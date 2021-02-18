Юлия Навальная заявила об отсутствии планов заниматься общественной деятельностью

Супруга блогера Алексея Навального Юлия заявила, что пока не планирует заниматься общественной деятельностью, поскольку «намного интереснее быть женой политика».

«На сегодняшний момент – нет. Намного интереснее быть женой политика. Да и потом, то, что я делаю на своем месте, в какой-то мере тоже политика», – сказала Навальная в интервью журналу Harper’s Bazaar, передает РИА «Новости».

Так она ответила на вопрос: существуют ли шансы, что она может стать общественной фигурой.

Ранее несколько экспертов предположили, что Юлия Навальная после заключения мужа возьмет на себя руководство оппозицией, как это произошло в Белоруссии в прошлом году, когда Светлана Тихановская решила баллотироваться на пост президента вместо арестованного супруга. При этом сама Тихановская также предложила Навальной занять место мужа.

Политолог Анна Федорова в комментарии газете ВЗГЛЯД также заявила, что Запад использует Юлию Навальную в качестве Тихановской. «Ситуацию с Навальным корректно сравнивать с белорусским сценарием. Его заключение под стражу в России даст возможность использовать в качестве Тихановской его жену Юлию», – сказала эксперт.

Политолог Андрей Манойло предположил, что после прихода к власти президента США Джо Байдена Навальный больше не понадобится западным спецслужбам для проведения антироссийской политики. «Но свою роль он сыграет, станет сакральной жертвой, а затем ему проведут ребрендинг, заменив его женой – Юлией Навальной. Юлия хороша тем, что она персонаж совершенно не скандальный и до недавнего времени не участвовавший в политике», – добавил Манойло, сравнив супругу Навального со Светланой Тихановской, лидером белорусской оппозиции.

Лидер движения «Патриоты Великого Отечества», публицист Николай Стариков выразил мнение, что Навальный осознанно возвращается в Россию, чтобы его задержали в аэропорту, а его супруга Юлия на этом фоне объявила о приходе в политику по принципу Светланы Тихановской.

Изначально о планах Запада заменить Навального женой сообщил автор немецкого издания Abendlich Hamburg со ссылкой на источники. По его словам, западные спецслужбы после провала истории с отравлением Алексея Навального якобы решили заменить блогера его супругой Юлией, выдвинув ее кандидатом в Госдуму от Москвы. Однако такие перемены могут вызвать недовольство среди российской оппозиции.