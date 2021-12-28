Внук Шарля де Голля назвал Путина «большим лидером» Песков ответил на вопрос о формате послания Федеральному собранию Началась встреча Путина и Назарбаева с глазу на глаз 28 декабря 2021, 12:39 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин встречается в Санкт-Петербурге с первым главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в формате «тет-а-тет», сообщил пресс-секретарь экс-президента республики Айдос Укибай. «Началась встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина в формате «тет-а-тет», – цитирует его сообщение в Twitter РИА «Новости». Назарбаев будет участвовать в неформальном саммите глав государств-участников СНГ. Подробная информация о переговорах будет опубликована позже. Ранее Путин заявил, что российско-казахстанские отношения интенсивно развивались при прежнем руководстве, и это подхватил новый лидер страны Касым-Жомарт Токаев.

Путин рассказал, от кого зависит ответ России на расширение НАТО 26 декабря 2021, 12:24

Фото: kremlin.ru

Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин заявил, что ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным, он будет зависеть от рекомендаций военных экспертов. «Он (ответ России) может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты», – сказал Путин в эфире телеканала «Россия 1» в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости». Он добавил, что Россия предложила США и НАТО гарантии стратегической безопасности, чтобы достичь дипломатического переговорного результата. «Но, я надеюсь, что все-таки – и мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили. А для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому», – подчеркнул глава государства. Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин назвал число проживающих в России граждан Таджикистана 27 декабря 2021, 17:34

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Около миллиона граждан Таджикистана сейчас проживают и работают в России на временной основе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером республики Эмомали Рахмоном. Глава российского государства обратил внимание на то, как важна гуманитарная составляющая в сотрудничестве двух стран. «Знаю ваше внимание и заботу в отношении развития русского языка. Он развивается [в Таджикистане] очень хорошо при вашей поддержке. Много желающих изучать русский язык. Это и понятно, потому что в России проживает сегодня на временной основе и работает около миллиона человек из Таджикистана», – приводит его слова ТАСС. Ранее Путин на встрече с Рахмоном заявил, что ситуация на афганско-таджикской границе вызывает озабоченность и тревогу. Песков рассказал о планах Путина на Новый год 25 декабря 2021, 13:30 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин традиционно встретит Новый год в компании родных и близких, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков заявил, отвечая на вопрос о том, как президент отметит праздник, что Путин проведет его «традиционно – с родными и близкими, с друзьями», передает ТАСС. При этом рождественская неделя у Путина пройдет в частично рабочем режиме, он редко проводит это время полностью «как новогодние праздники», отметил представитель Кремля. «Я думаю, что первые несколько дней он (Путин) будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я еще раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха», – добавил представитель Кремля. Он пояснил, что главе государства постоянно приходится работать и с документами, и с другими данными, «тем более, когда такая тревожная обстановка в Европе, постоянно поступает информация по всем источникам, по всем каналам». Кроме того, Путину необходимо читать и заслушивать доклады, и этот процесс не может останавливаться. Песков не исключает, что уже в середине новогодних праздников президент может провести какие-то встречи, однако полноформатных совещаний, по его словам, пока не запланировано. Он уточнил, что в планах главы государства на рождественскую неделю пока нет и поездки в Сочи для катания на горных лыжах. Путин и ас-Сиси обсудили строительство египетской АЭС 25 декабря 2021, 22:20 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси по телефону обсудили сотрудничество между странами, в том числе строительство первой АЭС в Египте «Эль-Дабаа», сообщила пресс-служба Кремля. «Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Продолжено обсуждение актуальных вопросов российско-египетских отношений. Лидеры дали высокую оценку достигнутому уровню двустороннего сотрудничества в различных областях, включая строительство первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Также главы государств отметили, что Египет будет принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне 2022 года. Главы государств затронули и международные темы. Лидеры констатировали близость подходов России и Египта в отношении урегулирования в Ливии. Президенты условились и далее поддерживать тесные контакты. Напомним, предыдущий разговор египетского и российского президентов проходил в середине ноября. Тогда лидеры отметили важность дальнейшей координации при урегулировании кризисов в Африке и на Ближнем Востоке. Песков рассказал о графике зарубежных поездок Путина 25 декабря 2021, 20:30 Текст: Вера Басилая

У президента России Владимира Путина не запланированы международные поездки до открытия Олимпиады в Пекине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Открытие Олимпиады в Пекине пока является единственной поездкой российского президента Владимира Путина в его графике на 2022 год, но планируются международные контакты в России», – приводит ТАСС слова Пескова. Ранее президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет» заявил, что намерен поехать на открытие Олимпиады в 2022 году в Китае. Зимняя Олимпиада пройдет 4-20 февраля в Пекине. Путин и Лукашенко обсудили по телефону программу предстоящих переговоров 25 декабря 2021, 18:10 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество двух стран, в том числе в оборонной сфере. «Президенты обсудили программу мероприятий в Санкт-Петербурге, а также актуальные темы сотрудничества Беларуси и России, в частности, в оборонной сфере», – говорится в сообщении Telegram-канала «Пул Первого». Ранее была названа дата встречи Путина и Лукашенко. Президент Белоруссии 28 декабря приедет на неформальный саммит СНГ, а 29 декабря встретится с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что российской и белорусской сторонам удалось достичь принципиальных соглашений, но впереди еще работа по синхронизации законодательств обеих стран. Путин и Вучич обсудили ВТС и дополнительные поставки газа 25 декабря 2021, 14:04 Текст: Александра Юдина

Президент Сербии Александр Вучич во время телефонного разговора поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за поставки ПТРК «Корнет», а также поднял вопрос поставок дополнительных объемов газа в Сербию, сообщили в пресс-службе сербского лидера. «Президент Вучич поблагодарил президента Путина за поставку противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет», отметив, что эти российские ракеты лучшие в мире и станут серьезным усилением для сербской армии. Президент Вучич и президент Путин рассмотрели энергетическую ситуацию в Европе и мире, продолжив разговор, начатый месяц назад в Сочи. Президент Путин заверил президента Вучича, что Россия будет придерживаться договоренностей и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объемы газа, собеседники также говорили о соглашении, которое обеспечивает [Сербии] дополнительные поставки газа», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Также Вучич и Путин отметили постоянный рост экономических связей. Президенты подчеркнули, что ожидают скорого подписания соглашения о стратегическом экономическом сотрудничестве и позитивно оценили соглашение, подписанное в пятницу «Газпромом» и сербским производителем нефтехимической продукции компанией HIP Petrohemija («Петрохемия»). Кроме того, в пресс-службе добавили, что в разговоре была отмечена готовность стран к дальнейшему близкому сотрудничеству по всему спектру отношений. Вучич поблагодарил Путина за поздравления с Новым годом и Рождеством и в свою очередь пожелал Путину доброго здоровья и много успехов в 2022 году на благо российского государства и российского народа, а также российско-сербских отношений. Утром сербский президент сообщил, что намерен позвонить российскому коллеге и обсудить дополнительные поставки газа в Сербию. «У нас будет больше, чем 6 млн кубометров газа. Завтра я буду снова разговаривать по телефону с президентом Путиным», – сказал он. Напомним, встреча Путина и Вучича проходила в ноябре. После встречи Вучич сообщил, что стороны договорились о цене газа на полгода – 270 долларов за 1 тыс. кубометров. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что эта цена за газ – самая низкая в Европе, не считая Белоруссии. Путин пошутил о своих планах на новогоднюю ночь 26 декабря 2021, 15:31 Текст: Евгения Шестак

Российский лидер Владимир Путин в шутку заявил, что будет слушать обращение президента в новогоднюю ночь. «Ну, что? Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента... поздравление президента», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Также глава государства отметил, что выбирает подарки на Новый год внукам сам. По его словам, он не ходит по магазинам, но на сегодняшний день есть возможность другими способами что-то выбрать. «Я стараюсь это делать сам, и надеюсь, что им понравится», – заявил Путин. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин традиционно встретит Новый год в компании родных и близких. Путин: Предложения России по безопасности используют для затягивания процесса 26 декабря 2021, 15:30 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин, говоря о предании гласности предложений России по вопросам безопасности и «красным линиям», заявил, что это не совсем обычный способ вести дискуссию, но есть опасения, что любое предложение России будет использовано для затягивания процесса и накачивания соседней страны современными системами вооружения. «С этим связано и предание гласности наших предложений, которые мы сделали. Да, это, может быть, не совсем обычный способ вести дискуссию. Но у нас опасения существуют, что, как я уже и здесь говорил, что любое наше предложение будет использовано для того, чтобы заполнить его деструктивной работой создания для нас угроз на соседних, соседних с нами стран, на их территории», – сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1», сообщает РИА «Новости». Он добавил, что «будут бесконечно болтать, бесконечно говорить о необходимости ведения переговоров, и ничего не делать. Кроме того, что накачивать соседнюю страну современными системами вооружения, и наращивать угрозу для Российской Федерации. С которыми мы должны чего-то делать, как-то жить». Поэтому, по словам президента, «наше предложение – оно открытое, понятное». Путин подчеркнул, что Москва хотела бы, чтобы общественность России, Украины, Европы и США поняли идею системы гарантий безопасности России. «Мы хотели, чтобы общественность и России, и Украины, и общественность Европы, Соединенных Штатов поняли, в чем же заключается наша идея, что мы хотели бы реализовать в ходе этого переговорного процесса. Ничего плохого я здесь не вижу», – сказал он. Путин заявил, что военно-технический ответ в отсутствии гарантий безопасности России может быть самым разным, но он надеется, что удастся достичь дипломатического переговорного результата.



«Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты... Но я надеюсь, что все-таки, и мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили. А для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому», – добавил глава государства. Он пояснил, что система гарантий безопасности ставит всех участников этого процесса в определенные рамки, но для России важно достичь договоренностей о безопасности России. Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Семья подростка из Подмосковья, чье новогоднее желание исполнил Путин, получила квартиру 27 декабря 2021, 19:12 Президент Владимир Путин вновь созвонился с 14-летним Марком Кобленевым из Подмосковья, чье новогоднее желание о гитаре он ранее исполнил в рамках акции «Елка желаний», сообщила пресс-служба Кремля. «Неделю назад [во время предыдущей беседы с мальчиком] Владимир Путин узнал от мамы Марка об их непростой жизненной ситуации: женщина призналась, что своего жилья у них нет – гостят у знакомых. Президент пообещал помочь, и на днях Марк с мамой Надеждой переехали в собственную квартиру», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Кадры телефонной беседы российского лидера с мальчиком показал телеканал «Россия-24». Путин спросил, получил ли Марк гитару, и тот ответил, что «еще тогда получил». «Я вот о чем подумал: тебе же нужно будет на гитаре заниматься, тренироваться, – отметил Путин. – А где заниматься? У вас там народу много, где ты живешь (Марка и его маму приютила многодетная семья – прим. ВЗГЛЯД), места не так много, там еще маленькие дети есть. Поэтому я подумал, что будет лучше, если у тебя будет отдельное помещение для занятий музыкой. Так ведь удобнее будет?» Президент поинтересовался, понравилась ли мальчику новая квартира и успели ли они с мамой переехать в новое жилье. «Да очень [понравилась]. Да, уже переехали», – ответил Марк, отметив, что теперь ему для занятий «места предостаточно», передает ТАСС. «Видишь, как все складывается хорошо, сможешь заниматься, добиться хороших результатов в игре на гитаре», – отметил Путин. «Да, обязательно! И потом сыграю вам», – пообещал Марк. «Мне сыграешь потом? Спасибо! А что бы ты сыграл? Что бы хотел разучить?» – спросил президент. «Песню Высоцкого «Высота», – рассказал подросток. «Высоту» – это правильно! Я желаю тебе достижения больших высот – и в музыке, и в жизни», – сказал Путин. «Спасибо! И вам того же», – ответил мальчик. Мама Марка также поблагодарила президента за новую квартиру, поздравила его с Новым годом, пожелав «всего хорошего и – главное – здоровья». Как отметили в Кремле, с улучшением жилищных условий помогли и многодетной семье Ярослава и Анастасии Бахиревых, в доме которой раньше жил Марк. Глава государства также поговорил с ними по телефону, сообщила пресс-служба президента. Телеканал «Россия-24» показал кадры этой беседы. Путин спросил у Ярослава, почему он сначала отказывался от того, чтобы получить в подарок новый дом. «Почему? Как это – недостойно? – удивился Путин, услышав его ответ по телефону. – У вас шесть детей, седьмой еще будет, бог даст. Это говорит о том, что добрые дела никуда не пропадают, не исчезают, они должны преумножаться. И будем считать, что это так и происходит». Путин отметил с удовлетворением, что «все хорошо выстроилось». В беседе с Анастасией Путин поблагодарил ее за доброе сердце и за то, что она поддержала Марка, который нуждался в помощи. «Несмотря на вашу большую семью, на, прямо скажем, стесненные условия, все-таки взяли и человека привели к себе в дом», – отметил Путин. «Думаете, любой [бы] так поступил? – спросил президент, услышав по телефону ответ Анастасии. – Чем больше будет таких людей, как вы, таких поступков, которые вы совершаете, тем больше будет и тех, кто захочет последовать вашему примеру». В завершение беседы российский лидер пожелал семье Бахиревых прибавления, и «чтобы все было, как положено». «Бог даст, все будет хорошо! Обнимаю вас всех и желаю всего самого доброго!» – сказал Путин. В начале декабря президент присоединился к всероссийской акции «Елка желаний», чтобы исполнить заветные мечты нескольких детей. Одним из них стал Марк Кобленев из Раменского района Московской области, который очень хотел научиться играть на гитаре. Для него была организована поездка в музыкальную академию Игоря Крутого. После экскурсии по академии Марку позвонил президент. Ранее Путин в рамках «Елки желаний» исполнил мечту пятилетнего Осора Аюшеева из Республики Бурятия, который хотел побывать в роли пожарного. Напомним, Путин ежегодно участвует в акции «Елка желаний», в этом году он исполнил мечты нескольких детей. В Кремле оценили диалог Путина и Байдена 26 декабря 2021, 17:35 Текст: Елена Мирошниченко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что у президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена наладился очень хороший диалог, они очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым точки зрения государств расходятся диаметрально. «У Путина и Байдена наладился очень хороший диалог. То есть, когда они говорят, они абсолютно конструктивно и очень по-деловому и очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым наши точки зрения расходятся диаметрально. Собственно, расхождение во мнениях не означает, что разговор должен быть не неуважительным», – цитируете его РИА «Новости». Песков отметил, что не знает «симпатия ли это, но когда говорят лидеры двух крупнейших государств мира, они не могут друг с другом говорить по-иному». Ранее Песков сообщал, что президенты могут пообщаться в режиме видео-конференции до конца года, хотя четких договоренностей на этот счет пока нет. Песков сравнил Путина с гроссмейстером 26 декабря 2021, 15:47 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин в вопросах безопасности просчитывает не один и не два хода вперед, а как настоящий шахматист просчитывает все, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков «Естественно президент Путин просчитывает не один ход вперед, не два хода вперед, а просчитывает как настоящий шахматист, а в таких делах нужно обладать, наверное, способностями выше, чем даже гроссмейстер», – цитирует ТАСС представителя Кремля. Ранее глава государства, отвечая на ежегодной пресс-конференции на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу». Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин выразил озабоченность ситуацией на афганско-таджикской границе 27 декабря 2021, 15:59 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что ситуация на афганско-таджикской границе вызывает озабоченность и тревогу. Он также сообщил о поставках военной техники в Таджикистан для укрепления границ на фоне ситуации в Афганистане и обеспечения безопасности, сообщает РИА «Новости». По словам Путина, российская военная база в Таджикистане является одним из значимых элементов безопасности в регионе. «Наша военная база, которую мы с вами создали в свое время, она все-таки развивается, она является одним из значимых элементов безопасности в регионе. Знаю, что вы тоже в контакте постоянно с нашими военными, контролируете ситуацию, помогаете нашим военным там для того, чтобы они жили в нормальных условиях», – передает его слова ТАСС. В сентябре Путин и Рахмон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане. Внук Шарля де Голля назвал Путина «большим лидером» 27 декабря 2021, 23:45 Текст: Антон Антонов

Внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер де Голль поблагодарил президента России Владимира Путина, который поздравил его отца со 100-летним юбилеем. Поздравление в адрес сына Шарля де Голля Филиппа передал от лица главы государства посол России во Франции Алексей Мешков. Поздравления и подарки были вручены Пьеру де Голлю, который с женой прибыл в резиденцию посла, передает РИА «Новости». Пьер де Голль заявил, что «очень тронут вниманием президента Путина, вниманием господина посла», он «подчеркнул сильную дружбу между Францией и Россией, которая родилась не только благодаря общей победе над фашистскими захватчиками», но и «существовала в душах, в менталитете французов на протяжении длительного времени». Внук первого президента Пятой республики выразил поддержку идеи Европы от Атлантики до Урала и призвал «вернуться к фундаментальным ценностям, которые, к сожалению, потеряли в Европе и также во Франции» – «ценностям семьи, традиций и достоинства». Пьер де Голль заявил, что Путин – «большой лидер, большой президент для своей страны». Он добавил, что некоторые страны невозможно понять без понимания их истории, их культуры, без понимая менталитета, языка. Напомним, французский философ Иван Бло заявлял, что многие французы ассоциируют Владимира Путина с Шарлем де Голлем и хотели бы, чтобы их страной руководил именно такой лидер. Путин отметил жертвы и самоотверженность спасателей 27 декабря 2021, 00:55

Фото: кадр канала «Звезда»

Текст: Антон Антонов

В видеообращении по случаю Дня спасателя президент России Владимир Путин выразил уверенность, что самоотверженность погибших спасателей навсегда останется в памяти людей. «Наши товарищи, которые, исполняя свой долг, пожертвовали собой ради других, навечно останутся рядом с нами в почетных списках лучших бойцов МЧС», – сказал Путин, отметив «мужественных, бесстрашных горноспасателей, погибших на шахте «Листвяжная», и министра, генерала армии Евгения Николаевича Зиничева». Он выразил уверенность, что сами российские спасатели «всегда будут чтить, свято хранить и соблюдать традиции самоотверженного, преданного служения своей стране и народу», а также испытывать «искреннее уважение к заслуженным ветеранам-спасателям, тем, кто стоял у истоков современной системы МЧС России», передает ТАСС. Путин поблагодарил спасателей «за нелегкую, напряженную, рискованную службу, за то, что достойно, честно и добросовестно решают огромный массив задач, которые возложены на МЧС России». Президент напомнил, что в 2021 году они боролись с последствиями паводков, пожарами, решали задачи по борьбе с коронавирусом. Кроме того, специалисты МЧС «работали в Афганистане, Сирии, других странах, доставляли вакцину от коронавируса на Кубу, в Мозамбик, Индию и Южно-Африканскую республику». По словам президента, «по уровню профессионализма, накопленному опыту, по скорости и четкости отработки сложнейших, экстраординарных задач» они задают стандарты, которые служат ориентиром для их коллег в других странах, передает «Звезда». Глава российского государства поздравил спасателей с наступающим Новым годом и пожелал им счастья и здоровья, а также успехов в благородной и востребованной службе. 5 ноября в Кемеровской области на шахте «Листвяжной» произошла трагедия, под землей взорвался метан. Тогда в шахте находились 285 человек. Позже погибли пять горноспасателей, которые отправились на поиски горняков. Всего жертвами трагедии стал 51 человек. Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в начале осени, разбившись о камни при попытке спасти упавшего в реку Иркинду у водопада Китабо-Орон кинорежиссера Александра Мельника. Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших, а также присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.