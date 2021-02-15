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15 февраля, понедельник | Последнее обновление — 22:57 | vz.ru
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Большинство американцев заявили о необходимости третьей крупной партии
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Американцы заявили, что исторически сложившейся двухпартийной системе требуется вливание свежей крови. Более 60% считают, что помимо Республиканской и Демократической стране нужна еще одна общенациональная партия, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup.
Участникам опроса был задан вопрос, надлежащим ли образом представляют интересы граждан Республиканская и Демократическая партии или из-за их «плохой работы требуется третья крупная партия». 62% респондентов заявили, что такая партия нужна, поскольку демократы и республиканцы не справляются со своими обязанностями. 33% опрошенных сказали, что двух системообразующих партий вполне хватает. Остальные респонденты не смогли определиться с ответом, передает ТАСС.
Как отмечает Gallup, такие опросы проводятся с 2003 года. Ни разу за это время такая большая доля респондентов не заявляла о необходимости существования в США еще одной влиятельной партии. В 2017 году такую точку зрения поддержал 61% опрошенных, в 2013 и 2015 годах – 60%.
Согласно последним данным, о необходимости существования еще одной влиятельной партии в США заявили 63% опрошенных из числа республиканцев, 46% респондентов-демократов, а также 70% участников исследования, которые не поддерживают ни одну из двух партий.
Опрос, в котором приняли участие 906 американцев, был проведен в период с 21 января по 2 февраля.
СМИ сообщали, что Дональд Трамп перед уходом с поста президента США обсуждал со своими единомышленниками возможность создания «новой политической партии». Он якобы хотел назвать данное объединение «Патриотической партией». Газета Politico утверждала, что Трамп говорил людям, входящим в его окружение, о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году. О готовности вступить в новую политическую партию, возможность создания которой якобы обсуждал с приближенными бывший американский лидер Дональд Трамп, заявили почти 40% избирателей в США, следует из результатов социологического исследования.
Политолог-американист Борис Межуев в комментарии газете ВЗГЛЯД усомнился в способности Трампа создать новую партию. «Партия – это не только избиратели, но и спонсоры, чьи финансы позволяют проводить успешные избирательные кампании. Сомневаюсь, что Трамп способен самостоятельно профинансировать свою партию», – отметил он.
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В США назвали реального победителя дела об импичменте Трампу
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Реальный победитель дела об импичменте 45-го американского президента США Дональда Трампа – действующий президент США Джо Байден, считает американский журнал The National Interest.
Журналист издания Джейкоб Хейлбрунн считает, что затянувшаяся процедура импичмента могла бы помешать Байдену продвигать свою повестку. Он отметил, что окончание процесса над Трампом позволит президенту США сосредоточиться на принятии законопроекта о выделении помощи при пандемии в размере 1,9 трлн долларов, что критически важно для «политического благополучия» демократов, передает РИА «Новости».
Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам Трамп назвал вторую попытку импичмента в Сенате США очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия. Сам 45-й президент США Дональд Трамп решительно осудил беспорядки и штурм Капитолия.
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Эксперт оценил значение второй провальной попытки объявить Трампу импичмент
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«У главы Белого дома есть символический повод для радости – более половины сенаторов, в том числе ряд республиканцев проголосовали за то, чтобы объявить Трампу импичмент», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя последствия провала импичмента Дональду Трампу в Сенате.
«Было понятно, что оппонентам Дональда Трампа не хватит голосов, чтобы превысить необходимый порог в две трети, или 67 голосов, и объявить формальный символический импичмент, – отметил эксперт-американист Малек Дудаков. – Другое дело, что сохранялась интрига в том, сколько сенаторов-республиканцев поддержит решение. В итоге поддержало довольно много – семь человек».
В субботу верхняя палата Конгресса США – Сенат оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам экс-президент назвал вторую попытку импичмента очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию администрации Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в нижней палате Конгресса – Палате представителей Кевин Маккарти.
Добавим, что президент Байден, вопреки оправдательному вердикту верхней палаты парламента, заявил об ответственности предыдущего президента за штурм Капитолия. «Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений не подлежит сомнению», – говорится в сообщении Белого дома, которое цитирует РИА Новости.
«Последствия решения Сената для Трампа станут, скорее, символическими», – полагает Дудаков. По его мнению, 45-й президент США войдет в историю как первый глава американского государства, прошедший через две попытки объявления ему импичмента. «Правда, обе оказались провальными, – заметил эксперт. – Никаких политических последствий для Трампа это не принесет. А Сенат теперь сможет заняться более актуальной повесткой, нежели такими символическими вещами – как минимум это будет новый пакет поддержки населения во время пандемии коронавируса, утверждение кандидатов на должности в администрации Байдена и так далее».
Даже если бы Сенат объявил импичмент Трампу, у Конгресса нет конституционных полномочий для того, чтобы ограничить для этого политика возможность выдвижения на пост президента в будущем, подчеркнул политолог-американист. «Вопрос тонкий, но скорее всего, было бы решение Верховного суда, которое перекрыло бы любые попытки Конгресса запретить Трампу снова выдвигаться, – рассуждает Дудаков. – Но, как мы видим, до этого в итоге и не дошло».
У Трампа сохраняется формальная возможность в третий раз пойти в президенты на новый срок – например, на выборах 2024 года, констатировал эксперт. «Но я сильно сомневаюсь, что Трамп воспользуется этой возможностью, – полагает политолог. – Во-первых, свою роль будет играть преклонный возраст, 78-79 лет. Во-вторых, у Трампа, я думаю, есть понимание того, что он не выиграет в 2024 году после такого болезненного поражения на прошедших президентских выборах».
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Со своей стороны, Байден, который вопреки мнению Сената, продолжает возлагать ответственность на Трампа, не сказал ничего нового, считает Дудаков. «У главы Белого дома есть символический повод для радости – более половины сенаторов, в том числе ряд республиканцев, проголосовали за то, чтобы объявить Трампу импичмент, – заметил эксперт. – Кроме того, Байден, похоже, полагает, что в отношении экс-президента могут быть заведены дела на уровне прокуратуры столичного округа Колумбия. Были сообщения о том, что Трампа могут обвинить в подстрекательстве к мятежу. Возможны гражданские иски – в общем, возникнут проблемы, несмотря на то, что в Сенате его уже оправдали. Понятно, что для Байдена это очередной повод пнуть Трампа, и он этим, безусловно, воспользуется».
Кроме того, нынешняя администрация США будет упирать на свою моральную правоту – настаивать, что республиканцы голосовали против импичмента не потому, что были уверены в невиновности Трампа, а дабы сохранить лояльность своей партии, отметил Дудаков.
Лидеры республиканцев в обеих палатах Конгресса высказались с осуждением Трампа, но на деле опасность раскола Республиканской партии сильно преувеличена, считает эксперт-американист.
«Если мы посмотрим на тех сенаторов-республиканцев, кто проголосовал за импичмент, то мы увидим, что это либо будущие отставники, те кто заканчивает свою политическую карьеру (как Пэт Туми из Пенсильвании). Либо это представители либеральных штатов – как, например, Сьюзан Коллинз из Мэна – которым нужно работать в рамках своей повестки, иначе они могут не переизбраться через шесть лет. Наконец, третья категория – это те сенаторы, которые рассчитывают бросить вызов Трампу и побороться, что называется, за душу партии. Это, например, Митт Ромни и Бен Сасс», – рассказал Дудаков.
При этом, добавил собеседник, тех сенаторов, которые голосовали за импичмент и кто остается в политике – а это не более четырех парламентариев из семи – будут ждать довольно сложные праймериз. «Трамп уже сказал, что он будет выдвигать своих кандидатов на праймериз на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году, – указал Дудаков. – Думаю, что он будет пытаться отомстить всем, кто голосовал за импичмент – Лиз Чейни в Вайоминге, тому же Бену Сассу в Небраске, – и будет выдвигать своих людей».
В конце концов, соцопросы показывают, что Трамп по-прежнему остается самым популярным политиком-республиканцем, и тех партийцев, которые бросают ему вызов, будут ждать нелегкие времена на их собственных выборах, прогнозирует собеседник.
Добавим, что импичмент Трампу, по мнению члена Совета Федерации Алексея Пушкова, был устроен для его ослабления как лидера Республиканской партии. При этом оправдание 45-го президента в Сенате было ожидаемым, полагает российский парламентарий. «Истерика, устроенная демократами, фальшивые слезы и подредактированные фразы Трампа – с целью доказать его вину в штурме Капитолия – не помогли: соотношение сил в Сенате не таково, чтобы импичмент мог пройти», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Другой российский сенатор, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отметил: провал импичмента исключил тяжелый удар для Республиканской партии. Джабаров не уверен, хватит ли у Трампа запала вновь пойти на выборы. «Но не стоит забывать, что за него проголосовало 70 млн человек», – отметил сенатор.
По мнению главы международного комитета верхней палаты Константина Косачева, «сугубо внутренние разборки между американскими политиками» были призваны, с точки зрения победителей из Демократической партии, решить две задачи: добить Трампа и продемонстрировать всему миру несокрушимость американской демократии. «Не удалось не только первое, но и второе», – констатировал Косачев.
Вместе с тем аналитики из американского издания The National Interest полагают, что в деле об импичменте Трампу, есть реальный победитель – и это действующий президент Байден, несмотря на то, что заявленная цель не была достигнута. По мнению издания, затянувшаяся процедура импичмента могла бы помешать главе Белого дома продвигать свою повестку. Окончание процесса над Трампом позволит президенту США сосредоточиться на принятии законопроекта о выделении помощи при пандемии в размере 1,9 трлн долларов, что критически важно для «политического благополучия» демократов, цитирует The National Interest РИА «Новости».
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Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента
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Сенат Конгресса США в ходе заседания в субботу оправдал 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.
В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов, против – 43. Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов. Таким образом, вторая попытка демократов объявить Трампу импичмент не увенчалась успехом, передает ТАСС.
Ранее Сенат возобновил слушания по импичменту 45-го президента США. Накануне обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа. Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления оговорилась и призвала «осудить и оправдать» 45-го президента США. В зале заседаний был слышен смех.
Напомним, 26 января резолюция об импичменте Трамп поступила в Сенат США. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.
Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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Пушков раскрыл цель импичмента Трампа
Импичмент в отношении 45-го президента США Дональда Трампа был устроен для его ослабления как лидера Республиканской партии, считает сенатор Алексей Пушков.
По его словам, оправдание Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенате США было ожидаемым. «Истерика, устроенная демократами, фальшивые слезы и подредактированные фразы Трампа – с целью доказать его вину в штурме Капитолия – не помогли: соотношение сил в Сенате не таково, чтобы импичмент мог пройти», – написал Пушков в своем Telegram.
Он отметил, что экс-президент США остается на политической сцене. «Цирк с импичментом был устроен для его ослабления как лидера республиканской партии. Но по мере накопления претензий к администрации Байдена эта история забудется. И у Трампа может появиться шанс на реванш», – добавил сенатор.
Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам Трамп назвал вторую попытку импичмента в Сенате США очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия. Сам 45-й президент США Дональд Трамп решительно осудил беспорядки и штурм Капитолия.
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Сенат США возобновил слушания по импичменту Трампа
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Сенат США возобновил слушания по импичменту 45-го американского президента Дональда Трампа, голосование ожидается в субботу.
Стороны процесса изложили ранее свои позиции, в субботу они выступят с заключительными речами, передает РИА «Новости».
В свою очередь лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил однопартийцам, что он намерен голосовать против импичмента Трамп, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico.
Главный обвинитель на процессе Джейми Раскин сообщил, что демократы хотят вызвать для дачи показаний на процессе по импичменту члена конгресса от Республиканской партии Джейми Эрреру Батлер.
По его словам, демократы хотят получить от нее информацию о разговоре высокопоставленного республиканца Кевина Маккарти с президентом Трампом 6 января в ходе штурма Капитолия. Демократы подозревают, что в этом разговоре экс-президент США допустил инкриминирующие его высказывания. Адвокат защиты Майкл ван дер Вин заявил, что в таком случае ему понадобится выслушать «сотню» различных показаний свидетелей.
«Эти показания должны быть даны не по Zoom, а в моем офисе в Филадельфии», – заявил адвокат, вызвав смех демократов.
Накануне обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа. Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления на процессе по импичменту в Сенате призвала «осудить и оправдать» 45-го президента США. Ранее демократы возложили на Трампа ответственность за беспорядки в Капитолии.
Напомним, 26 января резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.
Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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Обвинение на процессе импичмента призвало «осудить и оправдать» Трампа
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Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления в Сенате на процессе по импичменту 45-го президента США оговорилась и призвала «осудить и оправдать» Дональда Трампа.
«У него были все основания знать, что они вооружены, склонны к насилию и готовы действительно драться. <...> И он все равно дал свои указания идти к Капитолию и, цитирую, «сражаться изо всех сил, чтобы остановить кражу [победы на выборах]». <...> Вот почему он должен быть осужден и оправдан», – приводит слова Плэскит ТАСС.
После этого она развернулась и уже собиралась покинуть трибуну, однако вернулась к микрофону, чтобы исправить оговорку. «И лишен права [занимать государственные посты]», – сказала Плэскит. В зале заседаний был слышен смех.
Накануне обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа.
Напомним, 26 января резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.
Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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Трамп анонсировал концепцию «яркого будущего Америки»
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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после провала второй попытки импичмента в Сенате пообещал в ближайшие месяцы поделиться собственным видением «яркого, светлого и безграничного будущего Америки».
«В ближайшие месяцы я готовлюсь многим поделиться с вами и надеюсь вместе продолжить наше замечательное путешествие с целью достичь величия Америки для всех ее жителей. Нам предстоит проделать много работы, и скоро мы представим наше видение яркого, светлого и безграничного будущего Америки», – приводит ТАСС текст обращения Трампа к своим сторонникам, которое показала в эфире телекомпания NBC.
Помимо этого, 45-й президент США обратился со словами благодарности в адрес юристов, представлявших его интересы в рамках процедуры импичмента, а также сенаторов и членов Палаты представителей Конгресса, высказавшихся против обвинительного приговора.
Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Между тем сам 45-й президент США Дональд Трамп решительно осудил беспорядки и штурм Капитолия.
Напомним, 20 января появились сообщения о том, что Трамп на фоне серьезных разногласий с лидером республиканцев в Сенате США Митчем Макконнеллом якобы обсуждал с единомышленниками возможность создания в США нового политического объединения – «Патриотической партии». Из результатов социологического исследования издания Hill и службы HarrisX стало известно, что в новую политическую партию Трампа готовы вступить 37% американских избирателей, в том числе 64% опрошенных из числа республиканцев.
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Трамп прокомментировал провал второй попытки импичмента в Сенате США
Это был очередной этап самой масштабной в истории нашей страны охоты на ведьм, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп после провала второй попытки импичмента 45-го американского президента в Сенате США.
«Это был очередной этап самой масштабной в истории нашей страны охоты на ведьм», – приводит ТАСС заявление Трампа в эфире телекомпании NBC. Бывший глава Белого дома подчеркнул, что «ни один президент еще не сталкивался с чем-либо подобным».
«Отражением печальной картины наших дней стало то, что представители одной политической партии в Америке получают возможность свободно пренебрегать принципом верховенства права, очернять правоохранительные органы, поддерживать бандитов, оправдывать мятежников и превращать систему правосудия в инструмент политического возмездия, а также подвергать преследованиям, шантажу, замалчиванию и подавлению всех людей или точки зрения, с которыми они не согласны», – констатировал экс-президент США.
Трамп заявил, что считает себя поборником принципа «незыблемого верховенства закона», защищает правоохранителей и готов постоять за «право американцев мирно и с честью обсуждать насущные вопросы без злых намерений и ненависти». При этом, по его словам, причиной запуска процедуры импичмента в его отношении стало то, что его политические оппоненты не могут забыть о том, что за Трампа проголосовали 75 млн американцев – «больше, чем за любого другого президента, находившегося у власти» на момент выборов.
Ранее Трамп анонсировал новую концепцию «безграничного будущего Америки».
Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия. Сам 45-й президент США Дональд Трамп решительно осудил беспорядки и штурм Капитолия.
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Экс-первая леди США открыла «Офис Меланьи Трамп»
Супруга 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа объявила о создании новой организации – «Офиса Меланьи Трамп».
«Госпожа Мелания Трамп объявляет об открытии Офиса Мелании Трамп. Пожалуйста, следите за новостями и обновлениями этого аккаунта», – говорится в сообщении в учетной записи новой организации в Twitter, которое перепостила на своей странице бывшая первая леди США.
По сведениям телеканала CNN, работа «Офиса Меланьи Трамп» будет связана с помощью детям и станет продолжением ее информационной-просветительской инициативы Be Best («Будь лучше»), которая фокусировалась на вопросах детского здоровья, благосостояния, а также безопасности при выходе детей в интернет. Штаб-квартира организации будет располагаться в городе Палм-Бич (штат Флорида), передает ТАСС.
Напомним, 20 января Дональд Трамп с супругой Меланьей вылетели из Белого дома. В тот же день Джо Байден вступил в должность 46-го президента США.
Пушков раскрыл суть политической жизни США
Сутью внутриполитической жизни США стали подлоги, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя обвинения в адрес 45-го американского президента Дональда Трампа.
Как отметил сенатор, в Соединенных Штатах не прекращаются фальсификации, манипуляции и подлоги. По его словам, представители Демократической партии «редактируют и искажают» обращение Трампа к демонстрантам, чтобы обвинить его в призывах к мятежу. «Именно подлоги стали сутью внутриполитической жизни страны. Плюс блокировки всех, кто не согласен играть в такую игру и не хочет делать вид, что это и есть демократия», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа. Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления на процессе по импичменту в Сенате призвала «осудить и оправдать» 45-го президента США. Ранее демократы возложили на Трампа ответственность за беспорядки в Капитолии.
Напомним, 26 января резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США. Глава действующей американской администрации Джо Байден поддержал импичмент 45-го президента Соединенных Штатов республиканца Дональда Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей.
Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия
Конгресс Соединенных Штатов примет меры, чтобы расследовать все обстоятельства январского вторжения в Капитолий и не допустить повторения инцидентов подобного рода в будущем, заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Комментируя штурм протестующими Капитолия в свете решения Сената США оправдать Дональда Трампа в рамках второй попытки импичмента 45-го американского президента, Пелоси подчеркнула: «Однако мы будем двигаться вперед, чтобы гарантировать, что это никогда не повторится, <...> чтобы расследовать и оценить, что стало причиной этого – как в плане мотивации, так и в плане безопасности <...>», передает ТАСС.
Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. В пятницу обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа. Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления оговорилась и призвала «осудить и оправдать» 45-го президента США. В зале заседаний был слышен смех.
Резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США 26 января. Глава Белого дома Джо Байден поддержал идею импичмента Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей. Глава республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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Байден объявил Трампа виновным в штурме Капитолия
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Глава Белого дома Джо Байден выразил мнение, что Дональд Трамп якобы «морально несет ответственность» за штурм Капитолия вопреки оправдательному вердикту Сената США в отношении 45-го американского президента в рамках процедуры импичмента.
«Хотя финальное голосование не привело к осуждению, суть обвинения не оспаривается. Даже те, кто выступил против вынесения обвинительного вердикта, например, лидер [республиканцев в Сенате Митч] Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в «позорном нарушении [своих] обязанностей» и «на практике и морально несет ответственность за [то, что он] спровоцировал» насилие, которое обрушилось на Капитолий», – приводит ТАСС текст заявления Байдена. Он также отметил, что в поддержку импичмента высказались семь однопартийцев 45-го американского президента.
«Эта печальная страница нашей истории напомнила нам о хрупкости нашей демократии. О том, что ее всегда нужно защищать. О том, что мы всегда должны быть бдительными. О том, что насилию и экстремизму нет места в Америке, а также о том, что каждый из нас обязан <...> защищать правду и побеждать ложь», – заявил Байден. «Так мы прекращаем эту нецивилизованную войну и исцеляем саму душу нашей страны. Это задача, которая стоит впереди. И эту задачу мы должны решать вместе», – сказал политик, прибегая к игре слов. Так, слово «uncivil» в составе фразе «uncivil war» можно перевести как «нецивилизованный» или «неучтивый». При этом Байден, предположительно, проводит параллель с выражением «civil war», которое переводится как «гражданская война».
Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам Трамп назвал вторую попытку импичмента в Сенате США очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия. Сам 45-й президент США Дональд Трамп решительно осудил беспорядки и штурм Капитолия.
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Лидер республиканцев в Сенате счел Трампа виновным в штурме Капитолия
Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выразил уверенность, что 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп несет ответственность за штурм Капитолия, несмотря на оправдательный вердикт в рамках импичмента.
«Нет никаких сомнений никаких в том, что президент Трамп с практической и моральной точки зрения ответственен за провоцирование событий того дня», – приводит ТАСС заявление лидера республиканцев в Сенате после голосования, по итогам которого Трамп был оправдан. Сам Макконнелл голосовал против импичмента, однако при этом заявил: «Люди, которые штурмовали здание, были убеждены в том, что действуют в соответствии с желанием и указаниями своего президента».
«Согласно жестким нормам уголовного права, речь президента, вероятно, не была подстрекательством [к насилию]. Однако в контексте импичмента Сенат мог бы решить, что безрассудные действия, предшествовавшие беспорядкам, допустимо характеризовать именно так. Тем не менее в этом случае вопрос не имеет юридической значимости, потому что бывший президент Трамп с точки зрения конституции не может быть осужден [Сенатом]», – убежден Макконнелл.
«Теперь вопрос закрыт, в этом уже нет никаких сомнений. Дональд Трамп был президентом в тот момент, когда Палата представителей голосовала (по вопросу о его импичменте), но уже не являлся им в тот момент, когда Палата представителей решила передать [в Сенат] бумаги [со статьей импичмента]», – пояснил он, почему, с его точки зрения, Сенат не имел права отстранять от должности уже бывшего главу государства.
Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. В пятницу обвинение завершило изложение дела на процессе импичмента Трампа. Обвинитель от Палаты представителей Стейси Плэскит в ходе выступления оговорилась и призвала «осудить и оправдать» 45-го президента США. В зале заседаний был слышен смех.
Резолюция об импичменте Трампа поступила в Сенат США 26 января. Глава Белого дома Джо Байден поддержал идею импичмента Трампа, однако усомнился в вынесении обвинительного приговора из-за нехватки голосов законодателей. Глава республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.
Ранее президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем 45-й президент Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
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В Госдуме объяснили попытку импичмента Трампу
Попытка объявить импичмент бывшему президенту США Дональду Трампу является «межпартийной разборкой и незавершившейся вендеттой демократов», считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«В целом вся эта беспрецедентная процедура стала следствием межпартийных разборок и незавершившейся вендетты демократов за 2016 год и штурм Капитолия, в котором они пытались обвинить экс-президента. Но это говорит и о том, что раскол в американском обществе и политическом истеблишменте сохраняется. Хотя, безусловно, все это внутренние дела США», – передает слова РИА «Новости».
По мнению парламентария, провал попытки импичмента был предсказуем.
Накануне Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента. Сам политик назвал вторую попытку импичмента в Сенате очередным этапом охоты на ведьм. Вопреки оправдательному вердикту лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл возложил на Трампа ответственность за штурм Капитолия, поддержав таким образом позицию президента США от Демократической партии Джо Байдена. Ранее обвинения в адрес Трампа поддержал глава республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пообещала не допустить повторения штурма Капитолия.
Байден призвал Конгресс ужесточить закон о ношении оружия
Президент США Джо Байден призвал Конгресс внести ряд поправок в закон о ношении оружия, которые включают в себя проверку прошлого покупателя, а также отмену иммунитета для производителей.
«Сегодня я призываю конгресс реализовать основанные на здравом смысле реформы законов о ношении оружия, в том числе потребовать проверки прошлого покупателя при всех продажах оружия, запретить штурмовое оружие и магазины большой вместимости, а также убрать иммунитет для производителей, которые сознательно распространяют на наших улицах военное оружие», – передает слова Байдена РИА Новости.
Призыв прозвучал в контексте третьей годовщины стрельбы в школе во Флориде, когда погибли 14 учеников и три учителя.
Еще во время предвыборной гонки Байден выступал против Стрелковой ассоциации: он представил план, который включает запрет на владение боевым огнестрельным оружием. Тогда Национальная стрелковая ассоциация США заявила, что он «уничтожит вторую поправку» к конституции США, в результате чего «Америка станет неузнаваемой».
Бывший президент США Барак Обама неоднократно заявлял, что контроль за продажей оружия необходимо ужесточить. Национальная стрелковая ассоциация выступала против его инициатив.
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