Путин поручил провести эксперимент с использованием цифровых дубликатов документов

Российский лидер Владимир Путин дал поручение до 1 декабря 2021 года протестировать при участии ФСБ возможность использования электронных дубликатов документов, в том числе в мобильных приложениях, сообщила пресс-служба Кремля. «Обеспечить при участии ФСБ России проведение эксперимента по использованию (в том числе с применением мобильных приложений) электронных дубликатов документов, выдаваемых государственными органами <...>», - сообщается на сайте Кремля. Уточняется, что необходимо определить, в каких случаях можно использовать копии документов, и типы этих документов. Также важно обратить внимание на безопасность и защитить россиян от незаконного использования цифровых дубликатов документов. Срок исполнения поручения установлен до 1 декабря 2021 года. Ранее сообщалось, что МВД совместно с Минцифры прорабатывает возможность дублирования в электронной форме документов, выдаваемых на бумажных носителях, но пока автомобилистам нужно иметь при себе требуемые ПДД документы.

Президент Владимир Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ заверил, что Россия не бросит Донбасс. Во время беседы с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал «Россия-24», глава государства признался, что у него «перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе». «На наших с вами плечах – я говорю «наших с вами», потому что вы четвертая власть – огромная ответственность за Россию в целом. И прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага», – обратился Путин к участникам встречи. При этом он заявил: «Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», передает ТАСС. Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. В тот же день глава Офиса президента Украины призвал США присоединиться к урегулированию конфликта в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений. В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Достижения России раздражают оппонентов 14 февраля 2021, 01:32

Президент Владимир Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ выразил уверенность, что достижения России начинают раздражать ее потенциальных противников. «У нас много достижений. И это начинает уже раздражать [потенциальных противников России]», – приводит слова Путина ТАСС. Глава государства обратил внимание на то, что российские ученые изобрели вакцину от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире. При этом президент указал, что создание вакцины – «не единственное достижение» отечественных специалистов. В качестве примера президент также привел успехи России в создании новых видов оружия. «В сфере военного строительства сначала тоже, как над вакциной [от коронавируса], хихикали. Помните, когда я рассказал о новых современных видах оружия, которые ставятся на вооружение в российских Вооруженных силах на боевое дежурство. Сначала начали хихикать, что все это ерунда, фейк, придумано», – напомнил российский лидер. По его оценке, «сейчас все это сменилось на совершенно другие настроения». «Сейчас уже говорят, что, чтобы вести дальнейшие переговоры о сдерживании гонки вооружения, нужно обязательно включать в переговоры наши новые образцы и тактического, и стратегического оружия. Я уж не говорю про «Авангард» и все остальное, все наше гиперзвуковое оружие», – подчеркнул Путин во время беседы с главными редакторами СМИ, фрагменты которой были продемонстрированы в воскресенье в эфире телеканала «Россия-24». «Вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать – все, тогда началась сразу политика сдерживания», – заметил Путин. «Именно тогда потихонечку, исподволь, маленькими шажками, но все больше и больше. И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания», – сказал глава государства. Президент также заметил, что влияние России на постсоветском пространстве растет. «Наше влияние на постсоветском пространстве. Как бы то ни было, но оно растет, при всех сложностях», – констатировал Путин. «Ведь когда [Советский] Союз разваливали, должны были понять, что начнется становление независимых государств со всеми вытекающими последствиями», – заметил президент. «Но тем не менее за последние годы наше влияние здесь растет. Тоже вызывает беспокойство [у западных стран]. И тоже это будет то, от чего нас будут оттаскивать», – прогнозирует российский лидер. Он обратил внимание на то, что политика сдерживания России проявляется и в экономике. «Кокомовские (КОКОМ – Координационный комитет по экспортному контролю, международная организация, созданная в 1949 году для многостороннего контроля над экспортом в СССР и другие социалистические страны) списки никто не отменил, они же на практике функционировали даже в 1990-е годы», – подчеркнул президент. «Просто по мере того, как мы становились на ноги и стабилизировали ситуацию на Кавказе, начали все больше и больше на это обращать внимание», – считает российский лидер. На его взгляд, для проведения политики сдерживания оппоненты России используют жаждущих власти людей. «Наши оппоненты или потенциальные противники испокон веков – это всегда было со времен царя Гороха, в нашей новейшей истории и уже более отдаленной, в период подготовки ведения Первой мировой войны – всегда опирались на людей очень амбициозных, жаждущих власти, всегда их использовали», – сказал президент. Путин отметил, что таких людей оппоненты России «использовали, конечно, не для их интересов, а для своих собственных». «Здесь ничего нового мы не видим. Вообще не вижу я ничего нового. Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти очевидны. И все это просто самым активным образом используется», – констатировал глава государства. Он напомнил о том, как в конце 1980-х годов уничтожалось российское вооружение, в том числе подводные лодки, самолеты и ракеты средней дальности. «Вот в рамках общих разговоров о снижении напряженности в мире, уверен, что от этих людей потребуют и таких решений [об уничтожении новейшего российского вооружения]», – сказал президент. Напомним, в конце декабря официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сдерживание России основной глобальной целью Запада. Немецкие либералы призвали к санкциям против российской элиты 14 февраля 2021, 12:00

Председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер поддержал идею введения санкций против российской элиты, близкой к президенту Владимиру Путину, в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. «Нам следует настойчивее, чем до сих пор, пытаться воздействовать на близкую к Путину элиту. Нельзя, чтобы те, кто несут ответственность за тюремное заключение Алексея Навального, проводили отпуска в своих виллах на Лазурном берегу, а их дети посещали частные школы в Европе», – сказал Линднер в интервью, опубликованном в еженедельной газете Welt am Sonntag. При этом он напомнил, что и сам Навальный считает санкции такого рода наиболее эффективными, передает Deutsche Welle. По его словам, общие торговые санкции ударят в первую очередь по российскому населению и германской экономике, не оказав существенного давления на президента России Владимира Путина. Ранее Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ выразил уверенность, что достижения России начинают раздражать ее оппонентов, а стоящие за Навальным силы используют усталость и раздражение людей. В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с Брюсселем в случае введения санкций, создающих риски для российской экономики. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях. Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не инициировала охлаждение отношений с ЕС, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитике. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем? Путин: Президенты США нарушают клятву на Библии 14 февраля 2021, 08:20 Текст: Ксения Панькова

Традиция политиков в США клясться на Библии не соотносится с поддержкой однополых браков, заявил президент России Владимир Путин. «Вот вы сейчас сказали про исключительность. Они (президенты США – прим. ВЗГЛЯД) клятву приносят своему народу на чем? На Библии. А в Библии что сказано? Что перед Господом все равны», – отметил российский лидер на встрече с главредами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал «Россия-24», передает ТАСС. Также Путин подчеркнул, что «в Библии брак – это союз между мужчиной и женщиной». «Он клянется на Библии и нарушает ее. Значит, он нарушает данную им клятву американскому народу?» – отметил президент. Путин заключил, что в этих вещах очень много противоречий. «Это совсем не значит, что мы должны следовать их примеру», – подчеркнул российский лидер, добавив, что «у каждого народа, так же, как и у каждого человека, своя судьба». Ранее американский предприниматель Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил российского лидера для разговора в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse. Глава ДНР ответил на обещание Путина не бросать Донбасс 14 февраля 2021, 22:15

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

«У нас никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями и проблемами», – заявил Пушилин радиостанции «Говорит Москва». «Позицию наших граждан мы сформулировали в идеологической доктрине, которая неслучайно носит название «Русский Донбасс», – добавил глава провозглашенной Донецкой народной республики, отметив, что регион всегда был русским исторически и ментально. Как подчеркнул Пушилин, события 2014-го и последующих годов однозначно определили вектор развития республики. «Мы должны быть вместе с Россией», – заявил глава ДНР. Он выступил за усиление сотрудничества с Москвой и назвал Донбасс частью «Большой России». Ранее президент Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс.

Президент Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ заявил, что всякие противоборствующие силы используют усталость и накопленное раздражение людей проблемами, возникшими в сложившейся социально-экономической ситуации. «Раздражение [в обществе] накапливается, проблем много, денег не хватает, – приводит слова Путина ТАСС. – Понять можно людей». Президент заметил, что в этой ситуации некоторые силы пытаются использовать фактор блогера Алексея Навального, которого российский лидер назвал «фигурантом». «Фигуранта этого используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, накопленное раздражение, недовольство, в том числе в отношении условий, в которых они живут, уровнем своих доходов», – сказал он. «Конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, в самих Штатах этой ситуацией пользуются всякие противоборствующие силы», – заметил российский лидер. Глава государства добавил, что граждане склонны винить во всех проблемах руководство, хотя могут быть и объективные причины, в том числе пандемия. «Но такова доля начальства, здесь уже ничего не поделаешь», – сказал президент. Ранее Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ выразил уверенность, что достижения России начинают раздражать ее оппонентов. Напомним, в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с Брюсселем в случае введения санкций, создающих риски для российской экономики. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях. Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не инициировала охлаждение отношений с ЕС, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитике. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем? Маск пригласил Путина на разговор в Clubhouse 14 февраля 2021, 06:33 Текст: Антон Никитин

Американский предприниматель Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил российского лидера для разговора в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse. «Вы бы хотели присоединиться ко мне для проведения разговора в Clubhouse?» – написал Маск в Twitter, отметив в сообщении официальный англоязычный аккаунт президента России. «Было бы большой честью поговорить с вами», – добавил Маск уже на русском. Clubhouse – это приложение с аудиоконтентом для голосового общения, доступное только по приглашениям. В соцсети существуют «комнаты», в которых пользователи могут обсуждать различные темы, а слушатели «выходить» и «заходить» в разные беседы. Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с главными редакторами СМИ не исключил принятия мер в отношении зарубежных интернет-платформ в случае враждебных действий в отношении России с их стороны и при наличии отечественных альтернатив этим ресурсам. Накануне Twitter заблокировал официальный аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями. В тот же день МИД направил запрос в Twitter в связи с приостановкой действия официальной учетной записи делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. В тот же день Twitter без объяснений разблокировал официальный аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности и вооружениям, удалив при этом всех подписчиков. Напомним, в среду главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призвала закрыть иностранные соцсети в России. В конце января сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов. В декабре 2020 года президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать отечественные интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, необходимо ли России в будущем полностью отказаться от иностранных сервисов и гаджетов и какие бреши есть в отечественной линейке IT-продуктов? Песков объяснил, почему фильм о «дворце» не повлиял на рейтинг Путина 15 февраля 2021, 14:31

Рейтинг президента Владимира Путина зиждется на реальных делах, а не на инсинуациях его противников, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, почему видео о якобы принадлежащем Путину дворце не повлияло на рейтинг главы государства. «Фильм-то рейтинговый, но то, о чем в фильме говорилось, является неправдой. И владелец этого дома нашелся, и появилась информация, что в этом доме происходит, из первых уст, и о планах по коммерческому использованию этого объекта также было объявлено», – сказал Песков, передает ТАСС. По словам представителя Кремля, таким образом «стало ясно, что приписываемая принадлежность этого дома президенту является полной чушью и враньем, и в целом подавляющему большинству людей это абсолютно ясно». «Конечно, реальный рейтинг президента Путина зиждется на реальных делах, а не на подобных инсинуациях», – подчеркнул Песков. В январе журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром этих объектов в районе Геленджика. Сам Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Путин не исключил принятия мер к зарубежным интернет-платформам 14 февраля 2021, 04:58

Путин отметил, что у России есть «Яндекс» и другие сервисы. «Вот Сбербанк развивается очень неплохо в этом плане», – сказал президент. Он сообщил, что недавно глава Сбербанка Герман Греф довольно подробно рассказывал ему о том, что «по некоторым направлениям своей облачной деятельности он [Сбербанк] уже даже где-то их (зарубежные аналоги) обгоняет в чем-то». «Поэтому у нас есть хорошие перспективы, мы будем этим заниматься», – заключил российский лидер. Накануне Twitter заблокировал официальный аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями. В тот же день МИД направил запрос в Twitter в связи с приостановкой действия официальной учетной записи делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. В тот же день Twitter без объяснений разблокировал официальный аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности и вооружениям, удалив при этом всех подписчиков. В конце января сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов. В декабре 2020 года президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать отечественные интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, необходимо ли России в будущем полностью отказаться от иностранных сервисов и гаджетов и какие бреши есть в отечественной линейке IT-продуктов? Путин: Россия находится «на марше» к пику своего исторического развития 14 февраля 2021, 03:31

Президент Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ высказал мнение, что российская нация является достаточно молодой и находится еще «на марше» к пику своего развития, а ее «бесконечный генетический код» основан на межнациональном единстве. «Россия не достигла своего пика. Мы на марше, на марше развития», – приводит слова Путина ТАСС. Российский лидер отметил, что верит в теорию пассионарности (предложенную историком и философом Львом Гумилевым пассионарную теорию этногенеза) и что общество проходит этапы развития, нахождения на пике и затухания. Как отметил глава государства, Россия прошла через тяжелейшие испытания в истории, в 1990-х и начале 2000-х годах, но сейчас развивается и, образно говоря, сердцевиной ее будущего является чувство патриотизма, любви к родине. Вместе с этим Путин признал, что сейчас – «проблем море». «Но в отличие от других, старых или быстро стареющих наций мы все-таки на подъеме, мы достаточно молодая нация. У нас бесконечный генетический код. Он основан на смешении кровей, если так, по-простому, по-народному сказать», – продолжил глава государства. Президент подчеркнул необходимость «сохранять межнациональное единство и межконфессиональное единство, уважая каждого человека, который проживает на этой территории, чтобы каждый, кто здесь проживает, чувствовал, что это его родина, даже будучи представителем самого малого народа». Путин заключил, что все это «можно объединить одним словом – патриотизм». Президент подчеркнул употребление им слова «патриотизм» именно в хорошем смысле, отметив, что «можно оболгать и оплевать любое понятие». «Если не любить свое Отечество, относиться к этому наплевательски, пренебрежительно, плевать на свою историю, на своих стариков, в которых мы отражаемся <...>, уничижать их, их достижения, это значит не верить и в будущее. А оно, я абсолютно в этом убежден, [у России] есть», – сказал глава государства. Он отметил, что говорит все это «спонтанно, прямо вот то, что в голову приходит», и, вероятно, это можно было бы сформулировать более образно и точно, но суть останется та же. «Понятно, что люди оценивают свою жизнь не по тому, что было вчера или десять лет назад, а по тому, как хочется, чтобы было завтра. От этого никуда не деться, власть должна понимать это, а понимая – ускорять темпы развития. В рамках национальных проектов будем это делать», – сказал российский лидер. Он также добавил, что «власть должна набраться терпения, работать ритмично, не заливать деньгами те проблемы, которые нужно не заливать, а работать [с которыми] нужно на регулярной основе, действовать не спорадически, а исходя из здравого смысла и экономической целесообразности». «Мы же не случайно выработали целую систему современных способов развития различных отраслей экономики, социальной сферы и жизненных пространств, в которых мы живем, в том числе крупных и малых городов. Постепенно все будем делать, делаем», – отметил глава государства. Напомним, 27 января президент Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме заявил, что Россия и Европа – это одна цивилизация, они должны быть вместе. Минск допустил достижение серьезных договоренностей на встрече Путина и Лукашенко 15 февраля 2021, 11:22 Текст: Алина Назарова

В рамках встречи президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко могут быть достигнуты серьезные договоренности, касающиеся интеграционных процессов, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. «Встреча прорабатывается, готовятся соответствующие материалы к этой встрече и с одной, и с другой стороны. И я думаю, что это тоже будет очень важно с учетом того, что уже и премьеры много раз встречались, и мы продвинулись вперед в решении ряда важных для обеих стран вопросов торгово-экономического взаимодействия. Поэтому встреча будет», – сказал Макей РБК. По его словам, последние события, которые происходят внутри и вокруг России и Белоруссии, могут и обязательно подтолкнут страны к более тесным интеграционным процессам в двустороннем формате и рано или поздно – в многостороннем формате в рамках Евразийского экономического союза. «Поэтому, думаю, нашим президентам есть что обсудить, есть о чем поговорить, и будут, мне так кажется, достигнуты серьезные договоренности на перспективу», – считает министр иностранных дел Белоруссии. Встреча Путина и Лукашенко может состояться в конце февраля. По словам главы белорусского МИД, в повестке дня встречи будут и конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции между Россией и Белоруссией. Украинский дипломат заметил распад «клуба друзей против Путина» 15 февраля 2021, 20:09

Бывший руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и дипломат Роман Бессмертный заявил, что в мире начался распад «клуба друзей против [президента России Владимира] Путина». «Вспомните телефонный разговор Путина и новоизбранного президента США [Джо Байдена]. Буквально через неделю – продолжение действия договора СНВ-3 <...> и начало ни с того, ни с сего строительства «Северного потока», – цитирует Бессмертного «Спутник». По его мнению, Россия в скором времени достроит газопровод «Северный поток – 2» и даже введет в эксплуатацию. Дипломат также высказался о предложениях остановить строительство этого проекта в случае, если Россия перестанет переводить транзитом газ через Украину. «Угрозы нарастают, братство или дружба, клуб друзей против Путина, он как на тоненьких ножках шатается. От этого Украине не легче становится, потому что мы в первом окопе», – сказал Бессмертный. На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. При этом в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на заявление минэкономики ФРГ сообщила, что Германия и США пока не ведут прямой диалог по вопросу газопровода «Северный поток – 2». Гендиректор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что попытки вмешательства в реализацию «Северного потока – 2» негативно сказываются на инвестиционном климате Германии, этот проект является мостом для сохранения российско-немецких отношений. Путин раскритиковал субсидирование экспорта зерна при росте мировых цен 14 февраля 2021, 08:43 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает целесообразной меру по субсидированию экспорта зерна при росте мировых цен на него. По его словам, Россия на мировом рынке занимает определенную нишу и там растут цены на зерно. «Мы знаем, как у нас внутри страны потребляются хлебобулочные изделия, при этом мы продолжаем субсидировать экспорт. Цены выросли, но субсидировать-то зачем, увеличивая экспорт?» – спросил Путин на встрече с главредами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал «Россия-24», передает ТАСС. Как утверждает президент, то же самое происходит с нефтью. «Цены на мировом рынке выросли, и нефтяники мне говорят: мы должны внутри продавать по таким же ценам, потому что у нас убытки. Какие убытки? Недополученная сверхприбыль – да, но убытки-то здесь при чем? То же самое и по зерну», – пояснил он. В целом говоря о сельскохозяйственной сфере, он подчеркнул, что власти России гордятся аграриями, которые «добились выдающихся результатов, прежде всего, благодаря труду людей, которые работают на полях, фермах и заводах, благодаря мужеству организаторов производств, бизнесу, который вкладывает, их таланту, умению организовать работу». «Но давайте не будем забывать, что все это было сделано благодаря поддержке со стороны государства: это льготы, это кредиты, это поддержка в случае неблагоприятных погодных условий, это субсидирование экспорта и большой набор [мер] по удобрениям, транспорту, по ГСМ и так далее. Все это было сделано в том числе и при прямой поддержке государства, тогда, когда нас и вашего покорного слугу костерили почем зря, говорили, что все это в черную дыру, все напрасно, никогда у нас ничего не будет», – добавил Путин. Он отметил также, что, наряду с вакциной от коронавируса, сфера АПК является тем направлением, где Россия осуществила очевидный прорыв. Ранее Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым заявил, что ситуация на мировом продовольственном рынке усугубляется. Путин: Мобилизация здравоохранения в России оказалась выше европейской 14 февраля 2021, 02:33

Президент Владимир Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ заметил, что России удалось намного лучше мобилизовать здравоохранение и промышленность для борьбы с пандемией, чем Европе и США, где «вообще просто развал какой-то». «Мобилизация всей системы здравоохранения и промышленности [России] оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах, там вообще просто развал какой-то», – приводит слова Путина ТАСС. Как заметил глава российского государства, в Европе и США «высокий уровень здравоохранения и промышленности, достижения замечательные, нам еще далеко по некоторым направлениям до них, но это [все доступно лишь] для определенной публики». «А у нас [здравоохранение] – для подавляющего большинства населения. И способности к мобилизации у них нет, как оказалось, у нас [способности к мобилизации] лучше», – добавил российский лидер. По его словам, некоторые рассчитывали, что Россия не сможет ничего сделать, столкнувшись с пандемией. «Исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак, мы ничего не сможем сделать», – пояснил он. «Но мы смогли – и лучше, чем в других странах», – подчеркнул Путин. Он аргументировал свои слова показателем количества заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения, который в России составляет 12 человек, «а там (в других странах) – до сих пор 45». Президент добавил, что страна сумела нарастить производство средств индивидуальной защиты в 20 раз. При этом российский лидер заверил, что хорошо знает и о российских проблемах, в том числе о том, «как в коридорах [больниц] люди лежали». Глава государства обратил внимание на то, что российские ученые изобрели вакцину от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире. При этом президент указал, что создание вакцины – «не единственное достижение» отечественных специалистов. Напомним, в начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V», подтверждающие высокую эффективность и безопасность препарата. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. В августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин пообещал развивать отношения с Японией в рамках Конституции 14 февраля 2021, 14:09 Текст: Елена Мирошниченко

Россия намерена развивать отношения с Японией, но не станет предпринимать действий в обход российской Конституции, заявил президент России Владимир Путин. «Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации», – заявление российского лидера прозвучало в эфире телеканала «Россия 1», сообщает РИА «Новости». Ранее японский премьер-министр Есихидэ Суга заявил, что Япония намерена продолжать вести переговоры о мирном договоре с Россией на основе договоренностей, достигнутых на высшем уровне в Сингапуре в 2018 году. Напомним, в январе Суга заявил о распространении суверенитета Японии на Южные Курилы. В ноябре 2019 года глава МИД Сергей Лавров призвал Японию признать суверенитет России над Южными Курилами. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в декларации 1956 года четко сказано, что сначала Япония должна признать итоги Второй мировой войны и суверенитет России над всеми своими землями, включая и эти территории. Основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности южной части Курильской гряды. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала позицию России по вопросу мирного договора с Японией.