На Конгрессе молодых ученых обсудили «вредный контент»

На Конгрессе молодых ученых в Сочи – одном из самых заметных событий Года науки и технологий в России – состоялась дискуссия «Знания – это модно, доступно, нужно. Какие знания востребованы новым поколением и как их получить?».

В обсуждении, организатором которого выступило Российское общество «Знание», столкнулись два мнения: не пора ли на законодательном уровне запретить детям и молодежи безграничное потребление «легкого», развлекательного контента или все же научиться «переупаковывать» полезные и важные знания и прийти с ними туда, где их заметит молодая аудитория, сообщается в пресс-релизе, поступившем редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В дискуссии приняли участие ученые, специалисты медиаиндустрии, издательской деятельности и сферы просвещения. Организаторами Конгресса молодых ученых, который проходит на территории Парка науки и искусств «Сириус», выступают Министерство науки и высшего образования, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте по науке и образованию, фонд Росконгресс. Оператор проведения Года науки и технологий в Российской Федерации – АНО «Национальные приоритеты».

«От идеи до практического применения и внедрения, скажем, нового материала – очень долгий путь. И часто случается даже так, что завершает этот путь вовсе не автор идеи, а продолжатель его пути. Для науки и бизнеса, ориентированного на научные разработки, это нормально, главное – какой получится результат», – рассказал кандидат медицинских наук, врач Илья Бозо. Его компания «Гистографт» разработала уникальный ген-активированный материал для костной пластики, обладающий ангиогенным эффектом для роста сосудов.

В свою очередь кандидат биологических наук, завлабораторией Института молекулярной биологии РАН Анна Кудрявцева отметила, что ученые – особенные люди, которым свойственна тяга к знаниям. Иногда она приводит в науку, иногда – в бизнес, но главное – не позволяет человеку консервироваться и стоять на месте, без развития. И чтобы таких интересующихся людей было все больше, очень важно, чтобы ученые тоже были открыты миру, больше общались не только в профессиональной среде, рассказывали о своих разработках тем, кого, возможно, это натолкнет на мысль тоже пойти в науку.

Задача профессионалов в области создания контента – следить за его достоверностью и качеством, где бы этот контент в итоге ни оказался, на телеэкране или в интернете, подчеркнул роль телевидения в популяризации науки первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов.

«Что такое экономика знаний? Это возможность не только вкладывать человеческий капитал, но и создавать новые потребности у населения. Телевидение и интернет сегодня уже представляют собой симбиоз, который стал средством доставки информации. Конечно, блогерство никуда не денется, но задачи телевидения, прежде всего, обращать внимание на качество контента, который в том числе придет и в интернет», – отметил он.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян высказала другое мнение по поводу контента в соцсетях: «Сегодня мы сталкиваемся с деградацией культуры и образования. В угоду современным течениям за рубежом закрываются целые гуманитарные факультеты, пересматриваются классические театральные постановки и переписываются книги. Современные дети уже перестают писать, общаясь только голосовыми сообщениями и эмоджи. Мы устроены так, чтобы потреблять то, что проще. А это – развлекательный контент, часто к тому же еще и аддитивный, то есть вызывающий зависимость. Наверно, 90% «Тик-Тока» – это вредный и аддитивный контент. Мне кажется, человечество скоро придет к тому, чтобы в какой-то момент законодательно ограничить доступ детей к такого рода развлечениям определенным объемом в день. Это обширная и тяжелая тема, о которой пора задуматься на серьезном государственном уровне».

С идеей поддерживать просветителей, сколько бы лет им ни было, согласился и актер Игорь Петренко: «Мне недавно задал вопрос один школьник о том, как монетизировать свои таланты. Эта тема очень заботит школьников сегодня, особенно в плане создания и развития своих личных блогерских проектов. У нашего, более старшего поколения, слово «блогер», к сожалению, давно стало нарицательным и несет совсем не позитивную оценку.

Несмотря на это мы должны понимать, что молодому поколению, гораздо понятнее эти площадки (социальные сети) для общения и познавания мира. Поэтому хотелось бы, чтобы блогеры создавали созидательный и просветительский контент, делая знание – модным, рассказывая о науке и технологиях живым и доступным языком. Подобные молодежные инициативы надо поддерживать, как общественно полезные», – отметил он.