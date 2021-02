Пандемия обанкротила почти все рестораны Грузии США оспорили отказ в экстрадиции Ассанжа В США заявили об отсутствии намерений выводить свои войска из Европы 17 февраля 2021, 20:04 Текст: Елизавета Булкина

Вашингтон не собирается выводить американские войска из Европы, несмотря на глобальный пересмотр дислокации войск США, заявил министр обороны США Ллойд Остин в статье для газеты The Washington Post. «Мы осознаем, что каждая страна сталкивается со множеством проблем, когда речь заходит о расходах на безопасность. Каждый должен соотносить свои ресурсы со стратегией и национальной политикой. По распоряжению президента мы проводим глобальный обзор расположения [своих сил], который поможет нам это сделать. Однако мы не уходим из Европы. Наоборот, мы уже приостановили ранее объявленное сокращение численности войск США в Германии», – цитирует статью Остина ТАСС. Глава Пентагона отметил, что что любые решения по итогам указанного обзора власти США намерены принимать «при тесных консультациях» со своими союзниками и партнерами. Напомним, ранее Остин сообщил, что Пентагон проведет обзор расположения военных США по всему миру. До этого президент США Джо Байден объявил о приостановке вывода войск из Германии.

Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него о госизмене, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью. Шарий на своем канале в YouTube сообщил, что 16 февраля в Днепре был арестован его однофамилец Виктор Шарий, который ранее подавал иск на Партию Шария, но отозвал его. Блогер напомнил, что ранее Виктор Шарий заявлял о шантаже со стороны СБУ и «Нацкорпуса», которые вынудили его подать иск против партии. «СБУ попытались съехать на то, что сегодня в Днепре было задержание группы воров. И даже попытались это распространить в стиле «Шарий врет». Но теперь устали брехать и признались, что сегодня ими задержан Виктор Шарий. Задержан за то, что... у него фамилия Шарий и «на него зарегистрирована партия». Идиоты вы ничтожные, на него не зарегистрирована партия. Хватит позориться, отпустите человека», – написал Шарий в Facebook. Он назвал происходящее тотальным беспределом со стороны «фашистского государства». «Я думаю, что когда-нибудь Служба безопасности Украины будет просто признана преступной организацией, а те, кто в ней состоял, получат волчий билет для устройства на работу. (…) Потому что после всех преступлений, что они совершили и сейчас совершают по указанию этого карлика, который обещал посадить совсем других людей. Но он нашел самого главного изменщика родине, который распродал всю Украину, сдал Крым, вывел с Украины миллиарды», – сыронизировал Шарий. «Сволочь ты, Зеленский, сволочь. Ничего, люди все больше и больше видят, кто ты на самом деле», – заключил блогер. Как сообщал «Коммерсант», лидера Партии Шария, блогера Анатолия Шария обвинили в госзимене и разжигании национальной вражды. По версии Службы безопасности Украины (СБУ), он якобы способствовал российским структурам в проведении «информационных операций», в частности занимался дискредитацией политики государства через СМИ. «Служба безопасности Украины предъявила обвинение в совершении преступления гражданину Украины Анатолию Шарию. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур», – говорится в сообщении СБУ. Расследование ведется по двум уголовным статьям: госизмена (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 1 ст. 161 УК Украины). Доказательства основаны на интервью и выступлениях Анатолия Шария, в которых, по версии СБУ, содержатся «факты его подрывной деятельности против Украины». По данным СБУ, Шарий покинул Украину 24 января 2012 года и больше не возвращался. В 2013 году Литва сообщила, что ему предоставлено политическое убежище и вид на жительство на территории ЕС. Партия Шария в октябре 2020 года приняла участие в местных выборах. В Харькове, Одессе, Мариуполе и других городах смогли избраться их депутаты. В некоторых регионах партия набрала от 5% до 9%.

Наносимые Иерусалимом удары по сирийской территории могут спровоцировать Дамаск на ответные действия, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. «Российская позиция состоит в том, что эти удары надо прекратить, они контрпродуктивны, и мы надеемся, что израильская сторона услышит наши озабоченности, в том числе озабоченности возможностью эскалации насилия на территории Сирии», – цитирует Лаврентьева РИА «Новости». Он отметил, что чаша терпения, в том числе правительства Сирии, «может быть переполнена и последует ответный удар», который приведет к новому витку напряженности. «Этого никто не хочет. В контактах с нашими израильскими партнерами мы подчеркиваем недопустимость всплеска насилия», – указал спецпредставитель российского лидера. Также Лаврентьев пояснил, что не знает о предположительно ведущихся консультациях между Израилем и Сирией. «Но их можно только приветствовать, потому что в ходе них возможно достижение договоренностей если не о прекращении ударов, то, по крайней мере, их предупреждению с точки зрения человеческих жертв», – сказал он. Ранее Москва, Анкара и Тегеран призвали Израиль прекратить обстрелы Сирии, поскольку удары нарушают международное право и угрожают безопасности региона. В последнее время Израиль часто наносит удары по сирийской территории. Так, 22 января в результате атаки Израиля с воздуха в районе сирийского города Хама погибли четыре человека, включая детей, и четверо пострадали. Последний из авиаударов произошел 15 февраля. Израиль выпустил 16 ракет. При этом 13 были успешно перехвачены и сбиты сирийскими средствами ПВО. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем смысл этих атак и насколько велика их эффективность.

«Зеленский панически пытается заручиться поддержкой центристского электората. Это позволит ему хотя бы не терять поддержку дальше, иначе он просто не досидит в своем кресле до конца срока», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал решение СБУ обвинить блогера и политика Анатолия Шария в госизмене. По мнению самого Шария, за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский. «Вряд ли у Зеленского и его команды есть какая-либо стратегия переизбрания на второй срок. Скорее он сейчас просто панически реагирует на ситуацию, которая быстро ухудшается и реально угрожает его рейтингу и политическому выживанию в целом. Причем эта реакция полностью соответствует силе внешнего давления на украинскую власть: появился сигнал от американского посольства, что надо кончать с якобы «пророссийской пропагандой» – сразу наплевали на закон и закрыли три телеканала. Затем Международный валютный фонд дал понять, что не выделит денег на компромисс с возмущенными дорогим газом людьми – Зеленский сразу испугался, хотя реально ничего так и не сделал», – рассказал киевский политолог Михаил Погребинский. Такие внешние и внутренние вызовы заставляют украинского президента хаотично принимать совершенно абсурдные решения. «Например, он обвинил Анатолия Шария в измене родине – но ведь это полный стопроцентный бред. Никто из разумных людей не мог такое поддержать. Более того, Зеленский явно преувеличивает влияние и роль Шария в политической жизни страны. Скорее всего, он начал с него, чтобы потом подобраться к одному из лидеров оппозиции Виктору Медведчуку, которого заставить молчать непросто», – считает собеседник. Что касается перспектив переизбрания Владимира Зеленского на второй срок при нынешних политических раскладах, то он, скорее всего, лишь пытается «поддерживать свой статус-кво и досидеть в кресле президента положенное ему время». «Он понимает – вернуть своих избирателей ему не удастся. Но и на полную поддержку электората Порошенко он не рассчитывает. Скорее всего, Зеленскому важно закрепиться на центристской позиции, завоевав часть антироссийского электората запада страны и нейтрального на юге и востоке Украины. Это позволит ему хотя бы не терять поддержку дальше, иначе он просто не досидит в своем кресле до конца срока», – заключил Погребинский. Ранее лидер Партии Шария блогер Анатолий Шарий назвал беспределом дело СБУ против него о госизмене, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью. «Я думаю, что когда-нибудь Служба безопасности Украины будет просто признана преступной организацией, а те, кто в ней состоял, получат волчий билет для устройства на работу. (...) Потому что после всех преступлений, что они совершили и сейчас совершают по указанию этого карлика, который обещал посадить совсем других людей. Но он нашел самого главного изменщика родине, который распродал всю Украину, сдал Крым, вывел с Украины миллиарды», – сыронизировал Шарий. «Сволочь ты, Зеленский, сволочь. Ничего, люди все больше и больше видят, кто ты на самом деле», – заключил блогер. Анатолия Шария обвинили в госзимене и разжигании национальной вражды. По версии Службы безопасности Украины (СБУ), он якобы способствовал российским структурам в проведении «информационных операций», в частности занимался дискредитацией политики государства через СМИ. «Служба безопасности Украины предъявила обвинение в совершении преступления гражданину Украины Анатолию Шарию. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур», – говорится в сообщении СБУ. Расследование ведется по двум уголовным статьям: госизмена (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 1 ст. 161 УК Украины). Доказательства основаны на интервью и выступлениях Анатолия Шария, в которых, по версии СБУ, содержатся «факты его подрывной де

Стыковка грузового корабля «Прогресс МС-16» с Международной космической станцией (МКС) в среду не прошла в автоматическом режиме из-за «силы сигнала» радиотехнической системы сближения «Курс», сообщило НАСА. «Управление (кораблем) передано системе ТОРУ (телеоператорный режим управления – прим. ВЗГЛЯД) для ручного управления грузовым кораблем «Прогресс» из-за силы сигнала автоматической системы «Курс», – передает РИА «Новости» сообщение НАСА. Напомним, в среду в Роскосмосе рассказали, что переход стыковки грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС с автоматического на телеоператорный режим управления был осуществлен из-за отклонения от оси причаливания. Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что сближение грузового корабля «Прогресс МС-16» с МКС в среду впервые осуществлялось с помощью навигационных спутников «Глонасс», а не радиотехнической системы «Курс». Космонавт Сергей Рязанский рассказал, что причиной отклонения в работе системы автоматического сближения на корабле «Прогресс МС-16» при его стыковке с МКС могла стать ошибка в программном обеспечении. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия показала рост несырьевого неэнергетического экспорта 17 февраля 2021, 07:24 Текст: Дмитрий Зубарев

Объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2020 году вырос почти на 4% по сравнению с показателем 2019 года и составил 161,3 млрд долларов, сообщила гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина. «Несмотря на все сложности, российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров в прошлом году поставил рекорд. По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в 161,3 млрд долларов экспортных поставок, что выше, чем в 2018 (154,3 млрд долларов) и 2019 (155,1 млрд долларов) годах», – передает ТАСС слова Никишиной. По данным РЭЦ, основную часть структуры несырьевого неэнергетического экспорта сформировали металлопродукция (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%). В экспорте АПК наибольший рост показали экспортеры пшеницы (поставки выросли более чем на 1,8 млрд долларов) и подсолнечного масла (более чем на 600 млн). В РЭЦ напомнили, что в 2020 году аграрии России собрали второй по объему в истории страны урожай зерна в размере 133 млн тонн. При этом из-за пандемии, многочисленных локдаунов и карантинных мер обострилась проблема снабжения продовольствием, что также дало возможность для увеличения экспорта из страны. Еще одним ключевым сегментом стал экспорт полиэтилена, показавший прирост на 449 млн долларов по сравнению с 2019 годом. В РЭЦ отметили, что пандемия коронавируса повысила спрос на лекарства, бумажную и пластиковую тару и упаковку, защитные средства и медицинскую аппаратуру, которые также поставляли российские производители. Больше всего товаров несырьевого неэнергетического экспорта российские экспортеры поставили в Китай (16,369 млрд долларов), Казахстан (12,284 млрд долларов), Белоруссию (9,368 млрд долларов), Турцию (8,148 млрд долларов) и Нидерланды (6,237 млрд долларов). По данным РЭЦ, России также удалось достигнуть максимального показателя по несырьевому неэнергетическому экспорту в декабре 2020 года – он составил 18,8 млрд долларов, что является абсолютным месячным рекордом. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2017 года – 17,9 млрд долларов. В организации напомнили, что, согласно нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», национальной целью развития экспортной конкурентоспособности является достижение к 2030 году 70-процентного прироста объема несырьевого неэнергетического экспорта в денежном выражении. В декабре глава российского правительства Михаил Мишустин на форуме «Сделано в России – 2020» напомнил о поставленной президентом Владимиром Путиным цели добиться к 2030 году роста реального экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с показателем 2020 года. Для этого был скорректирован нацпроект «Международная кооперация и экспорт» – теперь в нем более четко прописаны меры, которые позволят максимально раскрыть экспортный потенциал России, отметил премьер. США назвали Россию угрозой для всех стран НАТО 17 февраля 2021, 06:59

Представители США намерены обсудить тему России на видеоконференции министров обороны НАТО, заявил Пентагон. Высокопоставленный представитель ведомства пояснил, что «первая сессия встречи министров обороны будет сфокусирована на альянсе, на прочности сдерживания и обороны». «Я думаю, что это неразрывно связано с тем, как мы воспринимаем Россию, конечно же», – приводит его слова ТАСС. Как заявили в Пентагоне, «вполне очевидно, что Россия является угрозой для всех союзников по НАТО», используя «военную силу для достижения своих целей». Представитель Пентагона заявил, что США не раз наблюдали, «как Россия пытается подорвать безопасность и стабильность», но фактически уклонился от ответа на вопрос о том, как конкретно Москва, с его точки зрения, угрожает Вашингтону. При этом США хотят сотрудничать с Россией в областях, представляющих взаимный интерес. «Мы будет работать с Россией для продвижения наших собственных интересов, привлекая их в то же время к ответственности за их безрассудные и агрессивные действия», – сказал он. США также рассчитывают на то, что тема Китая будет обсуждаться на видеоконференции министров обороны НАТО, в которой примет участие глава Пентагона Ллойд Остин, и альянс внесет политику в отношении этой страны в список своих приоритетов. В Пентагоне заявили, что «у Пекина взгляд на глобальную среду безопасности отличается от того, который НАТО по сути продвигала последние 72 года». Напомним, генсек организации Йенс Столтенберг сообщил, что на видеоконференции министров обороны стран НАТО 17–18 февраля начнется подготовка новой стратегической концепции альянса. Адвокат: Возможное решение ЕСПЧ об освобождении Навального осложнит отношения с Россией 17 февраля 2021, 12:32 Текст: Алина Назарова

Для принятия Европейским судом по правам человека решения о применении обеспечительных мер по делу Алексея Навального нет оснований, подобные меры станут большой проблемой для дальнейших отношений ЕСПЧ и России, заявил адвокат Дмитрий Аграновский. «Как человек, много и давно работающий с Европейским судом, скажу следующее. Если ЕСПЧ, который сейчас подвергается огромному политическому давлению, примет решение об освобождении Навального в рамках обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 регламента ЕСПЧ, это станет большой проблемой для дальнейших отношений ЕСПЧ и России, так как для применения правила 39 нет никаких оснований», – написал Аграновский в Telegram. Он уточнил, что обеспечительные меры применятся очень редко и при прямой угрозе жизни и здоровью. «Решение об освобождении Навального (если суд заставят его принять) будет явно незаконным и вызовет кризис в отношениях России и ЕСПЧ, в котором Навальный и его люди выступят как провокаторы, а пострадают тысячи и тысячи простых заявителей из России, чьи жалобы находятся в Европейском суде», – добавил адвокат. «Фактически, все заявители в ЕСПЧ из России сейчас в заложниках у Навального и стоящих за ним сил. Понятно, что Навальному и его сторонникам, а также политикам, которые сейчас пытаются сломать волю судей ЕСПЧ, на это глубоко наплевать. Очень надеюсь, что такое решение не будет принято», – заключил Аграновский. Ранее сообщалось, что что Совет Европы может через Европейский суд по правам человека потребовать от российских властей освободить Навального, используя для этого решение о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ. Однако в пресс-службе Минюста сообщили, что Россия не освободит Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер по требованию ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. При этом член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила газете ВЗГЛЯД, что решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше» учтено при вынесении решения о наказании Навальному. В США предложили считать выход из ДОН недействительным 17 февраля 2021, 04:25

Решение администрации Дональда Трампа выйти из Договора по открытому небу было нарушением американского закона, заявил экс-дипломат США Говард Стоффер. Как пояснил Стоффер, в принятом оборонном бюджете США на 2020 год указывалось, что Белый дом должен за 120 дней проинформировать Конгресс о намерении выйти из договора, но не сделал этого. Стоффер сказал, что новый президент США Джо Байден мог бы рассматривать выход из ДОН «как недействительный, незаконный, неподходящий». «Почему бы нам не счесть, что Договор по открытому небу по-прежнему действителен для наблюдений США? Тогда можно надеяться, что Россия и другие стороны примут тот факт, что США вернулись в договор», – приводит слова Стоффера РИА «Новости». Стоффер также заявил, что продление договора СНВ-3 между Россией и США и последующие переговоры дают сторонам возможность сократить свои стратегические арсеналы еще на треть. Он предложил «продолжать попытки найти путь к тому, чтобы сделать (договор) более всеобъемлющим в будущем». По его мнению, «процедуры верификации, скорее всего, не придется так уж сильно менять, но они будут необходимы для последующих шагов». Бывший дипломат заявил, что стороны уже неформально обсуждали это. Стоффер полагает, что «дальнейшие шаги, которые нужно будет обсудить, будут включать противоракеты наступательного плана». Также он обратил внимание, что СНВ-3 не ограничивает нестратегическое ядерное оружие, поэтому следует изучить подход к данной области. Он заявил, что «гиперзвуковые вооружения нужно включить» в договоры, ведь «это оружие только и делает, что сокращает время предупреждения». Стоффер раскритиковал выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности: «Есть обвинения со стороны США, что Россия нарушала договор… но должен быть способ запретить эти вооружения и вернуть договор к исполнению». Стоффер в 1980–2005 годах работал на различных должностях в Госдепе, затем на протяжении семи лет занимал старшие посты в структуре Совета Безопасности ООН. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин объяснил нападки на «Северный поток – 2» 17 февраля 2021, 12:12 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Госдумы, передает ТАСС. «Почему так все крутится вокруг «Северного потока – 2»? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине», – считает глава государства. Ранее западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта по строительству газопровода, в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций. При этом ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект. До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Билл Гейтс призвал богатые страны отказаться от натуральной говядины 17 февраля 2021, 09:55 Текст: Наталья Ануфриева

Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс заявил, что богатые страны могут помочь спасти человечество от климатической катастрофы, если откажутся от натуральной говядины. Гейтс заявил в интервью Technology Review, что, на его взгляд, «все богатые страны должны перейти на 100% синтетическую говядину», передает РИА «Новости». «Позднее вы привыкните к новым вкусовым ощущениям, которые производители улучшат со временем», – добавил он. Мультимиллиардер выразил надежду, что переход на растительные белки поможет бороться с выбросами метана, производимыми животноводством. Ранее Гейтс заявил, что угрозами человечеству после пандемии коронавируса являются изменение климата и биотерроризм. Путин назвал неприемлемой модель приватизации 1990-х годов 17 февраля 2021, 12:21

Модель приватизации 1990-х годов неприемлема, поскольку нельзя распродавать за копейки то, что стоит миллионы, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций. «Приватизация сама по себе, как ранняя приватизация, особенно так, как это делалось в 1990-е годы по некоторым направлениям, она неприемлема для нас. Она должна быть выгодна для экономики и улучшать ее структуру», – передает слова главы государства ТАСС. Приватизацию, по словам Путина, следует проводить «в условиях определенной конъюнктуры, чтобы за копейки не раздавать то, что стоит миллионы, а может быть, и миллиарды». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, предложил остановить приватизацию муниципальных и федеральных государственных унитарных предприятий. «В этой связи у нас нарастают угрозы, о которых мы с вами говорили, обсуждали – безработица, приватизация. Я бы на вашем месте остановил попытки приватизировать МУПы и ФГУПы», – передает его слова РИА «Новости». По словам Зюганова, КПРФ будет максимально поддерживать стратегические инициативы Путина по защите суверенитета. «У нас есть время ответить на вызовы», – заявил он. Эксперт объяснил намерение властей Карабаха признать русский язык 17 февраля 2021, 11:32

«В первую очередь это связано с пребыванием российских миротворцев в НКР, которые теперь в значительной степени обеспечивают безопасность этого региона», – заявил газете ВЗГЛЯД армянский политолог Александр Искандарян, комментируя опубликованный на сайте парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики законопроект о признании русского языка официальным языком НКР. «Когда Нагорный Карабах был частью Азербайджанской ССР, там наблюдался явный недостаток армянских школ. Поэтому значительная часть населения получала образование на русском языке, который активно использовался в общественной сфере. Более того, русский язык единообразен и понятен всем, а армянский раздроблен на множество диалектов, отличающихся друг от друга в зависимости от территории. Поэтому и сложилась ситуация, при которой многие в Арцахе хорошо владеют русским языком как вторым родным, продолжая в быту общаться на своем диалекте», – объяснил директор Института Кавказа Александр Искандарян. Однако, по мнению политолога, распространенность русского языка в НКР не является главной причиной планов по признанию русского языка официальным. «В первую очередь это связано с изменением политической ситуации в регионе. На территории Нагорного Карабаха пребывают силы российских миротворцев. Если раньше безопасность Карабаха обеспечивалась самой карабахской армией и Арменией, то теперь ее в огромной степени обеспечивает Россия. Это, конечно, играет свою роль», – подчеркнул собеседник. «Более того, в Карабахе отношение к России всегда было очень благожелательное. Ее культура и языка никогда не становились объектом политизации, как например, это происходит в Грузии или на Украине, а значит, НКР может рассчитывать на дальнейшее близкое сотрудничество с Россией», – заключил Искандарян. Ранее стало известно, что на сайте парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики размещен подписанный лидером Карабаха Араиком Арутюняном проект законодательных поправок о признании русского языка официальным языком НКР. В документе говорится, что «официальными языками Нагорно-Карабахской республики являются литературный армянский и русский языки». Госорганы, юридические лица, учреждения и организации должны вести делопроизводстве на армянском, и, в случае необходимости, на русском языках. Нагорно-Карабахская республика планирует поддерживать выпуск печатных изданий на двух языках, учебников, учебных пособий, справочников, научно-методической и научно-популярной литературы. В обосновании к законопроекту указывается на необходимость «формирования новой повестки», которая должна принимать во внимание связи между НКР и Россией, историческую память. Также подчеркивается, что для многих жителей Карабаха русский является вторым языком общения. В документе отмечается необходимость повышения статуса русского языка, которое позволит развивать «сотрудничество во всех сферах, а в видимой перспективе будет способствовать развитию отношений в правовых рамках». Как сообщается в документе, «долгосрочное присутствие российских миротворцев, осознание необходимости совместного решения многочисленных социальных и коммуникативных проблем, сотрудничество в сферах строительства, здравоохранения, образования и науки требует переоценки роли русского языка». Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны – Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Юрист указал на странность в поведении ЕСПЧ по делу Навального 17 февраля 2021, 17:50 Текст: Андрей Самохин

«Стандартный срок рассмотрения дела в ЕСПЧ – несколько лет. А тут вдруг, едва адвокаты Алексея Навального отправили жалобу, как суд уже готов вынести свой вердикт», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры» Артем Кирьянов, комментируя сообщения о том, что Страсбургский суд потребовал от России освободить Навального. Прежде всего удивляет скорость, с которой Страсбург вмешался в ход событий, которые развиваются вокруг блогера Алексея Навального, отметил председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры», член Общественной палаты России Артем Кирьянов. «Стандартный срок рассмотрения дела в ЕСПЧ – несколько лет. При этом Евросуд если и берется за рассмотрение дела, то лишь при наличии серьезных оснований, после долгих раздумий. А тут вдруг, едва адвокаты Навального отправили жалобу, как тот уже готов вынести свой вердикт», – недоумевает адвокат. «Для меня, как для юриста, ситуация более чем странная. Вместо того, чтобы «стоять над схваткой», спокойно разбираться в качестве арбитра, западноевропейские судебные органы, похоже, решили повлиять на предстоящее апелляционное решение российского суда. Как известно, 20 февраля, в эту субботу, Мосгорсуд примет свое решение по поводу замены Навальному условного срока реальным. Такое решение уже принял один из районных судов Москвы. То есть, по сути, западные судьи пытаются подменить собой наше национальное правосудие», – пояснил Кирьянов. «В общем, с чисто юридической точки зрения это очень странная трансграничная попытка Страсбурга управлять вердиктами судов в российской юрисдикции. На самом деле у ЕСПЧ нет оснований для такого вмешательства – ни по российскому, ни по международному праву», – добавил адвокат. «Но эта ситуация выглядит странно только с юридической точки зрения. С политической же все ясно – Страсбургский суд демонстрирует свою ангажированность в деле Навального. ЕСПЧ превратился в некий таран, с помощью которого Запад пытается проломить стены юридической суверенности России», – полагает Кирьянов. По мнению эксперта, в требованиях ЕСПЧ, помимо юридической аргументации, которая выглядит слабой и надуманной, явно просматривается пиаровский и политический интерес. «Конечно, с точки зрения буквы закона никакого толку от этого не будет, учитывая, что в России сильная юридическая школа», – заметил собеседник. Но при всей правовой беспочвенности требований Страсбургского суда, сам казус с заявлением по Навальному нельзя игнорировать, полагает собеседник. «Это повод задуматься по поводу степени вовлеченности Навального в европейский политический процесс, который, мягко говоря, не совсем совпадает с российскими интересами»,– подчеркнул Кирьянов. В среду адвокат блогера Ольга Михайлова сообщила ТАСС, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге потребовал от России немедленно освободить блогера Алексея Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. Обращение по этому поводу Михайлова подала в Страсбург еще 20 января, то есть спустя несколько дней после задержания Навального. Ранее в Минюсте сообщили, что Россия не освободит Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер, если такие требования поступят со стороны ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Западные политики «унизили» ЕСПЧ, заставив его «решать сиюминутные текущие проблемы» в скандале вокруг Навального, считает адвокат Дмитрий Аграновский. По его мнению, решение «очень плохое» и оно обострит отношения Москвы и ЕСПЧ, а кроме того повредит тысячам российских граждан, которые ждут вердиктов Европейского суда по своим собственным жалобам. «Нам из-за Навального замаячила перспектива выхода из-под юрисдикции Европейского суда. И скорее мы выйдем, и тысячи жалоб останутся без рассмотрения, чем Россия освободит Навального», – сказал Аграновский РАПСИ. Кроме того, адвокат уверен, что вынесенное решение не соответствует правилу № 39 регламента о применении обеспечительных мер. «Решение совершенно необоснованное, потому что у Навального нет никаких оснований для применения правила 39, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сказал он. Адвокат объяснил, что данное правило применяется при запрете на экстрадицию, когда установлено, что человеку может угрожать опасность для жизни, кроме того, судьи ЕСПЧ крайне осторожно и редко применяют данное правило, добавил он. Аграновский также считает, что представители далеко не всех стран в ЕСПЧ готовы были поддержать подобный вердикт по поводу Навального. «Перевесили, скорее всего, Латвия и Литва, которые полностью находятся под контролем США», – сказал он. Соловьев назвал депутата Рашкина лжецом из-за спора о Гитлере 17 февраля 2021, 12:16

Телеведущий Владимир Соловьев назвал лжецом депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, обвинившего его в реабилитации нацизма и восхвалении Гитлера. «Он просто лжец. Послушайте полный текст, если хотите, я вам его отправлю. Там и близко нет никакого оправдания нацизма, а наоборот», – заявил Соловьев в беседе с Ura.ru. Так телеведущий отреагировал на сообщения о том, что Валерий Рашкин направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить Владимира Соловьева на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности. По мнению депутата, телеведущий нарушил статью УК о реабилитации нацизма тем, что назвал Адольфа Гитлера «смелым человеком». В свою очередь Рашкин заявил, что в словах Соловьева, сказанных во время эфира, было восхваление Гитлера. «Он весь расплылся, характеризуя Гитлера. И такой вот он смелый, и награды в Первой мировой (войне) имеет, и все остальное. Как не восхвалялся? Я так считаю и вижу, как он восхваляется», – отметил член партии КПРФ. По словам Рашкина, он неоднократно пересматривал запись того эфира. «Мне позвонили и сказали, что якобы он его не восхвалял, а обвинял в преступлениях. Я там этого не нашел лично. Я пять раз посмотрел, не нашел. Вижу только восхваление Гитлера», – подчеркнул депутат Госдумы. Как передает РИА «Новости», Соловьев в эфире телеканала «Россия 1», в частности, заявил, что Адольф Гитлер был «смелым человеком», так как «не косил от армии». Как подчеркнул телеведущий, это не отменяет того факта, что главы Третьего Рейха были нацистскими преступниками. Карабах собрался объявить русский официальным языком НКР 17 февраля 2021, 03:30

На сайте парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики размещен подписанный лидером Карабаха Араиком Арутюняном проект законодательных поправок о признании русского языка официальным языком НКР. В документе говорится, что «официальными языками Нагорно-Карабахской республики являются литературный армянский и русский языки». Госорганы, юридические лица, учреждения и организации должны вести делопроизводстве на армянском, и, в случае необходимости, на русском языках. Нагорно-Карабахская республика планирует поддерживать выпуск печатных изданий на двух языках, учебников, учебных пособий, справочников, научно-методической и научно-популярной литературы, передает РИА «Новости». В обосновании к законопроекту указывается на необходимость «формирования новой повестки», которая должна принимать во внимание связи между НКР и Россией, историческую память. Также подчеркивается, что для многих жителей Карабаха русский является вторым языком общения. В документе отмечается необходимость повышения статуса русского языка, которое позволит развивать «сотрудничество во всех сферах, а в видимой перспективе будет способствовать развитию отношений в правовых рамках». Как сообщается в документе, «долгосрочное присутствие российских миротворцев, осознание необходимости совместного решения многочисленных социальных и коммуникативных проблем, сотрудничество в сферах строительства, здравоохранения, образования и науки требует переоценки роли русского языка». Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны – Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД