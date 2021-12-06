США убедили Европу в подготовке России к «вторжению» на Украину

Предоставленные Соединенными Штатами «разведданные» помогли убедить некоторые скептические настроенные страны Евросоюза и НАТО в якобы происходящей подготовке России к «вторжению» на Украину, сообщили источники Financial Times.

По имеющимся у издания данным, дипломатическое «взаимодействие», а также решение США распространить разведданные помогли убедить некоторые скептические настроенные страны, в том числе Германию, в том, что «Кремль может скоро направить свои войска на Украину», передает РИА «Новости».

По словам источников издания, Соединенные Штаты решились на такое «нехарактерное» распространение разведданных, поскольку некоторые европейские союзники не доверяли заявлениям США «о подготовке России к вторжению».

Как сообщает издание, США начали делиться информацией в начале ноября перед встречей министров НАТО. Как уточняется в статье, Вашингтон передал союзникам отчеты американской разведки о якобы концентрации российских войск вдоль границы Украины и другие свидетельства о «возможных приготовлениях к нападению». По словам одного из источников, количество материалов было «весьма подробным».

«Многие союзники не были уверены, что происходит что-то серьезное. Мы были удивлены разрывом в данных разведки – как и почему США видели то, что мы не видели», – заявил неназванный чиновник изданию.

Некоторые страны ЕС и члены НАТО призывали к диалогу с Москвой, а не к конфронтации, и полагали, что Россия не «предпримет вторжения, если ее не спровоцировать», однако американские «разведданные» изменили их мнение, пишет издание.

В материале также говорится, что президент США Джо Байден в ходе разговора во вторник намерен «предостеречь» российского коллегу Владимира Путина от «вторжения» на Украину.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.

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