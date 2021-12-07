Детский омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с раненной в МФЦ девочкой

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7 декабря, вторник | Последнее обновление — 17:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава МВД решил наградить задержавшего стрелка из МФЦ полицейского
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Если человек втянулся в культ, потратил время, деньги, репутацию – ему невыносимо признать, что он поступил как дурак. Это тем более невыносимо, если он, будучи в культе, совершал что-то явно глупое, позорное или преступное.
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Смириться с провалом «мягкой силы», забрать всех русских и тем самым показать «где-то-там-станам» ошибочность их культурной политики? Это не в интересах ни России, ни русских людей за ее пределами.
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Пусть киевская шпана поймет наконец очевидную вещь. За любую агрессию против русских людей в Донбассе им придется умыться кровью по полной программе. Украина утратит вооруженные силы, территорию, текущую политическую систему. Это вовсе не китайское – это предельно ясное, жесткое русское предупреждение.
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В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Детский омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с раненной в МФЦ девочкой
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Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что держит на контроле ситуацию с раненной в МФЦ девочкой.
«Я знаю о ситуации, держу на контроле, жизни и здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает», – рассказала она РИА «Новости».
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы. По данным следствия, мужчина зашел в МФЦ и открыл стрельбу. Он застрелил охранника МФЦ и администратора, еще четверо пострадали, возбуждено уголовное дело.
Открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.
Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».
Задержан пытавшийся прибить гениталии к брусчатке на Красной площади мужчина
Московские правоохранители задержали на Красной площади мужчину, который пытался прибить свои половые органы к брусчатке, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что «полуобнаженного мужчину 1997 года рождения, который попытался прибить свои гениталии к брусчатке, задержали вечером в понедельник на Красной площади, при себе у него нашли молоток и саморезы», передает РИА «Новости».
На мужчину составили протокол по ч 2. ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», «он был госпитализирован нарядом скорой психиатрической помощи».
Максимальная санкция по данной статье – арест до 15 суток.
Напомним, в 2013 году художник-акционист Петр Павленский прибил свою мошонку гвоздем к каменной брусчатке на Красной площади. В середине октября 2017 года парижский суд поместил под стражу Павленского и его гражданскую жену Оксану Шалыгину. Им предъявили обвинение в преднамеренном поджоге входа в Banque de France.
Изначально Павленского перевели в психиатрический стационар, но потом освободили оттуда.
Затем он опубликовал интимные видео с участием якобы Бенжамена Гриво, который претендовал на пост мэра французской столицы. На фоне скандала Гриво пришлось отозвать свою кандидатуру. В марте 2020 года художнику предъявили обвинение по делу о драке.
Стала известна марка пистолета стрелка из МФЦ
На месте стрельбы в одном из московских МФЦ обнаружен незарегистрированный американский пистолет «Глок», из которого, предположительно, стрелял москвич Сергей Глазов, сообщил информированный источник.
«На месте происшествия найден пистолет «Глок» и сумка, из которой торчат провода», – передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По мнению полиции, в сумке может быть взрывное устройство.
Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы.
Открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.
Из метро Москвы потребовали убрать знаки на узбекском и таджикском
Глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев в письме на имя мэра Москвы Сергея Собянина потребовал убрать из столичного метро вывески на узбекском и таджикском языках.
По его мнению, решение об их установке противоречит положениям Федерального закона о государственном языке.
«Кроме того, неясно, как появление указателей согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком», – отметил глава Совета по правам человека, передает издание «Говорит Москва».
Ранее сообщалось, что с сентября в Московском метрополитене появились указатели на таджикском и узбекском языках на станциях «Прокшино» и «Лесопарковая». Жители ближайших населенных пунктов собрались более 8 тыс. подписей в Администрацию президента, требуя вернуть указатели на русском и английском языках.
Ранее сообщалось, что в Москве на женщину упала вывеска у ТЦ «Перовский». Отмечалось, что вывеска рухнула из-за сильного ветра.
Стала известна причина задержки поездов в метро Москвы
Поезд в московском метро остановился из-за потери сознания машинистом, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Остановка поезда произошла в районе станции «Мякинино», в кабине находится машинист без сознания, пишет Пятый канал со ссылкой на источники.
Двери вагона заблокированы.
«На станции «Мякинино» произошла задержка поезда, так как машинисту стало плохо. Задержка продолжалась до прибытия сменщика», – сообщил источник РИА «Новости» в экстренных службах.
Представитель метрополитена сообщил, что с машинистом на данный момент «все в порядке», его сопроводили врачи скорой помощи.
Очевидец произошедшего уточнил, что машиниста без сознания увидели пассажиры, ожидающие поезд на станции. Они же и вызвали скорую. Через несколько минут он пришел в себя.
В ноябре мужчина в метро Москы попытался спасти прыгнувшего на пути человека, но при этом погиб сам.
Москвичей предупредили о приближении сильных снегопадов
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Сильнейший снегопад за послевоенную историю пройдет в Москве 7 декабря, может быть побит рекорд по осадкам, выпадет до 14 мм осадков, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, последний раз столько осадков выпадало в 1949 году. Тогда на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 12,7 мм атмосферной влаги, до сих пор это максимальный показатель за все это время.
Тишковец уточнил, что, по оценкам, за сутки их общее количество может составить от девяти до 14 мм, по статистике, наиболее обильный снег в этот день, кроме упомянутого 1949 года, наблюдался еще в 1955-м (8,2 мм).
«Таким образом, предстоящий снегопад для метеоистории 7 декабря может стать сильнейшим за последние 72 года. Тем не менее, суточный рекорд для всего декабря останется за 1981 годом, когда за 24 часа выпало 23 миллиметра осадков», – приводит РИА «Новости» слова специалиста.
По его словам, снег в столице пойдет в середине ночи, а к утру «закружат метели». С 9:00 до 15:00 видимость на дорогах ухудшится до 500-1000 метров, а сугробы вырастут с десяти до 17 см, что соответствует показателям последней декады декабря.
«На проводах и деревьях ожидается налипание снега. В связи со сложными метеоусловиями ухудшится дорожная ситуация, вероятны сбои в авиасообщении», – предупредил метеоролог, заявив, что осадки ослабеют лишь к вечеру, пойдет мокрый снег с дождем.
В столичном дептрансе также предупредили, что движение в это время может быть осложнено из-за гололедицы и сильного снегопада, и рекомендовали водителям отказаться от поездок на личном транспорте.
Ранее генуэзский циклон «Бенедикт» обрушил на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет, выпало 40% месячной нормы.
Безработного избили в Текстильщиках
В Текстильщиках трое злоумышленников избили безработного мужчину и отобрали у него куртку с паспортом, злоумышленников разыскивает полиция, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.
«4 декабря в 18.53 в правоохранительные органы поступила информация об избитом мужчине возле одного из домов на юго-востоке Москвы. Прибывшие на место полицейские обнаружили безработного гражданина 1991 года рождения, у которого впоследствии при госпитализации врачи диагностировали сотрясение головного мозга, перелом ребер справа, а также колото-резаные ранения спины и задней поверхности бедра правой ноги. Было установлено, что 4 декабря в 17.00 на ул. Грайвороновская трое неизвестных напали на потерпевшего, причинив последнему указанные повреждения, и отобрали у него куртку, в которой находился его паспорт. Ущерб от действий злоумышленников составил около 5 тыс. руб.», – передает сообщение ведомства АГН «Москва».
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»).
Ранее мужчину ранили ножом во время драки в центре Москвы.
Спасавшаяся от насильника девушка выпрыгнула с четвертого этажа в Москве
Девушка в Москве выпрыгнула с четвертого этажа, спасаясь от насильника, тот нагнал ее и попытался убить, возбуждено уголовное дело, сообщили в московском СУ СК.
По данным следствия, ночью 7 декабря в квартире одного из жилых домов, расположенных в городе Москве, мужчина избил и изнасиловал девушку.
«Потерпевшая, спасаясь от подозреваемого, прыгнула с высоты четвертого этажа. Мужчина, имея умысел на убийство девушки, приискал колюще-режущий предмет, спустился вниз и причинил ей множественные ранения, после чего скрылся», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Очевидцы спугнули нападавшего, вызвали скорую помощь, девушка в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 (изнасилование) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ведется розыск подозреваемого.
Ранее мужчина в Москве покончил с собой после обвинения в изнасиловании дочери.
Собянин назвал число погибших в результате стрельбы из-за маски в МФЦ в Москве
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Два человека погибли и трое пострадали в результате стрельбы, которая произошла в МФЦ на юго-востоке Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В МФЦ «Рязанский» произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали. Убийцу задержали», – сообщил он в своем аккаунте в «ВКонтакте».
Как уточнил Собянин, погибшие — охранник МФЦ и посетитель.
Между тем источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что ребенок стал одним из пострадавших при стрельбе в МФЦ.
«По предварительным данным, при стрельбе пострадала несовершеннолетняя», – сказал он. В свою очередь очевидцы событий подтвердили агентству, что злоумышленник, открывший стрельбу в МФЦ, ранил девочку, которой «на вид 10-11 лет».
Также источник добавил, что «задержанный, по предварительной информации, находится в неадекватном, невменяемом состоянии».
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы.
Заммэра рассказала о состоянии пострадавших в результате стрельбы в МФЦ Москвы
В результате стрельбы в МФЦ Москвы две женщины и один мужчина доставлены в НИИ Склифосовского, девочка 10 лет – в Морозовскую детскую больницу, рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Она добавила, что все четверо пострадавших находятся в операционных, передает ТАСС.
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы. По данным следствия, мужчина зашел в МФЦ и открыл стрельбу. Он застрелил охранника МФЦ и администратора, еще четверо пострадали, возбуждено уголовное дело.
Открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.
Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».
Стало известно состояние пассажирки упавшего в Москву-реку такси
Машина упала в Москву-реку, ее пассажирка отделалась ссадинами, сообщили в департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
«Утром 7 декабря в службу 112 Москвы поступило сообщение о ДТП на Бережковской набережной у дома №22. В результате столкновения один из автомобилей упал в Москву-реку... В результате аварии пассажирка упавшего в реку автомобиля получила ссадины. Девушка от госпитализации отказалась», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
К сообщению приложены фотографии с места ДТП – машину такси краном вытаскивают из воды.
Что стало с водителем такси, не уточняется.
Ранее в экстренных службах столицы сообщили, что машина такси упала в реку после ДТП на Бережковской набережной в Москве.
У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств
У мужчины, который устроил стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, при себе не было взрывных устройств, сообщил источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, при себе у задержанного не было взрывных устройств и взрывчатых веществ», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали. Стрелявший задержан, на месте работают оперативные службы.
Открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.
Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».
Устроивший стрельбу в московском МФЦ стрелял из боевого оружия
Мужчина, устроивший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, стрелял из боевого оружия, которое не было зарегистрировано, сообщили в правоохранительных органах.
«По предварительной информации, мужчина стрелял из боевого оружия, которое не было зарегистрировано на его имя», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Вы носите маски в общественных местах?
Ранее сообщалось, что в одном из МФЦ столиц неизвестный устроил стрельбу, в результате которого погибли два человека и трое пострадали. Стрелявший задержан полицией. По предварительным данным, конфликт произошел из-за просьбы охранника надеть маску. Мужчина в ответ достал оружие и начал стрелять.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам погибших. Он добавил, что в результате инцидента пострадала 10-летняя девочка. Также сообщалось, что открывший стрельбу в здании МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов оказался бывшим военным, он служил до 2010 года.
СК возбудил дело о стрельбе в МФЦ в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия», сообщает СК.
«Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ – 105 («Убийство») и 222 («Незаконный оборот оружия»). Оно передано в первый отдел по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве», – говорится в сообщении на сайте СК.
Вы носите маски в общественных местах?
По данным следствия, мужчина зашел в МФЦ и открыл стрельбу. Он застрелил охранника МФЦ и администратора, еще четверо пострадали. На месте ЧП находится руководитель ГСУ СК по Москве Андрей Стрижов. В ближайшее время стрелявший будет доставлен на допрос в СК. Следователи опровергли гибель 10-летней девочки в МФЦ.
Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, трое пострадали.
В Совфеде призвали рассмотреть запрет продажи травматического оружия после стрельбы в МФЦ
Надо изучить вопрос о введении запрета на свободную продажу травматического оружия, заявил сенатор Александр Башкин после стрельбы в московском МФЦ.
«Это вопрос, о запрете свободной продажи травматического оружия, надо очень внимательно изучить. Если такая инициатива поступит к нам, я думаю, она будет должным образом изучена», – цитирует РИА «Новости» Башкина.
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
Башкин подчеркнул, что, как показали сегодняшние события в МФЦ «Рязанский», а также недавний инцидент с водителем Cadillac, устроившим стрельбу на Большой Грузинской улице в Москве, травматическое оружие легко переделать в боевое.
«Мне вообще до сих пор неясна цель травматического оружия. Охотничье - понятно, пневматическое, нарезное – тоже. Но цель травматического? Наносить травмы?» – заявил сенатор.
Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, четверо пострадали, в том числе была ранена 10-летняя девочка.
СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».
Обвиненный СМИ в стрельбе в МФЦ Сергей Глазов опроверг свою причастность к происшествию
Сергей Глазов, фотографию которого распространили СМИ и телеграм-каналы, опроверг свое участие в инциденте со стрельбой в московском МФЦ.
«Я вот собираю кухню, что там говорят, это все ложь», – заявил он в своем видеобращении в Telegram.
Ранее сообщалось, что в Москве в МФЦ «Рязанский» неизвестный открыл стрельбу, в результате два человека погибли, четверо пострадали. СМИ сообщили, что стрелявшим якобы оказался бывший военный Сергей Глазов.
СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
У стрелявшего в МФЦ не нашли взрывных устройств. Злоумышленник, предположительно, стрелял из незарегистрированного американского пистолета «Глок».
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