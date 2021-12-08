В МИД выразили надежду на завершение сертификации «Северного потока – 2» весной

Москва рассчитывает, что сертификация «Северного потока – 2» завершится весной, как и было запланировано, заявил исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД Олег Красницкий.

«По «Северному потоку – 2» ожидания таковы, что должен быть создан независимый оператор в Германии, который возьмёт в управление германский отрезок газопровода, и тогда сертификация трассы будет продолжена. Сроки при этом, наверное, поменяются, но мы надеемся, что те параметры, которые ранее, соответственно, обозначались, а именно весна, будут сохранены в силе, а затем вопрос будет передан в Еврокомиссию», – передает его слова РИА «Новости».

При этом он отметил, что чем тщательнее будет проведена сертификация германской стороной, тем более обоснованными будут ожидания в отношении Еврокомиссии.

Между тем в Германии заявили, что все попытки торпедировать проект «Северный поток - 2» осуществляются извне, а не из Берлина. Об этом высказался бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер (занимал пост в 1998-2005 годах) в эфире телеканала Эн-тэ-фау, передает ТАСС.

По его словам, «Северный поток – 2» – это уже «согласованный проект» и «он должен быть завершен до конца».

Ранее в Германии предложили запустить «Северный поток – 2» без сертификации. Однако представитель минэкономики Германии Нина-Мари Гюттлер заявила, что газопровод нельзя принять в эксплуатацию до завершения сертификации.

В ноябре BNA приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую «дочку», которая подаст повторную заявку. В немецком минэнерго назвали это решение «исключительно регуляторным».