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Путин встретился с молодыми российскими учеными
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Президент Владимир Путин провел встречу с участниками Конгресса молодых ученых, где положительно оценил работу по формированию научного кадрового резерва в рамках конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».
В ходе встречи Путин обсудил с молодыми российскими учеными вопросы привлечения талантливой молодежи в сферу науки, а также направления реализации Стратегии научно-технологического развития России, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.
«В ряде регионов есть примеры успешной работы кадровых резервов, но есть регионы, где не хватает талантливых руководителей. В научно-образовательной среде много интеллектуально развитых людей, которые могут прогрессировать под руководством успешных и опытных коллег. Без кадрового резерва молодым крайне сложно включиться в эту работу, поэтому мы много обсуждали и расписали шаги по созданию кадрового резерва руководителей на государственном уровне», – отметил профессор Томского политехнического университета Павел Стрижак.
Путин, отвечая на вопрос участника встречи о работе государственного кадрового резерва в научной сфере, отметил: «Вы наверняка знаете в рамках платформы нашей известной уже, – «Россия – страна возможностей», – проводятся конкурсы – «Лидеры России». И по научным направлениям там достаточно много усилий предпринимается. И люди появляются интересные и креативные, и продвижение их организовывается, считаю, что должным образом».
В течение двух лет в конкурсе «Лидеры России» действует специализация «Наука». Соорганизаторами этого трека выступили Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию и Министерство науки и высшего образования. Всего на участие в треке «Наука» конкурса «Лидеры России» регистрировались 6 тыс. 137 человек. Они проходили дистанционные отборочные испытания, выполняли задания на проверку управленческих компетенций. По результатам отбора лучшие участники были приглашены на очный этап.
Финал трека «Наука» прошел в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» в рамках Года науки и технологий 17-18 сентября. В мероприятии принимали участие 159 финалистов со всей России. Финал объединил участников из разных профессиональных областей: в том числе географов-экспедиторов, химиков, молекулярных биологов, генетиков, физиков, геологов, почвоведов, лингвистов, теплоэнергетиков, специалистов из сферы авиации и ракетостроения, международных отношений.
Победителями трека «Наука» стали 33 участника из 15 регионов России, им от 26 до 48 лет, среди них 22 кандидата наук и четыре доктора наук. Они смогут претендовать на членство в Координационном совете по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте по науке и образованию, а также получат возможность поработать с наставниками из числа членов Совета, руководителей крупнейших вузов и научных организаций, глав корпораций и ведущих российских ученых.
Также все финалисты получат возможность попасть на образовательные программы ведущих вузов и научных организаций, пройти стажировки в профильных министерствах, ведущих вузах, научных организациях и крупных корпорациях.
Кроме того, победители и финалисты трека «Наука» конкурса «Лидеры России» смогли встретиться на Конгрессе молодых ученых, который проходит с 8 по 10 декабря в Сочи.
Отмечается, что за прошедшие сезоны конкурса назначение на высокие должности получили более 310 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, еще четыре победителя были избраны депутатами Государственной думы, четверо участников стали мэрами городов, в том числе Нижнего Новгорода и Якутская, а в октябре этого года победитель конкурса Мария Львова-Белова была назначена уполномоченным по правам ребенка в России.
Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.
Дробницкий: Итоги разговора Путина и Байдена стали ужасающими для Украины
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«В Киеве явно разочарованы тем, что Байден отказался от жесткой риторики в беседе с российским коллегой. Вашингтон вообще задвигает киевскую повестку на третий план», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Накануне президенты России и США провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме.
«Беседа с Владимиром Путиным стала для Джо Байдена аппаратной победой и усилила позиции на внутриполитическом направлении. Глава Белого дома позиционирует итоги встречи с Путиным однозначно. Пока вся Европа с замиранием сердца следила за эскалацией между Москвой и Киевом, президент США поговорил с мистером Путиным, и опасность войны отступила. На виртуальный «Саммит за демократию», который открывается в четверг, Байден въедет на белом коне», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Впрочем, по словам эксперта, вся эта риторика вашингтонской администрации рассчитана исключительно на западного, американского потребителя. «Стоит отметить и то, что перед саммитом Белый дом «продавил» Конгресс, заставив демократическое большинство и даже часть республиканцев убрать из бюджета санкции против «Северного потока-2» и суверенного долга России. Они были обменены на финансовую помощь Украине. Это тоже показывает рост влияния Байдена», – пояснил собеседник.
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Что касается итогов встречи для Москвы, то с российской точки зрения это было немногим более, чем протокольное мероприятие, важность которого состоит только в одном – оно поддерживает дух Женевы в плане регулярных контактов России и США на высшем уровне, полагает Дробницкий.
«Ужасающими итоги встречи можно назвать для Украины. В Киеве явно разочарованы тем, что Байден отказался от жесткой риторики в беседе с российским коллегой. Кстати, если замгоссекретаря Виктория Нуланд в ближайшее время не инициирует перестановок во властных структурах Украины, это будет означать, что Вашингтон вообще задвигает киевскую повестку на третий план», – добавил политолог.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия серьезно заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Кроме того, в списке обсуждавшихся тем фигурировали: реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Киевом Минских соглашений. С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. По словам советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, президент США заявил – если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО.
Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
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Путин: НАТО недружественно и объявляет Россию своим противником
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом подверг критике НАТО за недружественную позицию по отношению к России.
«Структура (НАТО) настроена к нам, мягко говоря, недружественно, кроме того и объявляет Россию своим противником. Ничего здесь хорошего нет, мы ни к каким конфронтациям ни с кем не стремимся, надеемся, что и в этом смысле Греция будет занимать такую позицию сдерживания, что называется», – цитирует его РИА «Новости».
Также Путин рассказал, что расширение НАТО на восток за счет Украины – один из важнейших вопросов безопасности России на стратегическую перспективу. По словам президента России, за принятием Украины в НАТО последует размещение там угрожающего России оружия. Он отметил, что Россия не может не думать о последствиях расширения НАТО, это было бы преступным бездействием.
Путин добавил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе. Он добавил, что Россия исходит из того, что все озабоченности в вопросе расширения НАТО будут услышаны.
Ранее стало известно, что глава американского государства Джо Байден в ответ на слова президента России Владимира Путина об обеспокоенности продвижением НАТО на восток обещал обсудить эту тему с членами альянса.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Путин обратился к Меркель на «ты»
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Президент России Владимир Путин поблагодарил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель за плодотворное сотрудничество в телеграмме, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава российского государства выразил Меркель «искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу», передает ТАСС.
Путин обратился к ней на «ты» и отметил высокий авторитет немецкого политика.
«Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован», – цитирует президента РИА «Новости».
Также Путин выразил уверенность в продолжении дружеского общения после ее ухода с поста канцлера.
Ранее новый канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о планах остаться на посту канцлера больше одного срока. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать России от нового канцлера ФРГ.
Эксперт: Путин и Байден говорили по принципу «кто первый моргнет»
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«На миллион заявлений Кремля, опровергающих планы России напасть на Украину, приходится миллион заявлений США, считающих бредом опровержения администрации российского президента», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя итоги переговоров президентов Путина и Байдена.
«Мы находимся в ситуации, когда уровень взаимного доверия ниже нулевой отметки. Стороны не доверяют друг другу, Джо Байден просто не верит российскому руководству», – пояснил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
По словам собеседника, глава Белого дома в своих суждениях опирается на экспертные оценки, которые могут быть «очень сильно подвержены политической экзальтации». Американцы не просто встревожены, но уже напуганы тем, что, по их собственной версии, происходит на российско-украинской границе. «Хотя даже если брать цифры – число военного контингента, якобы стянутого для агрессии в сторону Украины – которые приводит американская разведка, они должны понимать, что этого все равно не хватит для вторжения», – считает собеседник.
«Поэтому в рамках чрезвычайно напряженного и неприятного разговора главы государств подняли тему Второй мировой войны. В условиях текущей двусторонней повестки нет ничего позитивного, приходится вспоминать хоть что-то хорошее, например последний случай, когда мы были по одну сторону», – добавил Лукьянов.
По мнению аналитика, сейчас отношения сторон переживают «нервные» времена, подобные периоду конца 1950-х – начала 1960-х годов, когда произошла серия так называемых берлинских кризисов, которые предшествовали поворотной точке – Карибскому кризису. «Нам до него еще далеко, конечно, до такого уровня мы не доехали, – сказал эксперт. – А вот нервотрепка с постоянными проверками на прочность по принципу «кто первый моргнет» – это похоже на правду».
«Сейчас ни о каких гарантиях нерасширения НАТО на Восток и «красных линиях» прямо говорить, конечно, нельзя. Путин сам прекрасно понимает, что такого рода юридические договоренности не создаются просто так. Не бывает такого: сели, подписали бумажки, вот тебе гарантии, – подчеркнул Лукьянов. – В связи с этим достижением будет, если после переговоров американцы признают факт проблемы, мол, да, что-то не так с расширением НАТО, давайте поговорим об этом. Однако пока что у них только одна проблема – русский империализм, агрессия РФ и так далее».
Во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. В списке обсуждавшихся тем фигурировали: реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Минских соглашений.
С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. Российский лидер напомнил о требовании Москвы получить четкие гарантии нерасширения НАТО в Восточную Европу. Кроме того, два президента обсудили вопросы информационной безопасности, ряд двухсторонних и региональных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Стороны условились продолжить контакты.
Напомним, первая встреча российского и американского лидеров с момента избрания Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Тогда в Москве выразили удовлетворение по поводу того, что удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита российская сторона также назвала подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
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Путин пошутил о санкциях на встрече с молодыми учеными
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Сочи пошутил, что в последние дни постоянно обсуждает санкции.
Представитель «Сколтеха» Юрий Костюкевич сказал президенту, что хочет обсудить с ним тему санкций. «Только что говорили об этом с премьер-министром Греции, я с ним недавно расстался. И опять про санкции. Вчера с президентом Байденом говорили про санкции, и с Костюкевичем тоже про санкции», – сказал Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых, передает РИА «Новости».
Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства «Сириус» на одноименной федеральной территории. Форум станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более трех тысяч молодых ученых из разных регионов России.
Напомним, во вторник президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме.
Западные СМИ отреагировали на переговоры Путина и Байдена
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Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не привели к принятию прорывных решений, в частности по украинской теме, однако общение глав государств вернуло первенство дипломатии, считают ведущие европейские и американские СМИ.
Многие издания написали, что украинский кризис является сейчас самым большим вызовом для Байдена, чьи позиции как внутри страны, так и за рубежом пошатнулись из-за провала американской миссии в Афганистане. При этом проявление слабости с его стороны может стоить Байдену голосов избирателей и грозить проблемами с Китаем, передает РИА «Новости».
Большинство зарубежных СМИ отметили, что прорывов по итогам саммита Россия – США не случилось.
Французская газета Monde пишет, что позиции сторон все еще кажутся непримиримыми, хотя саммит и позволил на неопределенное время вернуть дипломатии первенство.
Аналогично считает немецкий журнал Spiegel, он отмечает, что, хотя реального прорыва на встрече не произошло, президенты, по крайней мере, разговаривают друг с другом.
Американская газета New York Times уточнила, что инициативы по решению кризиса на Украине свелись к возвращению к Минским договоренностям, которые Киев не желает соблюдать.
Кроме того, американские СМИ пишут, что переговоры Путина и Байдена напоминали возвращение к политике холодной войны, когда стратегия НАТО была сфокусирована на том, чтобы не допустить вторжение СССР, а Москва добивалась уважения.
Газета Hill в свою очередь подчеркнула, что усиление напряженности в Восточной Европе является на данный момент самым большим вызовом для внешней политики Байдена, чьи позиции внутри страны и за рубежом пошатнулись после беспорядочного вывода американских сил из Афганистана.
Spiegel согласен, что для Байдена ситуация с Украиной – самое сложное внешнеполитическое испытание за все время его нахождения во главе США. По мнению журналистов издания, американский президент сейчас сконцентрирован на внутренней политике США и противостоянии с Китаем. При этом если Россия «вторгнется на Украину», он может оказаться в ситуации, подобной той, в которой оказался экс-президент США Барак Обама в 2014 году – «Белый дом снова стал бы ругаться, протестовать и угрожать», однако развертывание американских войск для поддержки Украины было бы исключено.
New York Times указывает, что неспособность Байдена «сдержать» Россию может рассматриваться как признак слабости на мировой арене, особенно так может посчитать КНР.
Французская Libération полагает, что в ходе переговоров Россия одержала победу.
«В условиях высокой напряженности между Москвой и Киевом президент России одержал небольшую победу, поговорив во вторник по видеосвязи со своим американским коллегой», – пишет газета.
Кроме того, СМИ не оставили без внимания вопрос санкций, они отметили, что Байден пригрозил России экономическими последствиями в случае «наступления на Украину».
Wall Street Journal пишет, что среди стран Запада существуют разногласия, мешающие сформировать общую позицию по России. Главное среди них – трубопровод «Северный поток – 2», по которому газ может поставляться из России в Германию, минуя Украину.
Британское издание Financial Times считает, что ФРГ и США провели «основательные переговоры» по «Северному потоку – 2». При этом в случае «вторжения» России на Украину может быть достигнут консенсус о том, что он неприемлем. Газета полагает, что требование к Берлину и Брюсселю предотвратить запуск газопровода будет выдвинуто наряду с пакетом санкций, предлагаемым США в отношении России. При этом пока «неясно, какой тип военной эскалации будет квалифицирован как вторжение и повлечет за собой санкции».
Как заметил Hill, Вашингтон пока отказывается раскрыть детали санкций, которые США угрожают ввести против России.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. По итогу переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Путин назвал санкции США попыткой сдержать развитие России
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Ограничения и санкции вводятся под предлогом безопасности США, это полная чушь, это попытка сдержать развитие России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Сочи.
«Вводятся эти ограничения, санкции под предлогом обеспечения безопасности Соединенных Штатов. Чем ваш институт (МФТИ) угрожает безопасности США? Ничем, это полная чушь. Объяснение только одно – попытка сдержать развитие», – цитирует его РИА «Новости».
Президент пояснил, что в середине 90-х годов Россия была всем хороша и всем нравилась, «когда нам присылали по линии гуманитарной помощи картошку». «Спасибо и за это, многие делали это искренне, я знаю, честно говорю об этом, потому что общался с этими людьми в Петербурге», – добавил Путин.
Он добавил, что как только Россия стала выбираться из трудностей, в том числе восстановила конституционное единство, когда начала развиваться, в ее лице начал появляться конкурент и на политической арене, и в сфере международной, в производстве, в науке, в энергетике.
Ранее Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых заявил, что складывается впечатление, что политические силы в США соревнуются, зарабатывая на антироссийских санкциях, и не могут выбраться из этого тупика.
В Совфеде указали на позитивные моменты в разговоре Путина и Байдена
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«Важным результатом переговоров стала отмена США новых серьезных санкций в отношении России. Это можно расценивать как элемент доброй воли и намек на дальнейшие переговоры», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, комментируя итоги онлайн-переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.
«Я считаю, что онлайн-встреча президентов России и США прошла в позитивном ключе. Понятно, что там не было и не могло быть прорывных решений, так как они спонтанно не принимаются. Но то, что два лидера пообщались, выслушали друг друга, дали поручения своим командам прояснить все спорные моменты и найти выход из создавшегося тупика – это уже позитив», – считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Важным результатом переговоров стала отмена американской стороной новых серьезных санкций в отношении России, которые она готовила. Это можно расценивать как элемент доброй воли со стороны США и намек на дальнейшие переговоры», – отметил собеседник.
Согласно прогнозу сенатора, результаты этой встречи проявятся не сразу. «Скорее всего, пройдет какое-то время, прежде чем обе стороны сделают какие-то шаги навстречу друг другу. Но главный итог – это то, что Украина не получила то, чего хотела, – полагает Джабаров. – Видимо, в Киеве рассчитывали, что тема Украины будет главной на переговорах двух лидеров, но это было не так. Более того, Байден даже не нашел вчера времени позвонить Зеленскому. Возможно, президент Украины так и просидел всю ночь возле телефона, но о нем не вспомнили».
Сенатор предположил, что для Зеленского это тоже позитивный сигнал. «Ему пора возвращаться в первый класс и учить Минские соглашения, чтобы их пересдать. Если не будет их выполнения, то конфликт на Украине станет перманентным, что приведет к негативным последствиям прежде всего для самого Киева», – уверен Джабаров.
Что касается требования российским лидером гарантий нерасширения НАТО на Восток, то это будет воспринято в США негативно, полагает собеседник. «В Америке очень сильна законодательная власть, поэтому любые решения как во внешней политике, так и в других сферах жизни – исключительно прерогатива Конгресса. А там сидят люди, которые пришли в политику в начале 1990-х годов, когда развалился Советский Союз, тогда американцы посчитали себя победителями в холодной войне. Они воспитывались с ощущением слабости России, поэтому сейчас должно пройти какое-то время, чтобы эти люди сошли с политической сцены, и на их место пришли политики другого склада, которые видят сильную и самодостаточную Россию», – пояснил сенатор.
Собеседник также обратил внимание на возникшую в ходе беседы президентов тему Второй мировой войны. «Байден относится к старшему поколению политиков, поэтому для него тема войны достаточно свежа, и в этом плане он выгодно отличается от своих более молодых коллег. Наверное, он обеспокоен тем, чтобы в мире не возникло условий для развязывания новой, Третьей мировой войны, которая может стать последней для человечества», – размышляет Джабаров.
«Что касается повторения Байденом угроз в связи с якобы возможным «вторжением» России на Украину – это своего рода «домашняя заготовка». В этом вопросе нет ничего нового: американские политики просто не могут отказаться от этой риторики. Но, с другой стороны, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который комментировал итоги встречи, был максимально сдержан в высказываниях. Так что серьезный уровень подготовки сказался на самих переговорах, которые, на мой взгляд, были все-таки успешными», – подытожил сенатор.
Президенты Владимир Путин и Джо Байден во вторник провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Как сообщается на сайте Кремля, в ходе беседы обсуждалась «реализация итогов» июньского саммита в Женеве. Была отмечена важность последовательного выполнения достигнутых тогда договоренностей. Основное место в разговоре было отведено проблематике, связанной с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских соглашений. Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, который стремится к полному демонтажу соглашений, сообщает сайт Кремля.
Путин также заявил, что Россия серьезно заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Как позже сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин рассказал американскому коллеге о «красных линиях» и угрозах, которые беспокоят Москву. «Путин сказал, что вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории за тысячи километров от США, а нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе», – приводит РИА Новости слова Ушакова.
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Путин назвал переговоры с Байденом открытыми и позитивными
Президент России Владимир Путин назвал переговоры с главой США Джо Байденом открытыми и позитивными, а также выразил уверенность, что так оценивает результаты встречи и американская сторона.
По итогам встречи с Байденом Путин заявил, что «самое главное, у нас есть возможность продолжить диалог», сообщает РИА «Новости».
Он рассказал, что Россия и США создадут совместную структуру для решения вопросов безопасности. Кроме того, по его словам, Россия в течение недели представит США свои предложения в сфере безопасности.
Путин подчеркнул, что «мы исходим из того, что безопасность должна быть глобальной и распространяться на всех».
Также глава России подчеркнул, что свобода человека должна быть безгранична, но лишь до тех пор, пока она не начинает ограничивать свободу другого.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Эксперт: Байден не сможет гарантировать нерасширение НАТО на Восток
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«Надо пересматривать основополагающие документы НАТО, получить согласие всех членов альянса. Даже если бы Байден как-нибудь надавил на союзников и осуществил бы это, потом пришел бы другой президент США и все бы переделал», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Кортунов, комментируя переговоры президентов Путина и Байдена, на которых обсуждались Минские соглашения и нерасширение НАТО на восток.
«Сейчас обе стороны должны продемонстрировать добрую волю и политическую гибкость в отношении украинской проблемы. Это дало бы основания считать саммит успехом», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Вадим Кортунов.
Пойдут ли власти обеих стран на это – открытый вопрос, но он может решиться уже в ближайшие недели, считает политолог. «Россия могла бы снизить активность у своих границ с Украиной, что позволило бы Байдену заявить о своей «победе». В свою очередь США могли бы оказать определенное давление на Киев и по части соблюдения Минских соглашений, и в плане подтверждения отказа от возможных попыток силового решения ситуации в Донбассе», – предположил собеседник.
«Что касается требований Путина предоставить России юридические гарантии нерасширения НАТО, здесь, к сожалению, очевидно, что такого идеального для Москвы решения он не получит. Для этого надо пересматривать основополагающие документы НАТО, получить согласие всех членов альянса. Даже если бы Байден как-нибудь надавил на союзников и осуществил бы это, потом пришел бы другой президент США и все бы переделал. Мы должны исходить из того, что реально, а что нет, и учитывать что даже любые юридически обязывающие соглашения могут легко стать жертвой быстро меняющейся политической конъюнктуры», – подчеркнул Кортунов.
«Варианты возможны разные. Может быть, США примут какой-нибудь технический мораторий, ограничивающий экспансию альянса на следующие несколько лет. Либо они определят географический паритет, согласно которому расширяться надо будет не на Восток, а, скажем, на Юг. В этом случае страны Балканского полуострова, скорее всего, будут кандидатами на вступление в блок в ближайшем будущем», – уточнил Кортунов.
Помимо прочего, аналитик обратил внимание на атмосферу разговора двух президентов. В окружении главы Белого дома отмечали, что беседа двух лидера прошла «со взаимными уступками» и без того, чтобы «грозить пальцами» друг другу. «Это позитивный фактор. Путин и Байден друг друга хорошо знают, уважают, оба опытные в международных делах, оба примерно понимают, чего друг от друга ожидать. Им бессмысленно заниматься распальцовками – стилистика у них не такая. Трамп мог бы, а они обошлись без понтов», – заметил Кортунов.
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
Во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры. Беседа проходила в закрытом режиме, в формате видеосвязи. Стало известно, что в ходе беседы Путин заявил – Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, которые исключают расширение НАТО в восточном направлении. Со своей стороны «Байден сказал, что все эти озабоченности, которые выразила российская сторона, обсудит в кругу своих союзников», – сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Значительная часть беседы была посвящена внутриукраинскому кризису и невыполнению Киевом Минских соглашений. С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Байден заявил – если Россия «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО.
При этом, как сообщает The Wall Street Jounal Салливан охарактеризовал разговор двух президентов как прямой и откровенный. Более того, по мнению помощника Байдена по нацбезопасности, было достигнуто «много компромиссов». «Никто не грозил пальцем. Но президент (Байден) совершенно четко отстаивал позицию Соединенных Штатов по всем вопросам», – подчеркнул Салливан.
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Байден ответил на вопрос о переговорах с Путиным шуткой
Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил, заявив журналистам, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным представителей прессы.
«Он спрашивал о вас много, много о вас говорил», – сказал Байден, указав на журналистов, передает РИА «Новости».
Кадры общения американского лидера со своим пулом транслировали американские телеканалы. Вслед за ремаркой президент США дал развернутый комментарий о произошедшем разговоре с Путиным и о своих дальнейших ожиданиях.
Напомним, во вторник лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.
Президент России назвал переговоры с главой США открытыми и позитивными, а также выразил уверенность, что так оценивает результаты встречи и американская сторона. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что несмотря на деловой характер онлайн-встречи, на переговорах нашлось место и для шуток, и для обсуждения прошлого.
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Кулеба предсказал снижение напряженности в Европе после разговора Путина и Байдена
Переговоры президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным способствуют снижению напряженности в Европе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Контакт между ними сам по себе способствует удержанию [от враждебных действий] и деэскалации. Мы ценим важные дипломатические усилия США по возвращению России за стол переговоров», – цитирует ТАСС Кулебу со ссылкой на Reuters.
По его словам, Байден и украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшее время обсудят дальнейшую координацию действий по «сдерживанию России» и возобновлению переговоров о мирном урегулировании конфликта на Донбассе.
Во вторник президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. В списке обсуждавшихся тем фигурировали: реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Минских соглашений.
С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. Российский лидер напомнил о требовании Москвы получить четкие гарантии нерасширения НАТО в Восточную Европу. Кроме того, два президента обсудили вопросы информационной безопасности, ряд двухсторонних и региональных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Стороны условились продолжить контакты.
Pfizer назвала число доз вакцины для нейтрализации «омикрона»
Штамм коронавируса «омикрон» может быть нейтрализован тремя дозами вакцины от Pfizer/BioNTech, об этом говорится в исследовании Pfizer.
«Сыворотка, полученная от вакцинированных спустя месяц после получения бустерной дозы, нейтрализовала штамм «омикрон» до уровней, сравнимых с уровнем, наблюдаемым после двух доз (для борьбы с) диким типом SARS-CoV-2. Сыворотки людей, получивших две дозы вакцины против COVID-19, показали в среднем более чем 25-кратное снижение титров нейтрализации против штамма «омикрон» по сравнению с диким типом, что указывает на то, что двух доз BNT162b2 может быть недостаточно для защиты от заражения штаммом «омикрон», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».
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При этом вакцинированные двумя дозами могут быть защищены от сложных форм течения заболевания, предположили в компании.
Ранее немецкий вирусолог Сандра Кизек заявила, что антитела, вырабатываемые организмом после вакцинации против коронавируса, не могут защитить от «омикрона».
Путин заявил о решении большинства задач по импортозамещению
Президент России Владимир Путин заявил, что почти все задачи по импортозамещению удалось решить, но нужно сохранять конкурентоспособность.
«В первую очередь, скажу прямо, мы должны были заниматься этим импортозамещением в оборонно-промышленном комплексе ... средства затрачены немалые и результат есть хороший. Мы практически решили все задачи (по импортозамещению – прим. ВЗГЛЯД), которые перед собой ставили», – цитирует главу страны РИА «Новости».
По словам Путина, есть еще много того, что необходимо сделать. Удалось решить большую часть задач в этой сфере, остались лишь вопросы, связанные с микроэлектроникой. В этом направлении есть над чем работать, но уже видны перспективы, сказал российский лидер на Конгрессе молодых ученых.
«Ответом на любые ограничения подобного рода может быть только одно повышение конкурентноспособности состояния тех или других отраслей», – заключил он.
Ранее Путин говорил о том, что для успешного противостояния санкциям, вводимым США против России и науки, необходимо укреплять суверенитет страны.
Также он пошутил, что слишком часто слышит в последнее время про санкции. По словам президента, он эту тему недавно обсуждал с премьер-министром Греции, а накануне с президентом США Джо Байденом и представителем «Сколтеха» Юрием Костюкевичем.
Говоря о США, Путин заявил, что складывается впечатление, будто различные политические силы в стране соревнуются в антироссийском настрое.
Также российский лидер рассказал ученым о программе, способствующей поддержке научной деятельности.
Путин поздравил Шольца со вступлением в должность канцлера Германии
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Олафу Шольцу по случаю его вступления в должность канцлера ФРГ.
«Отношения между Россией и Германией традиционно имеют большое значение не только для народов наших стран, но и для всей Европы. Рассчитываю на налаживание с Вами конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам россиян и немцев, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровне», – приводит слова президента пресс-служба на сайте Кремля.
Также Путин отметил, что богатый опыт экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель как государственного деятеля и политика будет неизменно востребован.
Напомним, депутаты германского парламента в среду избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером, он получил 395 голосов. Его правительство будет гендерно равным: восемь из 16 министров – женщины.