Вирусолог спрогнозировал развитие коронавируса весной

Вирусолог Центра имени Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко рассказал, как может развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией весной.

Социальная активность, которая увеличится с наступлением весны и улучшением погоды, может повлиять на рост числа заболевших, но это будет связано лишь с тем, что люди стали больше контактировать, гулять, ходить, перемещаться, заявил профессор Бутенко в интервью радио Sputnik.

По его мнению, сезонный фактор не имеет значения в этой ситуации и не влияет на динамику эпидемического процесса.

«Оказалось, что в тропических странах, где все время высокая температура, никакой сезонности нет. Два ярких примера – Бразилия и Индия. Вирус передается непосредственно от больного человека здоровому при близком контакте, при разговоре, при чихании, при кашле, поэтому это всесезонное заболевание, я так думаю», – отметил Бутенко.

Вирусолог подчеркнул, что несмотря на снижение заболеваемости в последнее время, нельзя отказываться от строгого соблюдения санитарных правил. Он также назвал другие меры, которые помогут достичь стабильного улучшения.

«Два фактора в совокупности очень важны – приобретение естественного иммунитета после перенесенного заболевания или при заболевании, которое прошло бессимптомно, и вакцинация. Когда в совокупности число иммунных лиц достигнет 60-70%, это будут уже факторы, резко ограничивающие заболеваемость», – заключил Бутенко.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов заявил, что третьей волны коронавируса в России удастся избежать, если заданный темп прививочной кампании от COVID-19 в стране сохранится, а уровень вакцинации населения от гриппа составит 60%.

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