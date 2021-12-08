Лауреатами премии Рунета 2021 стали три проекта ИРИ

Престижную награду получили проекты, созданные при поддержке Института развития интернета (ИРИ) в рамках национального проекта «Культура». Это «Эмпатия Манучи», «История российского стриминга» и «Oh my град».

«Видеть сразу три наших проекта в числе лауреатов одной из главных наград страны в цифровой среде – действительно очень приятно. Думаю, это свидетельство того, что мы движемся в правильном направлении, поддерживая разноплановые, оригинальные и смелые проекты», – приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД слова генерального директора ИРИ Алексея Гореславского.

В номинации «Культурные проекты в Сети» отмечен проект «Эмпатия Манучи». Это серия интервью актера и телеведущего Вячеслава Манучарова с известными деятелями культуры и искусства разных национальностей.

«Спасибо людям, которые поддержали наш проект. Спасибо Премии Рунета! Это для нас очень значимая история, вообще первая премия в моей жизни», – признался на церемонии Вячеслав Манучаров, также поблагодарив зрителей YouTube-канала проекта.

В специальной номинации «Развитие внутреннего туризма» победу одержал спецпроект «Oh My Град» YouTube-канала «GLEB MAMONOV». Он посвящен креативным людях 15 городов, которые меняют их облик через любимое дело.

«Это проект про людей, которые меняют облик и пульс своего города, такие градообразующие люди, которые остались у себя в регионе, не уехали в Москву и делают что-то крутое», – отметил на церемонии автор и ведущий проекта Глеб Мамонов, призвав всех путешествовать по России.

Кроме того, в категории «Игровая индустрия и киберспорт» отмечен документальный сериал «Это вам не игрушки: история российского стриминга» компании Goose Gaming. Он рассказывает о том, как фанаты игр стали настоящими звездами стриминга и с какими трудностями столкнулись.

«Лайв-трансляции – новая искренность, которую не смонтируешь в режиме реального времени. Мы хотели рассказать широкой аудитории про талантливых ребят из нашей страны, которые стали настоящими проводниками в мире контента для многих людей. И, конечно, мы счастливы содействовать развитию индустрии и надеемся, что широкая аудитория узнает больше про стриминг и найдет ответы на многие вопросы», – считает автор идеи проекта Павел Гусев.

Это уже не первый проект компании, получивший поддержку Института развития интернета. В 2020 году Конкурс ИРИ на создание социально значимого контента для молодежной аудитории выиграл проект Goose Gaming «Культурное наследие в Minecraft». Это виртуальные экскурсии по воссозданным в игре Minecraft символам России. Среди них Большой театр, Эрмитаж, монумент «Родина-мать зовет!», замок «Ласточкино гнездо», крейсер «Аврора». В качестве экскурсоводов выступили профессиональные гиды, а виртуальными туристами стали популярные стримеры.