Эксперты: Цель недавних протестов – дискредитация предстоящих выборов в Госдуму

Организаторы незаконных протестов в России нацелены на дискредитацию предстоящих в сентябре выборов в Госдуму, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.

По мнению доктора педагогических наук, эксперта «Независимого общественного мониторинга» Михаила Полянского, организаторы протеста, в том числе находящиеся за границей, стремятся, чтобы пик активности их сторонников пришелся на период подведения итогов голосования в сентябре.

«Уже сейчас можно предположить, что формальным поводом могут стать отказы в регистрации оппозиционным кандидатам, которые не будут предпринимать должных усилий для подготовки документов и сбора подписей», – заявил Полянский.

Он призвал активизировать диалог власти со всеми созидательными силами в стране, а также вынести на повестку проблемные вопросы, действительно волнующие россиян. «И ключевую роль в этом процессе должны играть независимые общественные наблюдатели: предотвращать возможные нарушения на выборах, обеспечивать их чистоту и прозрачность, разоблачать фейки», – добавил эксперт.

Член Общественной палаты России Владимир Журавлев подчеркнул, что организаторы протестов используют хорошо отработанные технологии мобилизации толпы. «К сожалению, эти же технологии могут использоваться и в период избирательной кампании. Пример: якобы независимая организация «Голос» фактически не скрывает, что намерена следить не столько за чистотой выборов, сколько за тем, как полиция обходится с участниками протестных митингов и от этого будет зависеть признание или непризнание ею итогов голосования», – заявил он.

В частности, движение «Голос», являясь иностранным агентом, поставило под сомнение возможность признания итогов сентябрьских выборов в Госдуму, если «насилие со стороны властей» не будет прекращено.

Журавлев пояснил, что задача обеспечения мониторинга предстоящих выборов, их объективной оценки, грамотной подготовки независимых наблюдателей крайне важна сейчас.

Политолог Владимир Шаповалов пояснил, что организаторы протестов пытаются раскачать ситуацию. «В обществе безусловно существуют противоречия – социальные и экономические проблемы, однако цели протеста – не в том чтобы эти проблемы решать. Эти цели вообще не имеют ничего общего с интересами российских граждан. Организаторы протестов и их спонсоры стремятся раскачать ситуацию, сорвать выборы, в максимальной степени дискредитировать избирательный процесс и привести ситуацию к политическому хаосу», – сказал эксперт.

«Движение «Голос», которое позиционирует себя как движение независимых наблюдателей за выборами, утверждает, что «проходящие акции и насильственный ответ на них со стороны властей имеют непосредственное отношение к выборам депутатов Госдумы 2021 года… Что в ситуации, когда российских гражданам годами лишали возможности повлиять на состояние дел в стране с помощью законных электоральных процедур, происходит эскалация конфликта между значительной частью общества и нынешней властью», – продолжил политолог.

«Но все как раз наоборот. Электоральные процедуры в России соответствуют всем стандартам демократического политического процесса, обеспечивают необходимый уровень политической конкуренции и политического участия, а псевдополитические силы, которые организовали протесты, не собирались и не собираются участвовать в выборах», – заключил Шаповалов.

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.

МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.