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Судья объявила перерыв из-за неуважительного поведения Навального
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В Бабушкинском суде Москвы объявлен перерыв в заседании по делу против Алексея Навального о клевете на ветерана, причиной решения судьи стало неуважительное поведение подсудимого.
«Подсудимый ведет себя неуважительно по отношению к участникам процесса, судом объявляется перерыв в судебном заседании», – сказала судья Вера Акимова, передает РИА «Новости».
В перерыве адвокаты вышли покурить во двор, там им передали чистые тетради, которые проверил пристав.
До этого Навальному многократно делали замечания из-за оскорбительных высказываний. Из-за такого поведения от участия в процессе отказался ветеран Игнат Артеменко.
В пятницу утром Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
5 ферваля состоялось первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером Алексеем Навальным Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую.
Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Путин рассказал об отказе Макрона от помощи в расследовании по Навальному
Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь российских специалистов в изучении изъятых после инцидента с блогером Алексеем Навальным образцов.
В ходе первой телефонной беседы с Макроном после «отравления» Навального российский лидер предложил, чтобы российские специалисты отправились в Европу и совместно в лабораториях определили яд во взятых образцах. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с главредами российских СМИ, передает РИА «Новости».
Также Путин заверил французского коллегу, что если в результате исследований найдут хоть что-то, то будет возбуждено уголовное дело.
Кроме того, Путин предлагал и другой вариант сотрудничества – принять западных специалистов в России и провести исследования проб здесь, но Макрон отказался.
Россия, выражавшая готовность в сотрудничестве, не получила ответы на запросы ни от Франции, ни от Германии, отметил президент.
18 января Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет.
Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса.
Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».
Юлия Навальная покинула Россию
Супруга Алексея Навального улетела из России в Германию, сообщает «Интерфакс».
По данным источника агентства, Навальная вылетела из московского аэропорта Домодедово во Франкфурт-на-Майне.
Напомним, Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
В связи с этим бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью France Presse обратилась к супруге Навального, предложив ей занять место мужа.
Политолог Андрей Манойло предполагал, что после прихода к власти президента США Джо Байдена Навальный больше не понадобится западным спецслужбам для проведения антироссийской политики. «Но свою роль он сыграет, станет сакральной жертвой, а затем ему проведут ребрендинг, заменив его женой – Юлией Навальной. Юлия хороша тем, что она персонаж совершенно не скандальный и до недавнего времени не участвовавший в политике», – добавил Манойло, сравнив супругу Навального с Тихановской.
Изначально о планах Запада заменить Навального женой сообщил автор немецкого издания Abendlich Hamburg.
Между тем руководитель «сети штабов» Навального Леонид Волков заявил о новой акции протеста, которая планируется в воскресенье, 14 февраля. В частности, Волков предложил жителям больших российских городов выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. В Сети посмеялись над таким предложением оппозиции.
Басманный суд Москвы заочно арестовал Волкова, ему инкриминируют вовлечение подростков в незаконные митинги, по обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение о возобновлении незаконных акций протеста Волковым было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО.
В Сети посмеялись над предложением оппозиции светить фонариками в небо
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Авторов многих блогов в Сети рассмешила идея руководителя сети «штабов» Алексея Навального Леонида Волкова в качестве протеста светить фонариком в небо. Предложение уже стало поводом для шуток и анекдотов.
Во вторник Волков заявил о новой акции протеста, которая планируется в воскресенье, 14 февраля. Он предложил жителям больших российских городов вечером выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх.
В связи с идеей Волкова в Сети начали вспоминать старые анекдоты и придумывать новые шутки.
«Возможно, акция, анонсированная Волковым, – это продукт тяжелого похмельного брейнсторма, который устроил «русский отдел» ЦРУ в Лэнгли. Но я так не думаю. (…) Такой уровень интеллектуальной деградации отменяет победу в холодной войне всю целиком», – считает публицист Сергей Мардан.
«Это скорее похоже на сделанную наспех презентацию провинциального маркетолога, который утром вспомнил, что ему нужно сдавать заказчикам «концепцию ребрендинга». Ну вот Волков и объявил то, что успел сляпать в PowerPoint. Сердечки, свечки и горящие фонарики. Love is all around you», – добавил он.
Некоторые задались следующим вопросом: «Если Навальный – это любовь, а Любовь – это Соболь, то означает ли это что Навальный – соболь?» – уточняет автор Telegram-канала «Караульный».
«Просто чудесная у нас оппозиция. Сказочная по всем пунктам. Фонарики, стало быть, чтобы цели подсвечивать», – прокомментировал акцию журналист, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев в своем Telegram.
Юрист Илья Ремесло в своем Telegram-канале привел «бородатый, но гениальный анекдот про раввина и кур», который в случае с Волковым звучит так:
– Ребе Волков, у нас протест сливается уже 10 лет, что делать?
– Выстраивайтесь на митинги сердечком, это поможет.
– Ребе Волков, протест еще слабее стал, еще меньше людей выходит, что делать?!!
– Попробуйте светить в небо фонариками, точно поможет!
– Ребе Волков, вообще никто теперь не выходит за Навального! Протест сдох!
– Правда? Очень жаль...у меня оставалось еще так много идей и вариантов!
Некоторым идея с фонариками напомнила сцену из фильма про Гарри Поттера, где волшебники поднимали зажженные палочки в небо в сцене прощания с Дамблдором.
А другие впомнили о снимке, на котором уже покойный американский политик Джон Маккейн фотографирует так называемые «миллионы огней свободы» на Майдане в Киеве.
Основатель Telegram-канала «Толкователь», бывший главный редактор «Русской Планеты» Павел Пряников объяснил идею проведения акции с фонариками тем, что сторонников Навального необходимо чем-то занять.
«Тактически задумка Леонида Волкова светить фонариками в небо – правильная. Любой политтехнолог (а особенно командир в воинской части) скажет, что актив (солдат) всегда надо гонять, всегда чем-то занимать. Пусть и бессмысленными занятиями. Иначе сетевой интеллигент займется самокопанием, а потом начнёт чахнуть в депрессии. А солдат – дедовщиной и самоволкой», – пояснил он.
При этом Пряников подчеркнул, что стратегически подобная акция является огромным проигрышем. «Окончательное превращение протеста в карнавализм. Политизированный актив в 5-10 тыс. человек вокруг команды Навального останется несмотря ни на какой абсурд их начальства. А вот пограничные слои этот карнавализм отвадит от протеста. Особенно людей старше 30-35 лет, потому что просто стыдно впадать в такой инфантилизм. Это примерно, как крутить спиннер или петь частушки в переполненном в вагоне», – заключил он.
Напомним, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала в своем Facebook, что решение о возобновлении незаконных акций протеста Волковым было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО. До этого на прошлой неделе Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной.
Ранее сторонники Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Соловьев предложил Волкову вместо новых акций протеста повыть на Луну
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«Волкову надо призывать своих сторонников не фонариками в небо тыкать, а выйти и повыть на Луну от отчаяния и одиночества», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя планы соратника Алексея Навального Леонида Волкова организовать акцию протеста «в новом формате» с фонариками, приуроченную к 14 февраля. При этом ранее Волков сообщал об отказе от протестных акций.
«Что Волкову приказали, то он и делает. Но ему, исходя из его фамилии и сложившейся ситуации, нужно призвать сторонников не фонариками в небо тыкать, а выйти и повыть на Луну от отчаяния и одиночества», – сказал журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Резкую смену позиции Леонида Волкова собеседник объяснил «истерикой» Навального после объявления о прекращении протестов. «Конечно, Навальный не ожидал, что на митинги выйдет мало людей и что Россия продолжит воспринимать его не как политического заключенного, а как простого жулика, которому изменили условный срок на реальный. И когда Навальный узнал, что давления на власть со стороны улицы больше нет и что Волков отказался от протестов, у него началась истерика», – считает телеведущий.
«И вот Волков под давлением, с одной стороны, своих кураторов из западных спецслужб, а с другой – со стороны Навального, пытается из себя что-то изобразить», – заключил Соловьев.
Во вторник руководитель сети «штабов» Алексея Навального Леонид Волков в эфире «МБХ медиа» заявил о новой акции протеста, которая планируется в воскресенье, 14 февраля. По его словам, «это будет какой-то совсем другой формат». «Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить», – отметил он.
В частности, Волков предложил жителям больших российских городов вечером 14 февраля выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. «Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов», – сказал Волков.
На заявление Волкова отреагировали в МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала в своем Facebook, что решение о возобновлении незаконных акций протеста Волковым было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО.
«НАТО идет ва-банк. Волков 4 февраля 2021 года заявляет, что протесты в России отменяются и возобновятся весной и летом. ... Волков 9 февраля 2021 года меняет решение и объявляет, что акции продолжатся в феврале. Что же случилось между 4 и 9 февраля и заставило «оппозицию» кардинально изменить тактику? Все банально просто – 8 февраля 2021 года в постоянном представительстве Польши при ЕС в Брюсселе состоялась онлайн-встреча с Волковым и Ашурковым, в которой принимали участие страны ЕС, США, Британия. А по сути – это встреча стран НАТО», – заявила она.
Она также прикрепила к посту скриншот из Twitter аккаунта «Польша в Евросоюзе», на котором запечатлены моменты виртуальной встречи Волкова с представителями стран НАТО.
Напомним, на прошлой неделе руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной.
Ранее сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
СК потребовал заочно арестовать Леонида Волкова
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Следователи направили в суд ходатайство о заочном аресте главы сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонида Волкова по делу о призывах подростков к участию в несогласованных акциях.
«В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волкова Леонида, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ», – сказали ТАСС в Басманном суде, который будет рассматривать ходатайство следствия.
В связи с объявлением Волкова в межгосударственный розыск следователь просит избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории России либо с момента его экстрадиции на территорию России. По данной статье Волкову грозит до трех лет лишения свободы.
Во вторник руководитель «сети штабов» Алексея Навального Леонид Волков заявил о новой акции протеста, которая планируется в воскресенье, 14 февраля. В частности, Волков предложил жителям больших российских городов выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. В Сети посмеялись над таким предложением оппозиции.
Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил газете ВЗГЛЯД, что давно наблюдает за деятельностью Леонида Волкова. «Впервые столкнувшись с его политической активностью еще в Свердловской области, я подумал, что он очень неглупый человек. Но с тех пор он регулярно делает такие шаги, которые вынуждают меня корректировать оценку его интеллектуальных способностей в худшую сторону», – заявил он.
Собеседник напомнил о выпаде Волкова в его адрес после снятия с выборов в Законодательное собрание Свердловской области. «Тогда я поддержал его публично, а в ответ получил оскорбление и обещание меня повесить. После этого я перестал считать Леонида Волкова умным человеком, и он еще раз это подтвердил», – отметил политтехнолог.
Ранее сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
В «Яблоке» ответили главе псковского отделения партии на критику Явлинского
Заместитель председателя «Яблока» Сергей Иваненко жестко раскритиковал позицию руководителя псковского отделения партии Льва Шлосберга, ранее опубликовавшего открытое письмо Григорию Явлинскому.
В своем письме Шлосберг, в частности, заявил, что статья Явлинского «Без путинизма и популизма» больно ударила не по Алексею Навальному, а по добросовестным людям, которые являются «нашими избирателями» и «нашей главной общественной аудиторией», пишет «Псковская лента новостей».
Иваненко не поддержал такую позицию. «Статья Явлинского никого не ударила – ни Навального, ни людей. Понятно, что вас волнуют голоса на выборах, … а автора статьи «Без путинизма и популизма» в этой ситуации волнуют жизни и здоровье граждан. Для Вас они – избиратели, а для Явлинского – люди! Вот такая разница, Лев Маркович. Именно поэтому вы и не поняли статьи «Без путинизма и популизма», – написал Иваненко.
По его мнению, Шлосберг делает ошибочные выводы о личности и взглядах Навального. «Мы исключили Навального из партии за национализм, «Русские марши», его союз с фашистами и ни разу не пожалели об этом. Ваше предположение, что если Навальный будет находиться у власти, то мы будем в оппозиции к нему, глубоко ошибочно хотя бы потому, что если он придет к власти, такие как вы или мы будут уничтожены на корню. Что значит «стилистические расхождения» с Навальным? При чем здесь стиль? Навальный – ницшеанец, националист, собеседник боевиков. Этого достаточно, чтобы мы держали от Навального максимальную дистанцию, будь у него хоть сто миллионов сторонников», – добавил Иваненко.
Недоумение у сооснователя «Яблока», в настоящее время занимающего посты зампредседателя партии и руководителя ее московского отделения, вызвали утверждения Шлосберга о том, что с возвращением в Россию Навального в страну вернулась публичная политика. «Почему вы сочли, что «возвращение Навального в Россию вернуло в нашу страну публичную политику» да еще и с требованием свободы, понять из вашего текста не представляется возможным. Вы полагаете, что если бы Навальный не приехал и не сел в тюрьму, то в России не было бы публичной политики и свобода была бы никому не нужна? Странное заявление», – прокомментировал Иваненко.
По его определению, «публичная политика – это не беготня по улицам и драки с ОМОНом, это совсем другая категория». «С какой стати неэтично ругать Навального, исходя из того, что он в тюрьме? Тюрьма для политика-популиста – дрожжи для роста авторитета в толпе. Ложный и бесчеловечный «авторитет» Ульянову, Джугашвили, Шикльгруберу был создан именно потому, что тогдашние либералы считали «неделикатным» жестко критиковать тех, кто имеет статус политзаключенного. Навальный знал, что если он приедет в Россию, его посадят. Он решил приехать и сесть. Это тактика его политической игры», – отметил зампредседателя партии «Яблоко».
Явлинский 7 февраля опубликовал на личном сайте программную статью с резкой критикой Навального. Он осудил методы политической борьбы блогера, отметив, что они ориентированы на «разжигание примитивной социальной розни», а демократическая Россия несовместима с политикой Навального.
Захарова уличила западные IT-компании в подстрекательстве к акциям в России
Руководство западных IT-компаний путем распространения дезинформации целенаправленно продвигало контент с подстрекательством к акциям в России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«В преддверие всех этих незаконных акций, которые мы сейчас наблюдали, американские IT-, интернет-монополисты устойчиво раскручивали на платформах дезинформационные ролики», – заявила Захарова, выступая на заседании комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, передает РИА «Новости».
По ее словам, не вызывает сомнения, что руководство компаний целенаправленно, с применением алгоритмических приоритизаций контента продвигало этот контент массово, массированно. «Фиксировался и резкий рост количества просмотров. Все это увязывалось с политической поддержкой западного мейнстрима и шло открытое подстрекательство российских граждан путем обмана, путем распространения дезинформации к противоправной деятельности», – подчеркнула она.
Ранее Захарова заявила, что подготовка к незаконной акции 14 февраля, которую анонсировали сторонники Алексея Навального, ведется по методичкам Соединенных Штатов.
Сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в январе в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал газете ВЗГЛЯД, что «сам по себе Алексей Навальный ничего не представляет, он является всего лишь инструментом». «Но цель этой инструментальной работы руками Запада – разрушение суверенитета России», – добавил он. По его словам, люди, которые управляют Навальным, ставят своей целью привести к власти в стране людей, которые будут работать на разрушение суверенитета России, ликвидацию основ ее обороноспособности.
Юлия Навальная прибыла в Германию
Супруга Алексея Навального прибыла в крупнейший аэропорт Германии Франкфурт-на-Майне, визит носит частный характер, сообщили немецкие СМИ.
«Юлия Навальная приземлилась во Франкфурте», – пишет еженедельник Spiegel со ссылкой на официальные круги, указав, что «в Берлине говорят о частном визите в Германию», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что супруга Алексея Навального улетела из России в Германию.
Напомним, Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
В связи с этим бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью France Presse обратилась к супруге Навального, предложив ей занять место мужа.
Политолог Андрей Манойло предполагал, что после прихода к власти президента США Джо Байдена Навальный больше не понадобится западным спецслужбам для проведения антироссийской политики. «Но свою роль он сыграет, станет сакральной жертвой, а затем ему проведут ребрендинг, заменив его женой – Юлией Навальной. Юлия хороша тем, что она персонаж совершенно не скандальный и до недавнего времени не участвовавший в политике», – добавил Манойло, сравнив супругу Навального с Тихановской.
Изначально о планах Запада заменить Навального женой сообщил автор немецкого издания Abendlich Hamburg.
Между тем руководитель «сети штабов» Навального Леонид Волков заявил о новой акции протеста, которая планируется в воскресенье, 14 февраля. В частности, Волков предложил жителям больших российских городов выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. В Сети посмеялись над таким предложением оппозиции.
Басманный суд Москвы заочно арестовал Волкова, ему инкриминируют вовлечение подростков в незаконные митинги, по обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение о возобновлении незаконных акций протеста Волковым было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО.
Комиссия Госдумы: Протесты в Москве, Гонконге и Белоруссии организованы по одному сценарию
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Схожесть сценариев организации акций и аналогичность действий зарубежных инструкторов выявила комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне, сравнив январские протесты в Москве и летние в Минске и Гонконге, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
«В ходе работы комиссии мы сравнили протесты в Москве, Гонконге и Белоруссии и выявили схожесть сценариев и аналогичность действий зарубежных инструкторов», – сказал Пискарев на заседании, передает РИА «Новости».
По его словам, есть совпадения технологий по следующим направлениям: одинаковая тактика действий протестующих, совпадение демографии протеста, деанонимизация сил правопорядка, публичная реакция зарубежных официальных лиц, а также скоординированная информационная поддержка со стороны одних и тех же иностранных СМИ, фейковые вбросы, постановочные фото.
Он также подчеркнул, что к распространению фейков в соцсетях о несогласованных митингах в Москве имеют отношение иностранные граждане, в том числе с Украины.
«В течение довольно длительного времени на площадке крупных зарубежных интернет-платформ Facebook, Twitter, Instagram, а также TikTok и сервисе YouTube массово, как будто по команде, началось манипулирование российскими детьми путем распространения запрещенной информации, а именно: призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городах РФ 23 и 31 января текущего года... Комиссия располагает примерами того, что к данным незаконным призывам и фейкам причастны граждане иностранных государств, в том числе с Украины», – сказал Пискарев.
Как отметил глава комиссии, были организованы прямые трансляции в «тенденциозном ключе» СМИ-иноагентами. «На фоне протестной активности американские СМИ «Радио Свобода», «Настоящее время», «Голос Америки» и «Немецкая волна» распространяли материалы, побуждающие граждан выходить на митинги. Британская BBC разместила в Twitter карту городов России, чтобы показать массовость протестов, тем самым сформировав соответствующее отношение к ним», – рассказал Пискарев. «Радио Свобода», его региональные проекты, телеканал «Настоящее время», еще несколько подразделений РСЕ/РС и «Голос Америки» решением Минюста включены в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента в России.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что руководство западных IT-компаний путем распространения дезинформации целенаправленно продвигало контент с подстрекательством к акциям в России.
Сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в январе в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал газете ВЗГЛЯД, что «сам по себе Алексей Навальный ничего не представляет, он является всего лишь инструментом». «Но цель этой инструментальной работы руками Запада – разрушение суверенитета России», – добавил он. По его словам, люди, которые управляют Навальным, ставят своей целью привести к власти в стране людей, которые будут работать на разрушение суверенитета России, ликвидацию основ ее обороноспособности.
Ветеран Артеменко отказался участвовать в заседании суда из-за оскорблений Навального
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Ветеран Игнат Артеменко, в клевете на которого обвиняется Алексей Навальный, направил в Бабушкинский суд Москвы ходатайство с жалобой на оскорбления со стороны подсудимого и отказался от участия в процессе.
«Артеменко в ходатайстве указывает, что после оскорбительных высказываний Навального на предыдущем заседании ему стало плохо, была вызвана скорая, и он отказывается от личного участия в процессе», – заявила судья.
Ветеран также попросил дать правовую оценку действиям Навального в суде, передает ТАСС.
В пятницу утром Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
5 ферваля состоялось первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером Алексеем Навальным Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую.
Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Дипломаты из Прибалтики первыми из иностранцев прибыли на рассмотрение дела Навального
Иностранные дипломаты съезжаются в Бабушкинский суд Москвы на заседание по делу блогера Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, первыми на место прибыли представители посольств прибалтийских республик.
К суду приехала машина посольства Литвы с номером два (обычно это автомобиль замглавы дипмиссии), его представитель отказался отвечать на вопросы журналистов, передает РИА «Новости».
Также в суде сообщили, что на заседание прибыли дипломаты Эстонии и Латвии.
Напомним, в пятницу Навального доставили на заседание суда по делу о клевете.
На прошлой неделе дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили в России персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку Навального.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высылка дипломатов связана с действиями, принятыми загранпредставительствами на фоне незаконных акций, Москва не станет терпеть такие действия.
В ответ Германия, Швеция и Польша объявили сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что высылку российских дипломатов Москва считает необоснованным и недружеским шагом.
Эксперт: Протест с фонариками позволит поименно вычислить участников незаконных акций
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«Вначале Волков совершил ошибку, когда прекратил протесты. Теперь он придумал примитивную акцию протеста с фонариками, позволяя силовиками вычислить сторонников Навального», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Так он прокомментировал планы соратника Алексея Навального Леонида Волкова организовать акцию протеста «в новом формате» с фонариками, приуроченную к 14 февраля. При этом ранее Волков сообщал об отказе от протестных акций.
«Волков совершил огромную ошибку, когда прекратил протесты в поддержку Навального. Это была подстава, даже предательство с его стороны. Теперь кто-то, может быть, те самые западные спецслужбы, промыли ему мозги, объяснили, что он поступил неправильно. Соответственно, Волкову приходится отыгрывать назад», – считает политолог Марат Баширов.
Однако «призывать людей выходить на улицы уже глупо», поэтому соратники блогера придумали новую форму протеста. «Но эта форма очень примитивная, детская. Чтобы показать серьезность своей поддержки, им следует привлечь людей среднего возраста, так называемых рассерженных горожан. А на акции подобного рода отреагируют только те, кто ходит на концерты рэперов и светит фонариками там. Кроме того, такая форма акции позволит силовикам в первые же полчаса вычислить полный список номеров телефонов и фамилий ее участников», – отметил политолог, подчеркнув, что таким образом Навальный и Волков просто «спалят» своих сторонников.
«Возможно Волков – тайный агент Кремля? В начале он сдает Навального, теперь организовывает эту смешную акцию. Любой человек, который разбирается в вычислении номера телефона в определенной точке, понимает, что это простая задача. Можно было тогда составить полный список сторонников и отдать его целиком властям или опубликовать в соцсетях», – сыронизировал Баширов.
Во вторник руководитель сети «штабов» Алексея Навального Леонид Волков в эфире «МБХ медиа» заявил о новой акции протеста, которая планируется в воскресенье 14 февраля. По его словам, «это будет какой-то совсем другой формат». «Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить», – отметил он.
В частности, Волков предложил жителям больших российских городов вечером 14 февраля выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. «Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов», – сказал Волков.
На заявление Волкова отреагировали в МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала в своем Facebook, что решение о возобновлении незаконных акций протеста Волковым было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО.
«НАТО идет ва-банк. Волков 4 февраля 2021 года заявляет, что протесты в России отменяются и возобновятся весной и летом. ... Волков 9 февраля 2021 года меняет решение и объявляет, что акции продолжатся в феврале. Что же случилось между 4 и 9 февраля и заставило «оппозицию» кардинально изменить тактику? Все банально просто – 8 февраля 2021 года в постоянном представительстве Польши при ЕС в Брюсселе состоялась онлайн-встреча с Волковым и Ашурковым, в которой принимали участие страны ЕС, США, Британия. А по сути – это встреча стран НАТО», – заявила она.
Она также прикрепила к посту скриншот из Twitter аккаунта «Польша в Евросоюзе», на котором запечатлены моменты виртуальной встречи Волкова с представителями стран НАТО.
Напомним, на прошлой неделе руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной.
Ранее сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Захарова заявила о подготовке акции сторонников Навального по методичкам США
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Подготовка к незаконной акции 14 февраля, которую анонсировали сторонники Алексея Навального, ведется по методичкам Соединенных Штатов, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Скажите, а вы до этого интересовались тем, как осуществляется подготовка каких-то событий на территории других стран, например Соединенных Штатов Америки, других натовских структур? В курсе, нет? Там цветочки бывают, ленточки, по-разному. Просто посмотрите, цвета очень популярные заранее раскручиваются, символика, хештеги и так далее. Вы что, забыли, как в парламент Грузии входили с розами в руках? Со стороны очень смешно и до, и после было бы, если бы мы не знали, чем это закончится», – сказала Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на вопрос, можно ли считать акцию 14 февраля чем-то «подсказанным представителями НАТО».
Она напомнила, что на Украине был «оранжевый» Майдан, а также отметила события «арабской весны» – начавшиеся по всему региону массовые народные выступления, которые привели к смене ряда правительств и политическим кризисам в странах региона, передает РИА «Новости».
«Мы не только видим ее (руку США), мы просто знаем. Здесь нечего скрывать, нечего придумывать. Очевидно классическая по тем самым методичкам, о которых вы так часто говорите, идет работа. Может быть, для кого-то смешно. Я, например, ничего смешного не вижу», – добавила Захарова, отвечая на вопрос, видно ли за всеми этими событиями и предстоящей акцией 14 февраля «руку Соединенных Штатов».
Во вторник руководитель «сети штабов» Алексея Навального Леонид Волков заявил о новой акции протеста, которая планируется в воскресенье, 14 февраля. В частности, Волков предложил жителям больших российских городов выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. В Сети посмеялись над таким предложением оппозиции.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение о возобновлении незаконных акций протеста Волковым было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО.
Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил газете ВЗГЛЯД, что давно наблюдает за деятельностью Леонида Волкова. «Впервые столкнувшись с его политической активностью еще в Свердловской области, я подумал, что он очень неглупый человек. Но с тех пор он регулярно делает такие шаги, которые вынуждают меня корректировать оценку его интеллектуальных способностей в худшую сторону», – заявил он.
Собеседник напомнил о выпаде Волкова в его адрес после снятия с выборов в Законодательное собрание Свердловской области. «Тогда я поддержал его публично, а в ответ получил оскорбление и обещание меня повесить. После этого я перестал считать Леонида Волкова умным человеком, и он еще раз это подтвердил», – отметил политтехнолог.
На Украине назвали Навального своим союзником
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Российский блогер Алексей Навальный является союзником Украины, потому что борется с режимом президента Владимира Путина, заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов.
По его словам, Навального нельзя назвать «большим другом» Украины. «Но он наш союзник, потому что он, как и мы, борется с режимом Путина», – добавил политик, передает «Московский комсомолец».
Турчинов отметил, что ослабление или даже «свержение» режима в России – в интересах Украины. Он заявил, что придерживается принципа «враг моего врага – наш союзник». «Россия – это колосс на глиняных ногах», – добавил Турчинов.
Также экс-глава СНБО похвалил президента Украины Владимира Зеленского за закрытие оппозиционных каналов, и назвал данный шаг единственным его достижением. При этом другие каналы не удастся запретить, поскольку, к примеру, «5 канал» принадлежит Петру Порошенко, а «Прямой» проводит дружественную властям информационную политику.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал другом российского блогера Алексея Навального, поскольку тот «является врагом» президента России Владимира Путина. При этом Кулеба призвал украинцев «не очаровываться» Навальным.
В Кремле оценили итоги переговоров с Боррелем в Москве
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Москва внимательно следит за высказываниями главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, переговоры с ним в Москве были более содержательны, чем просто обсуждение ситуации с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы очень внимательно следим за высказываниями господина Борреля. Прежде всего хочу сказать, что, по той информации, которая есть, переговоры в Москве были гораздо более содержательны, чем только одна тема, которая была упомянута, – того, кого они поддерживают. Они поддерживают осужденного. Непонятно только в чем его поддерживают, осужденного», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал глупостью введение санкций против сотрудников администрации президента, и рассказал, что многие сотрудники шутят на эту тему. При этом он подчеркнул, что санкции – это всегда плохо для обеих сторон. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.
Тем временем евродепутаты на протяжении двух часов отчитывали Борреля за визит в Москву, который сочли «отрезвляющим и унизительным». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве.