Американцы приняли баллистическую ракету за НЛО Шойгу обсудил с главой Минобороны Израиля ситуацию на Ближнем Востоке 10 февраля 2021, 12:33 Текст: Алина Назарова

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Биньямином Ганцем, в ходе которого обсудил обеспечение стабильности на Ближнем Востоке, сообщили в Минобороны России. «Обсуждены вопросы российско-израильского взаимодействия по обеспечению стабильности в Ближневосточном регионе», – сказали в министерстве. В ведомстве уточнили, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны, передает ТАСС. До этого главы двух оборонных ведомств созванивались в июле 2020 года. Тогда стороны также обсудили возможные перспективы двустороннего военного сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке. Как рассказали в Минобороны, стороны подтвердили обоюдный настрой сторон на дальнейшее развитие российско-израильского сотрудничества в военной сфере.

«Сухой»: Су-57 летает без помощи пилота 8 февраля 2021, 15:41

Фото: Андрей Станавов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Истребитель пятого поколения Су-57 оснастили кабиной с максимально автоматизированными процессами, сообщил журнал «Новые горизонты», выпускаемой Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, находится под управлением Ростеха). В истребителе максимально автоматизированы процессы пилотирования и боевого применения, передает ТАСС со ссылкой на публикацию журнала. Глава отдела кабин ОКБ компании «Сухой» (входит в ОАК) Никита Дорофеев пояснил, что автоматизация, комплексирование информации и интеллектуальная поддержка являются главными требованиями к эргономике кабины истребителя. «Теоретически летчик после выполнения взлета и до момента захода на посадку может вообще не заниматься пилотированием, а осуществлять поиск и атаку целей. Причем и этот процесс также в достаточной степени автоматизирован», – сказал Дорофеев. По данным журнала, истребитель имеет многофункциональные индикаторы, которые передают пилоту большой объем информации об обстановке и работе систем самолета. На борту также имеется технология интеллектуальной поддержки, помогающая летчику выполнять поставленные задачи. Су-57 – многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника с преодолением систем противовоздушной обороны. В конце января Комсомольский-на-Амуре авиазавод передал Вооруженным силам России первый из планируемой партии истребитель Су-57. Военные ученые нашли гарантированную защиту от агрессии НАТО 8 февраля 2021, 07:27

Фото: Thierry Monasse/dpa/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Российские военные ученые предложили вариант боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС), который обеспечит гарантированную защиту от возможной многосферной операции НАТО, следует из статьи, опубликованной в журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика». В НАТО и США разработали концепцию многосферных боевых операций, которые будут проходить сразу на земле, море, в воздухе, космосе и киберпространстве. Эти операции, по замыслу американских военных, будут начинаться с интегрированного массированного воздушного удара, чтобы за считанные часы вывести из строя объекты ядерных сил противника, самые боеспособные части, пункты управления и связи, энергетику и так далее. Как отмечают в своей статье доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков, в рамках таких ударов НАТО предполагает одновременно обрушить на противника удары гиперзвуковыми, оперативно-тактическими и крылатыми ракетами, задействовать ударные беспилотники и затем пилотируемую авиацию, которая, согласно плану, почти не понесет потерь, передает РИА «Новости». Для срыва вероятных многосферных операций авторы предлагают военным нанести встречный или упреждающий удар силами ВКС, при котором будут задействованы все средства в едином разведывательно-ударном пространстве, и который позволит нанести противнику неприемлемый ущерб уже на начальном этапе его агрессии. «При реализации срыва интегрированного массированного воздушного удара противника на начальном этапе «многосферной операции» необходимо скоординированное применение авиации с беспилотными летательными аппаратами, ракетным оружием различного назначения, средствами РЭБ, оружием на новых физических принципах в рамках создаваемой разведывательно-ударной системы группировки войск (сил)», – отмечается в публикации. До 2025–2040 годов, пишут авторы исследования, типовыми элементами отечественной разведывательно-ударной системы будут самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты тактического и оперативно-тактического назначения, беспилотники и так далее. В качестве конкретного примера элементов системы в публикации названы гиперзвуковые ракеты «Кинжал», носителями которых сегодня являются самолеты МиГ-31К. Опираясь на выступление начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова на конференции Академии военных наук, учитывая оборонительный характер российской военной доктрины, авторы считают важнейшим принципом парирования возможной агрессии превентивные действия («на шаг-два впереди»). То есть при угрозе локальной войны, полагают ученые, Россия должна быть способна перейти от политики ядерного сдерживания к нанесению противнику превентивного неприемлемого поражения всеми видами вооружений. Срыв интегрированного удара НАТО с самого начала приведет к недостижению целей «многосферной операции», и руководство военного блока с гарантией откажется от ее дальнейшего проведения, подчеркивают авторы. Напомним, в субботу эксперт журнала National Interest Дэвид Экс заявил, что Россия в случае войны с НАТО на территории Европы сможет лишить союзные войска связи за счет более совершенной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Первый в России автономный дрон-охотник «Волк» завершил испытания 10 февраля 2021, 08:53

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Текст: Евгения Шестак

Испытания модернизированного варианта новейшего беспилотника-перехватчика «Волк-18», способного в полностью автоматическом режиме находить и затем сбивать или таранить дроны противника, завершились, сообщили в концерне ВКО «Алмаз-Антей». По словам представителя концерна, летные испытания включали в себя реальное поражение дронов-мишеней. Он также отметил, что в 2021 году компания планирует выйти на государственные испытания беспилотника, передает РИА «Новости». «Волк» был существенно доработан. Улучшенный вариант получил новую оптико-локационную систему, которая обеспечивает повышенную дальность обнаружения целей и доработанную систему управления, позволяющую применять дрон в полностью автоматическом режиме. Отмечается, что беспилотник самостоятельно выполняет поиск, распознавание и селекцию целей, а также маневрирование и уничтожение дронов. Оператор теперь только подтверждает решение об атаке. Представитель концерна «Алмаз-Антей» добавил, что в России такой аппарат первый. Беспилотник-перехватчик «Волк-18» представляет собой скоростной и маневренный квадрокоптер с взлетной массой до 6 кг и размерами 60 на 60 см. Время полета дрона-перехватчика достигает 30 мин. Действующий опытный образец выставлен в Москве в экспозиции концерна на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2021. Ранее конструкторское бюро приборостроения начало разрабатывать первый в мире многоцелевой противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), который сможет сбивать беспилотники. Эксперты оценили идею «гарантированной защиты» от агрессии НАТО 8 февраля 2021, 13:16

Фото: INTS KALNINS/Reuters

Текст: Ирина Яровая

«Такие предложения полностью противоречат военной доктрине России, которая носит оборонительный характер», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя предложение российских военных ученых Владилена Стучинского и Михаила Королькова нанести превентивный удар по силам НАТО в ответ на начало многосферной боевой операции альянса против России. «Заявления и разработки такого рода противоречат военной доктрине России, которая носит оборонительный характер. В ней четко указано, что мы можем производить лишь ответно-встречный удар, то есть отвечать на действия предполагаемого противника. Превентивный удар, наоборот, предполагает применение оружия без агрессии со стороны врага», – объяснил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Подобные упреждающие удары предусмотрены, например, американской стратегией «Быстрого глобального удара», отметил собеседник. «Эта стратегия была создана с целью лишить Россию или Китай ракетно-ядерного щита и предполагала достижение цели за несколько этапов, которые могут быть реализованы в течение четырех часов. Но такой вариант развития событий уже практически полностью изучен, поэтому вряд ли разработки Стучинского и Королькова являются попыткой анализа этой возможной ситуации», – считает Леонков. «Таким образом, Россия, со своей стороны, никогда не рассматривала возможность нанесения превентивных ударов. Это абсолютно нереализуемо в условиях принятой оборонительной военной доктрины, которая является основой национальной безопасности нашей страны», – констатировал эксперт. Схожей точки зрения придерживается и доктор военных наук Константин Сивков. «Удары по противнику возможны только в том случае, если он явно готовится к нанесению удара или фактически уже начал его наносить. В теории и практике применения стратегических ядерных вооружений это называется «ответно-встречный удар», – объяснил он. Для нанесения таких ударов необходимо зафиксировать старт вражеской ракеты и за время ее полета отреагировать встречными действиями. «В таком случае наши ракеты выйдут в космос еще до того, как американские ракеты попадут на российскую территорию. Но если ударить по противнику первыми без конкретных причин, то это будет явной агрессией с нашей стороны», – заключил Сивков. Ранее доктор военных наук Владилен Стучинский и кандидат военных наук Михаил Корольков предложили нанести встречный или упреждающий удар Военно-космическими силами России для срыва вероятных многосферных боевых операций, разработанных НАТО и США. Как следует из статьи военных ученых, опубликованной в журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика», эти операции, по замыслу американских военных, будут начинаться с интегрированного массированного воздушного удара, чтобы за считанные часы вывести из строя объекты ядерных сил противника, самые боеспособные части, пункты управления и связи, энергетику и так далее. Для того, чтобы не допустить интегрированного массированного воздушного удара сил НАТО, «необходимо скоординированное применение авиации с беспилотными летательными аппаратами, ракетным оружием различного назначения, средствами РЭБ, оружием на новых физических принципах в рамках создаваемой разведывательно-ударной системы группировки войск (сил)», – отмечают авторы публикации. При этом важнейшим принципом парирования возможной агрессии авторы считают превентивные действия («на шаг-два впереди»). То есть при угрозе локальной войны, полагают ученые, Россия должна быть способна перейти от политики ядерного сдерживания к нанесению противнику превентивного неприемлемого поражения всеми видами вооружений. Напомним, в субботу эксперт журнала National Interest Дэвид Экс заявил, что Россия в случае войны с НАТО на территории Европы сможет лишить союзные войска связи за счет более совершенной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Состав ВС России пополнили почти 40 новых полков и соединений 8 февраля 2021, 07:44 Текст: Дмитрий Зубарев

Почти 40 новых соединений, полков и воинских частей сформированы в различных видах войск ВС России в 2020 году, заявил начальник управления планирования обеспечения ВС основными видами вооружения Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-майор Александр Дудкин. «В 2020 году только в Сухопутных войсках сформированы и перевооружены 15 соединений и воинских частей, в Воздушно-космических силах – 17 полков, в Военно морском флоте – четыре соединения и воинские части, в Ракетных войсках стратегического назначения – три полка», – передает ТАСС слова Дудкина. Он отметил, что это лишь часть показателей. «Работа проведена колоссальная, ее результаты видны даже невооруженным взглядом», – подчеркнул он. Напомним, в январе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что уровень оснащенности вооруженных сил современным оружием в 70%, на который предстоит выйти до конца 2021 года, необходимо стабильно поддерживать в дальнейшем. США решили вернуться к вопросу принадлежности Голанских высот 9 февраля 2021, 04:32 Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты в будущем могут вернуться к обсуждению вопроса принадлежности Голанских высот, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Оставляя за скобками правовую сторону вопроса, с практической точки зрения Голаны являются крайне важной составляющей безопасности Израиля», – приводит ТАСС ответ Блинкена на вопрос о том, будут ли США при администрации Джо Байдена признавать суверенитет Израиля над Голанами. По утверждению Блинкена, безопасности Израиля угрожает нахождение «у власти [президента Сирии Башара] Асада, иранское присутствие в Сирии, [нахождение там] поддерживаемых Ираном вооруженных группировок». «С течением времени, если ситуация в Сирии изменится, нам будет чем заняться по данному вопросу (принадлежности Голанских высот). Но пока нам еще далеко до этого», – заявил Блинкен в эфире телекомпании CNN. Напомним, 25 марта 2019 года 45-й президент США Дональд Трамп официально признал Голанские высоты территорией Израиля. В Кремле выразили сожаление в связи с решением США по Голанам. МИД назвал заявление Трампа о статусе Голан прямым нарушением решений ООН. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала идею Трампа узаконить израильскую оккупацию Голанских высот. Ту-160 пролетели над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями 9 февраля 2021, 15:45 Текст: Алексей Дегтярев

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 провели плановый полет над тремя морями, сообщили в Министерстве обороны России. «Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Гренландского и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 12 часов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Бомбардировщики проводили полет в сопровождении истребителей морской авиации, уточнили в министерстве. Там отметили, что летчики дальней авиации регулярно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и над Тихим океаном. «Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», – подчеркнули в оборонном ведомстве. О предыдущем полете Ту-160 над Баренцевым и Белым морями сообщалось в январе 2021 года. В ходе того полета экипажи бомбардировщиков также отработали дозаправку в воздухе. Пентагон прокомментировал совместные учения России, Китая и Ирана 9 февраля 2021, 08:16 Текст: Дмитрий Зубарев

США не рассматривают предстоящие в феврале морские учения России, Китая и Ирана в Индийском океане как помеху своим возможностям в регионе, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. «Отработка возможностей ВМС – это ожидаемая вещь. Не думаю, что мы рассматриваем учения такого рода, как препятствие нашей способности защищать свободу судоходства и оказывать поддержку нашим альянсам и партнерам по всему миру», – передает РИА «Новости» слова Кирби. Ранее посол России в Иране Леван Джагарян сообщил о планах провести многосторонние военно-морские учения в середине февраля в Индийском океане. Стали известны подробности столкновения подлодки и контейнеровоза в Японии 9 февраля 2021, 09:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Одна из лучших подводных лодок ВМС Японии «Сорю» получила существенные повреждения в результате произошедшего накануне столкновения с контейнеровозом, зарегистрированным в Гонконге. Получила вмятину центральная рубка субмарины, погнут правый руль. Кроме того, подлодка на время столкновения лишилась связи из-за повреждения антенны. В результате она более трех часов не могла сообщить о произошедшем с ней инциденте, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Киодо. Между тем свои извинения по поводу произошедшего принес начальник штаба ВМС Японии адмирал Хироси Ямамура. «Прошу прошения, что мы причинили народу огромное беспокойство», – сказал он. Адмирал также назвал «непростительным» временную потерю связи подлодки из-за столкновения. Дизель-электрическая подлодка «Сорю» имеет водоизмещение 2950 тонн. Ее длина – 84 метра, экипаж состоит из 65 человек. Подлодки такого класса, как сообщается, отличаются бесшумностью и способностью длительное время находиться под водой без всплытия. Напомним, в понедельник подводная лодка национальных Сил самообороны Японии столкнулась с коммерческим судном у берегов японской префектуры Коти. Су-35 «спрятался» за Ту-95МС и обманул систему ПВО на учениях 9 февраля 2021, 13:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Истребитель Су-35 Западного военного округа отработал уход от средств противовоздушной обороны, спрятавшись за бомбардировщик Ту-95МС, сообщили в пресс-службе ЗВО. По данным округа, звено Су-35 Ленинградской армии Военно-воздушных сил и ПВО сопроводило в Тверской области стратегические ракетоносцы Ту-95МС, вылетевшие с авиабазы в Саратовской области. «Один из сопровождающих самолетов находился на расстоянии до 2000 метров от самолетов Дальней авиации, патрулируя воздушное пространство, другой выполнял сближение с одним из ракетоносцев на безопасное расстояние с целью ввести в заблуждение средства противовоздушной обороны», – передает РИА «Новости» сообщение ЗВО. Также экипажи Су-35 отработали сложный пилотаж и потренировались перехватывать цели, разыграв между собой воздушную дуэль. После выполнения задачи Су-35 совершили посадку на аэродром постоянного базирования на территории ЗВО. В прошлом году издание The National Interest обратило внимание на видео с российскими истребителями Су-35, опубликованное Минобороны. По словам журналистов, видео продемонстрировало, что российские истребители являются «убийцами». Шойгу назвал задачу российского гиперзвукового оружия 9 февраля 2021, 10:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Основу сил неядерного сдерживания России составят гиперзвуковые комплексы различного базирования, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. «Укрепляется потенциал сил неядерного сдерживания, прежде всего высокоточного оружия. Их основу составят гиперзвуковые комплексы различного базирования», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом ВС России. По словам министра, ВС России сделают ставку на внедрение в оружие технологий искусственного интеллекта. «В прошлом году мы выполнили поручение Верховного главнокомандующего, данное в майском указе 2012 года: доля современного вооружения и военной техники в войсках составила 70,1%. Теперь необходимо обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в вооружение, определяющее перспективный облик вооруженных cил», – сказал Шойгу. По его словам, все шире в боевой учебе используются роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления. Ранее Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового и высокоточного оружия. ВМФ анонсировал получение первых серийных подлодок проекта 677 «Лада» 9 февраля 2021, 12:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 «Лада» – «Кронштадт» и «Великие Луки» – будут переданы ВМФ России в 2022 году, сообщил гендиректор судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков. Эти лодки, вторая и третья по счету в проекте 677, находятся в различной степени строительства уже более 15 лет. «Вторая лодка «Кронштадт» уже на плаву, третья, «Великие Луки», будет спускаться в 2022 году. «Кронштадт» несколько задержался из-за проблем с контрагентами. Но обе лодки планируем передать флоту в 2022 году», – передает РИА «Новости» слова Бузакова.



В сентябре прошлого года глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения проекта 677 «Лада» идет с отставанием. Как рассказал газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев, комментируя сообщения о том, что серийное строительство лодок четвертого поколения проекта «Лада» идет с отставанием, постановка в строй ВМФ России подводных лодок «Лада» в очередной раз сорвалась из-за поставщиков. Их очень много – в создании лодки участвует более 200 предприятий. Оглашение решений по делам против Нетаньяху перенесли по просьбе адвокатов 8 февраля 2021, 20:02 Текст: Ксения Панькова

Заседание Окружного суда Иерусалима по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху завершилось без оглашения каких-либо решений, сообщило израильское государственное радио «Кан». По данным радио, защита попросила отложить следующее заседание на срок от 90 до 120 дней. 8 февраля Нетаньяху прибыл в Окружной суд Иерусалима во второй раз, до этого премьер присутствовал только на первом заседании по своим делам 24 мая 2020 года, в ходе которого он в соответствии с установленным порядком сообщил судьям, что понимает суть предъявляемых ему обвинений. В понедельник Нетаньяху не признал себя виновным, после чего покинул зал суда. Заседание в Окружном суде Иерусалима несколько раз откладывалось с ноября 2020 года из-за мер, предпринятых властями из-за распространения COVID-19, передает ТАСС. В прошлом году израильскому премьеру было предъявлено обвинение по трем уголовным делам. Нетаньяху обвинили во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам же премьер заявлял, что «все дела сфабрикованы с самого начала», и таким способом пытаются свергнуть его и правый лагерь. Новые подлодки проекта «Лада» решили вооружить «Калибрами» 9 февраля 2021, 13:06 Текст: Дмитрий Зубарев

Первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 «Лада» будут вооружены крылатыми ракетами «Калибр», они получили новый электродвигатель, сообщил гендиректор судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков. «Отличия от головной лодки «Санкт-Петербург» есть. Лодки будут вооружены новейшими крылатыми ракетами «Калибр». Будет другой электродвигатель: менее шумный, но более мощный», – передает РИА «Новости» слова Бузакова. За время строительства проект неоднократно подвергался изменениям. В частности, эти подлодки планировалось оснастить воздухонезависимой (анаэробной) установкой, однако такой в России пока не создали. Ранее во вторник Бузаков сообщил, что первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 «Лада» – «Кронштадт» и «Великие Луки» – будут переданы ВМФ России в 2022 году. Масштабные учения ВДВ стартовали в России 8 февраля 2021, 13:47 Текст: Дмитрий Зубарев

В Ивановской, Костромской и Ярославской областях стартовали масштабные учения десантников, сообщили в Минобороны. Маневры пройдут с 8 по 11 февраля. «Задействовано более 1500 военнослужащих, около 100 единиц боевой и специальной техники гвардейских парашютно-десантного и артиллерийского полков из Костромы, а также семь самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации из Твери», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства. В понедельник утром подразделения двух полков Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения отправились на аэродром Иваново-Северный, где распланировали свои действия и начали готовить технику к переброске. Военнослужащим предстоит высадиться на площадку Будихино в Костромской области, а потом захватить и уничтожить пункт управления и лагерь подготовки незаконных вооруженных формирований (НВФ). Десантники будут отрабатывать захват рубежа на полигоне Песочное в Ярославской области, куда они отправятся после приземления. Также там планируются боевые стрельбы из штатного вооружения БМД-2, автоматов АК-12, пулеметов ПКМ и «Печенег», гранатометов РПГ-7Д и снайперского вооружения, 120-миллиметровых самоходно-артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С» и 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Напомним, в апреле российские десантники ВДВ по приказу главы Минобороны Сергея Шойгу впервые в мире провели групповой прыжок на парашютах в Арктике с высоты 10 километров, в ходе десантирования военнослужащие применили специальную парашютную систему нового поколения.