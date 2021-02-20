Названа причина затопления космической станции «Мир»

Техническое состояние советско-российской космической станции «Мир» и постоянно возникавшие отказы оборудования не позволяли продолжать ее эксплуатацию, заявил бывший глава Российского авиационно-космического агентства Юрий Коптев.

По его словам, постоянно возникавшие отказы оборудования угрожали безопасности экипажа, а техническое состояние орбитального комплекса не позволяло продолжать его эксплуатацию.

«Мы теряли связь, управление станцией, был пожар. Мы имели целый ряд выходов из строя принципиальных систем, которые мы не могли восполнить. Мы находились в ситуации, когда мы могли потерять не просто станцию, но потерять людей», – цитирует РИА «Новости» Коптева.

Коптев признался, что если бы сегодня эта ситуация повторилась и он обладал теми же полномочиями, он бы принял аналогичное решение о затоплении станции.

Ранее исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что технической необходимости срочно топить станцию «Мир» не было, ее можно было эксплуатировать еще какое-то время и сделать основой для развертывания МКС.

20 февраля исполняется 35 лет с начала развертывания на орбите первого в мире орбитального комплекса (станции из нескольких модулей) «Мир». 20 февраля 1986 года на орбиту был запущен базовый блок, а всего станция состояла из семи модулей. Орбитальный комплекс принял 104 космонавта из 12 стран.

Комплекс просуществовал на орбите 4594 дня и за это время пролетел более 3,6 млрд километров, это больше, чем от Земли до Урана. 23 марта 2001 года станция была сведена с орбиты и затоплена в Тихом океане.