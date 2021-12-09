Путин предложил обсудить закон о СМИ-иноагентах с профессиональным сообществом

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что закон о СМИ-иноагентах необходимо обсудить с профессиональным сообществом.

«Конечно... то, что вы сказали, на это следует обратить внимание, в том числе и (на) то, как документ создавался, а именно, что он не обсуждался с профессиональным сообществом. На это нужно не только обратить внимание, но эту работу нужно обязательно провести, посмотреть, как это функционирует, к чему это приводит», – цитирует его РИА «Новости».

Также, говоря об иноагентах, Путин подчеркнул, что надо защищать себя от возможного вмешательства со стороны, это тонкая работа, по СМИ надо действовать очень аккуратно.

Ранее Путин заявил, что закон об иноагентах должен отвечать тем целям, для которых он был создан, и не нарушать права граждан.