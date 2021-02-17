ВОЗ констатировала снижение смертности от коронавируса в мире

В Минздраве прокомментировали условия ЕС для централизованного заказа «Спутника V»

Российская сторона уже направила все необходимые документы по вакцине от коронавируса «Спутник V», и препарат находится на рассмотрении, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, комментируя советы Еврокомиссии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что для того, чтобы сделать централизованный заказ вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза, российской стороне необходимо «предоставить полный доступ на производственные площадки», а после сделать запрос в ЕМА (Европейское агентство лекарственных средств), как и все другие лаборатории.

«Насколько мне известно, все документы по российской вакцине «Спутник V» уже направлены в ЕМА, которое занимается выдачей разрешений, и они рассматривают препарат», – говорит Козлов.

Врач также уверен, что после того, как европейская сторона убедится в полной безопасности и эффективности российской вакцины, она все-таки осуществит крупный заказ несмотря на то, что имеет препараты от коронавируса собственного производства.

«С моей точки зрения, централизованный заказ совершенно реален. Более того, у нас есть совершенно четкая информация о том, что отдельные страны Европейского союза уже заинтересованы и подписывают договоры с российской стороной о поставке вакцины. Примером является Венгрия, которая прямо сейчас рассматривает вопрос о поставке вакцины», – заключил собеседник.

На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Монголии.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему в Евросоюзе испытывают острый дефицит вакцины от COVID-19 собственной разработки. Тем не менее российская сторона выразила готовность выйти со своей вакциной на европейский рынок и спасти Запад.