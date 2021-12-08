Эксперт: Благодаря цифровизации госуслуг в стране снижается бюрократия

«Наградой отмечены, в том числе и те, кто занимается цифровизацией государственных услуг. Они делают их более доступными и простыми. Причем на всех уровнях: от муниципального до федерального», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Александр Журавлев, комментируя вручение «Премии Рунета 2021» федеральным цифровым проектам.

«Автоматизация любого процесса снимает бюрократические барьеры. За счет цифровизации государственных услуг снижается и бюрократия. Люди стали тратить меньше времени на то, чтобы получить ту или иную услугу. Процесс взаимодействия государственных структур с гражданами становится более удобным», – отметил председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

По его словам, среди победителей «Премии Рунета 2021» представлены многие государственные или поддерживаемые властями проекты. «Очень важно поощрять тех, кто создает полезные цифровые проекты и тех, кто создает среду для них. Если этого не делать, то профессионалы и специалисты будут менее мотивированы. К тому же, страна должна знать своих героев в лицо», – подчеркнул он.

Эксперт отдельно отметил в этой связи появление в рамках премии специальной номинации «Открытые коммуникации». «Работа с населением важна всегда. Чиновники – это те люди, которые выбрали для себя путь работы на людей. Соответственно, они должны быть максимально открыты и коммуникабельны. Надо стимулировать как тех представителей власти, которые охотно идут на «цифровой» контакт с гражданами, так и обращать внимание на тех, кто этого не делает. Должна появиться система поощрений. «Премия Рунета» как раз и выделяет тех чиновников, которые ведут коммуникацию с обществом», – подчеркнул Журавлев.

Эксперт напомнил о том, что российские власти в последние полтора года предоставили сразу два пакета налоговых льгот отечественной IT-индустрии. «Организаторы премии отметили и первый, и второй пакет, а также эффект от него и вручили награду в рамках премии «Цифровой юрист года» Минцифре. Благодаря тем мерам поддержки, которые ввело правительство, во-первых, весьма серьезно пополнился госбюджет. Во-вторых, на сегодня льготой воспользовались уже более пяти тысяч компаний. Это говорит о том, что эта мера работает», – сказал Журавлев.

«Также важно, что Минцифра не останавливается на достигнутом, а продолжает улучшать регулирование, создавать IT-индустрии комфортную правовую среду. Собственно, об этом и говорят те меры, которые приняты во втором пакете. Они абсолютно разные, в том числе, налоговое стимулирование развития искусственного интеллекта», – добавил председатель комиссии.

Во вторник в Москве, на площадке кинотеатра «Художественный» состоялась торжественная церемония вручения национальной награды «Премии Рунета 2021», сообщил сайт российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Награду вручили в девяти основных и четыре специальных номинациях, а также в народном голосовании в категориях «Кто», «Что» и «Где». За заветные статуэтки боролись IT-гиганты, государственные, коммерческие, общественные организации, стартапы различных направлений, СМИ, проекты, популяризирующие культурный и здоровый образ жизни. Всего было подано 1097 заявок, победителями стали 54 организаций и персон.

В этом году по инициативе АНО «Диалог» на «Премии Рунета» была представлена специальная новая номинация – «Открытые коммуникации». «Это серия номинаций про открытые коммуникации, которую мы учредили, как операторы интернет-коммуникаций, в том числе и в регионах», – пояснил первый заместитель генерального директора «Диалога» Кирилл Истомин, которого цитирует «Лента.ру». В рамках этой номинации наградой будут отмечаться представители органов исполнительной власти, проявившие наибольшую открытость к диалогу с жителями в Сети, – те, кто быстро и качественно реагировали на запросы граждан в социальных сетях, а также те, кто использует аналитику обращений в интернете при принятии управленческих решений.

«Премия Рунета - это грандиозное событие, кульминация года, которая затрагивает весь российский сегмент сети Интернет», – заявил директор РАЭК Сергей Плуготаренко. По его словам, награда из года в год позволяет отметить важные для всего российского сообщества достижения со стороны бизнеса и государства.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в числе других, лауреатами премии стали три проекта, созданных при поддержке Института развития интернета (ИРИ) в рамках национального проекта «Культура». Это «Эмпатия Манучи», «История российского стриминга» и «Oh my град».