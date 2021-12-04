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Польша предложила провести антимонопольное расследование против Газпрома
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Обращение к Еврокомиссии по поводу инициирования в отношении Газпрома антимонопольного расследования будет оправданным, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.
Министр утверждает, что Газпром якобы несет ответственность за рост цен на газ в Европе. Для борьбы с «бесправными действиями» Газпрома предлагается увеличить «число альтернативных поставщиков в пакете импорта». Она призвала «незамедлительно предпринять шаги, которые вынудят Газпром придерживаться принципов функционирования европейского газового рынка», передает РИА «Новости» со ссылкой на Biznes Alert.
В частности, «совершенно оправданным представляется обращение к Еврокомиссии по поводу инициирования антимонопольного расследования в отношении этой компании, занимающейся манипуляциями на рынке газа и способствующей искусственному росту цен на сырье», заявила министр.
Напомним, отбор газа из подземных хранилищ Европы в ноябре стал вторым по величине для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года, общая наполненность европейских ПХГ по итогам ноября уменьшилась до 68,05%. В понедельник цены на газ в Европе впервые превысили отметку 1100 долларов за тысячу кубометров. В начале ноября в Кремле заявили о выполнении Россией обязательств по газу перед ЕС с превышением.
«Нафтогаз» поднял для украинских потребителей тарифы на газ в пять раз
По решению компании «Нафтогаз» украинским потребителям теперь придется платить за газ в пять раз больше. Изменения коснулись почти 500 тыс. человек.
Так, стоимость газа теперь составляет 47 гривен (127 рублей) за 1 куб для потребителей, получающих газ от компании «Поставщик последней надежды». Отмечается, что компания фактически принадлежит «Нафтогазу», она обслуживает тех украинцев, чьи поставщики обанкротились, сообщает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Согласно закону, такие клиенты 60 дней получают газ от «Последней надежды». Сейчас это 457 тыс. потребителей, передает «Страна».
Ранее сообщалось, что в Кремле ответили на вопрос о транспортировке газа на Украину после 2024 года. По словам пресс-секретаря главы страны Дмитрия Пескова, тема транспортировки российского газа на Украину вторична, топливо сначала надо продать.
Молдавии предрекли новые проблемы с погашением долга Газпрому
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Молдавия в декабре столкнется с необходимостью погасить долг перед Газпромом в 30–40 млн долларов, решение нужно искать уже сейчас, сообщил экономический аналитик, эксперт Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.
«Молдавия столкнется с новым кризисом неплатежей уже 20 декабря, министерство инфраструктуры и «Молдовагаз» уже должны думать о решении этой проблемы. Дело в том, что Молдавия закупает газ у Газпрома в аванс, а люди платят с опозданием в один месяц, то есть они расплачиваются за газ, который уже потребили, из-за этого возникает кассовый разрыв, возникнет разница примерно в 30–40 млн долларов», – передает РИА «Новости» его слова.
По мнению эксперта, проблема несвоевременной оплаты за газ возникала ежегодно, но Молдавия справлялась с ее урегулированием. Однако в этом году нужно учитывать и значительный рост тарифа, который компенсируется только для бытовых потребителей.
«Нужно не забывать, что 70% газа получают не бытовые потребители, а компании, в том числе из энергетического сектора, у которых, мягко говоря, не все хорошо с наличием средств. Долг в 30–40 млн долларов возникнет, если все потребители будут оплачивать счета точно в срок, хотя этого и нельзя гарантировать», – добавил Ионицэ.
Аналитик отметил, что правительство не может снова выделять средства из бюджета, чтобы решить проблему, решение должно быть найдено компанией «Молдовагаз». Также Ионицэ не исключает, что в компании уже работают над решением этого вопроса, однако «было бы хорошо проинформировать об этом население» и заверить, что история с предупреждением о возможном отключении газа не повторится.
«Тариф на газ уже повышен, «Молдовагаз» получит деньги, но с опозданием, поэтому у нее есть достаточно оснований, чтобы оформить заем. Со стороны государства может быть достаточно публикации гарантийного письма, чтобы заверить кредиторов, что «Молдовагаз» точно погасит задолженность», – заключил он.
При этом ранее пресс-служба компании «Молдовагаз» заявила, что Молдавия выплатила долг ПАО «Газпром» в 74 млн долларов.
Ранее парламент Молдавии по просьбе правительства одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, что позволило выделить деньги для оплаты долга перед Газпромом за октябрьские и ноябрьские поставки газа.
В Газпроме усомнились в наличии в России запасов газа на 50 лет
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Глава совета директоров Газпрома Виктор Зубков усомнился в прогнозах вице-премьера Александра Новака, что Россия обеспечена запасами газа только на 50 лет.
«Я тут на днях включил телевизор и вижу, выступает Александр Валентинович Новак. И он говорит, что в России на 30 лет осталось нефти и на 50 лет природного газа. Ну, сколько нефти, наверное, может быть и на 30 лет, а вот природного газа... Мы сомневаемся, что эта цифра, которую назвали, реальна», – приводит РИА «Новости» слова Зубкова.
По его словам, компания является лидером по запасам газа среди всех других национальных и публичных нефтегазовых игроков. На конец 2020 года разведанные запасы Газпрома составляют 34 трлн кубометров, 16% общемирового потребления, заметил он. При этом ежегодно компания ведет работу по восполнению запасов, полностью покрывая свою добычу.
«Кроме того, наши месторождения, вот взять Бованенковское месторождение, это около 4 трлн кубических метров газа на 116 лет. Вот за 11 месяцев текущего года отсюда направлено 100 млрд кубометров природного газа, впереди еще декабрь месяц. Вот какие мощности сегодня имеет Россия. Вот как Бог дал нам такие запасы природного газа», – подчеркнул Зубков.
Он также добавил, что факт того, что Россия обеспечена запасами нефти на 30 лет, подтверждает, что принятое в свое время решение развивать рынок газомоторного топлива было правильным.
Ранее ОПЕК+ приняла решение об увеличении добычи нефти в России.
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«Северный поток – 2» назвали проблемой для США
Американские сенаторы не смогли договориться о внесении поправок в оборонный бюджет из-за разногласий по газопроводу «Северный поток – 2», это стало для них проблемой, пишут зарубежные СМИ.
Портал Axios пишет, что несмотря на многочисленные попытки демократов и республиканцев помешать российскому проекту, весной президент США Джо Байден не стал вводить санкции против компании – оператора «Северного потока – 2», так как газопровод уже скоро запустят, так что бессмысленно пытаться заблокировать его на этой стадии, передает РИА «Новости».
Кроме того, он якобы считает, что новые санкции могут подорвать «трансатлантическое единство».
На фоне этого представители Республиканской партии уже успели отклонить десятки предложенных демократами кандидатур на посты руководителей внешнеполитического ведомства.
На повестке дня остается вопрос согласования поправок к закону об оборонном бюджете, который должен быть принят не позднее 31 декабря.
Основным препятствием для завершения дебатов стал отказ сенатора Чака Шумера провести голосование по поправкам республиканцев, так как они среди прочего предполагают повторное введение санкций против оператора «Северного потока – 2».
Однако, как пишут СМИ, сенат договорился об ускоренном рассмотрении 21 поправки, в число которых вошли и предложения по возможным рестрикциям в отношении газопровода в случае вторжения России на Украину.
Ранее в США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA).
В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций назвали «роковым сигналом».
Также минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin).
В Кремле новые санкции назвали незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить диалог между Россией и США.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что страны Запада во главе с США вводят санкции «за все подряд, по поводу и без».
Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что попытки Соединенных Штатов вести с Россией «диалог через санкции» неприемлемы и нарушают международное право.
Затем стало известно, что администрация Байдена выступает против инициативы Конгресса о новых санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток – 2».
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Наполненность европейских ПХГ по итогам ноября уменьшилась до 68%
Отбор газа из подземных хранилищ Европы в ноябре стал вторым по величине для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года, общая наполненность европейских ПХГ по итогам ноября уменьшилась до 68,05% и составляет около 73,46 млрд кубометров, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
Отбор газа из ПХГ Европы в ноябре составил порядка 11,68 млрд кубометров. Это второй максимальный показатель для этого периода времени после ноября 2016 года, тогда из европейских хранилищ было отобрано 11,78 млрд кубометров. Таким образом, общая наполненность европейских ПХГ по итогам предыдущего месяца уменьшилась до 68,05% и сейчас составляет около 73,46 млрд кубометров. Этот показатель достигнут в том числе за счет активного отбора газа из принадлежащих Газпрому хранилищ в Европе, передает ТАСС.
В понедельник цены на газ в Европе впервые превысили отметку 1100 долларов за тысячу кубометров. В тот же день в Газпроме заявили, что не видят признаков снижения цен на газ в Европе. Тем временем вице-премьер Александр Новак отметил, что при нынешних условиях добычи Россия обеспечена запасами нефти примерно на 30 лет, а газа – на 50 лет.
В начале ноября в Кремле заявили о выполнении Россией обязательств по газу перед ЕС с превышением. В конце октября президент Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать заполнять европейские ПХГ. Позже Газпром подтвердил исполнение всех заявок из Европы на поставки газа.
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Лукашенко заявил о «море могил мигрантов» на польско-белорусской границе
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Большое количество безымянных могил беженцев появилось на польско-белорусской границе, но польские власти скрывают эту информацию и никого туда не пускают, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Там уже в лесах у них безымянных могил море. И кто хоронит этих людей? Не власти. Они, там же чрезвычайное положение введено, туда никого не пускают», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.
При этом, по его словам, журналисты и международные наблюдатели работают только с белорусской стороны границы.
«Те, которые умирают в польских лесах люди, они там, извините, валяются, трупы, и люди, неравнодушные поляки, отыскивают этих людей в лесах и их хоронят. Поэтому, вот, действительно, безымянные могилы», – отметил президент Белоруссии.
Ранее Польша отказалась от предложенного Брюсселем решения проблемы с мигрантами.
Напомним, Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии ввести временные меры для облегчения процедуры предоставления убежища. Как сообщается в пресс-релизе ЕК, опубликованном 1 декабря, если предложение Брюсселя будет принято, у государств Евросоюза появится возможность увеличить срок регистрации прошений об убежище до четырех недель вместо полагающихся ныне сроков от трех до десяти дней.
Еврокомиссар Маргаритис Схинас сообщила, что беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран. Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать две тысячи мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.
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Россельхознадзор ограничил поставку продуктов из ЕС из-за птичьего гриппа
Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и продукции из нескольких неблагополучных по гриппу птиц стран Евросоюза, говорится в сообщении ведомства.
«В связи с ухудшающейся эпизоотической обстановкой по высокопатогенному гриппу птиц на территории ряда европейских стран Россельхознадзор предпринимает меры по недопущению его заноса на территорию Российской Федерации», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.
Это сделано для обеспечения биологической безопасности страны, чтобы не допустить ввоз продукции из территории, где выявлены случаи болезни, добавили в Россельхознадзоре.
С 3 декабря временно запрещено ввозить продукцию в Россию из департамента Нор во Франции. С 1 декабря запрещено с территории района Куксхафен немецкой федеральной земли Нижняя Саксония, жупании Сисачко-Мославачка (Хорватия) и административной территории Австрии – федеральной земли Нижняя Австрия. С 26 ноября запрет ввели в отношении ввоза птицы из районов Аурих и Клоппенбург федеральной земли Нижняя Саксония.
Под ограничением оказалась живая птицы, яйца, мясо птицы и готовая мясная продукция. Помимо этого, запрещены поставки кормов и кормовых добавок для птиц. Ограничен также транзит по территории России.
Оставшиеся без газа после взрыва жители Махачкалы вышли на акцию протеста
Жители домов на улице в Махачкале, где больше недели отсутствует газоснабжение после взрыва и пожара в частном доме, устроили акцию протеста, сообщила пресс-служба администрации.
После взрыва, который произошел 22 ноября, от газоснабжения были отключены 11 многоквартирных домов (более тысячи жителей), социально значимые объекты в зону отключения не попали. Восстановить газоснабжение планировали до 2 декабря, но этого не произошло, передает РИА «Новости».
В результате жители микрорайона вышли на улицу и перекрыли проезжую часть, они «выразили недовольство тем, что газоснабжение до сих пор не восстановлено». Администрация сообщает, что «с 25 ноября по 2 декабря в Ленинском районе был введен режим ЧС». При этом «городским властям удалось добиться строительства нового газопровода для восстановления газоснабжения в данном микрорайоне». Для восстановления газоснабжения власти города проводят все необходимые мероприятия: организован поквартирный обход с целью осмотра приборов газоснабжения, подписаны соответствующие документы.
В компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» пояснили, что процедура затягивается из-за отсутствия исполнительно-технической документации на эти 11 домов, они не приняты на баланс города. Прежде компания сообщала, что частный дом, где произошел взрыв газа, не был официально подключен к системе газоснабжения.
Напомним, в результате взрыва бытового газа в двухэтажном частном жилом доме в Махачкале пострадали пять человек, один из них погиб. Двухэтажное здание по проспекту Амет-Хана Султана принадлежит ЗАО «Декоративные культуры» и частично использовалось под жилье. В нем обитали шесть семей.
Литва, Польша и Украина договорились сообща противодействовать России
Президенты Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский призвали ужесточить санкции против России, сообщила пресс-служба литовского лидера.
Науседа, Дуда и Зеленский провели онлайн-переговоры, по итогам которых приняли документ с призывом к санкциям за «агрессию в отношении Украины». Москву призвали к «деэскалации путем отвода войск от украинской границы». Кроме того, Вильнюс, Варшава и Киев выразили озабоченность по поводу газопровода «Северный поток – 2». Они объявили о намерении сообща противодействовать России, которая якобы использует энергетику в качестве средства геополитического влияния. Литва, Польша и Украина выразили готговность противиться монополизации газового рынка Европы. Переговоры были приурочены к 30-летию официального признания Вильнюсом и Варшавой независимости Украины, передает ТАСС.
Напомним, в США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2». Минфин США ввел санкции против базирующейся на Кипре компании «Трансадриа» (Transadria) и ходящего под российским флагом судна «Марлин» (Marlin). В Кремле новые санкции против газопровода «Северный поток – 2» назвали незаконными и неправильными. Позже стало известно, что администрация президента США Джо Байдена выступает против инициативы Конгресса о новых санкциях.
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Лукашенко назвал сфальсифицированными итоги выборов президента Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что итоги президентских выборов в Польше, были сфальсифицированы, голоса были «накручены».
«Вы же знаете, как победил (Анджей) Дуда? Он не набрал 50% голосов, ему накрутили», – цитирует РИА «Новости» слова Лукашенко. Отвечая на вопрос, сфальсифицированы ли были выборы, он сказал: «Абсолютно».
«(В Польше – прим.ВЗГЛЯД) мощная оппозиция, сейчас Дональд Туск туда попал, в Гражданскую платформу. Это ПиС, Право и Справедливость. У власти этот из ума выживший Качиньский и Моравецкий, Дуда, троица эта. Когда оппозиция поднялась после выборов, несколько тысяч голосов, меньше процента официально ему дали, чтобы его признать победителем», – заявил Лукашенко.
По словам белорусского президента, когда оппозиция вышла на улицы, «американцы топнули – стоп, пусть побудут, следующие вы, поскольку Польша находится под внешним управлением еще похлеще, чем Украина».
«Только они не «пылят», они делают это тихо, спокойно. Поэтому там большая часть общества не хотят драки с Белоруссией. Они от нас ничего плохого не видели. Они образумились сегодня, очухались, и они видят, что происходит и кто в этом виноват», – отметил Лукашенко.
При этом Лукашенко считает, что «с приходом Туска, а это сильный политик, они там грохнутся».
«Поляки непростой народ – они заставят любого политика делать то, что им выгодно. Это люди, которые в отличие от русских и белорусов, умеют считать копейку», – считает Лукашенко.
Президентские выборы в Польше состоялись в прошлом году. Победу одержал глава Польши Анджей Дуда с небольшим перевесом, вторым стал представитель оппозиции Рафал Тшасковский. Оппозиция требовала признать результаты выборов президента недействительными. Протесты касались, в частности, привлечения государственных финансов и общественного телевидения в избирательную кампанию Дуды.
На своей инаугурации Анджей Дуда заявил, что Польша будет помогать Украине в отстаивании интересов в ОБСЕ и в восстановлении контроля над Крымом и Донбассом.
Власти Молдавии обещали не допускать задолженности Газпрому
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Молдавия больше не допустит задолженности Газпрому, из-за которой возникнет угроза отключения газа, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
«Не думаю, что снова может возникнуть такая ситуация. Я постоянно поддерживаю контакт с «Молдовагазом» по этому вопросу», – сказал он, добавив, что часть расчетов за ноябрь уже направлены Газпрому досрочно.
Спыну также сообщил, что «Молдовагаз» почти оплатил газ за ноябрь и в скором времени начнет платить за декабрь». Как заявил вице-премьер, «есть время, будут и необходимые для этого субсидии со стороны государства». Однако Спыну указал, что из-за роста тарифов и цен есть риски роста неплатежей со стороны населения, «Молдовагаз» эти риски «учитывает», передает ТАСС.
Он заявил, что власти страны предоставили гражданам компенсации, максимальные из которых составили более 500 лей (около 30 долларов). При этом Спыну подчеркнул, что «Молдовагаз» не является госпредприятием, это «коммерческая компания, которая должна справляться со своими проблемами», а потому подобные меры не могут быть постоянными.
Правительство Молдавии в декабре объявит тендер для отбора международной компании, которая проведет аудит исторического долга Газпрому со стороны «Молдовагаза». Спыну отметил, что «за аудит заплатит Молдавия, так как это в ее интересах».
Напомним, первый же платеж за поставки газа по новому контракту оказался просрочен. Газпром пригрозил Молдавии отключением газа. После этого пресс-служба компании «Молдовагаз» заявила, что Молдавия выплатила долг ПАО «Газпром» в 74 млн долларов. Парламент Молдавии по просьбе правительства одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, что позволило выделить деньги для оплаты долга перед Газпромом за октябрьские и ноябрьские поставки газа.
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ЕС пообещал новые санкции против авиакомпаний из-за миграционного кризиса
Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» и сирийская компания Cham Wings Airlines попадут под санкции, которые введет Евросоюз из-за миграционного кризиса.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Согласно их данным, члены ЕС одобрят новый пакет санкций в отношении 17 физических и 11 юридических лиц. В перечне якобы есть крупнейшее предприятие нефтехимического комплекса Белоруссии «Гродно Азот», компания «Белоруснефть», а также судьи и пограничники, передает ТАСС.
Напомним, несколько недель назад на границе Польши и Белоруссии мигранты из стран ближнего зарубежья разбили стихийный лагерь, желая попасть на территорию Европы. Была предпринята попытка прорвать границу Польши, польские пограничники применяли спецсредства. Польша, Латвия и Литва обвинили Минск в создании миграционного кризиса, так как мигранты якобы прибывали через Белоруссию.
Президент страны Александр Лукашенко обвинения отвергал, заявляя, что Минск больше не будет сдерживать поток мигрантов из-за санкций и нехватки денег по этой причине.
Глава Еврокомиссии предложила ЕС обсудить вопрос введения обязательной вакцинации
Евросоюзу необходимо обсудить вопрос введения обязательной вакцинации, заявила 1 декабря на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Да, есть очень маленькие дети или люди с особенными условиями здоровья, которые не могут вакцинироваться, но преобладающее большинство может», – цитирует главу ТАСС.
Она отметила, что такая дискуссия необходима, обсуждение вопроса обязательной вакцинации глава Еврокомиссии посчитала нормальным.
Ранее сообщалось, что Австрия подготовила законопроект, согласно которому жители страны, отказавшиеся от обязательной вакцинации от коронавируса, должны будут платить штраф в размере до 7,2 тыс. евро.
А будущий канцлер Германии Олаф Шольц одобрил идею введения обязательной вакцинации против коронавируса для всех категорий населения.
В МИД Польши раскрыли детали новых санкций против Белоруссии
Пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц, заявил в пятницу на брифинге заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач.
«В санкционном списке находятся 11 субъектов хозяйственной деятельности Белоруссии», – цитирует его ТАСС.
Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. По словам Пшидача, эти люди участвовали в гибридной операции по перевозке мигрантов и переброске их на границу. Также в список попали ответственные за нарушение прав человек в Белоруссии.
Ранее сообщалось, что ЕС пообещал новые санкции против авиакомпаний из-за миграционного кризиса. Попадут под них белорусский авиаперевозчик «Белавиа» и сирийская компания Cham Wings Airlines.
В ЕС предупредили об опасном развитии штамма «Омикрон»
Новый штамм «омикрон» может стать причиной более половины всех заражений коронавирусом в Евросоюзе в ближайшие месяцы, сообщает Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).
«Основываясь на математическом моделировании, проведенном ECDC, есть признаки того, что «омикрон» может вызвать более половины всех инфекций SARS-CoV-2 в Евросоюзе/Европейской экономической зоне в течение следующих нескольких месяцев», – говорится в релизе.
Также отмечается, что необходим многоуровневый подход для отсрочки дальнейшего распространения нового штамма в ЕС и ЕЭЗ. «Вакцинация для тех, кто еще не вакцинирован или не завершил курс вакцинации, и ревакцинации для тех, кто старше 40 лет, являются обязательными», – приводятся слова директора ECDC Андреи Аммон.
Ранее был установлен инкубационный период при заражении омикрон-штаммом.
До этого в ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса выявлен уже в 23 странах.
В Кремле рассказали об ожидании появления в России штамма «омикрон». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главный вопрос не в том, придет ли «омикрон» в Россию, а важнее узнать, когда он придет.