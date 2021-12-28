Тунберг отказалась считать Байдена лидером в борьбе с изменением климата

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что ее не вдохновляет пример президента США Джо Байдена в деле предотвращения изменения климата.

На вопрос о том, вдохновляет ли ее пример кого-то из мировых лидеров, в том числе Байдена, Тунберг ответила, что «странно» считать его «лидером в том, что касается климата». По ее словам, «США на самом деле расширяют инфраструктуру, связанную с ископаемым топливом», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Как заявила Тунберг, на «активистов и подростков, которые просто хотят ходить в школу, не должна ложиться задача привлекать внимание» к происходящему «и информировать людей» о «чрезвычайной ситуации». Она выразила недовольство результатами 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Тунберг заявила, что участники «впервые упомянули» ископаемое топливо. По ее словам, «это заставляет задуматься о том, что они делали все эти десятилетия, даже не упоминая ископаемое топливо в контексте проблемы, которая в значительной степени вызвана ископаемым топливом».

Напомним, Тунберг выразила недовольство результатами конференции в Глазго и оценила ее итоги словами «бла, бла, бла». Тунберг заявила, что приехавшие в Глазго политики, начиная с Байдена, не способны спасти планету.