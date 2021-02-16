В России выявили 13,2 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 13 233 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 13 233 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 9,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1409, Санкт-Петербурге – 1082, Московской области – 643. Всего в стране выявлено 4 099 323 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 624 663 человек, из них 17 627 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 459 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 80 979 человек.

Накануне, 15 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 207. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 974.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.