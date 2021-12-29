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В МИД заявили об угрозе для России ударных систем НАТО в Грузии
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Размещение в Грузии ударных систем НАТО создаст непосредственную угрозу России и ее союзникам, для Москвы это «красная линия», заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
Руденко заявил, что «вступлении Грузии в НАТО и размещение на ее территории ударных систем вооружений является для нас «красными линиями», поскольку такие действия коренным образом изменят военно-политический расклад сил на Южном Кавказе и создадут непосредственную угрозу безопасности России и ее союзников в регионе», передает РИА «Новости».
Он отметил, что Москва выступает за мирное сосуществование и равноправное сотрудничество с Грузией, несмотря на инициированный Тбилиси разрыв отношений.
«Россия выступает за мирное сосуществование и равноправное сотрудничество со всеми государствами, включая наших соседей на Южном Кавказе. В полной мере это относится и к Грузии, несмотря на инициированный Тбилиси разрыв межгосударственных связей», – добавил дипломат.
Ранее Москва призвала НАТО отозвать обещание принять в альянс Украину и Грузию.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, там, в частности, прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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В Минобороны заявили о подготовке НАТО к вооруженному конфликту с Россией
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НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.
«Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, в доктринальных документах НАТО последних лет Российская Федерация прямо, «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности».
Фомин подчеркнул, что «Римская декларация до сих пор остается в силе».
«В ней, в частности, определено, что Россия и альянс не рассматривают друг друга как противника. Эта установка была подтверждена на саммите Совета Россия – НАТО в 2010 году в Лиссабоне», – уточнил он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия – НАТО принял решение созвать совещание Совета 12 января 2022 года.
Российский сенатор Алексей Пушков ранее прокомментировал предстоящий Совет Россия – НАТО, отметив, что Россия будет в одиночестве против 30 стран – членов альянса, все они настроены против позиции России. Сенатор добавил, что, во-первых, США пока выразили лишь готовность обсудить проблему – не более того. «И по Украине, и по ряду других проблем они наши противники и не скрывают этого. Во-вторых, их союзники по альянсу будут вынуждены ориентироваться на американскую позицию, только КОГДА И ЕСЛИ будет достигнута конкретная договоренность между Москвой и Вашингтоном на двусторонней основе».
Военный эксперт оценил амбиции Польши «справиться с Россией и без НАТО»
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Мы можем спокойно и беспрепятственно расстреливать Польшу как хотим и откуда хотим. Вся территория Польши абсолютно уязвима, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее в Польше заявили, что победят Россию без помощи НАТО, если Москва не будет применять ядерное оружие.
«Россия имеет огромное преимущество перед Польшей. Хотя бы потому, что превосходит ее элементарно в численности вооруженных сил, причем – в несколько раз», – пояснил доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, польская армия укомплектована устаревшими танками – Leopard 2 модификации A4. «В случае прямого боевого столкновения они даже близко не смогут соперничать с нашими модернизированными Т-72Б3. А «седьмую» версию Leopard поляками еще не дали западные партнеры», – напомнил собеседник.
Эксперт добавил, что силы ПВО Польши представлены американскими ЗРК Patriot, но они по всем характеристикам хуже российских систем противовоздушной обороны. «К тому же их у Польши немного. Так что от атак российских ракет они территорию Польши не защитят», – отметил аналитик.
«Про наше превосходство в авиации и говорить нечего – и технически, и количественно Воздушно-космические силы России нельзя даже сравнивать с воздушными силами Польши», – подчеркнул он. Сивков отметил, что Вашингтон мог передать Варшаве еще оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, но об этом данных нет.
«Наверное, единственное, в чем Польша превосходит Россию – это противотанковые ракетные комплексы пятого поколения Javelin, предоставленные опять же американцами. Наши «Корнеты» – это ПТРК второго поколения. Но о том, что это преимущество может решить исход в мало-мальски важном военном столкновении, смешно даже говорить», – сказал эксперт.
Сивков также сказал, что при сопоставлении военной мощи ВС России и Польши даже не стоит упоминать про флот и наличие у Москвы гиперзвукового
оружия. «В целом мы можем спокойно и беспрепятственно расстреливать Польшу как хотим и откуда хотим. Вся территория Польши абсолютно уязвима для российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер
», гиперзвуковых ракет «Кинжал
», крылатых ракет «Калибр
», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, по его словам, важное значение имеет и глубина оперативно-стратегического построения группировок войск. «Для России эта глубина составляет до тысячи километров, Польша не имеет такой территории. Кстати, в прямом военном столкновении Польшу «раскатает» и Белоруссия, имеющая преимущество по танкам, авиации и средствам ПВО», – резюмировал Сивков.
Ранее польский эксперт по геополитике Яцек Бартосяк в интервью wPolityce заявил, что Польша в состоянии одержать военную победу над Россией при отказе Москвы от применения ядерного оружия и реформировании Варшавой армии.
По его мнению, Польша в этом случае справится без союзников по НАТО. Журналист уточнил, действительно ли Бартосяк считает, что достаточно создать армию нового образца, чтобы появился шанс для военной победы, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в гипотетическом конфликте с современными вооруженными силами Польши российская армия очень быстро одержит верх. При этом Бартосяк высказал опасения, что Россия способна помешать планам Варшавы создать боеспособные войска.
«Возможно, это уже происходит, ведь они потребовали от США согласиться на взаимные гарантии по Европе, которые фактически заблокируют возможности развития польской армии в том направлении, в каком нам бы хотелось. Именно это на самом деле подразумевают российские требования к американцам», – подчеркнул эксперт.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Чуть ранее президент Польши Анджей Дуда заявил
, что страны НАТО ни в коем случае не должны поддаваться на «шантаж» со стороны России с требованием к альянсу прекратить поддержку бывших республик СССР, он уверен, что ответом на это может быть встречный ультиматум.
«Если кто-то приходит к вам домой и начинает стучать в двери и угрожать, говорит, что нападет на вас, если вы не откроете и не отдадите ему деньги, но даже если вы даже немного приоткроете двери, чтобы дать ему деньги, на вас все равно нападут и ворвутся к вам домой... Никогда нельзя поддаваться на такие ультиматумы и шантаж», – сказал глава польского государства.
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Сатановский поддержал желание Борреля вернуться в 1975 год
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«Боррель – старый инфантильный мальчик, который живет в своем мире, где желания Запада почему-то все должны исполнять. Прям как в фильме «Кин-дза-дза»: он чатланин, а кругом пацаки. Но так не будет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее глав евродипломатии Жозеп Боррель назвал «неприемлемым» требование России не допустить расширения НАТО на восток.
«Я полностью согласен с Боррелем в его заявлении. Он хочет вернуться ко всему, что было на момент подписания Хельсинских соглашений в 1975 году. А 1975 год – это разделенная Германия, единый Советский Союз, наши базы в Чехии и Польше, и танки конфликтующих стран стояли на линии посреди Центральной Европы. Давайте вернемся», – сказал политолог Евгений Сатановский.
«А Евросоюз тогда существовал? СЭВ точно существовал, Варшавский договор был. А Евросоюза не было. Поэтому я поддерживаю идею Борреля. Только его надо интерпретировать соответствующим образом. Ему понравится», – добавил собеседник.
«Он ведь старый инфантильный мальчик, который живет в каком-то своем мире, где желания НАТО и Евросоюза почему-то все должны исполнять. Прям как в фильме «Кин-дза-дза»: он чатланин, а кругом пацаки», – сыронизировал Сатановский.
«Но так не будет. Ведь что такое на самом деле предложения России по гарантиям безопасности? Это старая добрая Вьетнамская война, «Yankee go home» и ничего больше. А те, кто не «go home» – закопаны во Вьетнаме. Есть ведь исторический прецедент. Я хорошо помню 1975 год, когда претензии американцев по разным направлениям накрылись медным тазом. Давайте вернемся, господин Боррель, давайте», – продолжил собеседник.
«Это же касается и требований России закрепить все гарантии на бумаге. Горбачеву ведь давали устные обещания, и что? Без бумаги любые договоренности бессмысленны. И, более того, современные военные технологии дали российскому руководству возможность говорить с Западом в той форме, в которой оно разговаривает. Поэтому здесь Борреля ничего не должно удивлять», – заключил Сатановский.
Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал
требования России о гарантиях безопасности и о прекращении расширения ЕС и НАТО на восток «чисто российской повесткой с совершенно неприемлемыми условиями».
По его словам, российская сторона впервые «представила свою повестку в письменной форме», чего ранее никогда не происходило. «Так делают только победители: говорят, что это и то – мои условия», – отметил Боррель.
Он добавил, что переговоры должны затрагивать не только тему Украины и расширения НАТО, а «все нарушения договора с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 году». «Мы не согласны со многими событиями во внешней политике России, а также с некоторыми событиями, которые Москва считает внутренним делом», – уточнил глава дипломатии Евросоюза.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Позже Евросоюз захотел участвовать в переговорах России с США по гарантиям безопасности в Европе. Однако Москва намерена обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
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В Совфеде объяснили требование России разговора с военными НАТО
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«Западные военные реально поймут, чем Россия может ответить, если НАТО не пойдет нам навстречу», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Москва потребовала от альянса, чтобы на переговорах по гарантиям безопасности присутствовали военные представители блока.
«Простые политики, к сожалению, многие вещи просто не воспринимают, поэтому участие именно военных специалистов НАТО в переговорах необходимо. Только они смогут грамотно оценить наши предложения по вопросам безопасности», – пояснил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
В российской делегации также будут профессиональные военные, уточнил собеседник. «Они поговорят с иностранными коллегами на понятном обеим сторонам языке. Нам очевидны угрозы, которые исходят от военной структуры НАТО в адрес России, но нужно, чтобы их поняли военные эксперты альянса», – сказал сенатор.
«В результате они доведут опасения Москвы до своего политического руководства. Так что все это – не для красного словца. Необходимо максимальное взаимопонимание», – подчеркнул он.
«Нам действительно важно, чтобы силы НАТО представляли в том числе профессиональные военные, поскольку на встрече будут обсуждаться военно-технические аспекты стратегической безопасности», – уточнил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. «Насколько хорошо в этой связи до них будут доходить наши аргументы – это уже другой вопрос», – добавил бывший замглавы российского МИД.
Во вторник замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил
, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО – 12 января. «Именно эти даты рассматриваются, но окончательной договоренности нет», – отметил дипломат.
Для Москвы, по его словам, крайне важно получить от альянса подтверждение, что в делегации блока на переговорах будут военные представители. «Мы туда выезжаем в межведомственном формате, наше Министерство обороны будет представлено на очень солидном уровне. И нам важно, чтобы военные провели профессиональный разговор», – сказал замглавы МИД.
Ранее официальный представитель дипведомства Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.
Напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины, также Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии.
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Политолог оценил планы Молдавии по объединению с Румынией
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Объединению Молдавии и Румынии препятствуют непопулярность этой идеи у жителей обеих стран, а также проблема Приднестровья, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виталий Андриевский. Ранее президент Молдавии Майя Санду допустила объединение с Румынией, если эту идею поддержат граждане страны.
«Для объединения Молдавии и Румынии нужна прежде всего воля народа, но сейчас все опросы дают одинаковый результат: за интеграцию двух стран готовы проголосовать 25-30% молдаван. Это, как вы понимаете, нельзя назвать волей народа», – пояснил директор Института эффективной политики Виталий Андриевский.
По его словам, на последних президентских выборах кандидаты, которые называли себя унианистами, получили 1-2%. Унианистские партии также не прошли в парламент, что является ярким показателем непопулярности идеи интеграции.
«Интересно, что Румыния и не помогала этим унианистским партиям, хотя для этого нужны не такие большие средства. Просто в Бухаресте тоже не хотят сажать себе на шею дополнительные несколько миллионов человек, учитывая, что уровень жизни в Румынии ощутимо выше, чем в Молдавии», – детализировал аналитик.
Кроме того, для объединения есть и внешние сложности, подчеркнул эксперт. «В Румынии есть территории, населенные преимущественно венграми. После объединения Румынии с Молдавией они, скорее всего, поднимут вопрос об объединении с Венгрией. И это уже будет грозить целостности самой Румынии», – пояснил аналитик.
Помимо этого, Румыния – унитарное государство, а в составе Молдавии уже есть автономия Гагаузия, и это тоже представляет собой нерешаемую проблему. «В Трансильвании живут болгары, которые тоже могут затребовать автономию. В общем, Бухаресту попросту не нужны такие территориальные проблемы», – заметил эксперт.
Отдельно собеседник коснулся проблемы Приднестровья, напомнив, что Румыния является членом НАТО, а в альянс не берут страны с нерешенными территориальными конфликтами.
«Стоит отметить, что идея вступления в Североатлантический альянс среди части населения Молдавии обсуждается только из-за напряженности на российско-украинской границе. НАТО рассматривается как «зонтик» от Москвы. Но эту мысль поддерживает не подавляющая часть населения», – пояснил собеседник.
В такой ситуации молдавские политики, настроенные прорумынски, предлагают сейчас альтернативный вариант: объединение в рамках Евросоюза, напомнил политолог. «Тогда между странами исчезнет граница и в общем будет достигнут интеграционный эффект. Но пока и эта тема неактуальна», – заключил Андриевский.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что их объединение с Румынией возможно, если большинство граждан Молдавии поддержит эту идею.
Санду сказала, что «есть много людей, которые поддерживают эту идею, но есть и другая часть общества, которая напугана идеей объединения». По ее мнению, для воплощения в жизнь столь «большого проекта» требуется «поддержка подавляющего большинства в обществе», передает ТАСС со ссылкой на Pro TV.
«Посмотрим, как будут развиваться события», – указала политик, добавив, что власти Молдавии и Румынии реализуют политику по сближению двух стран в гуманитарной, энергетической и других сферах.
При этом Санду также заявила, что Молдавия не планирует вступать в НАТО, нейтральный статус государства зафиксирован в конституции.
Напомним, у Молдавии и НАТО есть индивидуальный план партнерства. В Кишиневе работает информационный центр НАТО и бюро по связям с альянсом. Более половины жителей Молдавии при этом выступают против вхождения страны в НАТО.
В свою очередь президент ПМР Вадим Красносельский предложил Кишиневу срочно начать переговоры о сближении двух берегов Днестра, чтобы окончательно урегулировать конфликт. Москва идею поддержала, а молдавские власти заявили, что официальных предложений не получали, сообщает «Коммерсант».
В августе замглавы администрации президента России Дмитрий Козак после встречи с Санду заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом Молдавии, но Россия готова помочь.
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Боррель назвал «неприемлемым» требование России не допустить расширения НАТО на восток
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал требования России о гарантиях безопасности и о прекращении расширения ЕС и НАТО на восток «чисто российской повесткой с совершенно неприемлемыми условиями».
«Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток – это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», – передает РИА «Новости» слова Борреля в интервью немецкому изданию Welt.
По его словам, российская сторона впервые «представила свою повестку в письменной форме», чего ранее никогда не происходило. «Так делают только победители: говорят, что это и то – мои условия», – отметил Боррель.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что подготовка по консультациям по безопасности в Европе идет, но Россия ожидает от альянса пояснений по предлагаемому формату обсуждений в рамках встречи Совета Россия – НАТО.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Россия потребовала участия военных представителей НАТО в переговорах по безопасности
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В России подтверждают, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут состояться 10 января, а с НАТО – 12 января, но окончательной и полной договоренности по всем аспектам будущих консультаций нет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Он отметил, что для Москвы крайне важно получить подтверждение от НАТО, что в делегации альянса на переговорах по гарантиям безопасности будут военные представители.
Рябков заявил, что может подтвердить, что «именно эти даты рассматриваются, но окончательной договоренности нет», передает РИА «Новости».
Говоря о возможных переговорах с НАТО по гарантиям безопасности 12 января, он подтвердил, что эта дата прорабатывается.
«У нас нет окончательной, полной договоренности по всем аспектам, но альтернативные даты тоже не рассматриваются», – пояснил Рябков.
Он отметил, что для Москвы крайне важно получить подтверждение от НАТО, что в делегации альянса на переговорах по гарантиям безопасности будут военные представители.
«Мы туда выезжаем в межведомственном формате, наше Министерство обороны будет представлено на очень солидном уровне. И нам важно, чтобы военные провели профессиональный разговор», – добавил Рябков.
Он напомнил, что накануне в Минобороны России прошел брифинг для военных атташе стран НАТО, где были «даны оценки, указано на те тревожные, весьма тревожные моменты, которые мы наблюдаем в поведении западных стран и Североатлантического альянса в целом».
«Все это требует углубленного рассмотрения», – добавил замминистра.
Он также сообщил, что Россия передала США свои соображения по повестке дня переговоров по гарантиям безопасности, однако «сейчас видим ссылки на неназванных представителей администрации США о том, что предполагают они обсуждение и Украины, и контроля над вооружениями».
«Что такое контроль над вооружениями? Это некая абстракция (...) Мы исходим из того, что обсуждаться должны проекты, которые представлены российской стороной: проект двустороннего договора о гарантиях безопасности с США и проект многостороннего соглашения с НАТО. Вот повестка дня, на этом нужно сосредоточиться. Ради этого запускаются переговоры, и коллеги в Вашингтоне должны именно из этого исходить», – отметил Рябков.
Ранее агентства AFP и Reuters сообщили со ссылкой на представителя Белого дома, что переговоры России с США пройдут 10 января, консультации РФ и НАТО 12 января, а 13 января состоится встреча представителей России с ОБСЕ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил накануне, что переговоры с США по гарантиям безопасности состоятся «сразу после новогодних каникул».
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Совет Россия – НАТО должен пройти 12 января, соответствующее решение принял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.
Напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины, также Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии.
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Москва призвала НАТО отозвать обещание принять в альянс Украину и Грузию
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НАТО должна официально отозвать принятое в 2008 году решение о возможности принятия в альянс Украины и Грузии, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Мы говорим совершенно твердо, что мы требуем официального отзыва решения бухарестского саммита [НАТО] восьмого года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО», – сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».
«Мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО надо в принципе исключить», – добавил Рябков.
Замминистра отметил, что всю деятельность Североатлантического альянса «надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания Основополагающего акта Россия – НАТО», передает РИА «Новости».
При этом Рябков пояснил, что для России вопрос о вхождении Украины в НАТО важнее, чем для Киева.
«После всех этих десятилетий геополитического освоения пространства, где у России давно прочно и неоспоримо существуют жизненные интересы, ...вопрос о перспективе вхождения Украины в НАТО имеет для нас по меньшей мере столь же важное, если не большее значение, чем для самой Украины», – сказал он.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Лавров: Западу нельзя верить на слово
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Западные страны после распада СССР не оправдали доверие России, это показало, что им нельзя верить на слово, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Все то, что было в наших отношениях с Западом в период исчезновения СССР и выстраивания новых отношений, об этом президент не раз говорил, конечно, это был совершенно беспрецедентный уровень доверия, уровень желания дружить, стать чуть ли не союзниками, как Владимир Владимирович вспоминает периодически. Но все это, мы прекрасно понимаем, было ошибкой. Верить на слово этим людям нельзя», – сказал он в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
Кроме того, Лавров уточнил, что переговоры с США по гарантиям безопасности состоятся сразу после новогодних каникул.
«Именно с Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров (по гарантиям безопасности), который состоится сразу по завершении новогодних каникул», – сказал министр.
Он заявил, что «главное, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не заболтали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится».
Глава МИД пояснил, что России не нужны «бесконечные переговоры, в ходе которых Запад опять что-то начнет двусмысленно объяснять, а потом обязательно обманет».
Между тем Лавров добавил, что Москва ждет ответа от НАТО, будут ли их военные представители включены в делегацию на переговорах с Россией по гарантиям безопасности.
«В отношении НАТО – мы предупредили их, что поскольку с 2014 года они заморозили практические мероприятия по военной линии и лишь ограничивались периодическими звонками по телефону начальнику Генерального штаба, мы сказали, что разговор будет иметь смысл, только с прямым участием военных», – сказал он.
«В нашей делегации военные на высоком уровне будут представлены. Попросили их подтвердить, правильно ли мы понимаем, что с их стороны будет сделано то же самое. Ждем ответа», – сказал министр.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия – НАТО 12 января
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил России созвать заседание Совета Россия – НАТО (СРН) 12 января, сообщили в пресс-службе альянса.
«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, являясь председателем Совета Россия – НАТО, принял решение созвать встречу СРН 12 января 2022 года. Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи», – сообщили ТАСС в пресс-службе альянса.
Российский сенатор Алексей Пушков ранее прокомментировал предстоящий Совет Россия – НАТО, отметив, что Россия будет в одиночестве против 30 стран-членов альянса, все они настроены против позиции России. Сенатор добавил, что, во-первых, США пока выразили лишь готовность обсудить проблему – не более того. «И по Украине, и по ряду других проблем они – наши противники, и не скрывают этого. Во-вторых, их союзники по альянсу будут вынуждены ориентироваться на американскую позицию, только КОГДА И ЕСЛИ будет достигнута конкретная договоренность между Москвой и Вашингтоном на двусторонней основе».
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Совет Россия – НАТО должен пройти 12 января, соответствующее решение принял генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.
Напомним, что в декабре МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Швейцария предложила принять у себя саммит Россия – НАТО
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Швейцария готова предоставить свои услуги для проведения в стране саммита Россия – НАТО, запланированного на 12 января, если это потребуется, заявил официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам (МИД Швейцарии) Валентин Кливаз.
«Швейцария готова предоставить свои добрые услуги, если они полезны и требуются. Это включает также выполнение Швейцарией роли страны-хозяйки, или оказание помощи в организации конференций и встреч», – цитирует РИА «Новости» слова Кливаза.
Он отметил, что из-за «конфиденциальности МИД не комментирует конкретные события или запросы» от сторон.
Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что точная дата проведения Совета Россия – НАТО еще будет подтверждаться и переподтверждаться.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия – НАТО принял решение созвать совещание Совета 12 января 2022 года.
Российский сенатор Алексей Пушков ранее прокомментировал предстоящий Совет Россия – НАТО, отметив, что Россия будет в одиночестве против 30 стран – членов альянса, все они настроены против позиции России. Сенатор добавил, что, во-первых, США пока выразили лишь готовность обсудить проблему – не более того. «И по Украине, и по ряду других проблем они наши противники и не скрывают этого. Во-вторых, их союзники по альянсу будут вынуждены ориентироваться на американскую позицию, только КОГДА И ЕСЛИ будет достигнута конкретная договоренность между Москвой и Вашингтоном на двусторонней основе».
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Саакашвили пожаловался на потерю сознания в госпитале
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что потерял сознание, когда люди в «черной форме» собирались «перевести» его из военного госпиталя.
Саакашвили в письме, которое зачитал адвокат Ника Гварамия, рассказал, что к нему «вошли, чтобы забрать, одетые в черные формы люди». «Они сообщили, что переводят меня, но не сказали, куда. Я потребовал измерить мне давление», – сообщил экс-президент Грузии.
По его словам, «давление было 180, а после второго измерения – 200/110, тогда как» для него является «нормой 120/180». Он заявил, что «никогда не был в таком состоянии с точки зрения пульса и давления». Саакашвили «попытались силой вывезти», он «сопротивлялся, после чего отключился, не помнит определенные части». Саакашвили заявил, что, очнувшись, увидел доктора, который утверждал, что его никуда не переводят, передает РИА «Новости».
В среду около 300 сторонников Саакашвили начали бессрочную голодовку за освобождение своего лидера, отбывающего шестилетнее заключение. Минюст Грузии заявил о намерении вернуть Саакашвили в тюрьму в Рустави после улучшения состояния здоровья. Саакашвили был арестован в Грузии и сразу объявил голодовку. Сначала его перевели в тюремную больницу в Тбилиси, а затем в Гори.
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В Минобороны заявили об опасности провокаций НАТО у границ России
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Целенаправленные провокации НАТО вблизи российских границ могут с высокой вероятностью перерасти в вооруженный конфликт, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.
«В последнее время альянс перешел к практике прямых провокаций, сопряженных с высоким риском перерастания в вооруженное противостояние», – пояснил Фомин на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве, передает РИА «Новости».
В качестве примера он привел попытку британского эсминца УРО «Дефендер» 23 июня 2021 года проникнуть в территориальные воды России в районе мыса Фиолент у побережья Крыма.
«Показательно, что действия корабля Военно-морских сил Великобритании обеспечивал американский стратегический разведывательный самолет RC-135», – отметил Фомин.
По его словам, в Черноморском регионе по сравнению с 2020 годом интенсивность задействования разведывательной авиации выросла более чем на 60%. Количество самолетовылетов увеличилось с 436 до 710.
Стратегические бомбардировщики В-IB и В-52Н ВВС СIIIA 92 раза против 78 в 2020 году совершали полеты в воздушном пространстве Причерноморья с выходом на условный рубеж применения оружия, сообщил Фомин.
«Минимальное приближение к границе России в западной части Крыма составило 15 километров», – отметил он.
По словам представителя министерства, увеличиваются масштабы и интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки по планам НАТО в Черноморской зоне. «Всего в текущем году командование Объединенными Вооруженными силами НАТО провело именно в Черном море 15 учений. В 2020 году их было восемь», – уточнил Фомин.
Присутствие в акватории Черного моря кораблей и вспомогательных судов внерегиональных государств НАТО, по его словам, «фактически приобрело постоянный характер». «С января по декабрь текущего года совершено 30 заходов кораблей НАТО, в 2020 году их было 23. Суммарная продолжительность пребывания составила более 400 суток, в 2020 году – 359», – подчеркнул он.
По его данным, в Балтийской морской зоне в 2021 году странами НАТО совершено более 1200 самолетовылетов и свыше 50 выходов боевых кораблей на морскую разведку. В регионе в 2021 году командование Объединенных Вооруженных сил НАТО провело более 20 мероприятий оперативно-боевой подготовки.
«При этом в коалиционную деятельность активно вовлекаются нейтральные государства и наши ближайшие соседи: Финляндия и Швеция», – отметил Фомин.
Он также подчеркнул, что после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности НАТО фактически проигнорировало инициативу президента России Владимира Путина о введении моратория на развертывание в Европе новых ракет средней и меньшей дальности и возможности разработки взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей.
«Развертывание таких ракет в Европе вряд ли повысит безопасность НАТО», – резюмировал Фомин.
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Ранее сообщалось, что авиация НАТО отрабатывает боевую тактику на гражданских самолетах России. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подтвердил, что российский самолет с 160 людьми на борту, летевший из Екатеринбурга в Сочи, был вынужден сменить курс из-за неопознанного воздушного судна. Это не первый инцидент подобного рода за последнее время.
В начале октября авиалайнер, летевший рейсом Анапа – Москва над побережьем Черного моря, обнаружил следовавший прямо по курсу и не выходивший на связь неопознанный летательный аппарат, который был идентифицирован как американский разведывательно-ударный беспилотник Reaper. В середине того же месяца с летевшим из аэропорта Раменское в Шарм-эш-Шейх пассажирским Boeing опасно сблизился самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135.
Во вторник министр обороны Сергей Шойгу заявил, что США наращивают военное присутствие у российских границ, в странах Восточной Европы размещены американские подразделения численностью около 8 тыс. военных.
Россия заключила первые экспортные контракты на новый АК-19 под патрон НАТО
Россия подписала первые экспортные контракты на новый автомат Калашникова АК-19, созданный под патрон НАТО, сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.
«К этому изделию проявлен большой интерес. Кроме того, в 2021 году уже заключены первые контракты на экспортные поставки АК-19», – заявила она РИА «Новости».
По ее словам, завод в Венесуэле по выпуску автоматов «Калашникова» и патронов к ним планируется запустить в 2022 году.
Отмечается, что на предприятии также будут производиться патроны для знаменитого оружия. Решетникова подчеркнула, что, несмотря на санкции Вашингтона и санитарно-эпидемиологическую обстановку, строительство завода, осуществляющееся совместно с венесуэльскими партнерами, находится на финальной стадии.
В ведомстве добавили, что специалисты из России уже начали подготовку технологического оборудования и монтаж сборочных линий. Завод будет производить на территории Венесуэлы автоматы Калашникова АК-103 и боеприпасы к ним.
Ранее Россия и Индия подписали контракт о совместном производстве более 600 тыс. автоматов АК-203 на предприятии в городе Корва (штат Уттар-Прадеш).
В МИД подтвердили серьезность угрозы ракетного кризиса
Россия подтверждает наличие угрозы нового ракетного кризиса, в связи с этим крайне важно серьезно отнестись к предложениям Москвы по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
У него поинтересовались, не «сильно» ли его заявление о возможности угрозы повторения ракетного кризиса, подобного Карибскому.
«Нет, не слишком сильно», – передает ответ Рябкова РИА «Новости».
Замминистра при этом пояснил, что Карибский кризис «нельзя воспроизвести в том виде, в каком он случился», в том числе потому, что «человечество, включая Москву и Вашингтон, тоже учится, накоплен опыт в сфере контроля над вооружениями».
«Я не хотел бы, чтобы мы разбирали эскалационный сценарий, я считаю, что мы близки к той черте, за которой дипломатия, при всей ее востребованности и навыках, будет играть подчиненную роль. Сейчас, мне кажется, политико-дипломатические средства должны быть применены прежде всего для урегулирования этой ситуации», – сказал Рябков.
«А как ее урегулировать – мы сказали. И призываем к этому отнестись предельно серьезно, не выискивать в наших предложениях чего-то запросного, избыточного», – заявил дипломат интервью изданию «Международная жизнь».
Говоря о предложениях России по безопасности, замглавы МИД уточнил, что адресаты их услышали.
«Сейчас мы настаиваем на получении правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности, как об этом было заявлено президентом (РФ Владимиром Путиным) неоднократно... Президента услышали все – и у нас, и за границей, в Вашингтоне, в Киеве, в натовских столицах – где угодно», – сказал он.
Рябков добавил, что Москва не озвучивает контрмеры в случае игнорирования США и НАТО предложений по гарантиям безопасности, чтобы не ослабить свою позицию.
«Не буду заниматься спекуляциями и хочу пояснить логику, почему мы этого не делаем. Ну, во-первых, когда вопрос стоит настолько серьезно, как он стоит уже длительное время и как он сформулирован в наших предложениях и в нашем подходе, сказать, что может составить «план Б» в конкретном плане – значит ослабить собственную позицию и облегчить решение этой задачи оппонентам, а называя вещи своими именами, противникам», – заявил дипломат.
«На каждый момент времени решение может быть разное. Оно складывается из совокупности факторов. Итоговый вектор предсказывать не берусь», – пояснил заместитель министра.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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