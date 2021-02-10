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Вашингтон признался в помощи Украине в газовых переговорах с Россией
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Слова главы Минфина ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия помогла достичь соглашения России и Украины по транзиту газа в 2019 году являются преувеличением, в действительности Киеву помогли американские санкции, заявили советники экс-президента США Дональда Трампа.
Издание Bild цитирует документы Исполнительного комитета администрации президента США, в которых эксперты Национального экономического совета, госдепа и министерства энергетики критикуют предложение Шольца, адресованное администрации Трампа. Берлин якобы предлагал помочь в импорте американского сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на снятие санкций против российского газопровода «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».
В документе советники назвали «преувеличением» заявление министра ФРГ о том, что дипломатические усилия Берлина позволили достичь соглашения России и Украины по транзиту газа в 2019 году.
По мнению экспертов американских ведомств, это санкции США помогли украинской стороне на этих переговорах. Отмечается, что за несколько дней до достижения договоренности швейцарская фирма Allseas, с которой у Газпрома был заключен контракт, остановила работы над укладкой трубопровода из-за угрозы санкций США.
В подтверждение этому в документах приводятся слова президента Украины Владимира Зеленского, который дал такую оценку в разговоре с бывшим госсекретарем США Майком Помпео в январе прошлого года.
Напомним, 30 декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре.
Также советники президента США считают, что Россия прекратит договоренности с Украиной после завершения проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». «Россия не выполняла своих обязательства в делах газовых контрактов с Польшей и Украиной в прошлом и нет никаких указаний на то, что она будет делать это (выполнять обязательства) в будущем», – цитирует Bild мнение американских экспертов.
В документе сказано, что США выступают против «Северного потока – 2» не для продвижения своего СПГ, а для противостояния «подрывной российской активности, в том числе явному использованию Российской Федерацией энергоисточников как средства политического и экономического давления». Американские эксперты считают, что политика Вашингтона должна заключаться в разделении тем трубопровода и экспорта СПГ из США.
Кроме того, советники Трампа назвали предложение Шольца «тактикой затягивания», которая направлена на то, чтобы «помешать усилиям США по остановке трубопровода».
Советники отмечают, что если бы США приняли немецкое предложение, то это «сыграло бы на руку российской пропаганде в отношении оппозиции США к «Северному потоку – 2» и подрывало бы сформулированную президентом США политику».
Ранее издание Deutsche Welle со ссылкой на немецкую экологическую неправительственную организацию сообщило, что министр финансов ФРГ Олаф Шольц якобы предлагал администрации экс-президента США Дональда Трампа помочь в импорте американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций против российского газопровода «Северный поток – 2».
Министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце в ответ на эту публикацию заявила, что Германия не заключала никакой «грязной сделки» с Соединенными Штатами по проекту газопровода «Северный поток – 2».
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что экономический ущерб в случае отказа Германии от «Северного потока – 2» будет огромным, а ущерб политическим отношениям между странами «невозможно измерить вообще».
Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом
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Украина предлагает использовать воздушное пространство в «Симферопольском районе полетной информации» (РПИ) для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером Криклий заявил, что Украина придерживается курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности, и одно из важнейших направлений здесь – обмен данными о воздушном движении, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.
«Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA о безопасности полетов в Симферопольском районе полетной информации и отмены ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобного. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией», – сказал Криклий.
Отметим, район полетной информации – это воздушное пространство, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма и России стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
МИД ответил на требование Киева закрыть крымский аккаунт в Twitter
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Исполняющий обязанности представителя МИД России в Симферополе Артем Березовский ответил поговоркой «правда глаза режет» на требование Киева блокировать твиттер-аккаунт крымского представительства министерства.
«Происходящее можно охарактеризовать единственной фразой: «Правда глаза режет». Наш аккаунт в Twitter верифицирован давно, поэтому полемика, которую сейчас развернули представители Украины, выглядит достаточно странно. (...) Успехи Крыма, которыми мы делимся с зарубежным зрителем, видимо, не могли пройти незамеченными у наших украинских партнеров, но бог им судья», – сказал Березовский РИА «Новости».
По его словам, в Twitter крымского диппредставительства публикуется исключительно проверенная и достоверная информация. Кроме того, подчеркнул он, никаких претензий со стороны платформы за это время не поступало.
Во вторник посольство Украины в США совместно с МИД Украины и генконсульством Украины в Сан-Франциско начали борьбу против страницы в Twitter крымского представительства МИД России. В диппредставительстве заявили, что публичные страницы российской власти в Крыму «не могут обозначаться как официальные и легитимные».
Германия предложила США выкуп за отмену санкций против «Северного потока – 2»
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Министр финансов ФРГ Олаф Шольц предлагал администрации экс-президента США Дональда Трампа помочь в импорте американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций против российского газопровода «Северный поток – 2», сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкую экологическую неправительственную организацию.
По данным издания, Берлин был готов оказать Вашингтону финансовую поддержку в размере до 1 млрд евро. Взамен Германия ожидала, что будущее американское законодательство, которое могло бы стать основанием для введения санкций в отношении проекта, либо не будет использоваться, либо «будет заблокировано». Блокировать эти законотворческие инициативы предполагалось «отказами или другими адекватными и эффективными инструментами», передает «Прайм».
Между тем исполнительный директор экологической организации Германии Саша Мюллер-Креннер назвал такое предложение «грязной сделкой за счет третьих лиц». Ряд оппозиционных немецких политиков также раскритиковали «выкуп» Шольца. По их мнению, на реализацию такого соглашения с Вашингтоном будут потрачены средства налогоплательщиков.
Минфин Германии ситуацию не прокомментировал, однако стало известно, что официальный ответ от ведомства все же последует.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что экономический ущерб в случае отказа Германии от «Северного потока – 2» будет огромным, а ущерб политическим отношениям между странами «невозможно измерить вообще».
Осужденный студент из США перед дракой с полицией в Москве выпил литр водки
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Осужденный в России за драку с полицией студент из Соединенных Штатов Тревор Рид перед происшествием выпил литр водки, говорится в материалах уголовного дела.
Мосгорсуд ранее назначал Риду психолого-психиатрическую экспертизу для установления возможных проблем с алкоголем у иностранца раньше, передает РИА «Новости».
«Принимая во внимание то, что Рид об обстоятельствах инкриминируемого события ничего не помнит, незадолго до того употребил около одного литра водки, вел себя неадекватно, суд постановил назначить амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу (...) в Институте имени Сербского», – цитирует агентство заявление судьи.
В ходе задержания в выдыхаемом Ридом воздухе нашли 0,69 промилле алкоголя, в крови – 3,033 промилле, что соответствует тяжелому опьянению.
Защита Рида настояла на экспертизе, отмечая, что в первой инстанции ее не проводили. Суд отметил, что, если человек находился «в состоянии патологического опьянения», это может повлиять на выводы о его вменяемости и степени виновности.
Девушка американца Алина сообщила, что защита представляла выводы заказанной ею экспертизы в суде первой инстанции, но тот не стал приобщать документы, хотя экспертизу «проводил Минюст России».
«У нас уже есть экспертиза, которая показывает и доказывает, что Тревор был в очень сильном алкогольном опьянении. Это уровень патологического опьянения, когда человек, как труп, может только лежать... Эта экспертиза исключает уголовную ответственность», – подчеркнула она.
Девушка отметила, что суд не заказал свою экспертизу, теперь это нужно сделать апелляционной инстанции. Эксперты должны установить, есть ли у обвиняемого хронические психические расстройства, был ли он в состоянии временного расстройства в момент преступления, болеет ли он алкоголизмом или наркоманией.
Летом прошлого года Головинский суд Москвы приговорил студента к девяти годам колонии. По данным обвинения, Рид, временно проживая в Москве, в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. По вызову прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Студент не успокаивался, и его решили доставить в отдел полиции. По пути американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию. Согласно приговору, преступление студент совершил в состоянии алкогольного опьянения. Перед оглашением он пообещал больше никогда не пить водку.
Посол Джон Салливан назвал решение суда «театром абсурда». Семья Рида посчитала доказательства по делу «сфабрикованными или преувеличенными». Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что «перебравшего» гостя дежурные отвезут в больницу.
Шредер напомнил об истории отношений России и Германии
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Санкции «никогда не работали», тем более в отношении России, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
«Мы знаем из собственной истории, что всегда, когда мы имели хорошие отношения с Россией, на этом континенте был мир. Когда было иначе, мира не было», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Handelsblatt.
Он считает, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен «в скором времени», так как это «в интересах Германии, в интересах Европы». Шредер призвал не «увязывать это с какими-либо другими вопросами». Он отметил, что власти Германии ясно заявили: «Северный поток – 2» служит нашим интересам, мы хотели бы, чтобы он был достроен».
Шредер согласился с мнением президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что «не следует разрушать» мосты в отношениях с Россией, поскольку Москва «слишком важна для международной политики». Бывший канцлер отметил, что России нужны «деньги за газ», это «важно, это взаимная зависимость».
Он подчеркнул, что «исторически, даже во времена Советского Союза, пунктуально осуществлялись поставки газа, впрочем, и нефти», у Германии «никогда не было проблем с поставками из России», а у России – «проблем» с Берлином «при оплате». «Почему здесь что-то должно измениться?» – заявил он, добавив, что Германия нуждается в поставках из России не только нефти и газа, но и других важных ископаемых, например редкоземельных материалов.
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ФРГ предупредила о «геостратегических последствиях» отказа от «Северного потока – 2»
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Отказ от строительства газопровода «Северный поток – 2» будет иметь «геостратегические последствия» для отношений между Европой и Россией, заявил глава МИД Германии Хайко Маас в ходе выступления в бундестаге.
«Кто принципиально ставит под вопрос «Северный поток – 2», такое мнение вполне можно иметь, но нужно осознавать, какие последствия это будет иметь геостратегически и что это значит для возможности влияния Европы на Россию. Я готов вести эту дискуссию, с удовольствием поговорю о других проектах импорта энергоносителей. Есть страны, которые требуют от нас прекращения строительства в то время, как они сами... увеличивают импорт нефти из России», – передает его слова РИА «Новости».
Между тем в Газпроме заявили, что завершить строительство участка трубопровода «Северный поток – 2» в водах Дании планируется в апреле 2021 года. Ранее трубоукладчик «Фортуна» завершил морские испытания и возобновил в субботу укладку газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
Госдеп обеспокоился судьбой братьев-чеченцев из ЛГБТ-сообщества
США обеспокоены судьбой двух граждан России из ЛГБТ-сообщества, которые задержаны в Чечне по делу о пособничестве террористам, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Он заявил, что речь идет о «двух братьях-чеченцах, принадлежащих к сообществу LGBTQI+, которых задержали в России и вернули в Чечню по сомнительным обвинениям в «терроризме». Прайс отметил, что «они сообщали о пытках при предыдущем задержании». В Вашингтоне «обеспокоены, что они могут столкнуться с новым насилием». Прайс не назвал конкретных имен. Некоторые СМИ сообщали, что к ЛГБТ-сообществу принадлежат Исмаил Исаев и Саляхьа Магомадов, передает РИА «Новости».
На днях министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что Исаев и Магомадов дали признательные показания, рассказав о пособничестве террористу Рустаму Борчишвили, входившего в группировку Аслана Бютукаева.
Также Прайс заявил, что новая американская администрация действует быстро, чтобы «привлечь к ответственности» Россию за те шаги, которые, по мнению Вашингтона, вписываются в категорию «злонамеренной деятельности». Он добавил, что директор нацразведки США «оценивает» действия России, передает ТАСС.
Напомним, президент США Джо Байден выступил в Госдепартаменте с речью, посвященной переменам во внешней политике Америки. Байден не собирается запускать «перезагрузку» в отношениях с Москвой, скорее наоборот, он собирается ее сдерживать, причем в коалиции с «аналогично мыслящими партнерами».
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Стал известен срок возможного закрытия генконсульства США во Владивостоке
Представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец рассказал, когда во Владивостоке могут закрыть генконсульство США.
Броварец пояснил, что решение о закрытии – «это одностороннее решение» Госдепа, которое «при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны». Броварец выразил надежду, что администрация Джо Байдена пересмотрит данное решение, поскольку оно «идет в разрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами», сообщается на сайте правительства Приморья.
Напомним, СМИ сообщали, что США рассматривают вариант закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. В Госдепе подтверждали, что занимавший тогда пост госсекретаря Майкл Помпео «принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в связи с возможным закрытием отношения стран еще больше не испортятся.
На Украине начато расследование о закупках китайской вакцины от COVID-19
Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможные закупки Минздравом китайской вакцины от коронавируса Sinovac Biotech по завышенной цене, сообщил Совет общественного контроля при бюро.
По данным совета, 3 февраля НАБУ начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по 17,85 доллара за дозу при помощи частной фирмы-посредника. При этом изначально госпредприятие «Медицинские закупки» начинало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около трех долларов за дозу, сообщается на сайте Совета.
«Обнародованная цена закупки одной дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее «общая эффективность» во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%», – сказано в сообщении.
Расследование начато по заявлению Совета общественного контроля при НАБУ и проводится по статье «Злоупотребление властью или служебным положением». За данное нарушение виновным может грозить лишение свободы на срок до шести лет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.
В Германии опровергли существование «грязной сделки» с США по «Северному потоку – 2»
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Германия не заключала никакой сделки с Соединенными Штатами по проекту газопровода «Северный поток – 2», заявила министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.
Шульце сообщила, что по газопроводу между странами нет никакой «грязной сделки», передает РИА «Новости».
Ранее издание Deutsche Welle со ссылкой на немецкую экологическую неправительственную организацию сообщило, что министр финансов ФРГ Олаф Шольц якобы предлагал администрации экс-президента США Дональда Трампа помочь в импорте американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций против российского газопровода «Северный поток – 2».
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что экономический ущерб в случае отказа Германии от «Северного потока – 2» будет огромным, а ущерб политическим отношениям между странами «невозможно измерить вообще».
Уровень доверия Зеленскому упал ниже 40%
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют около 58% жителей страны, 38% напротив доверяют, свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».
Согласно рейтингу, украинскому лидеру доверяют 38% опрошенных, 58% – не доверяют. Остальные респонденты затруднились ответить, сообщается на сайте соцгруппы.
В свою очередь премьер-министру Украины Денису Шмыгалю доверяют 12%, не доверяют 54%, 30% не слышали о таком. Спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову доверяют 26%, не доверяют 37%, не знают его 33%.
Также главе МВД Арсену Авакову доверяют 21%, не доверяют 66%, не знают такого 7%. Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 12%, не доверяют 33%, не знают такого 51%. Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 34%, не доверяют 54%, не знают такого 2%.
Экс-премьеру, лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют 72%. Лидеру парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют 56%, не знают такого 16%. Экс-президенту Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют 74%.
В опросе приняли участие 2,5 тыс. респондентов во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2%.
В декабре опрос «Рейтинга» показывал более высокий уровень доверия у Зеленского – 44%, 53% – не доверяли.
Ранее в рейтинге политических организаций партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в январе 2021 года опустилась с первого на четвертое место, лидирует «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).
«Укрэнерго» оценила дефицит угля на ТЭС в 43%
Запасы угля на складах украинских ТЭС на 43% меньше минимально необходимых, сообщила пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Ситуация «остается критической», сообщает «Укрэнерго». С начала ноября запасы (по состоянию на 8 февраля) «уменьшились в 6,5 раза до 384,4 тыс. тонн». Около 49% запасов угля (188 тыс. тонн) сосредоточено только на двух ТЭС – Луганской и Славянской. «Укрэнерго» при этом «не прогнозирует никаких ограничений энергопитания любых категорий потребителей», «графиков аварийного отключения и ограничения мощности», передает РИА «Новости».
Напомним, национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, заявила, что ситуация с запасами энергетического угля критическая. 7 февраля сообщалось, что аварийные отключения произошли сразу на двух ТЭС на Украине. Перед этим Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух других электростанциях.
Посол в США: Москва готова к сложному разговору с Вашингтоном
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Москва готова к сложным переговорам по вопросам стратегической стабильности с администрацией президента США Джозефа Байдена, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«С нашей стороны готовность к такому разговору есть. Это крайне важно и необходимо. Да и, думаю, востребовано не только в Москве, но и в Вашингтоне», – передает ТАСС слова посла.
Антонов отметил, что разговор обещает быть сложным и очень обстоятельным, поскольку за годы нахождения у власти в США Дональда Трампа накопилось множество проблем. «По сути, с прежней администрацией мы не могли установить контакт в течение трех с половиной лет», – подчеркнул дипломат.
На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров провел первый телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили вопрос о стратегической стабильности и безопасности.
Напомним, президенты России и США по инициативе Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Американский лидер заметил, что разногласия с Россией не являются поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения. 3 февраля МИД объявил об официальном продлении СНВ-3 до 2026 года.
Посол США приехал на заседание по делу осужденного студента из Техаса
Американский посол в Москве Джон Салливан приехал в Мосгорсуд на заседание по делу студента из США Тревора Рида, получившего девять лет колонии за драку с полицейскими в российской столице, сообщили в пресс-службе суда.
«Посол внутри, заседание пока не началось», – рассказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».
В ходе заседания Мосгорсуд назначил Риду психолого-психиатрическую экспертизу. «По уголовному делу в отношении Т. Рида Московским городским судом назначена психолого-психиатрическая экспертиза. После возвращения материалов дела в суд стороны будут извещены о дате и времени рассмотрения дела», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
Летом прошлого года Головинский суд Москвы приговорил студента к девяти годам колонии. По данным обвинения, Рид, временно проживая в Москве, в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. По вызову прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Студент не успокаивался, и его решили доставить в отдел полиции. По пути американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию. Согласно приговору, преступление студент совершил в состоянии алкогольного опьянения. Перед оглашением он пообещал больше никогда не пить водку.
Посол Джон Салливан назвал решение суда «театром абсурда». Семья Рида посчитала доказательства по делу «сфабрикованными или преувеличенными». Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что «перебравшего» гостя дежурные отвезут в больницу.
В Иране опровергли переданные СМИ слова Зарифа о сбитом лайнере
Данные СМИ о словах главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, якобы завившего о необходимости скрыть причины крушения украинского самолета под Тегераном, не соответствуют действительности, заявил официальный представитель ведомства Саид Хатибзаде.
Хатибзаде заявил, что распространенная в СМИ информация не заслуживает доверия, «многие слова, приписанные Зарифу, в корне не соответствуют его высказываниям, имеющиеся же утверждения в этой записи не соответствуют действительности», передает РИА «Новости».
Он также призвал власти Канады не распространять слухи, чтобы не усиливать горе семей погибших в авиакатастрофе граждан.
Ранее телеканал CBC сообщил, что правительство и службы безопасности Канады изучают аудиозапись, на которой якобы Зариф говорит, что правда о причине крушения самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном в январе 2020 не может быть раскрыта в интересах безопасности.
Речь идет об аудиозаписи разговора на фарси, который произошел в первые месяцы после крушения самолета. Телеканал попросил трех человек перевести содержание беседы на английский язык. По утверждению источников, на записи слышен, предположительно, голос главы МИД Ирана, он говорит, что есть «тысяча возможностей», чтобы объяснить причину крушения самолета, в том числе – преднамеренная атака с участием одного или трех «диверсантов».
Говоривший описал этот сценарий как «сосем не маловероятным», сообщает телеканал.
Напомним, 8 января 2020 года Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек.
Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке: воздушное судно приняли за крылатую ракету.
Подозреваемых в причастности к крушению лайнера арестовали. Верховный суд Ирана призвал власти страны выплатить компенсации семьям жертв крушения Boeing. При этом Иран отказался передавать черные ящики сбитого Boeing Украине.