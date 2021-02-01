ВМС Украины и США провели тренировку в Черном море

В акватории Черного моря украинская катерная тактическая группа с привлечением морской авиации Военно-морских сил Украины вместе с американским эсминцем провели совместные тренировки, сообщила пресс-служба командования Военно-морских сил Украины.

«Целью тренировки было обеспечение безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп. Все элементы обучения были спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что это первые в текущем году тренировки типа PASSEX с кораблями США. Они являются прекрасной возможностью для совершенствования мастерства, морской выучки и обмена опытом между экипажами.

Командир ракетного эсминца ВМС США Томас Ралстон заявил, что «взаимодействие и двусторонние учения с украинскими партнерами проводятся для поддержания регионального сотрудничества и обеспечения морской безопасности».

Во время тренировки были отработаны элементы тактического маневрирования, сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов, освещения морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, противовоздушной обороны и отражения ударов противника.

Эсминец США «Дональд Кук» зашел в Черное море 3 января, силы Черноморского флота ведут слежение за действиями корабля. Позже к «Дональду Куку» присоединился эсминец ВМС США «Портер», он зашел в Черное море вечером 28 января. В НАТО объяснили появление этих эсминцев «наращиванием военной мощи» России.

Фрегат Черноморского флота (ЧФ) России «Адмирал Макаров» провел учения, включавшие морской бой, на фоне захода в регион двух американских эсминцев.