражение в окончательном решении этого вопроса. «Что касается пенсионного обеспечения, это отдельная большая тема, она находится в поле зрения правительства, правительство этим занимается», – заявил в ответ президент. Напомним, правительство поддержало проект закона «Единой России» о гарантированном минимальном доходе в размере прожиточного минимума, защищенном от списания за долги. Путин обещал подумать над возможностью использовать маткапитал на ремонт жилья 17 февраля 2021, 13:30 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций пообещал подумать над реализацией идеи о возможности использовать маткапитал на ремонт жилья. «По поводу маткапитала. К сожалению, у нас много мошенничества на этот счет при обналичивании маткапитала. И чем больше вариантов его использования, тем больше лазеек для махинаций. Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы. Мы подумаем и над этим», – передает слова президента ТАСС. Напомним, в марте 2020 года Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Теперь выплаты могут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей. Путин смягчил требования валютного контроля при экспорте 17 февраля 2021, 14:44 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал закон, смягчающий требования валютного контроля при экспорте российской продукции и требования о репатриации валютной выручки. Закон допускает к страхованию рисков неисполнения обязательств по внешнеторговым контрактам, помимо АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР), как это предусмотрено сейчас, и российские страховые организации. При этом Банк России будет вести перечень страховщиков, которые не вправе страховать риски неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым контрактам, а также устанавливать основания для включения в такой перечень и исключения из него, передает РИА «Новости». Получение страховой выплаты (возмещения) в иностранной валюте или валюте РФ от страховщиков – резидентов будет считаться исполнением экспортерами обязанности по репатриации валютной выручки. Обязанность по репатриации также будет считаться исполненной, если уполномоченный российский банк выплатит экспортеру средства в рамках гарантии по внешнеторговой сделке. Это не только упростит соблюдение норм закона, но и снизит риск неполучения денег, если зарубежный покупатель нарушит обязательства по оплате контракта. Помимо этого, в перечень разрешенных валютных операций между резидентами включаются уплата страховых премий (взносов) и выплата страховых возмещений. А в перечень документов, которые могут быть представлены российскими экспортерами в обоснование недополученной валютной выручки, включаются документы, касающиеся фиксации факта порчи товара и урегулирования его оплаты. Закон должен снизить административную нагрузку на российских экспортеров, расширить им доступ к продуктам экспортного страхования, способствовать автоматизации и упрощению учета и отчетности по валютным операциям. Эксперт: Главными на встрече Путина с лидерами фракций были темы суверенитета и развития 17 февраля 2021, 20:44 Текст: Олег Исайченко

«Президент в беседе с парламентариями подчеркнул, что Россия находится на марше развития. И это важный посыл не только для руководителей основных политических сил страны, но и для населения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко, комментируя встречу Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы. «Некоторые политики и граждане считают, что Россия свой период активного становления уже завершила и последнее время пребывает в некой стагнации. Поэтому очень важен настрой на то, что на самом деле страна развивается», – сказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. «Президент в беседе с парламентариями подчеркнул, что Россия находится на марше развития. И это важный посыл не только для руководителей основных политических сил страны, но и для населения. Важно, чтобы этот тезис не был забыт, был правильно воспринят и, самое главное, чтобы он получил подтверждение на практике», – подчеркнул эксперт. По мнению Бондаренко, вероятность застоя воспринимается гражданами как одна из главных угроз, которая волнует их больше, чем локальные вызовы, такие как, например, снижение курса рубля, падение цен на нефть или внешнее вмешательство в выборы. «Что у нас с развитием? Вот ключевой вопрос для граждан», – считает политолог. Собеседник также отметил, что общение президента с лидерами парламентских фракций выявило консенсус различных партий по поводу отношения к суверенитету страны. «Концепция России, как суверенной державы, существует уже десять лет. Как и идея консенсуса по суверенитету. Такие парадигмы существуют во всех уважающих себя странах, они нормальная ситуация для политических элит что для Запада, что для Востока, – рассуждает Бондаренко. – Любые элиты, вне зависимости от того, правые это политики, левые или центристы, находятся в ситуации такого консенсуса, являются патриотами своей страны. Таких концепций нет разве что у failed states – несостоявшихся государств. В данном случае Россия – в одном ряду с ведущими странами Запада». В среду президент России в режиме видеоконференции провел встречу с руководителями фракций Госдумы. Владимир Путин заявил, что все заинтересованы, чтобы ближайшие выборы в Госдуму прошли достойно, честно, на высокой конкурентной основе. При этом глава государства призвал депутатов Госдумы в период предстоящей избирательной кампании «не просто ругаться друг с другом», а конструктивно показывать свой подход и пути развития России. Путин заявил об обсуждении инициативы создать алиментный фонд 17 февраля 2021, 13:41 Текст: Евгения Шестак

Возможность создания алиментного фонда не снята с повестки дня, она изучается на экспертном уровне в правительстве, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций. «Вопрос не снят с повестки дня, но у некоторых экспертов есть опасения, что те, кто должен платить алименты, вообще перестанут это делать. Но тем не менее вопрос с повестки дня не снят, он изучается на экспертном уровне в правительстве», – сказал Путин, комментируя предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о создании фонда, передает ТАСС. Летом 2020 года в Совете Федерации предложили создать в России алиментный фонд для решения проблемы задолженности с алиментами. Позже Путин поручил правительству внести предложения о дополнительной адресной поддержке детей, родители которых не выплачивают алименты. Путин поручил обобщить опыт дистанционного обучения в вузах 17 февраля 2021, 18:17 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 1 марта обобщить опыт использования дистанционных образовательных технологий в вузах, а также подготовить предложения о дальнейшем применении этих наработок. Такое поручение глава государства утвердил 14 февраля по итогам заседания попечительского совета МГУ. «Правительству Российской Федерации совместно с общероссийской общественной организацией «Российский союз ректоров» обобщить опыт образовательных организаций высшего образования по организации практической подготовки студентов и проведения научных исследований аспирантами в условиях реализации образовательных программ высшего образования с применением дистанционных образовательных технологий и представить предложения об использовании положительного опыта в образовательной деятельности», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Также кабмин должен вместе с МГУ определить источники и объемы финансирования работ по реконструкции и капитальному ремонту учебных корпусов университета, в том числе главного здания. Доклад об исполнении этого поручения должен быть представлен до 15 марта. Путин предложил подумать над идеей продовольственных сертификатов 17 февраля 2021, 12:36 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы заявил, что считает возможным подумать над идеей введения продовольственных сертификатов, хотя сейчас это и не столь актуально, как было в разгар пандемии. «Продовольственные сертификаты – мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно», – сказал Путин, передает РИА «Новости». По словам президента, «сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии, но тем не менее, поговорить можно». Он также прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского по поводу семейного бизнеса, сказав, что и над этим можно подумать. «По поводу семейного бизнеса, абсолютно правильно, это в общем интересно, мы это уже обсуждали. Правда, у нас есть и малый бизнес, у нас есть и индивидуальные предприниматели. В целом, можно как бы в рамках действующей нормативной базы организовать и семейное предпринимательство. Но тем не менее, вы правы, здесь есть определенные вещи, над которыми можно подумать», – отметил Путин. Осенью прошлого года депутаты от фракции ЛДПР предложили ввести продуктовые сертификаты для малообеспеченных россиян. Песков ответил на вопрос о судебном процессе над Бабарико 18 февраля 2021, 13:24 Текст: Алина Назарова

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече обсудят заявления о «кукловодах» минских протестов из Москвы, если они действительно звучали, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы обязательно посмотрим, что это были за заявления. Если это действительно так, то, конечно, будет хорошая возможность и это тоже обсудить на встрече 22 февраля, если это соответствует действительности», – сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Москве за процессом над экс-претендентом в президенты Белоруссии Виктором Бабарико, где якобы заявляли о российских «кукловодах» минских протестов. Песков добавил, что само судебное разбирательство Кремль никак не может комментировать. «Это внутреннее белорусское дело, это как раз тот случай, когда мы никое образом не хотим вмешиваться в судебные внутрибелорусские дела», - подчеркнул он, передает РИА «Новости». Кроме того, Песков уточнил, что встреча президентов России и Белоруссии состоится 22 февраля. «Встреча будет, действительно, на следующей неделе, она будет 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры. Повестка дня абсолютно понятна: двусторонние отношения, (Лукашенко) наверняка есть, о чем проинформировать российского президента, имеется в виду – только что завершилось Всебелорусское собрание», – сказал Песков. Он добавил, что в ходе встречи будет затронут весь спектр двухсторонних отношений, а также состоится обмен мнениями по международной проблематике. Ранее в четверг Лукашенко заявил, что планирует визит в РФ и договорился со своим российским коллегой встретиться в начале 20-х чисел февраля. Глава МИД республики Владимир Макей заявил, что на встрече будут обсуждаться конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД