Женщину заковали в наручники за заход в банк без маски в Приморье

Жительницу Приморья оштрафовали за приход в банк без маски, полицейские применяли в отношении нее наручники, сообщили в региональном УМВД.

В соцсетях опубликовали видеозапись, на которой полицейские надели на женщину наручники в банке и привели ее в служебную машину для составления протокола, передает РИА «Новости».

Сама женщина и ее супруг утверждают, что она пришла в банкомат снять деньги, а ношение масок носит рекомендательный характер, а спецсредства применены незаконно.

«2 декабря сотрудниками отдела МВД России по городу Артему в ходе несения службы в одном из отделений банка города выявлена женщина, которая в нарушение постановления губернатора Приморского края... находилась в общественном месте без средств индивидуальной защиты. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения женщина не реагировала и оказала сопротивление. В связи с этим правоохранители на основании статьи 23 Федерального закона «О полиции» к правонарушительнице были вынуждены применить спецсредства (наручники)», – сообщили в ведомстве.

Там добавили, что 46-летнюю местную жительницу доставили в отдел полиции для разбирательства, там были составлены административные материалы по статьям «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности».

«Артемовский городской суд рассмотрел административный материал по факту неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции. Правонарушительница свою вину признала. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 тыс. рублей», – подчеркнули в УМВД.

Также материалы в региональный СК отправлены по факту оскорбления полицейского для принятия процессуального решения.

«Факт правонарушения супруг жительницы Приморья сам сделал достоянием общественности, выложив видеозапись инцидента в социальную сеть», – заключили в УМВД.

В октябре Верховный суд России отклонил жалобу мужчины из Магнитогорска, который оспаривал штраф в 1 тыс. рублей за отсутствие маски в маршрутке.