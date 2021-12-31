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Северный флот отчитался о запусках «Цирконов»
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Северный флот провел порядка 12 запусков гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», сообщает пресс-служба Минобороны.
В 2021 году Северный флот провел более 70 испытаний нового вооружения, в том числе гиперзвуковых «Циркон» и «Кинжал», говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Экипаж головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» успешно провел комплекс испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», выполнив в общей сложности около десяти пусков. Две испытательные стрельбы «Цирконом» отработал экипаж головной атомной подводной лодки проекта 885 «Ясень» «Северодвинск», – говорится в тексте.
Ранее президент Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию сообщил об успешном залповом пуске ракет «Циркон».
Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планировалось завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
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Глава «Севмаша»: В мире нет аналогов АПЛ типа «Акула»
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Ни один флот мира не обладает атомными подводными лодками (АПЛ), подобными стратегическому ракетоносцу «Дмитрий Донской» проекта 941 типа «Акула», и в ближайшем будущем обладать не будет, заявил гендиректор северодвинского предприятия «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко.
«Считаю, что АПЛ «Дмитрий Донской» – это грандиозный атомоход. Такой проект могла реализовать только великая страна. Ни один другой флот мира не обладает подобными кораблями и в ближайшем будущем обладать не будет», – цитирует ТАСС Будниченко.
Он также рассказал, что для строительства серии ракетоносцев проекта 941 на «Севмаше» провели масштабную реконструкцию: был построен эллинг, который до сих пор остается самым крупным крытым сооружением для строительства АПЛ в Европе. Корабелы успешно освоили передовой модульно-агрегатный метод строительства АПЛ, позволивший сократить сроки строительства этих подводных кораблей.
Подводные лодки проекта 941 «Акула» – серия советских тяжелых атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Разработка проекта позиционировалась как ответ на строительство США подводных ракетоносцев проекта «Огайо». Ракетоносные крейсеры проекта 941 до настоящего времени являются самыми крупными подводными лодками в мире.
При создании «Акул» много внимания было уделено комфорту экипажа. На борту у всех кораблей серии имелись сауна, бассейн, солярий и спортивный зал. Согласно открытым публикациям, длина крейсера проекта 941 составляет 170 метров, ширина – 23,3 метра. Надводное водоизмещение подлодки – 23,2 тыс. тонн, подводное – 48 тыс. тонн. Максимальная глубина погружения – до 500 метров. Надводная скорость – 13 узлов (24 км/ч), подводная – до 27 узлов (50 км/ч). Автономность плавания – 120 суток, экипаж – 163 человека. Дальность плавания не ограничена.
Всего с 1976 по 1989 год было построено шесть субмарин проекта из десяти запланированных первоначально. Все ракетоносцы несли службу в составе Северного флота СССР и России.
ТК-208 «Дмитрий Донской» был заложен 30 июня 1976 года, спущен на воду 23 сентября 1980 года и передан ВМФ СССР 29 декабря 1981 года.
29 декабря исполняется 40 лет с того дня, когда был подписан приемный акт тяжелого атомного подводного ракетного крейсера «Дмитрий Донской» (ТК-208), на котором испытывались межконтинентальные баллистические ракеты «Булава». АПЛ до сих пор находится в составе Северного флота.
Издание National Interest выбрало пять «самых продвинутых» образцов вооружений, созданных в Советском Союзе. На второе место после автомата Калашникова поместили подлодку проекта 941 «Акула», которая составляла основу советского ядерного сдерживания на море. Эти субмарины были почти втрое крупнее американских класса «Лос-Анджелес» и почти на десять тонн тяжелее лодок типа «Огайо». В СССР были построены шесть «Акул», из них продолжает использоваться только одна подлодка – «Дмитрий Донской».
Опровергнута версия США о задержании Саддама Хусейна
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Утверждения США, что экс-президента Ирака Саддама Хусейна американские военные нашли в яме, где он якобы скрывался, не соответствуют действительности, рассказал сотрудничавший с американскими военными иракский переводчик.
Переводчик опроверг каноническую версию США о задержании Хусейна, использованную американцами в пропагандистских целях. По его словам, после задержания экс-лидера Ирака «ситуация была сфабрикована, чтобы американская администрация во главе с (президентом Джорджем) Бушем вышла (из ситуации), чтобы созданная им коалиция против Ирака не потерпела поражение, чтобы не пострадал авторитет США из-за нападения на Ирак под предлогом наличия оружия массового поражения и неминуемой угрозы миру», передает РИА «Новости».
По словам источника, Хусейн в момент задержания на самом деле находился в комнате, он не понимал, что происходит: «Думаю, он молился, так как он был одет в дишдашу (традиционную арабскую одежду). Он вышел в этом одеянии, его поставили (...) скажем, это сфабриковано, будто его задержали, когда он был в яме».
Переводчик отметил, что экс-президент сам не смог бы залезть в яму, она была слишком узкая, а политик уже был слаб на тот момент.
«Я был одет в бронежилет, снял его и смог залезть в яму через силу, вылезти также смог с трудом. Да, яма там была, но информация о том, что президента задержали в яме (...) говорю вам, он был в комнате, его задержали в комнате», – сказал источник.
По его словам, это была «обычная комната» без средств связи, в ней были лишь гардероб, две кровати, радио, диктофон, маленький телевизор, кое-какая одежда и обувь.
Напомним, 30 декабря, исполняется 15 лет со дня казни Хусейна после вторжения американских войск в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране так и не подтвердилось.
Представители Пентагона после задержания Хусейна 13 декабря 2003 года утверждали, что он якобы был найден в вертикальном туннеле глубиной порядка 1,8 метра рядом с фермой. По словам переводчика, Хусейн в момент задержания на самом деле находился в комнате, он не понимал, что происходит.
Военный эксперт оценил амбиции Польши «справиться с Россией и без НАТО»
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Мы можем спокойно и беспрепятственно расстреливать Польшу как хотим и откуда хотим. Вся территория Польши абсолютно уязвима, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее в Польше заявили, что победят Россию без помощи НАТО, если Москва не будет применять ядерное оружие.
«Россия имеет огромное преимущество перед Польшей. Хотя бы потому, что превосходит ее элементарно в численности вооруженных сил, причем – в несколько раз», – пояснил доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, польская армия укомплектована устаревшими танками – Leopard 2 модификации A4. «В случае прямого боевого столкновения они даже близко не смогут соперничать с нашими модернизированными Т-72Б3. А «седьмую» версию Leopard поляками еще не дали западные партнеры», – напомнил собеседник.
Эксперт добавил, что силы ПВО Польши представлены американскими ЗРК Patriot, но они по всем характеристикам хуже российских систем противовоздушной обороны. «К тому же их у Польши немного. Так что от атак российских ракет они территорию Польши не защитят», – отметил аналитик.
«Про наше превосходство в авиации и говорить нечего – и технически, и количественно Воздушно-космические силы России нельзя даже сравнивать с воздушными силами Польши», – подчеркнул он. Сивков отметил, что Вашингтон мог передать Варшаве еще оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, но об этом данных нет.
«Наверное, единственное, в чем Польша превосходит Россию – это противотанковые ракетные комплексы пятого поколения Javelin, предоставленные опять же американцами. Наши «Корнеты» – это ПТРК второго поколения. Но о том, что это преимущество может решить исход в мало-мальски важном военном столкновении, смешно даже говорить», – сказал эксперт.
Сивков также сказал, что при сопоставлении военной мощи ВС России и Польши даже не стоит упоминать про флот и наличие у Москвы гиперзвукового
оружия. «В целом мы можем спокойно и беспрепятственно расстреливать Польшу как хотим и откуда хотим. Вся территория Польши абсолютно уязвима для российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер
», гиперзвуковых ракет «Кинжал
», крылатых ракет «Калибр
», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, по его словам, важное значение имеет и глубина оперативно-стратегического построения группировок войск. «Для России эта глубина составляет до тысячи километров, Польша не имеет такой территории. Кстати, в прямом военном столкновении Польшу «раскатает» и Белоруссия, имеющая преимущество по танкам, авиации и средствам ПВО», – резюмировал Сивков.
Ранее польский эксперт по геополитике Яцек Бартосяк в интервью wPolityce заявил, что Польша в состоянии одержать военную победу над Россией при отказе Москвы от применения ядерного оружия и реформировании Варшавой армии.
По его мнению, Польша в этом случае справится без союзников по НАТО. Журналист уточнил, действительно ли Бартосяк считает, что достаточно создать армию нового образца, чтобы появился шанс для военной победы, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в гипотетическом конфликте с современными вооруженными силами Польши российская армия очень быстро одержит верх. При этом Бартосяк высказал опасения, что Россия способна помешать планам Варшавы создать боеспособные войска.
«Возможно, это уже происходит, ведь они потребовали от США согласиться на взаимные гарантии по Европе, которые фактически заблокируют возможности развития польской армии в том направлении, в каком нам бы хотелось. Именно это на самом деле подразумевают российские требования к американцам», – подчеркнул эксперт.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Чуть ранее президент Польши Анджей Дуда заявил
, что страны НАТО ни в коем случае не должны поддаваться на «шантаж» со стороны России с требованием к альянсу прекратить поддержку бывших республик СССР, он уверен, что ответом на это может быть встречный ультиматум.
«Если кто-то приходит к вам домой и начинает стучать в двери и угрожать, говорит, что нападет на вас, если вы не откроете и не отдадите ему деньги, но даже если вы даже немного приоткроете двери, чтобы дать ему деньги, на вас все равно нападут и ворвутся к вам домой... Никогда нельзя поддаваться на такие ультиматумы и шантаж», – сказал глава польского государства.
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С-500 поразила гиперзвуковую мишень в Арктике
Проведены очередные испытания зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500, сообщил информированный источник в СМИ.
«В Арктике недавно прошли очередные испытания ЗРС С-500. Пуск дальнобойной ракеты системы был выполнен по гиперзвуковой мишени, цель была успешно поражена. Испытания С-500 продолжаются», – сообщил собеседник РИА «Новости».
При этом испытания С-550 в скором времени не планируются, поскольку «еще не созданы ее опытные образцы, пока ведется разработка».
Ранее источник, близкий к Минобороны, сообщал, что ЗРС С-550 успешно прошла государственные испытания и заступила на боевое дежурство.
До этого стало известно о способности С-550 сбивать орбитальные шаттлы США.
ПВО Сирии не ответили на атаку ВВС Израиля из-за самолета ВКС России
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Истребители ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому порту Латакия, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев. По его словам, силы ПВО Сирии в противовоздушный бой не вступали из-за заходившего на посадку на аэродром Хмеймим самолета военно-транспортной авиации ВКС России.
«28 декабря с 04.21 до 04.26 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Средиземного моря без пересечения границы нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории порта Латакия. В результате израильского удара нанесен незначительный материальный ущерб портовой инфраструктуре», – передает ТАСС слова Журавлева.
По его словам, силы ПВО Сирии в противовоздушный бой не вступали, так как в момент удара в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку на аэродром Хмеймим самолет военно-транспортной авиации ВКС России.
Потерь среди военнослужащих ВС САР нет.
Напомним, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что израильская авиация атаковала завод по переработке фосфатов в Сирии. По его словам, 13 октября с 23.35 до 23.39 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля вошли в воздушное пространство Сирии в районе оккупированной США зоны Эт-Танф в провинции Хомс и нанесли удар по заводу переработки фосфатных руд в районе Пальмиры. Сирийским военным руководством было принято решение не применять средства ПВО, поскольку в момент атаки израильской авиации в зоне поражения зенитных комплексов находились два гражданских пассажирских воздушных судна, следовавших по маршрутам Дубай-Бейрут и Багдад-Дамаск.
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Военный эксперт оценил угрозу от японских подлодок с крылатыми ракетами
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«Создаваемая Японией ракета – это аналог устаревших модификаций «Томагавков», который не представляет угрозы для России», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее сообщалось, что Токио в ближайшие 10 лет оснастит подлодки крылатыми ракетами с дальностью поражения до тысячи километров.
«Даже если эта ракета была создана прямо сейчас – она уже была бы устаревшей. А в течение ближайшего десятилетия она будет более чем посредственной», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, «новая» японская ракета – это дозвуковой снаряд, который будет уступать «Томагавкам» образца 80-х годов. «Ракетная промышленность Японии очень слабая, поэтому даже создание такой ракеты – это для них серьезное достижение. Она отстает в этой сфере от множества стран, не говоря уже про Россию и США», – детализировал собеседник.
«Защититься от будущей японской ракеты Россия может всем, что есть сейчас, и даже тем, что было раньше на вооружении», – отметил Сивков. «Любая наша система ПРО без проблем перехватит эту ракету. Но Японии для обороны будет достаточно и этого вооружения», – подчеркнул эксперт.
В четверг газета «Йомиури» сообщила, что правительство Японии планирует во второй половине нынешнего десятилетия оснастить подводные лодки страны крылатыми ракетами с дальностью полета до 1 тыс. км.
Ожидается, что ракеты с дальностью полета до 1 тыс. км смогут поражать наземные цели при запуске из подводного положения. Благодаря этому противникам Японии будет сложнее спрогнозировать, откуда именно будет произведен запуск, что повысит обороноспособность страны.
На разработку этих ракет в проекте бюджета Японии на 2022 финансовый год (начнется с апреля 2022 года) было выделено около 39,3 млрд иен (порядка 340 млн долларов).
По данным «Йомиури», оснащение подлодок ракетами рассматривается японскими властями в рамках обсуждаемой концепции применения превентивных ударов по базам противника в качестве оборонительной меры. В настоящее время Япония не имеет таких ракет и только ведет модернизацию двух своих вертолетоносцев с целью превращения их в легкие авианосцы. На вооружении страны находится 21 подлодка.
Ранее издание Nikkei сообщило, что Минобороны Японии намерено добиться увеличения дальности полета разрабатываемых крылатых ракет воздушного и морского базирования до тысячи километров.
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Новый десантно-штурмовой полк ВДВ сформировали в Крыму
Формирование нового десантно-штурмового полка Воздушно-десантных войск (ВДВ) завершилось в Крыму, сообщила газета «Красная звезда» со ссылкой на командующего ВДВ Андрея Сердюкова.
«В Пскове и в Крыму сформированы два десантно-штурмовых полка в составе десантно-штурмовых дивизий, которые усилили боевой потенциал наших Вооруженных сил на западе и на юге страны», – передает ТАСС слова командующего.
Напомним, в марте министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в этом году в Пскове планируется развернуть третий десантно-штурмовой полк, а 56-ю десантно-штурмовую бригаду переформировать в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии.
Новая ЗРС С-550 успешно прошла госиспытания и заступила на боевое дежурство
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Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 успешно прошла государственные испытания и заступила на боевое дежурство, сообщил источник, близкий к военному ведомству.
«ЗРС С-550 успешно завершила государственные испытания. Первая бригада С-550 заступила на боевое дежурство», – сообщил источник ТАСС.
По словам собеседника агентства, это – «абсолютно новая мобильная система стратегической ПРО, не имеющая аналогов, она способна поражать космические аппараты, боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковые цели на высотах в несколько десятков тысяч километров».
По оценке источника, таким образом выстраивается глубокоэшелонированная система ПВО-ПРО на основе зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» (на низких высотах), ЗРС дальнего действия С-350, С-400, С-500 и до С-550 в космосе.
Ранее стало известно о способности С-550 сбивать орбитальные шаттлы США.
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Названа цель полета самолета ВВС США над востоком Украины
Американский самолет-разведчик, совершивший в четверг полет над востоком Украины, собирал данные о военной обстановке на месте, сообщили источники.
CNN сообщает, что «полет самолета-разведчика провели над восточной Украиной ВВС США», передает РИА «Новости».
Полет состоялся в день телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, передает ТАСС.
Напомним, на днях самолет ВВС США E-8 JSTARS совершил полет над восточной территорией Украины. В четверг стало известно, что разведывательный самолет ВВС США RC-135V Rivet Joint создал опасную ситуацию в воздухе над Черным морем и поставил под угрозу безопасность полета пассажирского лайнера авиакомпании «Белавиа». В начале декабря RC-135W заметили над Донбассом.
Вучич рассказал о покупке российских самолетов и систем ПВО
Белград закупает у Москвы преимущественно оборонительные вооружения, а также рассматривает возможность покупки новой авиатехники и систем ПВО, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В среду он выступил с обращением, в котором рассказал об итогах 2021 года и планах на 2022-й.
«То, что Сербия закупает у России – большей частью оборонительные орудия и оружие. Когда вы покупаете что-либо, чем бы защищали свое воздушное пространство, тем самым не угрожаете. Особенно когда говорим о ПВО: ничье другое воздушное пространство – только защищаете свое. Чтобы не повторилось, что наши герои погибают в МиГ-21, как это бывало ранее (во время агрессии НАТО против Югославии в 1999 году), когда их, как в гробах, направляли на мощнейшие самолеты мира. Поэтому сейчас у Сербии самолеты поколения 4+, истребители, бомбардировщики, размышляем о закупках дополнительной и истребительной и истребительно-бомбардировочной авиации. Когда говорю «размышляем», мы близки к завершению и принятию окончательных решений и о дополнительных системах ПВО», – передает РИА «Новости» слова Вучича.
Сербия – крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и 10 бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград приобрел у РФ ЗРПК «Панцирь-С1».
Напомним, в ноябре Вучич заявил, что военное сотрудничество между Сербией и Россией идет прекрасно, Белград получает современную технику из России по корректным ценам.
Эстония заявила о планах поставить на Украину Javelin и гаубицы
Эстонское минобороны заявило о планах выделить украинской стороне противотанковые ракеты Javelin и гаубицы 122 мм, заявил глава отдела международного сотрудничества ведомства Пеэтер Куймет.
«В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить [Украине] ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним», – сказал Куймет в интервью эстонскому порталу, передает ТАСС.
По его словам, Эстония приняла решение на уровне министерства поддержать Киев вооружением и боеприпасами.
Передать это вооружение возможно только с согласия продавца, указал представитель ведомства. В случае с Javelin нужно будет спросить разрешение у США, с гаубицами – у Германии и Финляндии.
Украина раскритиковала Германию за блокировку закупок оружия через НАТО
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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба счел неприемлемой ситуацию с блокированием ФРГ приобретения Киевом оружия через НАТО и заверил, что Киев работает над снятием ограничений.
Кулеба заявил в интервью агентству «РБК Украина», что «подобные ограничения не соответствуют духу и характеру наших двусторонних отношений (с Германией)», Киев работает над снятием ограничений «тихо, без шума», передает ТАСС.
«Я просто хочу зафиксировать, что такую ситуацию мы считаем неприемлемой», – подчеркнул он.
Глава МИД Украины отметил, что у Киева была успешная закупка вооружения через механизм НАТО: «Мы, безусловно, будем говорить с немцами вообще о теме поставок Украине вооружений. Меня здесь меньше беспокоит вопрос, как именно это делать, через механизм НАТО или иначе».
По словам министра, это для него «принципиальный политический вопрос», так как «никаких ограничений, никаких эмбарго на торговлю оружием с Украиной нет».
«И мы являемся ответственным участником международного рынка вооружений, поэтому любые ограничения устанавливаются отдельными странами не по юридическим или соображениям безопасности, а сугубо по политическим», – сказал Кулеба.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica выразил недовольство тем, что Германия препятствует поставкам вооружений Киеву по линии НАТО. Также министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО.
Напомним, Меркель лично заблокировала поставки оружия Украине по линии НАТО.
ВДВ получили новейший комплекс управления огнем «Завет-Д»
Минобороны России приняло на снабжение новейшие машины управления артиллерийским огнем «Завет-Д» для Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщил информированный источник.
«Машина успешно прошла войсковые испытания и Минобороны приняло комплекс на снабжение», – сообщил источник РИА «Новости».
Он уточнил, что «сейчас прорабатывается вопрос о заключении контракта на первую партию с тем, чтобы в 2022 году начать серийное производство и в короткие сроки закрыть потребности ВДВ в этом виде техники».
Комплекс «Завет-Д» разработан пензенским предприятием «Рубин» холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) и должен заменить передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии «Реостат».
Машина получила новейшее оборудование, позволяющее надежно обнаруживать и опознавать различные цели, в том числе замаскированные. В частности, «Завет-Д» обеспечит новый уровень взаимодействия артиллерии с беспилотниками различных классов.
«Благодаря этому должна вырасти эффективность применения артиллерийских подразделений ВДВ, которые вооружаются самоходными орудиями 2С9 «Нона-С», 2С9-1 «Свиристелка», 2С9-1М «Нона-СМ», а в перспективе – новейшими 2С42 «Лотос», – добавил источник.
Ранее ЦНИИточмаш (входит в Ростех) начал серийное производство унифицированных комплексов защиты от высокоточного оружия для новейшей военной техники. Изделие предназначено для защиты тяжелой огнеметной системы ТОС-2, разведывательной машины ПРП-5, а также комплексов автоматизированного управления артиллерией «Завет-Д».
Авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» остался в Средиземном море из-за ситуации с Украиной
Американское военное руководство распорядилось оставить атомный авианосец USS Harry S. Truman в акватории Средиземного моря в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщило агентство АП со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.
По его словам, ранее планировалось, что авианосец типа «Нимиц» (Nimitz) в составе ударной группы из пяти кораблей ВМС США направится на Ближний Восток. Однако ее маршрут был изменен ввиду необходимости обеспечения «постоянного присутствия в Европе», передает ТАСС.
Представитель оборонного ведомства уточнил, что глава Пентагона Ллойд Остин отдал приказ временно оставить ударную группу в акватории Средиземного моря, где она сейчас и находится. «Это нужно, чтобы обеспечить поддержку союзникам и партнерам США в регионе», – приводит АП высказывание представителя американского оборонного ведомства.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от НАТО пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета России – альянса.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Подлодки Японии решили оснастить крылатыми ракетами с дальностью полета до 1 тыс. км
Правительство Японии планирует во второй половине нынешнего десятилетия оснастить подводные лодки страны крылатыми ракетами с дальностью полета до 1 тыс. км., сообщила газета «Иомиури».
Ожидается, что ракеты с дальностью полета до 1 тыс. км смогут поражать наземные цели при запуске из подводного состояния. Благодаря этому противникам Японии будет сложнее спрогнозировать, откуда именно будет произведен запуск, что повысит обороноспособность страны, передает ТАСС. На разработку этих ракет в проекте бюджета Японии на 2022 финансовый год (начнется с апреля 2022 года) было выделено около 39,3 млрд иен (порядка 340 млн долларов).
По данным «Иомиури», оснащение подлодок ракетами рассматривается японскими властями в рамках обсуждаемой концепции применения превентивных ударов по базам противника в качестве оборонительной меры. В настоящее время Япония не имеет таких ракет и только ведет модернизацию двух своих вертолетоносцев с целью превращения их в легкие авианосцы. На вооружении страны находится 21 подлодка.
Ранее издание Nikkei сообщило, что минобороны Японии намерено добиться увеличения дальности полета разрабатываемых крылатых ракет воздушного и морского базирования до 1 тыс. километров.