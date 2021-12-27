В РПЦ рассказали о шантаже священников интимными снимками

Священнослужители в Амурской области столкнулись с новым видом мошенничества: злоумышленники шантажируют священников интимными фотографиями их жен или родственников, рассказал иерей Святослав Шевченко.

«Какова схема? Супруга священнослужителя в личной переписке со своей мамой, сестрой, лучшей подругой делится тем, как она похудела. Пересылает фото им в нижнем белье. Или в девичьих чатах в доверие к жене священника втирается анонимная участница из группы мошенников, которая якобы по интернету принимает заказы на пошив одежды, кроме мерок просит сфотать еще фигуру в нижнем белье, чтобы приталить одежду и др. легенды. Проще говоря, фотографии (путем взлома телефона или выуживания информации) оказываются в руках аферистов», – написал он в Facebook.

Шевченко пояснил, что возможен также монтаж посредством сервисов дипфейков.

«Затем на супругу батюшки выходят люди с шантажом: отправляйте деньги, или фото разлетятся по всем вашим контактам. Расчет на то, что в семьях духовенства к таким этическим вопросам относятся более щепетильно. Если с женой не прошло, выходят на мужа в сане, и идет торговля», – пояснил священник.

Он рассказал, что в регионе мошенники шантажировали жену служителя церкви и требовали выплатить им 60 тыс. рублей, при этом после обращения к ее мужу цена вопроса снизилась в разы). «В другом российском регионе (об этом стало известно из церковного чата) у матушки вымогали 200 тыс. В обоих случаях мошенники остались с «носом», – сказал Шевченко.

Священник призвал соблюдать «цифровую гигиену», не делиться интимными фото, не поддаваться на уловки аферистов и в случае шантажа обращаться в полицию.

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