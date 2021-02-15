Россия может принять участие в инициативе по возвращению США в ядерную сделку Иран сообщил МАГАТЭ об ограничении инспекций 15 февраля 2021, 21:42 Текст: Абдулла Шакиров

Тегеран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об ограничении инспекционной деятельности организации, вступающем в силу 23 февраля. «Закон, принятый парламентом, будет приведен в исполнение в запланированные сроки (23 февраля). Сегодня МАГАТЭ было проинформировано, чтобы своевременно обеспечить плавный переход к новому курсу», - написал постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади в Twitter. Иран ратифицировал закон, нацеленный на отмену санкций. Он подразумевает приостановку выполнения дополнительного протокола к соглашению с МАГАТЭ о расширенных проверках. В Иране отметили, что эта мера может быть отменена, если стороны сделки выполнят требования Тегерана. Также она не предполагает отказ от сотрудничества с МАГАТЭ, как и отмену всех инспекций – сохранятся контакты по вопросам нераспространения ядерного оружия передает, РИА «Новости». В начале февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что считает возможным создание спецмеханизма по координации усилий для возврата к полному выполнению условий ядерной сделки. Ранее Москва призвала Тегеран не предпринимать шаг, затрудняющие выполнение ядерной сделки. При этом в российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что возвращение США к выполнению своих обязательств по Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не должно становиться предметом торга или поводом для пересмотра сделки, равно как и навязывания Ирану или остальным участникам договоренностей дополнительных условий. Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан назвал ядерную программу Ирана одним из самых приоритетных направлений в работе новой американской администрации. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявлял, что Тегеран готов вернуться к выполнению СВПД по иранской ядерной программе при условии снятия всех американских санкций и прекращения вмешательства Вашингтона в экономическое сотрудничество республики с другими странами. Напомним, 5 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо достиг 20% (оружейный уровень). После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением Тегерана от обязательств, прописанных в СВПД, однако это следствие грубых нарушений обязательств сделки со стороны США. Ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.

Организатора терактов в центре Москвы Хугуева зарезали в колонии 15 февраля 2021, 10:07

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в колонии Приморья осужденного, который был заколот другим заключенным, сообщает региональный СК. Ранее в ГУФСИН сообщили, что осужденный найден мертвым в колонии в Приморье. По данным источника, близкого к расследованию, это Халид Хугуев, получивший более 20 лет за взрывы в Москве в 1999 году. «Следственными органами Следственного комитета по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины в исправительном учреждении по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, 13 февраля в медицинской части исправительного учреждения между двумя осужденными произошла ссора, в ходе которой 41-летний подозреваемый нанес ранение шеи 65-летнему потерпевшему лезвием от канцелярского ножа. От полученного ранения потерпевший скончался», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. По данным СК, причиной ссоры стали оскорбления со стороны потерпевшего в адрес подозреваемого. Как сообщает Telegram-канал Life Shot, у Хугуева произошел конфликт с сокамерником – 41-летним Русланом Оглы, который сидит за похищение человека и вымогательство. Он ударил Хугуева в медсанчасти ИК-27 в поселке Волченец обломком канцелярского ножа в шею и повредил трахею. Руслан Оглы уже дал признательные показания. В апреле 1999 года в московской гостинице «Интурист» прогремел взрыв, был серьезно поврежден 20-й этаж отеля. Пострадали 11 человек, в том числе десятимесячный ребенок, являющийся гражданином Испании. В торговом комплексе «Охотный ряд» на Манежной площади взрыв произошел 31 августа 1999 года. В результате взрыва бомбы, заложенной в салоне игровых автоматов, пострадали 40 человек, одна из раненых позже скончалась. Ущерб, причиненный торговому комплексу, превысил 4 миллиона рублей. За организацию взрывов был осужден Халид Хугуев, за исполнение – Магумадзаир Гаджиакаев. Первому назначили 25 лет колонии, второму – 15. В 2010 году Верховный суд пересмотрел меру наказания обвиняемым: Хугуеву снизили до 22 лет колонии, а Гаджиакаеву – до 13 лет. Ветеран МВД назвал вероятную причину увольнений девяти генералов Росгвардии 15 февраля 2021, 13:56 Текст: Алина Назарова

Увольнения сразу девяти руководителей Росгвардии могут быть связаны с оперативной разработкой ФСБ после возбуждения дела против обвиняемого в мошенничестве бывшего замдиректора службы по тылу генерал-лейтенанта Сергея Милейко, заявил адвокат Московской коллегии адвокатов, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. «Это необычно и произошло неслучайно. Основываясь на своем опыте, могу сказать, что была оперативная разработка ФСБ, у которой могут быть последствия – уголовные дела по мошенничеству, превышению должностных полномочий. Виновным могут предъявить обвинения, привлечь к уголовной ответственности», – заявил Черноусов в комментарии Ura.ru. В то же время генерал-майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов уверен, что массовые увольнения могли произойти совсем по другим причинам. Например, по достижению предельного срока выслуги, по личному желанию и состоянию здоровья. «Бывает, происходят расследования в системе, в проекте указа (об увольнении) вписаны и другие люди. Тогда жулики и порядочные офицеры увольняются одним указом, хотя никакого отношения к мошенникам вторые не имеют», – уточнил он. Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники в Росгвардии сообщил, что со службы уволились сразу девять начальников. По данным издания, они ушли в отставку на фоне расследования уголовного дела Милейко. Он обвиняется в мошенническом получении нежилого помещения в подмосковной Балашихе, в котором жена тыловика оборудовала салон красоты. На подконтрольной Киеву территории Донбасса начали разворовывать принадлежащий РЖД путь 15 февраля 2021, 11:52

Фото: Baz Ratner/Reuters

Текст: Алина Назарова

Украинские пограничники скрывают разбор и хищение железнодорожного полотна РЖД на подконтрольной Киеву территории Донбасса вблизи российской границы, заявили в Центре по связям с общественностью (ЦОС) МВД самопровозглашенной Луганской народной республики. «Железнодорожное покрытие закрытой ветки РЖД, проходящей по территории Украины от населенного пункта Зориновка до населенного пункта Благодатное, демонтируется с негласного разрешения руководства луганского пограничного отряда государственной погранслужбы Украины», – заявил представитель ЦОС МВД, передает РИА «Новости». Информация поступила на горячую линию МВД ЛНР от жителя Зориновки. В частности, местный житель сообщил, что к демонтажу допускаются лица, состоящие в дружеских отношениях с руководством погранотряда за 10 тыс. гривен (около 350 долларов). «Железнодорожное полотно разбирается исключительно в ночное время под прикрытием дежурной смены погранотдела «Меловое», – заявил представитель ЦОС. Ранее в ЛНР обвинили СБУ в наращивании военной техники в жилых районах Донбасса. Так, в начале февраля Украина разместила в жилых районах Донбасса, подконтрольных Киеву, 14 единиц военной техники. Советник главы офиса Зеленского раскритиковал работу МВФ на Украине 15 февраля 2021, 08:46

Фото: Yuri Gripas/Reuters

Текст: Алина Назарова

Внештатный советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов написал в Facebook, что Международный валютный фонд (МВФ) «обкакался» при пересмотре программы взаимодействия с Киевом. Милованов, находящийся в составе украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в ОАЭ, написал в своем посте о встрече с руководством страны и планах увеличить торговый оборот между двумя государствами, передает РИА «Новости». В комментариях один из пользователей выразил мнение, что руководство Украины, «обкакавшись с МВФ», пытается «хоть как-то компенсировать» неудачу. «Там МВФ обкакался, а не Украина. Если честно смотреть», – написал Милованов в ответ в Facebook. Другие комментаторы выразили возмущение из-за того, что советник главы офиса президента допускает подобные выражения. В субботу постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия фонда завершила работу на Украине без результата. В фонде отметили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс. Миссия МВФ начала свою работу по пересмотру программы stand-by по Украине в декабре 2020 года. Милованов является бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. На свою нынешнюю должность он был назначен в ноябре 2020 года. Сам Милованов заявлял, что его опыт поможет справиться со множеством вызовов, которые стоят сегодня перед Украиной. Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 млрд долларов. Первый транш в 2,1 млрд страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 млрд после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема примерно по 700 млн долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся – по итогам двух обзоров в 2021 году. При этом Украина в 2021 году должна вернуть МВФ почти 1,7 млрд долларов долгов, в то время как Киев может рассчитывать только на два транша в размере 1,4 млрд долларов. В декабре депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МВФ за отношение к жителям страны. «Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, ... (ему нужны) дешевые развитые рабы», – сказал парламентарий. На Украине потребовали запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии 15 февраля 2021, 13:39 Текст: Алина Назарова

Крупнейшие украинские теплоэлектроцентрали потребовали от правительства запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии и отменить ценовые ограничения тарифов, следует из открытого письма Украинской энергетической ассоциации на имя премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. «Просим безотлагательно принять решение ... Прекратить импорт электрической энергии для частных компаний в рамках Объединенной энергосистемы Украины», – говорится в документе, передает ТАСС. Как ответили в ассоциации, возросший импорт создает убытки для украинских производителей, так как «приводит к обвалу индикативной цены электрической энергии до 1200 гривен за МВт·ч (около 43 долларов)». «С 11 февраля 2021 года объем импорта вырос до 1800 МВт·ч», – говорится в сообщении. Кроме того, производители тепла и электроэнергии просят правительство повлиять на отмену ценовых ограничений на рынке. «Производители вынуждены покупать сырье по рыночным ценам, материалы для текущих и капитальных ремонтов по рыночным ценам, своевременно платить заработную плату, своевременно оплачивать налоги, однако не имеют права продавать по справедливой цене готовую продукцию», – указали в ассоциации. Игнорирование этих просьб, уверены авторы письма, может привести к срыву этого отопительного сезона и поставит под угрозу подготовку к следующему. В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливался запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Также с 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии. Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций, внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, а также роста потребления электроэнергии из-за похолодания. Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить. Лавров указал на инициатора разрыва отношений между Россией и ЕС 15 февраля 2021, 15:36

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Инициатором разрыва отношений с Россией является сам Евросоюз, этот разрыв происходит уже давно, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге. «В принципе, любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет как этот разрыв ([отношений РФ и ЕС] происходит: отношения последовательно разрывает Европейский союз», – передает слова министра РИА «Новости». Лавров отметил, что своего рода поворотным пунктом стал 2014 год, когда на Украине случился государственный переворот, и «Евросоюз показал по большому счету свою беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне переворота между властью и оппозицией и под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша». Глава МИДа добавил, что оппозиция наплевала на эти подписи и на мнение Евросоюза, которое заключалось в необходимости выполнять договоренность. При этом сейчас от отношений ЕС с Москвой мало что осталось, считает Лавров. «Уже много лет контакты между министром иностранных дел России и высокими представителями ЕС Жозепом Боррелем и его предшественницей Федерикой Могерини в основном посвящены не обзору всех отношений с Евросоюзом – поскольку отношений почти не осталось – а ситуационным разговорам про Сирию, иранскую ядерную программу», – пояснил министр.



Лавров отметил, что встречи с представителями ЕС сейчас происходят «от случая к случаю, в зависимости от каких-то интересов, прежде всего со стороны Брюсселя». Москва, по его словам, готова вернуться к нормальным отношениям с ЕС и вести диалог для решения различных проблем в тех случаях, когда «это отвечает и интересам России». «Мы обязаны быть готовыми к любому развитию событий. Выбор за Евросоюзом, если он решит, что все-таки отношения нужно восстанавливать и обратит вспять действия по их разрыву, то мы будем к этому тоже готовы», – сказал Лавров, подчеркнув, что у России нет никаких проблем в отношениях с отдельными европейскими странами. «Готовы рассматривать любые вопросы, которые могут представлять обоюдный интерес», – заявил глава МИД России. Напомним, Сергей Лавров в пятничном интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. На высказывания Лаврова первыми отреагировали в Берлине. Германия считает заявление о том, что Москва не исключает разрыва отношений с Евросоюзом, странным и непонятным, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе. В российском внешнеполитическом ведомстве не в первый раз сообщают европейцам: Москва может ответить на европейские санкции, если те будут введены. Об этом, в частности, в среду говорила представитель МИД Мария Захарова. После нынешнего заявления Лаврова глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков разъяснил: министр иностранных дел говорил не о том, что Москва будет инициатором разрыва, а о том, что разрыв может быть следствием санкционных атак со стороны ЕС. Сам Лавров говорил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, но если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам. Политолог объяснила провал акции с фонариками в поддержку Навального 15 февраля 2021, 11:36 Текст: Олег Исайченко

«После отъезда Юлии Навальной из России и ее отказа от каких-либо комментариев, у протестующих окончательно создалось впечатление – их использовали и бросили», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя немногочисленные несогласованные акции со светящимися фонариками, которые прошли в ряде городов России 14 февраля в поддержку блогера Алексея Навального. «Сложилось ощущение, что акция проходила только в воображении ее организаторов. Мы не видели массовых публикаций фото или видео в социальных сетях. Мы не замечали акцию, выглянув из окна на улицу. Очевидно, что результат оказался совершенно печальный», – считает политолог Анна Федорова. По мнению собеседницы, причиной провала акции стал «неудачный формат и общая растерянность, которая охватила людей». «Мероприятие не отвечало на вопрос «зачем это нужно?». Людей предоставили самим себе, предложили заниматься политической «движухой» в собственном дворе не пойми для кого. После отъезда Юлии Навальной из России и ее отказа от каких-либо комментариев, у протестующих окончательно создалось впечатление – их использовали и бросили», – уверена политолог. «Кажется, даже те, кто профессионально работает на Фонд борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом – прим. ВЗГЛЯД) и получает от него зарплату, сами пренебрегли этой акцией. В целом с точки зрения отношений со своей аудиторией ФБК совершил вчера серьезную ошибку», – заключила Федорова. Ранее сторонники блогера Алексея Навального анонсировали новую акцию протеста, которая прошла в воскресенье, 14 февраля. Ее участникам было предложено в День всех влюбленных выйти в свои дворы, включить фонарики в телефонах и постоять так примерно четверть часа. Обращения были адресованы жителям крупных городов. В Сети уже посмеялись над этими планами. Кроме того, в Москве участники одной из акций должны были выстроиться в форме сердца, но, по словам телеведущей Татьяны Лазаревой, у них получилась «жопа». Видео с акции опубликовала Ксения Собчак в своем Telegram-канале. В январе сторонники Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других городах. Поводом послужил арест блогера за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Рейтинг Зеленского упал до уровня Порошенко 15 февраля 2021, 15:22

Фото: Sergey Dolzhenko/EPA/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Экс-президент Украины Петр Порошенко «догнал» действующего главу государства Владимира Зеленского в президентском рейтинге, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. «Среди указанных кандидатов относительно больше всего голосов получил бы В. Зеленский, за которого проголосовали бы 16,2% среди всех респондентов и 22,7% среди тех, кто определился с выбором», – передает сообщение института УНИАН. Порошенко оказался на втором месте, лидера партии «Европейская солидарность» поддерживают 13,1% среди всех респондентов и 18,3% среди тех, кто определился. Третье место в рейтинге заняла лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, с показателями, соответственно, 10,3% и 14,5%. Далее следуют сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко (соответственно 8,1% и 11,4%), лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко (5,9% и 8,2%), председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук (3,7% и 5,1%), лидер партии «Украинская стратегия» Владимир Гройсман (3,2% и 4,5%), лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (2,9% и 4,1%). Опрос проводился 5–7 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2005 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%. Напомним, в первом туре президентских выборов на Украине в 2019 году Зеленский получил поддержку 30,24% избирателей, почти вдвое обойдя по результатам голосования Петра Порошенко. Во втором туре Зеленский набрал 73,22% голосов. Между тем, согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», по состоянию на февраль 2021 года Зеленскому не доверяют около 58% жителей страны, 38%, напротив, доверяют. Медведев опубликовал фото в поддержку настоящей русской зимы и Греты Тунберг 15 февраля 2021, 09:49

Фото: Андрей Америков/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил, почему опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографии с фонарями. Медведев вечером в воскресенье опубликовал в Instagram несколько фотографий с заснеженными деревьями, некоторые из них – с горящими фонарями. В комментариях у зампредседателя Совбеза уточнили, не связана ли публикация с акцией в поддержку Алексея Навального, в ходе которой людям предлагали выйти вечером 14 февраля к себе во двор и зажечь фонарики. «Это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты», – ответил Медведев. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Медведев (@damedvedev) Сторонники блогера Алексея Навального ранее анонсировали акцию протеста, которая планировалась в воскресенье, 14 февраля – ее участникам предложено в День всех влюбленных выйти в свои дворы, включить фонарики в телефонах и постоять так примерно четверть часа. Эти обращения были адресованы жителям крупных городов. В Сети посмеялись над такими планами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение о возобновлении незаконных акций протеста Волковым было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО. Тиньков заявил об отсутствии мотивации заниматься бизнесом 15 февраля 2021, 01:58

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Российские бизнесмен и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков заявил, что больше не хочет и не будет «делать никакой бизнес», поскольку потерял мотивацию. По словам миллиардера, он пересмотрел подход к жизни после того, как дважды едва не умер. «У меня, если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я на пенсии», – приводит Forbes заявление Тинькова в социальной сети Clubhouse. Миллиардер объяснил, что пересмотрел свой подход к жизни после того, как дважды едва не умер (но «откачали»), и понял, что больше не хочет и не будет «делать никакой бизнес». «Я вчера посмотрел Forbes.com, у меня там состояние 4,5 млрд долларов. Будь у меня 10 млрд долларов или 6 млрд долларов – мне вообще пофиг», – сказал Тиньков. По словам миллиардера, ему важнее то, что останется после него. Тиньков рассказал, что на днях зарегистрировал свой фонд борьбы с лейкемией. Он также сообщил, что возрождает программу «Бизнес-секреты», которую он выпускал на YouTube. По словам миллиардера, к возрождению программы его подтолкнули молодые предприниматели, с которыми он общался и которые рассказывали ему, что смотрели и учились по его интервью. Эту деятельность он назвал «миссией». С учетом пандемии, рассказал Тиньков, программа будет выходить в новом формате. Первый выпуск с «супер эксклюзивным гостем» Тиньков пообещал выпустить в ближайшую неделю, но кто станет его героем, он не раскрыл. Миллиардер добавил, что остается акционером Тинькофф Банка, но операционным управлением в компании не занимается: только иногда подключается к совещаниям в Zoom и «присматривает за маркетингом». По словам основателя банка, он верит в то, что компания будет стоить 25 млрд долларов (по данным на закрытие торгов 12 февраля, капитализация TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, составляла 9,6 млрд долларов), а ее доля на российском банковском рынке может вырасти с текущих 3% до 20%. «Хотим быть вторыми после «Сбера», потому что первыми быть невозможно», – сказал Тиньков. Напомним, в декабре минувшего года суд Лондона перенес рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США на 15 марта. В феврале 2020 года налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении российского банкира. Сам Тиньков внес залог и решил остаться в Лондоне на время слушаний по налоговым претензиям США. В марте 2020 года миллиардер заявил, что у него нашли острую форму лейкемии. В июле бизнесмен перенес трансплантацию костного мозга, продемонстрировав процесс пересадки. В октябре Тиньков рассказал о самочувствии через 100 дней после перенесенной операции. На командира батальона милиции ДНР «Длинного» совершено покушение 15 февраля 2021, 09:54

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

На одного из командиров народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) совершено покушение в Горловке, сообщил информированный источник. «В результате взрыва автомобиля на проспекте Победы в Горловке пострадал командир батальона с позывным «Длинный». Он в больнице», – сообщил источник «Интерфакс». Он уточнил, что взрывчатка была заложена под водительское сидение. Тем временем Киев сообщил о гибели трех украинских военнослужащих в Донбассе. «За прошедшие сутки, 14 февраля, в районе проведения операции объединенных сил (ООС) было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих», – сообщили в штабе ООС. Напомним, ранее заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил, что ССО Украины могут при необходимости взять в плен глав провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Глава ДНР ответил на обещание Путина не бросать Донбасс 14 февраля 2021, 22:15

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал обещание президента России Владимира Путина не бросать Донбасс «несмотря ни на что». Глава ДНР подчеркнул, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, и выразил готовность отстаивать общие ценности. «У нас никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями и проблемами», – заявил Пушилин радиостанции «Говорит Москва». «Позицию наших граждан мы сформулировали в идеологической доктрине, которая неслучайно носит название «Русский Донбасс», – добавил глава провозглашенной Донецкой народной республики, отметив, что регион всегда был русским исторически и ментально. Как подчеркнул Пушилин, события 2014-го и последующих годов однозначно определили вектор развития республики. «Мы должны быть вместе с Россией», – заявил глава ДНР. Он выступил за усиление сотрудничества с Москвой и назвал Донбасс частью «Большой России». Ранее президент Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс. Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. В тот же день глава Офиса президента Украины призвал США присоединиться к урегулированию конфликта в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений. В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Шварценеггер вспомнил напутствие советского атлета Власова 15 февраля 2021, 12:34

Фото: Машатин/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер опубликовал в соцсетях одно из высказываний ушедшего из жизни на прошлой неделе советского штангиста Юрия Власова. «Юрий Власов учил всех нас, что «невозможно» – это просто слово. Он был первым человеком, который поднял 200 килограммов, и он вдохновил меня, когда я, будучи молодым спортсменом, встретил его в 1961 году», – написал Шварценеггер в Twitter. Актер отметил, что именно из-за таких людей, как Власов, он отказывается признавать, что «сделал себя сам». Юрий Власов умер 13 февраля на 86-м году жизни. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного спортсмена. «Мы выражаем соболезнования родным и близким Юрия Петровича, который был олицетворением тяжелой атлетики и примером гармонично развитого человека – великого спортсмена, писателя, журналиста, политика, дипломата. Ушел из жизни достойнейший человек», – заявлял Агапитов РИА «Новости». Названы регионы России, в которых ожидается сильный экономический рост 15 февраля 2021, 13:52

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Текст: Ирина Яровая

«Федеральные программы развития Северного морского пути, Арктики и Дальнего Востока позволят Приморскому и Красноярскому краю, Сахалинской, Мурманской, Архангельской областям и Чукотскому автономному округу сильно прибавить в своем развитии», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя опубликованный ранее «Рейтинг качества жизни населения в российских регионах – 2020». «В регионах, которые в соответствии с этим рейтингом признаны аутсайдерами, традиционно слабые экономики. Например, в республиках Северного Кавказа нет крупных федеральных промышленных групп, которые бы размещали там свои предприятия. Кроме того, горная местность не позволяет организовать расширенное промышленное производство, а изначальный акцент на развитие туризма и здравниц не создает необходимость в загрузке населения с точки зрения создания крепкой налоговой базы», – объяснил эксперт Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. Однако нельзя однозначно говорить, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа уровень жизни населения критически низок, считает политолог. «Хороший климат позволяет местным жителям содержать частные дома и собственное хозяйство, а значит, находиться в иной структуре потребления. Действительно, денежный заработок у населения может быть небольшим, но это можно компенсировать дешевыми продуктами, которые выращиваются на своих участках», – рассказал он. Тем не менее, федеральному правительству «стоит активнее развивать туризм и другие выгодные направления экономики в этих регионах». По мнению эксперта, Калмыкия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия занимают последние места в рейтинге регионов по причине тяжелых погодных условий или сосредоточения промышленных центров в соседних областях. «Например, Кургану тяжело развиваться из-за того, что основное производство сосредоточено в соседних Челябинске или Екатеринбурге. Молодежь из Кургана переезжает туда за более высоким доходом и уровнем самореализации», – констатировал Баширов, отметив, что опубликованный рейтинг также стоит рассматривать с точки зрения нового объединения регионов. В целом, по словам политолога, динамика перемещения регионов из неблагополучных в успешные очень мала. «При этом, если проанализировать реализацию федеральных программ, например, развитие Северного морского пути, Арктики и Дальнего Востока, то можно предположить, что в ближайшие пять лет перемены все-таки будут. Разумеется, Москва и другие крупные промышленные города останутся в топе, но такие регионы, как Приморский край, Сахалинская область, Мурманская и Архангельская области, Красноярский край, Чукотский автономный округ сильно прибавят в своем ВВП. В эти регионы активно вкладываются средства, с их помощью развиваются новые производства и транспортные пути, а значит, там создается генератор внутренней региональной экономики», – заключил Баширов. Ранее эксперты РИА «Новости» опубликовали очередной, девятый по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах – 2020. Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни – 2020 по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превышает значение 75 (возможный минимум – 1, возможный максимум – 100). Столица набрала 82,16 балла, Санкт-Петербург – 80,63, Подмосковье – 76,07. Последние места занимают Калмыкия, Кабардино-Балкария,Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкессия, Забайкальский край, Республика Тыва. Как показывает исследование, сводный рейтинговый балл в текущем рейтинге вырос у 40 регионов, а снизился – у 45. При этом у большинства регионов баллы изменились незначительно, а следовательно, показатели, характеризующие качество жизни, в основном существенно не изменились. При расчете рейтинга проводился анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. Напомним, в январе Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 47% россиян устраивает или «по большей части устраивает» их жизнь. «Фортуна» возобновила укладку «Северного потока – 2» 15 февраля 2021, 13:06

Фото: Jens Büttner/

Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Трубоукладчик «Фортуна» после недельной паузы, вызванной штормами на Балтике, вновь начал укладку трубы газопровода «Северный поток – 2», свидетельствуют данные систем глобального позиционирования морских судов. «Фортуна» возобновила строительство газопровода в датских водах 6 февраля – в том же месте, где ее один год и два с половиной месяца назад остановили американские санкции. До этого, с 24 января, судно проводило морские испытания. 7 февраля трубоукладчик остановился в связи с ухудшением погодных условий на Балтике, передает «Интерфакс». Строительство двух ниток газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля 2021 года. Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что «Северный поток – 2» в итоге будет достроен, несмотря на деструктивные действия США, которые пытаются затянуть процесс, этот проект уже реализован более чем на 95%. Тем временем стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против газопровода.