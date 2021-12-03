Матыцин выразил обеспокоенность по поводу ситуации с болельщиками ПФК ЦСКА

Министр спорта Олег Матыцин выразил обеспокоенность по поводу ситуации, сложившейся с болельщиками московского ЦСКА после матча 16-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом».

«Конечно, меня эта ситуация тревожит. Главный метод взаимодействия – это диалог, поэтому нужен диалог с болельщиками, диалог с организаторами мероприятий, чтобы выработать консолидированную позицию, чтобы не было места конфликтам. Спорт должен объединять», – передает РИА «Новости» слова сказал Матыцина.

Между тем фанатская группа московского футбольного клуба «Динамо» поддержит болельщиков столичного ЦСКА и покинет трибуны по ходу матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы», сообщается на странице объединения в социальной сети «ВКонтакте».

«Событие последнего тура в матче ЦСКА – «Зенит» получило широкую огласку и затронуло не только активных фанатов, но и обычных любителей футбола, пострадавших от неправомерных действий сотрудников правопорядка. Фанатами ЦСКА было принято решение об уходе с фанатской трибуны в ближайшем туре. Мы не можем оставить это без внимания и считаем необходимым покинуть трибуну Д после первого тайма матча с «Уфой». Мы уважаем нашу команду, но и не можем пройти мимо инцидента с участием болельщиков братского клуба. На их месте может оказаться любой из нас. Фанат – не преступник», – говорится в заявлении.

Встреча «Динамо» – «Уфа» состоится в воскресенье в Москве. Также участие в акции примут фанаты екатеринбургского «Урала» на выездном матче с московским «Локомотивом» в субботу.

«В последнее время происходит достаточно неоднозначных вещей, связанных с правоохранительными органами. Подобные проблемы присущи и нашему движу. Мы приняли решение присоединиться к акции и покинуть гостевую трибуну на ближайшем выездном матче с «Локомотивом», когда на табло будет 19.30. Просьба тем, кто не поддерживает это решение, не приобретать билеты на гостевой сектор, а расположиться на других трибунах. Поддержка своей команды – не преступление», – говорится в заявлении екатеринбургских фанатов, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее к акции присоединись футбольные фанаты московских «Спартака» и «Локомотива», «Ростова» (Ростов-на-Дону), «Крыльев Советов» (Самара) и «Зенита» (Санкт-Петербург).

Ранее сообщалось, что полицейские доставили в территориальные отделы МВД ряд болельщиков после футбольного матча ЦСКА – «Зенит» на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.