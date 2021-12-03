|
|
Российский рынок акций открылся ростом
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,52%, до 3967,88 пункта, индекса РТС – на 0,29%, до 1695,11 пункта.
Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00, передает ТАСС.
К 10.05 индекс Мосбиржи рос до 3971,03 пункта (+0,6%), индекс РТС находился на уровне 1696,86 пункта (+0,4%).
Китай вычеркнул Литву из своих таможенных систем
|
|
Литовские экспортеры не могут оформить свои товары через китайскую таможню, потому что власти КНР исключили Литву из таможенного реестра. Ранее Литва открыла представительство Тайваня в Вильнюсе.
В МИД Литвы подтвердили эту информацию и сообщили, что ведомство начало консультации с Европейской комиссией по поводу реакции на уровне ЕС, передает Baltnews.
«Министерство информировано о вероятных преградах для попадания литовской продукции в Китай, мы поддерживаем связи с литовскими предприятиями, собираем всю возможную информацию с китайской стороны о вводимых ограничениях, а также контактируем с Европейской комиссией на предмет реакции на уровне ЕС», – указал МИД в своем комментарии.
Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс подтвердил 15min.lt эту информацию.
«Литва вычеркнута из таможенных систем, такой страны в таможенной системе Китая, похоже, что нет. Это создает дополнительные проблемы экспортерам, потому что они не могут выяснить, сколько осталось тех грузов», – сказал Янулявичюс порталу.
Напомним, в связи с открытием представительства Тайваня в Литве китайские власти решили понизить дипломатические отношения с балтийской республикой до уровня поверенных в делах.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что возможно, историческая миссия литовцев именно в том, чтобы показать миру, насколько далеко готов пойти Китай в отношении своих недругов.
Погребинский предложил Москве отказаться от переговоров с Нуланд
|
|
Москве нужно обсуждать урегулирование в Донбассе не с Викторией Нуланд, а с Джейком Салливаном и Джо Байденом – так будет больше шансов на то, что Киев и ЛДНР достигнут компромисса, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Накануне Нуланд заявила о готовности США заменить «нормандский формат» параллельной работой с Украиной, как это якобы было в 2014-2016 годах.
«В своем заявлении о том, что США в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», Виктория Нуланд имеет в виду две встречи с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Несмотря на то, что те контакты ни к чему не привели, Нуланд снова настаивает на том, что может «замкнуть» весь дискурс по Донбассу на себя и на замглавы администрации президента России Дмитрия Козака», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Впрочем, по его словам, главное в заявлении Нуланд – то, что она признает Минские соглашения неотъемлемой базой урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, но при этом настаивает на проведении выборов в Донбассе и возвращении границы с Россией под контроль Киева без предоставления региону особого статуса автономии. Такое прочтение минских договоренностей не соответствует позиции ЛДНР и Москвы, напомнил аналитик.
«Да, Нуланд готова вернуться к участию в урегулировании в Донбассе – но только на этих позициях, которые, кстати, поддерживает и Зеленский. Поэтому Москве нужно вести диалог не с ними, а с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Белого дома Джо Байденом, которые придерживаются менее категоричных взглядов на пути деэскалации в Донбассе», – подчеркнул эксперт.
Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила
, что Соединенные Штаты в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, и Вашингтон может сделать это вновь.
«Если посмотреть на минские договоренности, то, как говорится, дьявол в деталях, и там много чего не выполняется... Вы правы в том, что переговоры зашли в тупик... Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 годах, когда мы заменили «нормандский формат», работая параллельно с Киевом... Я думаю, что мы готовы это делать», – цитирует дипломата РИА «Новости».
Также она отметила, что США «всегда рядом» с Украиной и поддерживают ее в стремлении к независимости и территориальной целостности. «Не только США поддерживают вас с ваших стремлениях... Все члены НАТО высказывают солидарность с Украиной и четко заявляют о решительности своей поддержки», – сказала она.
В случае если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», добавила она.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Франция запретила банкам инвестировать в «Артик СПГ-2»
Президент Франции Эммануэль Макрон запретил местным финансовым организациям инвестировать в завод по производству сжиженного газа «Арктик СПГ-2» на Ямале ради сохранения природы и климата, сообщает газета La Tribune.
Как сообщает BFM.ru, проект «Арктик СПГ-2» получил финансирование на сумму около 10 млрд евро от ряда международных банков.
Отмечается, что половина финансирования идет из России, но в проекте также участвуют Китай, Япония и ОЭСР. В промышленном отношении принимают участие французская Technip Energies, швейцарская Glencore и немецкая Siemens.
Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов на полях ПМЭФ прокомментировал призывы в Евросоюзе отказаться от финансовой поддержки проекта «Новатэка» и его иностранных партнеров «Арктик СПГ 2». По его словам, легко отказываться от российского газа летом.
Молдавии предрекли новые проблемы с погашением долга Газпрому
|
|
Молдавия в декабре столкнется с необходимостью погасить долг перед Газпромом в 30–40 млн долларов, решение нужно искать уже сейчас, сообщил экономический аналитик, эксперт Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.
«Молдавия столкнется с новым кризисом неплатежей уже 20 декабря, министерство инфраструктуры и «Молдовагаз» уже должны думать о решении этой проблемы. Дело в том, что Молдавия закупает газ у Газпрома в аванс, а люди платят с опозданием в один месяц, то есть они расплачиваются за газ, который уже потребили, из-за этого возникает кассовый разрыв, возникнет разница примерно в 30–40 млн долларов», – передает РИА «Новости» его слова.
По мнению эксперта, проблема несвоевременной оплаты за газ возникала ежегодно, но Молдавия справлялась с ее урегулированием. Однако в этом году нужно учитывать и значительный рост тарифа, который компенсируется только для бытовых потребителей.
«Нужно не забывать, что 70% газа получают не бытовые потребители, а компании, в том числе из энергетического сектора, у которых, мягко говоря, не все хорошо с наличием средств. Долг в 30–40 млн долларов возникнет, если все потребители будут оплачивать счета точно в срок, хотя этого и нельзя гарантировать», – добавил Ионицэ.
Аналитик отметил, что правительство не может снова выделять средства из бюджета, чтобы решить проблему, решение должно быть найдено компанией «Молдовагаз». Также Ионицэ не исключает, что в компании уже работают над решением этого вопроса, однако «было бы хорошо проинформировать об этом население» и заверить, что история с предупреждением о возможном отключении газа не повторится.
«Тариф на газ уже повышен, «Молдовагаз» получит деньги, но с опозданием, поэтому у нее есть достаточно оснований, чтобы оформить заем. Со стороны государства может быть достаточно публикации гарантийного письма, чтобы заверить кредиторов, что «Молдовагаз» точно погасит задолженность», – заключил он.
При этом ранее пресс-служба компании «Молдовагаз» заявила, что Молдавия выплатила долг ПАО «Газпром» в 74 млн долларов.
Ранее парламент Молдавии по просьбе правительства одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, что позволило выделить деньги для оплаты долга перед Газпромом за октябрьские и ноябрьские поставки газа.
В МИДе назвали «красную линию» для России по Украине
|
|
Вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедшую в Риге встречу министров иностранных дел стран – членов альянса.
«Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, «красная линия». Продолжение втягивания Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями, дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе», – приводятся слова Захаровой на сайте МИДа.
-
Дипломат напомнила, что после окончания холодной войны России неоднократно давались заверения, что юрисдикция и военные силы НАТО не продвинутся ни на дюйм в восточном направлении.
«Все эти обещания были забыты и не выполнены. Итог – нынешнее печальное состояние европейской безопасности», – заявила представитель МИД.
«В адрес нашей страны звучали обвинения в том, что мы якобы что-то делаем у натовских границ, угрожаем перемещением своих вооруженных сил на своей же территории. Хотя – если посмотреть на вещи реально – это именно НАТО приблизилось к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения», – подчеркнула Захарова.
По ее словам, единственный вариант разрешения сложившейся ситуации – совместная разработка долгосрочных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России.
Ранее Владимир Путин заявил, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
В Кремле заявили, что Украина, не выполняя Минские договоренности, делает какие-либо переговоры с Россией невозможными.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров объяснил Блинкену значение Минских соглашений
|
|
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном объяснил ему суть Минских соглашений, сообщил глава российского МИДа.
«Я, конечно, ему все разъяснил, процитировал потом в ходе нашей двусторонней встречи конкретные положения Минских договоренностей, где прямо говорится, что все эти вопросы решаются через прямой диалог и достижение согласия между Киевом, Донецком и Луганском», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он добавил, что «одержимость» завязать все Минские договоренности на действиях и поведении России присутствует у всех стран НАТО.
«То есть такая заведенность на эту тему, очевидно, присутствует», – подчеркнул Лавров.
Ранее встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме завершилась, она длилась около 40 минут. Переговоры прошли «на полях» министерского заседания ОБСЕ. В начале встречи главы дипведомств сказали вступительное слово, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.
До этого Блинкен на совете министров иностранных дел ОБСЕ заявлял, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
Оставшиеся без еды солдаты ВСУ начали воровать скот у жителей Донбасса
|
|
Украинские силовики в селе Нижнетеплое Станично-Луганского района воруют домашний скот у местных жителей в связи с отсутствием подвоза воды и пищи на позиции, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«В связи с отсутствием подвоза воды и пищи на позиции боевики 2-го батальона 79-й бригады продолжают террор населения села Нижнетеплое. Нами отмечается, что командиром батальона отданы указания боевикам о врезке в водопровод, вследствие чего давление воды стало недостаточным для снабжения жилого массива, а вчера водоснабжение села Нижнетеплое было полностью прекращено», – цитирует Филипоненко «Луганский информационный центр».
По данным источника оборонного ведомства ЛНР, «в адрес главы администрации села регулярно поступают жалобы о воровстве домашнего скота».
«Данные факты рассмотрены в администрации населенного пункта, и в настоящее время решается вопрос о направлении материалов в правоохранительные органы», – сообщил Филипоненко.
Ранее в ЛНР сообщили, что руководитель одного из подразделений ВСУ заставляет гражданских, задержанных за незначительные нарушения, рыть окопы.
В десятку любимых исполнителей украинцев вошли только россияне
|
|
Российский рэпер Алишер Валиев (Моргенштерн) возглавил рейтинг любимых исполнителей на Украине, также в лидерах оказалась рок-группа из России «Король и Шут».
Сервис Spotify опубликовал ТОП-10 самых известных музыкантов в Украине. Первое место занял запрещенный на Украине Моргенштерн. Следом за ним идут рэперы из РФ kizaru, Big Baby Tape, OG Buda, Pharaoh, Soda Luv, GONE.Fludd, трэп-исполнитель из Тюмени Mayot, а также пережившая второе рождение рок-группа «Король и Шут».
В ТОПе самых просматриваемых музыкальных видео оказался всего один украиноязычный – «Гуси» от Wellboy, сообщает «Новое время». Зато там есть клипы других отечественных звезд – Тины Кароль, Насти Каменских, Artik & Asti, Макса Барских и Zivert. Первое место, к слову, занимает ролик на песню «Родной» Светланы Лободы – певицы, которая живет и работает в России.
Среди самых популряных блогеров – Юрий Дудь.
Напомним, рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна) внесли в черный список министерства культуры и информационной политики Украины под фамилией Моргенштерн.
Моргенштерн подавал в суд на СБУ в Окружной административный суд Киева за рекомендацию минкультуры страны включить его в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.
Музыкант также попросил истребовать у спецслужбы постановление о запрете ему въезда на территорию страны. Пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко заявил, что ведомство готово отстаивать свою позицию в суде.
Напомним, впервые рэпер был внесен в черный список министерства культуры и информационной политики Украины из-за пропаганды культа насилия и жестокости.
В офисе Зеленского объяснили сорвавшийся в стране госпереворот
|
|
Государственный переворот, ожидавшийся на Украине, сорван из-за заявления президента страны Владимира Зеленского, сказал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
«Благодаря начатой президентом дискуссии о том, что пытаются втянуть отдельных наших влиятельных граждан (в госпереворот), политические настроения в обществе явно начали меняться. Появились очевидные вопросы качества отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой. Появилось существенное сомнение в искренности «отставников», хотя некоторые из них годами были в статусе влиятельных министров или премьеров, но так и не изменили природу власти», – приводит слова Подоляка Liga.net.
В прошлую пятницу Зеленский обвинил украинского бизнесмена Рината Ахметова в подготовке госпереворота на Украине, который затевается якобы при участии России. В Кремле в ответ на утверждение Зеленского заметили, что Россия «не занимается вообще такими делами».
Киевский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Зеленский решил объявить Ахметову войну в ответ на критику в адрес президента Украины на телеканалах олигарха. Сам Ахметов назвал обвинения Зеленского «сплошной ложью». Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией на Украине и информацией о готовящемся в стране государственном перевороте.
Жители Сочи сняли на видео семибалльный шторм
Сильный шторм обрушился на Сочи, интенсивность волн впервые с 2012 года достигает семи баллов, сообщила пресс-служба горадминистрации.
«Сейчас находиться на пляжах курорта опасно для туристов и жителей города. Волны достигли семибалльной отметки. В последний раз подобное явление зафиксировано в 2012 году», – сообщили в пресс-службе мэрии Сочи, передает «Сочи Экспресс».
Отмечается, что из-за шторма есть повреждения на набережной Имеретинской низменности, в Лазаревском районе на пляже «Свирский» волны повредили часть берегоукрепительного сооружения, расположенного недалеко от железной дороги.
Как сообщают власти города, шторм утихнет только к 3 декабря, а пока коммунальные службы курорта, волонтеры и сотрудники муниципалитета устраняют последствия непогоды во всех районах Большого Сочи.
Ранее сильный ветер скоростью до 33 метров в секунду повалил в Сочи порядка 20 деревьев. Из-за сильного ветра два рейса не смогли совершить посадку в Сочи.
научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал волны в шесть метров высотой на набережной города Туапсе. Пик непогоды придется на ночь 1 декабря. Сильные волны ожидаются с 3.00 до 6.00.
ФСБ раскрыла цель планировавшегося Киевом теракта в Крыму
|
|
Теракт в Крыму, который пять лет назад готовила украинская разведка, должен был вывести из строя связь для объектов Черноморского флота, признался старший офицер ГУР Минобороны Украины капитан первого ранга Сергей Швиденко.
Видео с признательными показаниями Швиденко обнародовала российская спецслужба, передает РИА «Новости».
«Был подобран один объект для подрыва, запланированного на ноябрь 2016 года. Это была мачта радиоантенны... На определенное время была бы выведена из строя связь для объектов Черноморского флота», – сказал Швиденко.
Между тем пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко назвал «фейком и элементом гибридной войны» сообщение ФСБ России о задержании трех агентов украинских спецслужб.
«Подобные заявления ФСБ РФ стоит рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков имеют выдающуюся роль», – цитирует УНИАН Дехтяренко.
По его словам, одной из главных задач СБУ является противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб именно на территории страны. В ноябре СБУ разоблачила сотрудников ФСБ, которые совершили пять тысяч кибератак на госорганы республики, утверждает Дехтяренко.
«Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая в очередной раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками», – добавил он.
Ранее в четверг ФСБ сообщила, что задержала двух агентов Службы безопасности Украины, которые собирали данные о стратегических объектах, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Также был задержан агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленный в Россию для совершения теракта. Швиденко с Украины координировал подготовку и курировал диверсионную группу, направленную на территорию России.
Швиденко был взят под стражу в июле 2021 года. Его вина была полностью доказана. Мужчина дал подробные признательные показания об организации диверсий в России и сообщил, что операцией руководил его непосредственный начальник – полковник Николай Сподар, возглавлявший оперативный отдел «Юг» ГУР МО Украины.
Швиденко был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
В Крыму в 2016 году задержали членов диверсионно-разведывательной группы, состоявшей из четырех сотрудников ГУР МО Украины: полковника Дмитрия Штыбликова, подполковника Алексея Стогния, капитана 2-го ранга Глеба Шаблия, подполковника Алексея Бессарабова и агента спецслужбы Владимира Дудки. Они «по заданию своего руководства планировали совершить подрыв башни радиотелевизионного передающего центра Крыма, мобильной газотурбинной электростанции, склада горюче-смазочных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота ВМС России».
В Кремле сочли угрозой слова Зеленского о «возвращении Крыма»
|
|
В Кремле расценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение Крыма – цель и философия Украины, как прямую угрозу в адрес России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Взять вчерашние высказывания по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. То есть фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России», – приводит его слова РИА «Новости».
Песков отметил, что в Кремле анализируют выступления Зеленского по российской проблематике.
«Мы в целом видим достаточно, наверное, даже агрессивную, можно сказать, риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линиях соприкосновения. Мы анализируем, конечно же, высказывания президента Зеленского», – заверил он.
Он также подчеркнул, что киевский режим намерен использовать все возможности, чтобы посягнуть на российский Крым. «Конечно, подобная формулировка означает, что киевский режим намерен использовать любые, все имеющиеся возможности, включая силовые, для того чтобы посягнуть на российский регион. Вот именно так мы склонны это воспринимать», – считает Песков.
По словам пресс-секретаря российского лидера, вероятность военных действий на юго-востоке Украины высока.
«Вероятность войны в Донбассе? Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока. Это по-прежнему предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас», – ответил он на соответствующий вопрос.
В среду в ходе ежегодного обращения к Верховной раде Зеленский заявил, что «возвращение» Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Президент Украины утверждает, что нынешний киевский режим «борется не за гектары, а за своих граждан» на полуострове.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
Макрон назвал Джонсона клоуном
|
|
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьера Великобритании Бориса Джонсона клоуном, а ведение дел с ним сравнил с цирком, сообщают СМИ.
Канал Sky News со ссылкой на французский сатирический журнал Canard Enchaine сообщает, что Макрон якобы заявил, говоря о Джонсоне: «Мы ведем взрослые беседы, но до и после он (Джонсон) кажется мне неэлегантным. Всегда один и тот же цирк. Грустно видеть такую великую страну (...) под руководством клоуна».
Согласно данным издания, Макрон сказал это в ходе визита в Хорватию 24-25 ноября. Отмечается, что визит начался через несколько часов после того, как 27 человек стали жертвами крушения лодки с мигрантами в водах пролива Па-де-Кале, передает РИА «Новости».
Газета The Guardian пишет, что Макрон также был в гневе от поста Джонсона в Twitter о пяти пунктах решения проблемы с пересечением беженцами пролива Па-де-Кале.
«Два дня назад я серьезно разговаривал с премьер-министром Джонсоном (...) Я продолжаю это делать, как и со всеми странами и всеми лидерами. Меня удивляют несерьезные методы (коммуникации). Мы (политики) не общаемся по таким вопросам с помощью твитов и писем», – заметил президент Франции.
Canard Enchaine – французский сатирический еженедельник, известный журналистскими расследованиями. Так, во время предвыборной президентской кампании 2017 года издание написало, что супруга экс-премьера Франсуа Фийона восемь лет получала зарплату в качестве его фиктивного парламентского помощника. Это привело к судебным слушаниям, в результате которых Фийона признали виновным в растрате госсредств и приговорили к пяти годам тюрьмы, три из которых условно.
В октябре Макрон назвал дату и условие введения санкций против Британии из-за ситуации с лицензиями на рыболовство. Газета ВЗГЛЯД писала, что гребешки вернули Британию и Францию к вековой вражде.
Захарова заявила о полной интеллектуальной дисфункции «западных кураторов» Украины
|
|
В настоящее время наблюдается интеллектуальная дисфункция западных кураторов и их украинских протеже, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в связи с высказываниями госсекретаря США Энтони Блинкена и его зама Виктории Нуланд.
«Приходят сказочные новости: украинские «источники» сообщили о том, как [глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба с [госсекретарем США Энтони] Блинкеном поставили [главу МИД РФ Сергея] Лаврова на место в ходе неформального ужина, а [замгоссекретаря] Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотят жить в такой стране, как Украина. Полная интеллектуальная дисфункция западных кураторов и их украинских протеже», – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на информированные источники сообщило о том, что глава российского МИДа спровоцировал дипломатический спор на неформальной встрече перед заседанием министерского совета ОБСЕ в Стокгольме и «получил решительный ответ» главы МИД Украины и госсекретаря США.
Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, заявил, что Украина не представляет угрозы и не ищет конфронтации с Россией.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.
В Пентагоне призвали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Выборге мигранты избили двух полицейских
|
|
В ночь на четверг в одном из торговых павильонов на Ленинградском шоссе покупатели, прибывшие за алкоголем, устроили драку. В результате инцидента были избиты сотрудники полиции, проводившие в этот момент проверку.
Все началось с того, что проверяющий из главка полиции позвонил в управление по Выборгу и попросил коллег прийти к павильону на Ленинградском шоссе. В ходе контрольной закупки выяснилось, что в ларьке после 22.00 продавали алкоголь. Сотрудники полиции отправились на место, чтобы запротоколировать нарушение, пишет «Фонтанка.ру».
Во время оформления протокола в павильон пришли шестеро неизвестных. Мужчины начали возмущаться из-за отказа впустить их. В ходе перепалки сотрудники полиции попросили предоставить им миграционные разрешения на жительство и другие документы.
Мигранты отказались, а после устроили драку. В результате конфликта начальник дежурной части УМВД по Выборгскому району получил удары по лицу, а начальнику отдела исполнения административного законодательства нападающие попали по затылку и шее.
Полиции все-таки удалось задержать злоумышленников и доставить их в отдел полиции. Там уже выяснилось, что все они прибыли из Узбекистана. Сейчас решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
Ранее сообщалось, что в Петербурге мигрант, прибывший из Таджикистана, приставал к женщинам с непристойными предложениями и угрожал им ножом. Инцидент произошел в одном из ТЦ днем, когда женщина вышла с работы. Спустя время к ней подошел мужчина с непристойным предложением. Она отказал, тогда злоумышленник достал нож. Подозреваемый сейчас задержан.