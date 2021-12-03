Кононенко: Нет смысла называть женщину «постродовым человеком»

В связи с тем, что физиологически родить способна только женщина, предложение профсоюза акушерок Великобритании называть матерей «постродовыми людьми» вызвало скандал, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко.

После того, как Британская королевская ассоциация акушерок RCM (профсоюз акушерок Великобритании) в новом руководстве для больниц порекомендовала вместо слов «женщины» и «матери» использовать сочетание «постродовые люди», на организацию обрушился шквал критики из Сети. На следующий день ассоциация убрала с сайта данную рекомендацию и принесла свои извинения.

«Организация ассоциации должна все время как-то оправдывать свое существование, доказывать его. Делают они это посредством постоянного нагнетания, но у общества все равно есть какой-то порог, который в этот момент непреодолим. Я очень не люблю понятие «окно Овертона» и вообще его отрицаю, но действительно есть какой-то порог терпимости, который сдвигается. Чем больше нагнетается, тем больше он сдвигается», – говорит Кононенко.

Он приводит в пример британскую писательницу Джоан Роулинг, которая женщин называет женщинами, а трансгендерных женщин – нет, из-за чего ее подвергли обструкции. Однако в данном случае можно наблюдать, что грань проходит между этими вещами, поскольку мужчина не может родить ребенка, равно как и трансгендерная женщина, это подвластно только женщине.

«Какой смысл называть женщину «постродовым человеком», если никто, кроме нее, родить не может. Поэтому это оказалось совсем за гранью и возникло противодействие», – пояснил собеседник.

В 2017 году Британская медицинская ассоциация рекомендовала изъять из употребления термин «будущие матери» (expectant mothers) и заменить его на формулировку «беременные люди» (pregnant people).