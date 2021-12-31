Перспективный бронеавтомобиль «Атлет» завершил госиспытания

Государственные испытания бронеавтомобилей нового поколения «Атлет» успешно завершены, машина подтвердила все заявленные технические характеристики, сообщил гендиректор предприятия-разработчика броневика ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) Александр Красовицкий.

«Атлет» успешно прошел госиспытания. На них наша машина подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики. Решением государственной комиссии бронеавтомобили «Атлет» рекомендованы к принятию на снабжение Вооруженных сил Российской Федерации», – передает РИА «Новости» слова Красовицкого.

В ВПК отметили, что следующим этапом станет подготовка документов и стандартные процедуры для официального принятия «Атлетов» на снабжение ВС России и начало их серийного производства.

Бронеавтомобиль «Атлет» имеет колесную формулу 4х4 и предназначено для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты, буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники. Основными отличиями новой машины от броневиков предыдущего поколения «Тигр» являются увеличенная до 1600 килограммов грузоподъемность, повышенная до двух килограмм в тротиловом эквиваленте противоминная стойкость, более мощный, на 240 лошадиных сил, дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24.

Машины в стандартной комплектации оборудованы антитравматическими сиденьями для всех членов экипажа и системой кондиционирования воздуха в салоне и другими системами. В зависимости от модификации бронеавтомобиль «Атлет» может перевозить от двух до восьми полностью экипированных бойцов.

Напомним, в августе Красовицкий рассказал, что машину связи и управления создали на базе перспективного бронеавтомобиля «Атлет».