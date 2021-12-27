В России впервые направили в суд дело из-за создания читов для World of Tanks

Первое в России уголовное дело из-за читов для компьютерной игры World of Tanks в отношении уроженца Екатеринбурга Андрея Кирсанова направили в суд для рассмотрения по существу. Ущерб разработчику оценили в 670 млн рублей, сообщили в пресс-службе Черемушкинского суда Москвы.

«Постановлением Черемушкинского суда Москвы дело в отношении Андрея Кирсанова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотреного ч. 2 ст. 273 УК России («Создание и распространение вредоносных компьютерных программ»), направлено по подсудности в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

Решением суда также в отношении Кирсанова оставлена прежней мера пресечения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кирсанов обвиняется в создании сайта по продаже вредоносных программ для игр World of Tanks и World of Warships. Ущерб разработчику игр от действий обвиняемого следствие оценило в 670 млн рублей.

Кирсанов стал первым в России обвиняемым в совершении киберпреступления в области игровой индустрии. Максимальное наказание по этой статье – пять лет лишения свободы.

Ранее окружной суд восточного округа штата Мичиган приговорил россиянина Александра Гричишкина к пяти годам колонии за киберпреступления.