Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.0 комментариев
Ростех представил комплекс быстрого отдыха для бойцов СВО
Ростех показал комплекс быстрого отдыха для бойцов СВО с сопоставимым от сна эффектом
Ростех на выставке «Россия» представил комплекс для быстрого отдыха бойцов в зоне СВО, позволяющих за 20-минутный сеанс достичь релаксации организма, сопоставимой с эффектом от четырех-шестичасового сна, сообщили в госкорпорации.
Согласно сообщению, комплекс биоритмостимуляции успешно применяется для восстановления военных, в том числе в зоне СВО, и позволяет за 20-минутный сеанс достичь глубокой релаксации организма, сопоставимой с четырех-шестичасовым сном, передает ТАСС.
Аппарат «Ритм-Полет», созданный инженерами нижегородского НПП «Полет» (входит в «Росэлектронику») с помощью программируемого светового и звукового воздействия нормализует эмоциональное состояние человека при профессиональных перегрузках, повышает устойчивость к стрессам, снимает нервное напряжение и усталость, предупреждает утомление, повышает жизненный тонус и работоспособность.
Ранее «Росэлектроника» показала систему «свой-чужой» для БПЛА.